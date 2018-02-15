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 Помощь украинской армии от США является весьма существенной, - Генштаб. ВИДЕО

Вооруженные Силы Украины высоко ценят помощь, которую Соединенные Штаты предоставляют для их технического переоснащения.

Об этом во время церемонии передачи Украине партии приборов ночного видения подчеркнул начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба.

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"Мы благодарны за помощь, которую получаем от Соединенных Штатов и других партнеров, ведь она существенно повышает способности Вооруженных Силах Украины как в вопросах управления частями и подразделениями, так и в вопросах повышения эффективности наших сил в противостоянии российской агрессии", - отметил генерал армии Украины Виктор Муженко.

Он сообщил, что украинская сторона заинтересована в получении от партнеров и от собственной промышленности систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов, антиснайперских систем, санитарных автомобилей и др.

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В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов относительно распределения средств, выделенных в бюджете США на 2018 год для оказания помощи Украине, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что высоко оценивает такое сотрудничество с украинской стороной.

"Позвольте мне кое-что добавить к словам генерала Муженко. Мы только получили этот бюджет, поэтому работа по его распределению не завершена. Но мы имеем действительно хороший процесс сотрудничества с Вооруженными Силами в определении того, как мы будем тратить эти деньги. Поэтому мы хотели бы быть уверенными, что предоставляем те вещи, в которых генерал Муженко и его войска нуждаются. Это хорошая система, и она становится все лучше с каждым годом ", - подчеркнула американский дипломат.

Она отдельно подчеркнула, что американская помощь имеет целью внедрения в Вооруженных Силах Украины системы, основанной на возможностях, которые позволят Украине развивать профессиональные и эффективные силы обороны, которые будут полностью способными к защите территориальной целостности Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3050683
 
 
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Ага! В Генштабе ряхи понаедали, хочь цуценят бей! На помощи. А на передке - волонтеры армию спасают!
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Давно с линии? Волонтеры свое, МО - свое. И нехрен трындеть.
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"МО - себе". Так точнее. Ни противобатарей, ни хаммеров, ни госпиталей на передке не было, даже сухпайки американские на ебее продали.
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Кутузов был толстым да ещё и одноглазым, что не мешало ему спланировать разгром Наполеона... Бисмарк был толстым, что не помешало ему разгромить Францию и Австрию, а также создать Германскую империю... Шарль де Голль был хорошим командующим, неплохим президентом, а был худой, как щепка... У командира голова должна работать, в первую очередь, а не бицепсы...
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Не смеши людей, Кутузов был бездарным, подлым ублюдком и ничего он там не разгромил, да и Наполеон не нападал на Роисию, а принуждал к миру руцкого брехуна.
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Ну и чем же Муженко отличается от Кутузова ,кроме наличия двух глаз?
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Вам тоже Высоцкого с его "тысячелетним баобабом" напомнить? Кутузов вынужден был "расхлёбывать кашу", которую заварил император Александр, пытаясь стать "императором всея Европы" и "вершителем её судеб". Он принял полуразгромленную армию, когда она вовсю отступала, остановил её под Бородино, измотал французов в сражении, а потом, пожертвовав Москвой (как мы - частью Донбасса и Крымом), провёл мобилизацию, реформирование армии, довооружение, а затем погнал французов из России... И соотношение потерь в его войсках с французскими было в разы лучше, чем потери Красной Армии во Второй мировой...
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Совковой версии истории начитался? Кутузов бездарный кусок говна, интриган и просто подлый человек, ему удалось просрать Французам под Бородино, обороняясь да ещё имея превосходящую по количеству солдат армию. Эта одноглазая мразь сожгла огромное количесво своих раненых в Москве...........учи историю и не позорься.
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Французов измотали мороз, грязь и болезни и никаких заслуг у Кутузова нет.
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Бойцы с передка говорят что ничего нету .
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То шо помощь от США есть и, то, шо она существенна - мы не сомневаемся.
Мы сомневаемся в эффективном использовании этой помощи, судя по ежедневным потерям наших бойцов.
Всё это слова и сладкие речи... Вояжи по Миру и ненапряжливая работа - просить у всех стран помощи. А сам, когда разгонишь нахер паркетных генералов и озаботишься наконец войной?
Всё недосуг, за интервью и экзотическими командировками...
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Груз 200 из Донбасса в Россию - до 50 тыс. за 4 года войны.

https://www.youtube.com/watch?v=qDkFxd_DfR8

Украинская армия превосходит российскую

https://www.youtube.com/watch?v=wVSzNpE2788
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПомощь украинской армии от США является весьма существенной, - Генштаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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