 Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.
"На границе с Россией уже была сконцентрирована огромная, мощная сила - около 200 тысяч кадровых российских военных, готовых вторгнуться на территорию Украины. Вместе с тем, имея резервы, о которых я говорил - резервы в 5000 (военнослужащих - ред.) - мы не могли этому ничего противопоставить. Нам нужно было подготовиться, нам нужно было защитить страну", - отметил Турчинов.
"Сейчас если бы мы имели потенциал, мы бы могли объявить войну России. Но, и сейчас мы этого не делаем, потому что пока что мы не готовы. Но, придет время, когда мы найдем возможность дать ответ в том числе и ядерной стране. И я уверен, что это время придет", - заявил глава СНБО.
Вместе с тем, адвокат Сердюк сказал, что вчера Пономарев заявил, что на границе не было таких войск.
На это Турчинов заявил: "Пономарев не является военным экспертом или военнослужащим РФ, у него нет объективной информации. Информация, которую я сообщил суду, подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров".
Турчинов также добавил, что с 1 марта украинская разведка несколько раз сообщала о начале наступления, и в окопах несколько раз ждали его. Но танки подъезжали к границам и возвращались. Это была провокация.
"Россия и сейчас продолжает строить инфраструктуру вдоль границы и держит тут армию", - сообщил Турчинов.
Сегодня, 15 февраля 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 36-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
На позапрошлом заседании в качестве свидетелей стороны обвинения были допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, а также бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.
7 февраля были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк.
На 31-м заседании, 25 января, допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.
24 января свидетельствовали спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.
На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.
17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.
Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.
На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.
На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.
П.С - за те , що 4.05.2014 мєнти Одеси випустили всіх затриманих сєпарів - когось вже покарано ?
отже будуть вічно плясати гопака на граблях , доки не вимруть як мамонти ...
Это страшное поражение России. Она показала неспособность вести обычную войну против НАТО и США. Путин со своей страной попал в такую ситуацию, как когда-то попал Николай І после завершения позорной и разгромной Крымской войны. Тогда Россия потеряла не только свое "владычество", но и свое присутствие в черноморском бассейне. Она была вынуждена утопить весь свой флот рядом с Севастополем, чтобы не допустить продвижения английских и французских судов к городу. Это было позорное поражение. Николай Павлович, участвуя в параде в Петербурге - простудился, заболел и умер. Многие считают, что это было формой самоубийства после позорного поражения. Сейчас тоже позор, Москва молчит, Кремль молчит, в Минобороне промямлили, что их там нет, а Песков сказал, что Путин простудился...
ні одна
ну, якщо хочеш тут проканать за авторитета
тобто - ніколи
Шобы снова, в сто семидесятый раз, выпрыгнуть таким белым и пушистым, типа - " рауфик ниучём не винуват"!
Ты, так-же как и вся ваша шобла-ёбла несёте ответственность за просранные четыре(!) года жизни! Четыре года войны! А вы, суки, продолжаете торговать и созваниваться с агрессором!!!
- можливо , через пару років , ми довідаємось цю страшну правду ?
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил на своей странице в фейсбуке экипировку российского «солдата будущего», разработанную, по его словам, госкорпорацией Ростех. Пользователи соцсетей обратили внимание, что концепция срисована с компьютерной игры шестилетней давности
Стосовно діючої на початок 2014-го армії, то в складі сухопутних військ налічувалося аж 49100 особового складу сформованого з 18-ти річних призовників (Збройні Сили України). Та ти мабуть збиралася воювати 18-річними вояками?
Ось для чого були створені 33 добровольчі батальйони і окремо сформувався "ДУК ПС" і взагалі не для підтримки Турчинова. ВТОРОПАЛА???!
Ти ще забула розказати як самозванець Турчинов захоплював владу
Особенно , если все СМИ твои и твоих дружков .
И , не имея совести , ессно , можно и не стыдиться .
Но вот скажи , Турчинов , за всю свою никчемную и сытую за мой счёт жизнь , что ты сделал для Украины , чтобы я мог сказать тебе спасибо ?
И , хотя бы , не презерать тебя ?
А не сидел на шее народа и бабки народные дерибанил .
А эта тварь уже 25 лет при власти .
Целое поколение !!!
И что оно сделало , кроме того , что жрала в три горла ???
Скорее , наоборот - он здорово посодействовал Хуйлу .
Всё остальное - от лукавого . Вот и все факты , а всё остальное - никчемные слова .
".. янесмог ... яждал ... янадеялся " - тупая отмазка для идиотов .
Противно .
В Сирии при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской ЧВК, -
https://echo.msk.ru/news/2148640-echo.html
Несколько часов словесного поноса Слюнявого Пластыря.
Основной мотив: "Все кака,я цяця".
Бедная Украина...
Почему не гадят на сталина тот вообще пол страньі сдал и он патриот и герой.
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ТУРЧИНОВ!!! ТОГДА ОБЬЯСНИ: ПОЧЕМУ НЕ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ КРЫМ, И В ТОЖЕ ВРЕМЯ СМОГЛИ ОТСТОЯТЬ ДАУНБАС?
ВЕДЬ В КРЫМУ НЕ БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО С НАШЕЙ СТОРОНЫ - ДАЖЕ НИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА!!!
СДАЛИ ВЫ СУКИ ХИТРОЖОПЫЕ ПУТИНУ КРЫМ!!!