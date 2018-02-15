 ЕСПЧ признал, что мы не несем ответственность за нарушение прав человека в ОРДЛО, - замминистра юстиции Лищина

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

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"Мы не пытаемся доказать виновность отдельных чиновников РФ, военных, спецслужб. Наша основная задача - показать общий эффективный контроль со стороны РФ над определенной территорией Украины. То есть, нам преступления, совершенные конкретными должностными лицами РФ на территории нашей страны, важны с точки зрения нарушения прав человека. Наша задача - собирать свидетельские показания, которые показывают непосредственно поддержку РФ этих двух образований "Л/ДНР", - отметил замминистра.

"Подход Европейского суда намного более прагматичен, чем тот, который используется в классическом международном публичном праве. Международное публичное право очень осторожно, формально подходит к вопросам суверенитета. Для международного публичного права очень важно, как одно государство захватывало территорию другого, были ли там солдаты в соответствующей форме. А если оно захватывает, скажем, с помощью своих подручных, вкладывая деньги и силы в их подготовку, то уже начинаются вопросы о том, насколько эти подручные подконтрольны. Как пример – дело "Никарагуа против США", которое касалось конкретно участия тренированных американцами партизан "Контрас" в пытках на территории Никарагуа и других нарушениях гуманитарного права. И Международный суд справедливости сказал, что, хотя действия США способствовали таким действиям "Контрас", но непосредственно США за такие нарушения ответственности не несут", - рассказал Лищина.

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"Идеология Европейского суда - защита прав конкретного гражданина от действий конкретного государства. Ранее, до ЕСПЧ, гражданин не был субъектом международного права, он в принципе не мог участвовать в международно-правовых процессах. Потом у него появилось право жаловаться прямо на государство и говорить, что оно нарушает в отношении него лично международное право. Ему (Европейскому суду. - Ред.) неинтересны эти все сложности: были там военные в форме или нет, насколько там глубокий контроль над местной администрацией и т.д. Если одно государство может доказать, что потеряло часть территории по вине другого, то за нарушение прав человека отвечают те, кто фактически контролирует этот процесс. Выиграв дела "Цезар и другие против Украины", а также "Хлебик против Украины", мы сделали первый, очень важный шаг – ЕСПЧ признал, что мы не несем ответственность за территорию ОРДЛО", - подчеркнул замминистра.

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