 Предложение нардепа Голубова взять на поруки Труханова - его личная инициатива, - заявление фракции БПП в Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов. Более того, позиция фракции Партии "Блок Петра Порошенко" остается непреклонной — коррупция в Украине должна быть преодолена на всех уровнях и члены фракции будут максимально содействовать правоохранительным органам, судебной ветви власти, чтобы все коррупционеры, независимо, какую должность они занимают или к какой политической силе относятся — были привлечены к ответственности и понесли соответствующее наказание", - говорится в заявлении.

"Хотим напомнить, что в свое время, когда Генеральный Прокурор внес представление на привлечение к уголовной ответственности ряда народных депутатов, в том числе, членов нашей фракции, фракция БПП абсолютным большинством голосов проголосовала за лишение неприкосновенности таких депутатов. В то же время, обращаем внимание, что каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам. Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции Партии "Блок Петра Порошенко" будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена", - отметили нардепы от БПП.

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Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Труханову запрещено выезжать за пределы Одессы. Также мэру запрещено общаться с половиной депутатов Одесского горсовета, которые были привлечены в суд в качестве свидетелей, а также рядом чиновников горсовета. Голубова обязали доставить в суд Труханова по первому требованию.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.