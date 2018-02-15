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Все про:оккупация (6464) Россия (68057) Турчинов (2898) Янукович (30187)

 Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что разведка знала про обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину еще 28 февраля 2014 года, до того как 3 марта его продеманстировал представитель РФ в Совбезе ООН.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом глава СНБО заявил во время 36-го заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева. 

Турчинов заявил, что уже 28 февраля разведка знала про обращение.

"Гвоздь доложил, что готовится на первое число решение парламента (РФ - ред.) о введении войск в Украину и, что есть обращение Януковича. Но реальный текст я увидел только 3 марта, когда его показал представитель РФ в Совбезе ООН", - сообщил он.

После этого представитель защиты Януковича заявил: "Если Россия не признавала агрессию, почему вы утверждаете, что обращение было показано, чтобы агрессию оправдать?".

На что Турчинов ответил: "Не вижу логику в вашем вопросе. Это классический агрессор. Гитлер тоже не признавал агрессию в Польше. Путин копирует Гитлера. Это, наверное, его учитель".

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Отвечая на вопрос адвоката беглого экс-президента, что "после режима Януковича пришел режим Турчинова", свидетель заявил: "Вы обижаетесь, когда я говорю, что вы представляете не только Януковича и РФ. Это мое видение. Это ваши не нормальные отношения с режимом Путина. И вы постоянно повторяете фейки, которые навязывает Украине и миру российская пропаганда. Вы тиражируете их пропаганду".

Турчинов добавил, что законно и прозрачно пришел к власти: "Нас называли не иначе как хунта, считали, что мы силой захватили власть. Вы сейчас повторяете эти фейки! Вы настаиваете, что не было оккупации, а была сдача Крыма... Никаких признаков хунты не было. Если вы украинский адвокат, не тиражируете фейки РФ, не работайте на Россию!".

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Сегодня, 15 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 36-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

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На позапрошлом заседании в качестве свидетелей стороны обвинения были допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, а также бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.

7 февраля были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк.

На 31-м заседании, 25 января, допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января свидетельствовали спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3050680
 
 
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потім цей його "геній" портнов в ЄСПЧ виграє позов до України?!
може треба було його в Гаазі засудити?!
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Пшик,бо власть не принадлежит народу
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Пастор молодец)с его подачи над овощным клоуном ржали даже судьи
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а ты думал секретари комсомола балакать не умеют?
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про илловайский котел тоже получается знали, раз такаая супер разведка у нас?
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Конечно,знали. И кацапы знали,что вы знаете. Но вот у кацапсин на вас было компромата по самые уши. И все так и получилось. Ни в кизду.
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то, як коник зашкандибає, може, ми з нього ковбаски наробим?
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де ти видрало це гівно?
це після анекдоту, про "ніщо не видавало у Штилику радянського розвідника: ні валянки, ні ватник, ні тягнучийся за спиною парашут"?
ти настільки довбень?
а, між тим, ніщо не видавало в тобі інтелектуала: ні тупі висери, ні зрадофільство, ні підпис про співпрацю з фсб...
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тобто, нє гунді - більш дотепно, ніж мій піст?
справді?
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сьогодні на суді -
адвокат - чому ви , і вся ваша команда , з 22.02 аж до 27.02 нічого не зробили , аби запобігти агресіє в Криму
Турчинов - не ваше собаче діло ! Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 7726
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ПрЭлЭстно!!!
То есть ты за адвоката ганюковича болеешь и за его подопечного?

Просто прЭлЭстно!.
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тобто - ти вболіваєш за комсомольця і "праву руку" ЮВТ ?!
Просто прЭлЭстно!.
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Я вболіваю лише і завжди за Україну. То ви то за йульок, то за грузіношвіллів, то за... хто там на черзі? богуцька з сакварелідзе?
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Я не очень понял: если пастор всё заранее знал, почему зелёные расползлись по всему Крыму?
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" патамуша" это был гениальный по своей мыролюбности план)))
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Потому что завозить их в Крым начали ещё в ноябре месяце 2013-го года. Кем был тогда пастор?
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Кем был тогда пастор?

він тоді був головним радником і помічником у Юльки ... він і зараз ним є ...
і що ? Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 3269
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Нічого Головний радник і помічник йульки ніяк не міг запобігти наводненню Криму россосіянськими десантниками та спецназівцями, починаючи з листопада 2013-го. Хіба що... попрохати баХиню, щоб вона свого друга хуйла вмовила не нападати на Україну?
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хромає логіка в соєвих ботів ... Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 8736
Хуйло - друг ЮВТ , а Пластир - наближений до ЮВТ , а отже - Пластир друг Хуйла ...? Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 8301
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Грузиношвилли - личный фрах хуйла! - кричали саакафилы. Давай ещё в логику, ННН.
Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 70
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Ну это по версии всей барыжной братвы
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Без понятия.При Януковиче никто на Крым и Донбасс нападать не собирался.
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Ну ясно. Янык и так практически преподнёс хуйлу Украину. Зачем же ещё нападать было бы?
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Ты смотри, крутой пастырь разведчик, все знал и про письма и про 200 000 на границе. в конце назовет имя убийцы Кеннеди, 100%
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" А также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…"(с)
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сьогодні на суді -
адвокат - чому ви , і вся ваша команда , з 22.02 аж до 27.02 нічого не зробили , аби запобігти агресіє в Криму
Турчинов - не ваше собаче діло !

Адвокат вора на суде-
То есть вы ничего не сделали что бы предотвратить ограбление ?
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коли вже визнають що Крим був просто приречений ?
Завдяки показам цих впливових "свідків" на суді - люди зараз можуть дізнатися , що плани по захопленню Криму і влада і тодішня "опозиція" знала ще за пів року ДО лютого 2014 ...
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Балабол товстомордий. Цензор скільки можна цю огиду постити
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Короче, из всего, что нужно было делать в тот момент, у пастора с друганами получилось только подербанить портфели. В остальном - не отдать Крым, не выпускать гадьё, которое бежало в Россию - возник о2уенный форсмажор. Но сейчас так поворачивает, что их чуть ли наградить за это нужно. Они, сука, спасли цивилизацию.
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Пастор красавчик. Люблю неистеричных мужчин с чувством юмора. А лена карпенко - дура. Она мне сама по секрету призналась вчера.
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Пастор вообще-то на публику играет,впрочем ,как вся укровласть
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Турчинов -единственный,кто вызывает мои остатки симпатий с политиков Майдана.Может я легковерный такой?Как говаривал плокулол:мы повинни выбгати цих политыкив,бо иншых в нас немае.Выбрали,пля..ть!А Турчишов вел себя достойно что на Майдане,даже ранили его в бровь,что и сейчас.Тем более ужастик кацапов Турчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 4690-Кровавый пастор,как никак!Мне кажется если дойдёт дело до противовеса с Юлькой,а это случится полюбому,то на чью сторону станет Пастор тот и победит...
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В конце боевого майдана когда круг сужался под натиском беркута никого из "народной"элиты не осталось.Так,что дружище подумай прежде чем выгораживать Пастора и инших депутатов
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Тотыч, весь мир - театр. Мне нравится, как турч играет роль. Только и всего. Клоуны надоели.
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Я очень прекрасно помню то время и всех действующих персонажей.Поверь каличко с порохом воопще только орали"Провокаторы!".А Кличко тогда на коленях просил прощение,за то что пожал Овощу руку.Иди "кулю в лоба" вспомнить:Кто хороший?Или ты кацапский провокатор?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Разведка знала про обращение Януковича к Путину еще 28 февраля 2014 года
 
 
 
 
 
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