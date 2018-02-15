 Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовщины.
По данным правоохранителей, на монументе частично повреждены некоторые элементы.
Также на мемориале нанесена надпись белой краской.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Львовщины.
По данным правоохранителей, на монументе частично повреждены некоторые элементы.
Также на мемориале нанесена надпись белой краской.
Во-первых, элементы памятника явно повредили не какие-то неизвестные, а погодные условия - ветер, мороз и прочие климатические факторы (обратите внимание, снег какой на фото)
Во-вторых, надпись никто не наносил - тут явно случай чудотворного явления. Типа как лики проявляются... ну вы поняли.
Исходя из этого, никакого дела тут возбуждать не надо.