 В Харькове сотрудники полиции и спецподразделения КОРД задержали группу наркоторговцев-иностранцев и изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, организовал группу 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков их сбыт и распределял обязаности среди других участников группы.

Полиция задержала наркоторговцев седьмого февраля. При обысках изъято нарковеществ на сумму почти 400 тысяч гривен.

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