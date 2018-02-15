 В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники обстреляли автомобиль между селами Котловина и Нагорное. BMW X 5 принадлежал местному фермеру.
Уже через час правоохранители местопребывание подозреваемых.
Полицейские узнали, что злоумышленники передвигались на автомобиле "Volkswagen Touareg". После проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с подозреваемыми был остановлен в пгт. Затока. В салоне находились двое подозреваемых. Еще одного правоохранители задержали на КПП "Кучурганы".
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бо лишишся без заробітку
це - щось!
всі кацапи - тупі шмари
Напротив, раз почти сразу задержали - стало быть, в Украине правит сила закона.
Радуют меня наши полицейские. очень. Второй день подряд.
(граждане соседней державы - это...?)
А в Рени они давно КОНТРАЬАНду делают
В этом предложении чего-то явно не.
Сижу в окопе неглубоком
(метров восемь, с половиной, пули свищут),
Подходит ротный командир
(морда клином, звали Климом).
- Здорово, братцы-новобранцы
(матерь вашу, вашу также)!
Сейчас в атаку побежим
(ровно прямо, и налево, и обратно)!
Летят по небу самолеты
(бомбовозы),
Хотят засыпать нас землей
(черноземом, и навозом, с головою),
А я, молоденький мальчишка
(лет семнадцать, двадцать,
тридцать, может, сорок),
Лежу с оторванной ногой
(для маскировки, челюсть рядом, жрать охота).
Почему не написать прямо - чурки черножопые ?
Ах , да !
Наверное потому , что и министр МВД и сам чурка черножопая .
Да и остальные маланцы ничем не лучше ...