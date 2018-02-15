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Все про:задержание (4823) наркотики (1240) Нацполиция (6904) Харьков (3746) КОРД (106)

 В Харькове сотрудники полиции и спецподразделения КОРД задержали группу наркоторговцев-иностранцев и изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен. ВИДЕО

В Харькове полиция и спецподразделение КОРД задержали группу наркоторговцев-иностранцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, организовал группу 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков их сбыт и распределял обязаности среди других участников группы.

Полиция задержала наркоторговцев седьмого февраля. При обысках изъято нарковеществ на сумму почти 400 тысяч гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050669
 
 
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А чартеров на всех для реадмиссии хватит? В Харькове сотрудники полиции и спецподразделения КОРД задержали группу наркоторговцев-иностранцев и изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 579
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а шо говорить токарю который сделал деталь - молодец ты на своем месте, зарплату тебе не за зря платят
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видати премію за те що "точив" ... "медальку"... півітори місяці відпустку , на пенсію після 40ка ...вислуги , доплати ,"спецеху" ,пайок ...ну й все що там "положено" ...
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кто-то верит что дагом можно воттак просто торговать у нас любому ?
ну типа как бабушки вышли сели на тротуаре и вперед...
даже бабушки просто так сесть не могут на тротуаре
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Так это же торговые партнеры Добкиных
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А чего это никого на пол не кладут, за волосы не таскают, не орут матом?
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Арабы такие арабы...Но надо уточнить-не Палестины гражданин,а палестинской автономии.
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Кого взяли ФСБУшников или прокуроров?
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а шо - ви думали шо вони сюди їдуть, шоб двірниками працювати?
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И шо ? Уже перепродали ?
Или сами пользуют ?
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Ей Бебебекин рюкзачёк подгонит .
По старой памяти .
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Да хоть и из Испании .
У него там целое поместье с шишками !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове сотрудники полиции и спецподразделения КОРД задержали группу наркоторговцев-иностранцев и изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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