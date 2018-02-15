 С начала суток погиб один украинский воин. Враг применил минометы возле Луганского, Павлополя, Чермалыка и Тарамчука, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП вблизи Луганского.
На Донецком направлении противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Павлополя и Чермалыка на Приазовье. В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины неподалеку Тарамчука.
В общем, с начала суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов подразделениями российско-оккупационных группировок позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины".