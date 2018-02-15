 В Харькове сотрудники полиции и спецподразделения КОРД задержали группу наркоторговцев-иностранцев и изъяли наркотиков на 400 тысяч гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, организовал группу 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков их сбыт и распределял обязаности среди других участников группы.
Полиция задержала наркоторговцев седьмого февраля. При обысках изъято нарковеществ на сумму почти 400 тысяч гривен.
ну типа как бабушки вышли сели на тротуаре и вперед...
даже бабушки просто так сесть не могут на тротуаре
Или сами пользуют ?
По старой памяти .
У него там целое поместье с шишками !