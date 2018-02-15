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 Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в конце февраля 2014 года на границе было сконцентрировано около 200 тысяч российских военных, готовых вторгнуться на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

"На границе с Россией уже была сконцентрирована огромная, мощная сила - около 200 тысяч кадровых российских военных, готовых вторгнуться на территорию Украины. Вместе с тем, имея резервы, о которых я говорил - резервы в 5000 (военнослужащих - ред.) - мы не могли этому ничего противопоставить. Нам нужно было подготовиться, нам нужно было защитить страну", - отметил Турчинов.

"Сейчас если бы мы имели потенциал, мы бы могли объявить войну России. Но, и сейчас мы этого не делаем, потому что пока что мы не готовы. Но, придет время, когда мы найдем возможность дать ответ в том числе и ядерной стране. И я уверен, что это время придет", - заявил глава СНБО.

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Вместе с тем, адвокат Сердюк сказал, что вчера Пономарев заявил, что на границе не было таких войск.

На это Турчинов заявил: "Пономарев не является военным экспертом или военнослужащим РФ, у него нет объективной информации. Информация, которую я сообщил суду, подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров".

Турчинов также добавил, что с 1 марта украинская разведка несколько раз сообщала о начале наступления, и в окопах несколько раз ждали его. Но танки подъезжали к границам и возвращались. Это была провокация.

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"Россия и сейчас продолжает строить инфраструктуру вдоль границы и держит тут армию", -  сообщил Турчинов.

Сегодня, 15 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 36-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании в качестве свидетелей стороны обвинения были допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, а также бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.

7 февраля были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк.

На 31-м заседании, 25 января, допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января свидетельствовали спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош. 

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3050672
 
 
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Ну само-собой ,можно было бы и побольше нарисовать,чтобы оправдать сдачу Крыма без единого выстрела ,пастор парень хитрожопый,других секретарями ВЛКСМ не держали ... Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 7730
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Одне питання - якщо вони так хотіли , то чому ж не повномасштабно вторглися - невже лисини Пластиря злякались ?
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Хе-хе. Пошло не по сценарию - вот кацапы и сбились с темпа, как потом оказалось, очень удачно Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 4216 А то там уже и приднестровье заверещало о вступлении в па-рашку, но им быстро заткнули рот, чтоб не палили малину Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 4525
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що "пошло не по сценарию" ? Чернігівщина , Сумщина , Харківщина - і тоді були не захищені , і навіть зараз , там нічого не змінилося - чому ж туди кацапи не залазять ?
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Много чего не пошло по кацапскому сценарию. Сбежал чугуний, не получилось втюхать в ООН "просьбу о помощи", не появились "поезда правого сектора" в Крыму, которых так ждали для информационного оправдания военных действий "по спасению прищемленного языка", спалили нахрен сепарашистов в Одессе, не успевших поднять бунт... Там длинный список - и всё не по сценарию.
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И кем вы Одессу защищать будете.Как 2014 году мусорами продажными?
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"Когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите" (с)

Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 3952
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Да там мощная оборона построенная из Украинцев.
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Фучєджі готується повернутися на свою посаду - вітання Авакову Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 9422
П.С - за те , що 4.05.2014 мєнти Одеси випустили всіх затриманих сєпарів - когось вже покарано ?
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Ну часть тех сепаров придется счас откапывать, чтоб выпустить. И остальные сепары уже знают, что Одесса пахнет не только морем, но иногда и шашлыком...
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Победные реляции не помогают в реальной ситуации,хотя хочется верить ,что в Одессе выстоят и помощь успеет подоспеть.
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Эта реляция позволила отстоять Одессу именно в реальной ситуации.
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Ще сепари дізналися ЩО сталося з їхніми "одноплемінниками" зробили в Дніпрі. Ніхто не хоче опинитися на місці тих, кого невідомо де прикопали і номерів не проставили.
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Да Круты раскручивают на всех каналах.С тех времен и после 2014 ,там тоже самое.
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ну , не вчить це народ його ж історія - хто їм винен ...?
отже будуть вічно плясати гопака на граблях , доки не вимруть як мамонти ...
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Не отримали формального приводу. Обстрілювали наших з території РФ "градами", сподіваючись на вогонь у відповідь. А пізніше був збитий Боїнг. Є правдоподібна версія, що на місті Боїнга мав бути літак Аэрофлоту...
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Тут сепари протупили. В лугандонії є кілька Первомайськів, довбаки переплутали. Хоч би в дешевий навігатор зазирнули. До речі, я колись на цьому "попав": їхав з Києва Одеською трасою, знав приблизно де слід повернути на Первомайськ Миколаївської області, тицькаю в екран навігатора - а він мені підкидає лугандонські первомайськи. Так і не помітив знаків "70"-"50"-"40", лише почув свисток. Довелося дати сотенну купюру (у 2012 р).
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Так еще не поздно сдать остальную Украину. Думаю что сейчас армия рашистов не меньше. Здаемсууу!!!
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Отмазочки что то мельчают.
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Та кто спорит о численности потенциально агрессивных руССо-пастеривских войск? Шо ты ушокок сделал?
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Короче, в 14-м году пастор из стратегических и тактических соображений мудро обосрался.
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- не він один , вся їхня "калоліція" це дружно зробила ! ..))
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То вони від лютої ненависті до кацапів обісралися...
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Брехло ищет оправдания почему без боя отдал Крым, дескать испугался вторжения.
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Вы правы, я могу и 300К армии насчитать, но ответа , пока Санчо не даст показаний суду, мы не узнаем.
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Что вы на Турчинова батон крошите?Как тогда так и сейчас всем заправляла фирташевская свора.А он-ноль и отдушина.Плюс-минус Турчинов,что-то поменяется ?Ага...
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Допустим,а как офицер ,он что ничего не знал и нафига в этой своре соевой находится,где он свадебный хенерал?
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А по харе и не скажешь, что он сильно переживает. Главное пол года "президентом" побыл.
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200.000 стояли у Границы! А вторглось то сколько? Танки подъезжали и уезжали? Так это была провокация? А с кем тогда 4-й год война идёт?
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Эту тему снова поднимут, когда под барыгой затрясется будка.
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Розгром в Сирії
Это страшное поражение России. Она показала неспособность вести обычную войну против НАТО и США. Путин со своей страной попал в такую ситуацию, как когда-то попал Николай І после завершения позорной и разгромной Крымской войны. Тогда Россия потеряла не только свое "владычество", но и свое присутствие в черноморском бассейне. Она была вынуждена утопить весь свой флот рядом с Севастополем, чтобы не допустить продвижения английских и французских судов к городу. Это было позорное поражение. Николай Павлович, участвуя в параде в Петербурге - простудился, заболел и умер. Многие считают, что это было формой самоубийства после позорного поражения. Сейчас тоже позор, Москва молчит, Кремль молчит, в Минобороне промямлили, что их там нет, а Песков сказал, что Путин простудился...
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Отряд наёмников это еще даже близко не армия, не надо преувеличивать.
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я так понял была вся техника, с танками и артилерией. Не было только ввс росии. А почему не было ? Россия же своих не бросает. В этом основной вопрос. Амеровские ввс утюжили несколько часов - а русские ввс даже не почесались.
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Смешно и уныло звучит.У параши за 4 года еще больше стало войск и возможностей.Не одна страна мира за нас не подпишется в войне с парашей ,это очевидно.турчинов это прекрасно знает.Но как и вся команда барыги нагло врет.Понятно ,воевать не можем,а посадить тех,хенералов,кто разваливал армию 25 лет,тоже хуйло мешает?
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ні одна, кістя
ні одна
ну, якщо хочеш тут проканать за авторитета
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Иди к своему гундяю в мацкву,куда твоя шефа идет .Направление
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я піду, коли ти, кістя, станеш цивілізованою людиною
тобто - ніколи
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Соя мимо мене проходьте будь ласка,вам до світлого майбутнього с солнцеликим пу ,та його вірним товарищем,засновником партії баригою.
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Іуда.Скільки партій змінив!Ні слова правди-брехня,підтасовка....Патологічний зрадник і провокатор.Де соєві таку мразь виколупують!!!
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Це корєш косатої.ВАНА сама казало,що турчинов -це ВАНА тільки без коси.
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В субботу, 17 февраля, SpaceX проведет очередной запуск Falcon 9. Согласно плану, многоразовая ракета доставит на орбиту испанский спутник Paz для радиолокационного наблюдения. В космос вместе с ним отправятся и два тестовых спутника для раздачи интернета Microsat 2a и 2b. Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. К 2027 году они должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли. Намерение Илона Маска запустить космическую раздачу интернета решает главную проблему кибервойн - безопасность самой мировой паутины. Если сейчас есть угроза подводным оптоволоконным кабелям со стороны ВМФ РФ, то с появлением многотысячной космической группировки спутников - эта угроза аннулируется.
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Этот мутный сатанист, сидит в своём болоте, а потом вдруг выныривает? Зачем?
Шобы снова, в сто семидесятый раз, выпрыгнуть таким белым и пушистым, типа - " рауфик ниучём не винуват"!
Ты, так-же как и вся ваша шобла-ёбла несёте ответственность за просранные четыре(!) года жизни! Четыре года войны! А вы, суки, продолжаете торговать и созваниваться с агрессором!!!
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О як мокшани тут демагогію розвели!.. Таки від пастора в них підгорає! А від слова Порошенко, взагалі "низи" розриває на британський прапор... Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 7634
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А тебе від хрякового рошену ще не розперло?
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Твой пастор при серьезной заворухе вместе с барыгой будет лететь)))
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Да пусть еще нуль припишет, чтобы 2 ляма было... Чего их, супостатов, жалеть... Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 1752
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Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 4920

