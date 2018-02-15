 Помощь украинской армии от США является весьма существенной, - Генштаб. ВИДЕО

Об этом во время церемонии передачи Украине партии приборов ночного видения подчеркнул начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба.

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"Мы благодарны за помощь, которую получаем от Соединенных Штатов и других партнеров, ведь она существенно повышает способности Вооруженных Силах Украины как в вопросах управления частями и подразделениями, так и в вопросах повышения эффективности наших сил в противостоянии российской агрессии", - отметил генерал армии Украины Виктор Муженко.

Он сообщил, что украинская сторона заинтересована в получении от партнеров и от собственной промышленности систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных авиационных комплексов, антиснайперских систем, санитарных автомобилей и др.

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В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов относительно распределения средств, выделенных в бюджете США на 2018 год для оказания помощи Украине, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что высоко оценивает такое сотрудничество с украинской стороной.

"Позвольте мне кое-что добавить к словам генерала Муженко. Мы только получили этот бюджет, поэтому работа по его распределению не завершена. Но мы имеем действительно хороший процесс сотрудничества с Вооруженными Силами в определении того, как мы будем тратить эти деньги. Поэтому мы хотели бы быть уверенными, что предоставляем те вещи, в которых генерал Муженко и его войска нуждаются. Это хорошая система, и она становится все лучше с каждым годом ", - подчеркнула американский дипломат.

Она отдельно подчеркнула, что американская помощь имеет целью внедрения в Вооруженных Силах Украины системы, основанной на возможностях, которые позволят Украине развивать профессиональные и эффективные силы обороны, которые будут полностью способными к защите территориальной целостности Украины".