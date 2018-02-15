 Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовщины.

По данным правоохранителей, на монументе частично повреждены некоторые элементы.

Также на мемориале нанесена надпись белой краской.

Также смотрите: Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области. ФОТО





