 С начала суток погиб один украинский воин. Враг применил минометы возле Луганского, Павлополя, Чермалыка и Тарамчука, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП вблизи Луганского.

На Донецком направлении противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Павлополя и Чермалыка на Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку Тарамчука.

В общем, с начала суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов подразделениями российско-оккупационных группировок позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины".

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