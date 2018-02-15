 Предложение нардепа Голубова взять на поруки Труханова - его личная инициатива, - заявление фракции БПП в Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" не принимала никаких решений о взятии на поруки лиц, против которых возбуждены уголовные производства, и тем более не делегировала таких полномочий ни одному из своих членов. Более того, позиция фракции Партии "Блок Петра Порошенко" остается непреклонной — коррупция в Украине должна быть преодолена на всех уровнях и члены фракции будут максимально содействовать правоохранительным органам, судебной ветви власти, чтобы все коррупционеры, независимо, какую должность они занимают или к какой политической силе относятся — были привлечены к ответственности и понесли соответствующее наказание", - говорится в заявлении.
"Хотим напомнить, что в свое время, когда Генеральный Прокурор внес представление на привлечение к уголовной ответственности ряда народных депутатов, в том числе, членов нашей фракции, фракция БПП абсолютным большинством голосов проголосовала за лишение неприкосновенности таких депутатов. В то же время, обращаем внимание, что каждый народный избранник, который принадлежит к нашей фракции, вправе иметь свою отдельную позицию по любым вопросам. Однако, что касается вопросов борьбы с коррупцией, позиция фракции остается и будет неизменной: все без исключения члены фракции Партии "Блок Петра Порошенко" будут делать все от них зависящее, чтобы коррупция в Украине была преодолена", - отметили нардепы от БПП.
Как сообщалось ранее, Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.
Труханову запрещено выезжать за пределы Одессы. Также мэру запрещено общаться с половиной депутатов Одесского горсовета, которые были привлечены в суд в качестве свидетелей, а также рядом чиновников горсовета. Голубова обязали доставить в суд Труханова по первому требованию.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.
А вече которое будет 18 числа и которое собирает хитрый хинкальщик?
Мне интересно что соевые шныри будут в скором времени делать? Ведь исраэль не резиновый и туда просто так не получится сбежать. Переобуться в воздухе у них тоже не получится, ибо народ то помнит все.
Ну что соевые?
Лыхаим за безальтернативную мыролюбность?
Roman Davydenko @RomanDmitrich
Миша з Конче Заспи
Так вот, кто в Украине курировал мафию и мародерствовал во время войны!!!!! Вот же ж гад!
Они - или бестолковые, или наивные.
Вы, со своим шоколадным барылом, уже в печёнках украинцев сидите, и выедаете нас изнутри. Очень надеюсь, шо наше "мнение" вас скоро догонит и переломает вам кости, и отберёт сворованное, и посадит на шконку без матраса.
До нас, мерзених, він прийшов,
Як совість приходить у ночі до вуркагана!
І той прокинеться, заплаче і об стіну
Ударить головою. Штукатурку
Обіб'є лобом, долбо...б смердючий.
Не буде більше пи..дити бабусь
Сокирою, ширятись ефідріном
І гвалтувати в зоні пітухів,
А піде в монастир і стане діток
Учити слову божому...
Один гастролер улетел, но у него остались друзья, которым очень надо картинку унижения Революции Достоинства к ее годовщине.
На сцене - Семен Семенченко.
Час назад представитель ОПГ "Внутренний корпус Донбасса" под Соломянским судом, где суд ожидаемо отпустил Труханова, потому что у НАБУ редко бывает иначе, выпустил несколько пуль в одного из полицейских,
Стрелок задержан.
Раскачка идет полным ходом. На 18 - оплачена революция, а никто не поддерживает леворуцыонэров. Нате повод и жертв режима.
ЗЫ Чтобы не было лишних вопросов - полиция очистила территорию под судом от титушек Труханова до того, как начались столкновения под судом с титушками Семенченко. Из здания суда полиция не имеет права выкидывать кого-либо, если этот кто-то не препятствует его работе
ЗЫЗЫ кроме пистолета у задержанных изъяты рации, ножи, газовые гранаты - это ж обычный набор простого пешехода на улице, да?
Порошенке предоставляются постоянно шансы избежать импичмента и Майдана. Но он не использует их. Наверное, не понимает он совсем настроений людей.
Oleksandr Dubinskyi поделился публикацией Артёменко.leaks - с Александром Дубинским.
1 ч ·
После бана за репост новостей о смотрящем Порошенко за лояльностью СМИ - Юрии Артеменко - он будет пользоваться у меня особым вниманием.
Обещаю
Артёменко.leaks добавил(-а) 3 новых фото.
1 ч ·
Как Артеменко связан с фунтом "Семьи Януковича" Альтманом, отжимавшим для Арбузова телеканал ТВi?
И какой российский медиа-магнат платит ему деньги?
Усаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас интереснейшее расследование коррупционной схемы, в которой задействован глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко!
Приступим.
Как вы, наверняка, знаете - глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко - один из активных борцов с "агентами Кремля" в украинских медиа.
В своих интервью он возмущается источниками финансирования холдинга "Вести" и радиостанций Курченко. Которые "пешки Кремля".
А сам, как выяснилось, усердно лижет пятки российскому медиа-магнату Владимиру Гусинскому и его сыну Илье. А также ведёт колбасный (это не шутка) бизнес с ними и... "фунтом Семьи" Александром Альтманом.
Для вашего развлечения мы приложим и письмо, в котором он клянчит у сына владельца холдинга newsru Гусинского - "нарисовать" должность и зарплату его сыну-горекомпозитору Денису Артеменко, которого "патриот Украины" упорно пытается пристроить в США под видом великого музыканта.
https://www.facebook.com/artemenko.leaks/posts/395319020918914
Но факт этого лизоблюдства - просто для смеха
Куда интереснее то, что у Артеменко есть общий бизнес с Гусинскими и Альтманом, о котором нет ни слова в декларации.
И в рамках этого бизнеса борец за прозрачность СМИ хочет кинуть австрийскую фирму "Шаллер" #Schaller
Речь идёт о Русановском мясокомбинате и торговом доме РусанКо, который обанкротился.
Артеменко и Гусинский активно обсуждают судьбу активов компании "Русановский мясокомбинат". А именно, производственных линий, купленных комбинатом в рассрочку у австрийской компании "Шаллер".
Долг по этой поставке составляет 484 тысячи евро. А само оборудование расположено на площадях ООО "Берком" и его дочки ООО "Бергхауз", - судя по сообщениям в СМИ, подконтрольных тому самому Александру Альтману - фронтмену "Семьи Януковича" по отжиму телеканала ТВi.
Той самой "Семьи", куда входили Курченко и Клименко. Той самой, с агентами которой сегодня борется Артеменко.
До конца 2009 года Альтман владел и миноритарной долей ООО "Русановский мясокомбинат". В его собственности - ровно 50% Торгового дома "РусанКо"
Он - партнёр Владимира Гусинского, с которым Артеменко и обсуждает, как же не отдавать "Шаллер" долги за оборудование. И выкупить недвижимость ООО "Берком" / "Бергхауз" на торгах.
Обратите внимание, что решить этот вопрос блюститель совести СМИ не против путём... подкупа судей через "серьезное" сопровождение и "выход" на судей Житомирского хозяйственного суда.
Напомним, с судами Артеменко "ладит" с помощью заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова и его шестёрок.
https://www.facebook.com/artemenko.leaks/posts/398111223973027
Согласитесь, просто образчик честности и совести, этот борец за прозрачность СМИ
Идеальный слуга Порошенко по зачистке медиа-пространства от "агентов Кремля" и, под шумок, нелояльных масс-медиа.
що це за янйух ?????
що це за янйух ????
В общем, просматривается откровенный дебилизм украинской правоохранительной системы, что врядли. Скорее всего есть желание взять Труху на слабо и сбить с него немного бабосов. Сомневаюсь, что с ним такой номер пройдет. У него хорошая школа.
короче он сделает все и БПП возьмет на поруки кого угодно (это же гарантия выборов по Одессе при помощи уголовников Трухи и гречки),
шо бы только 2019 во втором туре оказаться с Бойко, а не с Тимошенко.
вот и amer friend рассказывает какой Труха хороший, пенсам по 800 грн докидывает.
И шо вы думаете, за кого проголосуют эти amer friendЫ из Одессы? (вопрос риторический)
В.Липинський (поляк за походженням, з українськими серцем та душею в тілі)
Ведь что говорила Лолита Мальдивская , чьим именем названа эта Хракция , перед выборами ?
" ... вы меня только выберите , а я тут же , буквально завтра , но никак не позднее будущего четверга , продам к , чертям собачьим , свой бизнес . Да ! И ещё !
Закончу эту войну в считанные часы ! И ещё !
Каждый воин будет получать по тысяче ! В день ! Нет ! В час !
Уж мы как заживём ! И всё по-новому !
Сами ох.еете ! "
И точно .
Ох.ели . Но, поздно уже ...
Порошенко, Луценко, и вся эта мафия НФ ,БПП должны рано или поздно обязательно ответить, почему они придя к власти на крови своего народа, сегодня так планомерно и уничтожают, обогащаются за счет своего народа. И при этом никто не посажен из высших чинов, депутатов, мэров, за коррупционые схемы, раскрадания бюджетных средств в крупных размерах млн. и млрд денег. Ублюдочная власть.