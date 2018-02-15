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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесская область (1408) оружие (3349) покушение (704) Нацполиция (6904)

 В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера. ВИДЕО

В Одесской области три иностранца обстреляли автомобиль 50-летнего мужчины и скрылись на машине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, злоумышленники обстреляли автомобиль между селами Котловина и Нагорное. BMW X 5 принадлежал местному фермеру. 

Уже через час правоохранители местопребывание подозреваемых. 

Полицейские узнали, что злоумышленники передвигались на автомобиле "Volkswagen Touareg". После проведения оперативно-разыскных мероприятий автомобиль с подозреваемыми был остановлен в пгт. Затока. В салоне находились двое подозреваемых. Еще одного правоохранители задержали на КПП "Кучурганы".

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3050665
 
 
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Заачем зарубить? Сейчас соевые законы. Взять залог и выпустить.
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Страна пошла в разнос.
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Все нормально, это "деятелей культуры" Саакашвили ловят. Скоро они переберутся за своим батони в Нидерланды и будут кошмарить тамошних фермеров. В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера - Цензор.НЕТ 8458
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Бережи, Гундяй, дупу. Бо лишишся без заробітку. В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера - Цензор.НЕТ 3674
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ти так дотепно перекроїла мій висер!
це - щось!
всі кацапи - тупі шмари
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таня, тяжоПая у тебя жизнь, я тебе сочувствую В Одеській області поліція затримала трьох іноземців, які обстріляли з автомата автомобіль 50-річного фермера - Цензор.НЕТ 5917
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а ти знаєш, шо рашенки, якими з тобою розплачуються - з гівна?
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Страна в разносе - это твоя Рашка, ватница.
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в ваших влажных мечтах - может быть.
Напротив, раз почти сразу задержали - стало быть, в Украине правит сила закона.
Радуют меня наши полицейские. очень. Второй день подряд.
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три иносранца - это кто?
(граждане соседней державы - это...?)
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Ну там КПП "Кучурганы" упоминаются. Бежал по крайней мере в Молдову.
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Если Кучурганы, то это значит из приднестровья. Вопрос- КАКОЕЖЕ ЭТО ГОСУДАРСТВО , цензор? Это просто сепаратистский район.
А в Рени они давно КОНТРАЬАНду делают
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Жители Приднестровья - граждане либо РФ, либо Молдовы - в любом случае - иностранцы.
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Это пять... В Одеській області поліція затримала трьох іноземців, які обстріляли з автомата автомобіль 50-річного фермера - Цензор.НЕТ 203 Надо будет над каким нить заказчиком так приколоться....
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Задержали - молодцы, но почему сразу реадмиссию не провели??!! В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера - Цензор.НЕТ 8327 В Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера - Цензор.НЕТ 3317
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> Уже через час правоохранители местопребывание подозреваемых <

В этом предложении чего-то явно не.
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На цензоре это часто бывает...не бери близко к сердцу....
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Косяки - у всех косяки, это мы, юзеры - можем безграмотно писать на новостных редакторов
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Трёх иностранцев за разбой в Украине нужно просто вешать.
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45 штук баксов на экипировку одного винторого..??? При цене самого винторого в три копейки..?? В Одеській області поліція затримала трьох іноземців, які обстріляли з автомата автомобіль 50-річного фермера - Цензор.НЕТ 6983
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До тех пор пока в Раше будут депрессивные регионы , а они будут всегда пока Раша не развалится ,у них будет валом дешевого пушечного мяса , на кой им хер тратится на экипировку когда Рапторы и апатчи их как в тире будут расстреливать и с ней и без нее.
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Им в свете последних событий более актуальна старая песня

Сижу в окопе неглубоком
(метров восемь, с половиной, пули свищут),
Подходит ротный командир
(морда клином, звали Климом).
- Здорово, братцы-новобранцы
(матерь вашу, вашу также)!
Сейчас в атаку побежим
(ровно прямо, и налево, и обратно)!
Летят по небу самолеты
(бомбовозы),
Хотят засыпать нас землей
(черноземом, и навозом, с головою),
А я, молоденький мальчишка
(лет семнадцать, двадцать,
тридцать, может, сорок),
Лежу с оторванной ногой
(для маскировки, челюсть рядом, жрать охота).
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Тю я уже подумал , что сицилийская мафия к нам на дело приехала , а тут все до банального просто , заезжая сепарня из Приднестровья решила бабла в Украине рубануть. Видимо контробас уже не те дивиденды что раньше приносит , вот и решили разбоями на дорогах промышлять.
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Ето территория соевой мафии и Украина их корова которую они доят.
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Иноземцы ?
Почему не написать прямо - чурки черножопые ?
Ах , да !
Наверное потому , что и министр МВД и сам чурка черножопая .
Да и остальные маланцы ничем не лучше ...
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Да судя по всему это твои арийские братухи по диагнозу из приднестровья,русский.
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И там твоих братух , Мурза , тоже полно ...
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Одесса под руководством Труханова - разгул коррупции и криминалитета,а суд ним это иллюзия правосудия в стране.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одесской области полиция задержала трех иностранцев, обстрелявших из автомата автомобиль 50-летнего фермера. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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