- можливо , через пару років , ми довідаємось цю страшну правду ?
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ну а шо? оно же хромосома виновата=))

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил на своей странице в фейсбуке экипировку российского «солдата будущего», разработанную, по его словам, госкорпорацией Ростех. Пользователи соцсетей обратили внимание, что концепция срисована с компьютерной игры шестилетней давности

Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров - Цензор.НЕТ 4421
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Хорошо допустим испугался вторжения и не мог перекинуть войска в Крым, там и так хватало боеспособных частей но они ждали приказа которого не было из Киева, это он как обьяснит.
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Они все обьяснили,своими гнилыми отмазками.А стоило всего навсего держать связь с крымскими татарами и дать им оружие.Но увы это не про наших турчиновых,барыг и еже с ними.25 лет воровства во свое благо и благо стране,все остальное пыль.
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Як завзято кацаботи захищають своїх кумирів парашенко та дурчинова
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Пора проти турчинова починати кримінальну справу за участь в терористичних діях з цілью захоплення влади,яка призвела до окупації території України росією.Зараз ВСУ захищає Україну,а чому тоді не хотіли,бо не хотіли підтримувати самозванця турчинова і його бандитів з ПС.Ось така гірка правда.
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ану розкажи нам твою правду, як саме Турчинов захоплював владу. І шось в тебе твої геніальні висновки стосовно ВСУ не клеяться - "тоді ВСУ не захищали Україну бо не хотіли підтримувати самозванця Турчинова і його бандитів з ПС, а зараз захищають". Виходить зараз ВСУ вже підтримують самозванця Турчинова і його бандитів з ПС??? І яким боком в тебе Турчинов до ПС?
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Турчинов повторил, что армия была не готова воевать, поэтому начал формировать добровольческие батальоны и призвал к этому украинцев.Источник: https://censor.net.ua/n3050537------------------------Зараз ВСУ підтримує всенародно обраного президента,а не турчинова і ПС.
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Шо ти мелеш Турчинов: Інформація про 200 тисяч російських військових на кордоні з Україною в 2014 році підтверджується нашою розвідкою і розвідкою наших партнерів - Цензор.НЕТ 7947 ? А тепер яким боком в тебе добровольчі батальйони до ПС?
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Основою при створенні Добровольчого українського корпусу стали бойові групи силового крила «Правого сектору», які почали боротьбу на сході України з проросійськими окупантами під час визвольної війни 2014 року. 20 квітня відбувся перший значний бій з сепаратистами на блокпосту біля Билбасівки в околицях Слов'янська.(вікіпедія)
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Ти, чудо, хоч розумієш, шо ти ляпаєш? Добровольчий український корпус це не всі добровольчі батальйони. Добровольчих батальйонів, в складі ЗСУ, було аж 33 і ніякого відношення до ПС чи "Добровольчого українського корпусу" вони взагалі не мали (Батальйони територіальної оборони України (2014) - Вікіпедія).
Стосовно діючої на початок 2014-го армії, то в складі сухопутних військ налічувалося аж 49100 особового складу сформованого з 18-ти річних призовників (Збройні Сили України). Та ти мабуть збиралася воювати 18-річними вояками?

