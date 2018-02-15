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Все про:Львов (3115) памятник (1726)

 Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Львове 15 февраля неизвестные повредили Монумент Славы на улице Стрыйской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовщины.

По данным правоохранителей, на монументе частично повреждены некоторые элементы.

Также на мемориале нанесена надпись белой краской.

Также смотрите: Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области. ФОТО

Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция 01
Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция 02
Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3050670
 
 
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комуно-ватка львівщини привертає увагу,як може...
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перемонтувати поставити хрест пам'яті загиблим і все без сталінських зірок та орденів
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Во Львове - настоящие герои! И банков кацапских не боятся и памятников! А они пострашнее, чем мокшанские танке в Лугандоне...
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Фашисты по сравнению с красноголовыми "освободителыми", были сущие дети!
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Лейтенант Лоренц Вахтер -Политическому руководителю в Нойнкирхен, 20.08.1941"Я действительно не могу описать то, что мы видели во Львове. Это намного, намного хуже того, что могли описать немецкие газеты. Это нужно было видеть. Даже зловония от трупов, которое можно было почувствовать на большом расстоянии от тюремных стен, было достаточно, чтобы сделать человека больным. И сама сцена: сотни убитых мужчин, женщин и детей, ужасно изувеченных. У мужчин были выколоты глаза, у священника был вспорот живот, и туда помещено тело убитого младенца. Я мог бы рассказать еще более страшные вещи, но даже эти меня потрясли. К настоящему моменту я привык к подобным вещам."
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Львовские правоохранители неправильно сформулировали суть происшествия.
Во-первых, элементы памятника явно повредили не какие-то неизвестные, а погодные условия - ветер, мороз и прочие климатические факторы (обратите внимание, снег какой на фото)
Во-вторых, надпись никто не наносил - тут явно случай чудотворного явления. Типа как лики проявляются... ну вы поняли.
Исходя из этого, никакого дела тут возбуждать не надо.
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Какая глупость.Я вот не понимаю нашу власть.Везде уже давно должни у памятников стоять камери ,а информация с них записиваться.Определить перечень наиболее значимих памятников и взять под видеонаблюдение....
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Завал, как у вас холодно! Сколько снега ещё лежит.
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Запутался - это плохо или хорошо для Украины?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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