 Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

"На границе с Россией уже была сконцентрирована огромная, мощная сила - около 200 тысяч кадровых российских военных, готовых вторгнуться на территорию Украины. Вместе с тем, имея резервы, о которых я говорил - резервы в 5000 (военнослужащих - ред.) - мы не могли этому ничего противопоставить. Нам нужно было подготовиться, нам нужно было защитить страну", - отметил Турчинов.

"Сейчас если бы мы имели потенциал, мы бы могли объявить войну России. Но, и сейчас мы этого не делаем, потому что пока что мы не готовы. Но, придет время, когда мы найдем возможность дать ответ в том числе и ядерной стране. И я уверен, что это время придет", - заявил глава СНБО.

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Вместе с тем, адвокат Сердюк сказал, что вчера Пономарев заявил, что на границе не было таких войск.

На это Турчинов заявил: "Пономарев не является военным экспертом или военнослужащим РФ, у него нет объективной информации. Информация, которую я сообщил суду, подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров".

Турчинов также добавил, что с 1 марта украинская разведка несколько раз сообщала о начале наступления, и в окопах несколько раз ждали его. Но танки подъезжали к границам и возвращались. Это была провокация.

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"Россия и сейчас продолжает строить инфраструктуру вдоль границы и держит тут армию", - сообщил Турчинов.

Сегодня, 15 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 36-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании в качестве свидетелей стороны обвинения были допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, а также бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.

7 февраля были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк.

На 31-м заседании, 25 января, допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января свидетельствовали спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.