Ось для чого були створені 33 добровольчі батальйони і окремо сформувався "ДУК ПС" і взагалі не для підтримки Турчинова. ВТОРОПАЛА???!
Ти ще забула розказати як самозванець Турчинов захоплював владу
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Та воно нічого про наші реалії не знає. Але бач: хоче і свої пять копійок всунути.
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Трусость , безответственность и бездеятельность можно оправдать .
Особенно , если все СМИ твои и твоих дружков .
И , не имея совести , ессно , можно и не стыдиться .
Но вот скажи , Турчинов , за всю свою никчемную и сытую за мой счёт жизнь , что ты сделал для Украины , чтобы я мог сказать тебе спасибо ?
И , хотя бы , не презерать тебя ?
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а ы что сами сделали или только на пастора надеялись? Тогда надо было начинать с вручения волшебной палочки и ждать спасибо
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А я всю жизнь честно работал и работаю , даже имея инвалидность .
А не сидел на шее народа и бабки народные дерибанил .
А эта тварь уже 25 лет при власти .
Целое поколение !!!
И что оно сделало , кроме того , что жрала в три горла ???
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Если следовать логике, то срала в три жопы Турчинов: Інформація про 200 тисяч російських військових на кордоні з Україною в 2014 році підтверджується нашою розвідкою і розвідкою наших партнерів - Цензор.НЕТ 657 Но, тем не менее, х-йло остался без своих хотелок и поимел сильный гемор, который, похоже таки, сведет его в как минимум политическую могилу...
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Заслуги в этом Пластыря - ноль .
Скорее , наоборот - он здорово посодействовал Хуйлу .
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это просто ваши слова ничем не подтвержденные. Имеете ПС, Интернет, свободное время и пишите, что голый босый....Этот человек сделал много и не надо ерничать. Есть что то сказать по теме, опровергнуть фактами, а так это просто слова.
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Единственный и неповторимый показатель работы любого политика есть уровень благосостояния народа , которого он представляет и целостность границ его государства .
Всё остальное - от лукавого . Вот и все факты , а всё остальное - никчемные слова .
".. янесмог ... яждал ... янадеялся " - тупая отмазка для идиотов .
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Многие подзабыли те события.но кого они касались,те помнят.Кацапская армия постоянно гоняла свои войска вдоль границы,окружение было серьезное,постоянно нагнеталась паника,угроза вторжения.Наши были не готовы,разобщены,раздеты,разуты,не вооружены.Мы с мужем не раз посещали наших ребят на линии фронта и видели их состояние,их "боеподготовку".Большинство были элементарно голодные,одеты как зря.Московия боялась открыто вторгнуться,действовали исподтишка.Но вторжение готовилось,и готовился повод.Было несколько провокаций,"оправдывающих"вторжение и "помощь рузкоязычным братьям," Боинг был одним из них,когда готовилось сбитие пассажирского Москва-Ларнака "хунтой",да вышла ошибка-сбили Боинг.Реально готовилось вторжение,во многих областях и огромными усилиями удалось сохранить Украину.Об этом долго писать,но благодаря тому,что не удержали Крым-смогли удержать Украину.
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и это правда. покупали всем селом не сапоги а бурки.....я помню те дни, слезы, слезы и слезы...боль и боль.
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я помітив, шо після того, як в Сиріі ватним макакам порвали дупи, у ватних трололохів почалася подвійна діарея на Україну
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А между тем, по реквием Вагнера:
В Сирии при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской ЧВК, -
https://echo.msk.ru/news/2148640-echo.html
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Нет сил от отвращения.
Несколько часов словесного поноса Слюнявого Пластыря.
Основной мотив: "Все кака,я цяця".
Бедная Украина...
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Почти все коментьі дебильньіх кремлеботов гадят скотьі на Турчинова, Порошенка и т.д. которьіе оказались умней Грузинского барьіги михо и не дали Рф шанса замаскировать нападение на Украину ложью как в Грузии. Непонятно только почему єта кремлеботская мразь не обсирает Кутузова - ведь он не только сдал москву но и сжег ее вместе с жителями и 25000 раненьіх руских солдат, а его крьілатая фраза сожжем Москву спасем россию актуальна и по ньіне. Да Украина сдала крьім - но не сожгла - может ето зрада?
Почему не гадят на сталина тот вообще пол страньі сдал и он патриот и герой.
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Ну вы и историки Турчинов: Інформація про 200 тисяч російських військових на кордоні з Україною в 2014 році підтверджується нашою розвідкою і розвідкою наших партнерів - Цензор.НЕТ 9230.Мацкву мокшанцы сожгли после бородинской битвы,а тут просто так отдали и вам еще 300 лет будут барыги рассказывать,про санкции и вот вот еще 20 лет,еще пару лет ,потерпите.
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Зайшов на цензор кинь в спам кацапів,які тут лижуть з ранку до ночі задню дирку парашенко та дурчинова
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Турчинова не вийшло у двуликого ануса сердюка.
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На границе с Россией уже была сконцентрирована огромная, мощная сила - около 200 тысяч кадровых российских военных, готовых вторгнуться на территорию Украины. Вместе с тем, имея резервы, о которых я говорил - резервы в 5000 (военнослужащих - ред.) - мы не могли этому ничего противопоставить.
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ТУРЧИНОВ!!! ТОГДА ОБЬЯСНИ: ПОЧЕМУ НЕ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ КРЫМ, И В ТОЖЕ ВРЕМЯ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ ДАУНБАС?

