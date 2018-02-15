 В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники обстреляли автомобиль между селами Котловина и Нагорное. BMW X 5 принадлежал местному фермеру.

Уже через час правоохранители местопребывание подозреваемых.

Полицейские узнали, что злоумышленники передвигались на автомобиле "Volkswagen Touareg". После проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с подозреваемыми был остановлен в пгт. Затока. В салоне находились двое подозреваемых. Еще одного правоохранители задержали на КПП "Кучурганы".

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники в Одесской и Запорожской областях поймали браконьеров с уловом на 350 тыс. грн. ФОТОрепортаж