ВЕДЬ В КРЫМУ НЕ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО С НАШЕЙ СТОРОНЫ - ДАЖЕ НИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА!!!

СДАЛИ ВЫ СУКИ ХИТРОЖОПЫЕ ПУТИНУ КРЫМ!!! Турчинов: Інформація про 200 тисяч російських військових на кордоні з Україною в 2014 році підтверджується нашою розвідкою і розвідкою наших партнерів - Цензор.НЕТ 9642



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Сейчас все грамотные. Вопрос стоял в другой плоскости - или Крым, или вся Украина. При первом боестолкновении в Крыму рашисты бы за одну ночь взяли Киев. Тут к бабке не ходи. Хотелок у Пукина было много, но Бог на нашей стороне и отвел его от нас. Никакие его хитрые провокации не прошли, наоборот он сам угодил с Боингом. На Бук был большой расчет, но получилось все наоборот и западные педики объявили санкции и заговорили о агрессии. До этого за нас никто не вступился, как в Грузии. Украину спасли добровольцы и патриоты и такие, как Тарута и Коломойский, а турчиновы и парашенки сидели на чемоданах. Сегодня нам не нужны Донбасс и Крым - это вопрос будущего. Сегодня нужно отрубить голову спрута, который вновь держит за горло Украину. Имя этого жирного спрута не буду называть - оно известно. Турчинова уважаю. Как показало время, зря он отдал кресло шоколадному барыге.
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Ех де ви всі критикани були коли виганяли на вулицю військових сотнями тисяч, різали техніку,закривали військові вузи. Про*бали військо за чверть віку, в хлам, тепер чому воно не стріляло. Слава Богу шо ще так.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажТурчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров
 
 
 
 
 
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