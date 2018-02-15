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Все про:стрельба (2206) суд (20482) Труханов (94)

 Стрелок, ранивший под Соломенским судом сотрудника полиции, задержан, - Нацполиция

Работники полиции задержали мужчину, который во время столкновений возле Соломенского районного суда Киева применил оружие и ранил одного из правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги. При этом, сказала Блищик, она не готова, до проведения экспертизы, говорить о том, из какого именно оружия осуществлялись выстрелы.

Вместе с тем, она уточнила, что это единственный пострадавший правоохранитель в результате столкновений под судом.

Также читайте: После ранения полицейского под судом по делу Труханова задержаны представители батальона "Донбасс". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, ранее под зданием Соломенского суда сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. На месте происшестия были задержаны два человека. Один из них - с травматическим оружием.

Также известно, что в конфликте пострадала девушка из батальона "Донбасс",

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под зданием Соломенского суда сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3050656
 
 
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Чем дальше, тем непонятнее.

В предыдущей новости был задержан донбасовец. Пострадал мент.
В этой новости пострадал донбасовец (барышня) и мент. Кто-то задержан.

Но зато боты, безвылазно сидящие далеко в зажопьях, однозначно и точно знают, что произошло в Соломенском суде г. Киева.
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Уже 20 пострадавших, 4 госпитализированных.
Больше 10 человек задержанных.
Мусора не трогают трухановских титушек и пакуют только "Донбасовцев".
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Вот об этой уникальной осведомленности из ниоткуда я и говорил.
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И шо?

Хай с Цензором в честном бою выяснят, кто из них врет.

Тебе хочется верить тому источнику - не вопрос. Просто удивительно откуда в некоторых такая уверенность и безальтернативность о том, чего они не знают наверняка или не знают совсем.
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А почему врет? На Цензоре статья написана, когда пострадавших было одно количество - на УП написали, когда пострадавших стало уже значительно больше - или такой вариант вами не рассматривается?
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На УП статья выставлена в 15:55.

На Цензоре статья выставлена в 17:15.

По твоей логике количество пострадавших стало уменьшаться. Стрільця, що поранив під Солом'янським судом співробітника поліції, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9144
По моей кто-то врет.
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Или кто-то оперативно информацию обновляет, а кто-то - тормозит.
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Может и так. Но все равно хрен поймешь, какая харя в маске патриотичнее.
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главное,что из титушни трухановской никто не задержан и не пострадал...уже даже не хочется комментировать очередной фарс от власти-суд над сепаратистом,гражданином кацапии трухановым...гнать пейсатых боровов из власти с конфискацией всего украденного иначе будет конец Украине
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нарешті, нарешті приходить розуміння реальності
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Слово саме напрошується - український дибілізм, який створила і випестила українська нікчемна гівноеліта за останні 20 років.
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с такими "патриотами" и врагов не нужно.
херово лушпайка закончит и те кто вокруг него в первую очередь
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Парацельс утверждал, что "гомункул" образуется при погружении человеческой спермы в навоз. Без обид, только факты.
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А если взять навоз, залить его бояркой, а после поместить в пустую человеческую голову, то получится Иван Искра.
Без обид - факт.
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Мусора пытаются зачистить палаточный городок под зРадой !!! Украина спит ???
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А даже и если? Новый под прикрытием пары депутатов на раз-два можно организовать.
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От не пьіздьі!!!

Клоун, от меня до Мариинки сейчас 500 метров. Давай расскажи мне, шо там сейчас происходит. Стрільця, що поранив під Солом'янським судом співробітника поліції, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5368
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И при чем тут Украина , когда грузинского клоуна кроме его стандартной про плаченной массовки не кто не поддерживает.
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В центре Киева полиция задержала 4 человек, у которых изъяли оружие и спецсредства.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"В связи с событиями, которые были у суда, в центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Буквально недавно возле палаточного городка со стороны гостиницы
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щаз стая депутатов бпп на поруки козака визьмэ...
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"При этом, сказала Блищик, она не готова, до проведения экспертизы, говорить о том, из какого именно оружия осуществлялись выстрелы."
Но однако несмотря ни на что
"Работники полиции задержали мужчину, который во время столкновений возле Соломенского районного суда Киева применил оружие и ранил одного из правоохранителей."

Так он ранил или не он?Или к него был травматик и поэтому его задержали.Что за заявления пресс-секретарей.
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На фото был сперевязанной головой. Так в голову или в ногу?
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Человеческая анатомия работников мусарни бывает с сюрпризами.
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Дякую патріотам!

Апдейт: тітушки відлуплені націоалістами
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Его тоже отдадут на поруки, или тут 2 месяца без разговоров?
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В этом тексте прекрасно все. Стрільця, що поранив під Солом'янським судом співробітника поліції, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1547

Тандем состоялся: Труханов и Голубов открыли спортплощадку под брендом «Блока Порошенко»
Октябрь 14, 2014 14:24

Кандидат в нардепы по 136-му округу в (Суворовский район Одессы) Дмитрий Голубов 13 октября совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым торжественно открыли спортивную площадку во дворе многоквартирного дома по адресу: ул. Добровольского, 148.

Отметим, что спортивный праздник проходил под брендом партии «Блок Петра Порошенко», от которой Голубов пошёл на выборы мажоритарщиком.
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Вот! Сразу видно, кто об Украине и украинцах заботится.
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Точно...украл 180 миллионов, с помпой открыл площадку за 18 тысяч.
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Так обычно все истинно верующие и делают - десятину отдают на благотворительность.
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Десятина - это одна десятая, а не одна десятитысячная.
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Порядочный и добрый человек не обязан быть гениальным математиком. Как посчиталось - так и облагодетельствовал.
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Было бы смешно, если бы не было так грустно...
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Труxанов спас Одессу ,Порошенко Украину Стрільця, що поранив під Солом'янським судом співробітника поліції, затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4404
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Заметили как лолита кремлевская активно начала продвигать идею замирения с врагом - тут и бесконечные соболезнования врагу, и "пожалуйста, молю вас, господин хуйло", и выведенные из тени ежедневные звонки лолиты хуйлу. Скоро соевый барыг - предатель поедет на поклон к хуйлу и затянет страну в таежный союз.
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Потому что МВФ, ЕС и Всемирный банк отказались давать деньги. Эта власть без кредитов сможет продержаться только до весны.
Помните как в 2013 Путин дал три миллиарда, и Янукович повернул в Таежный союз? Из которых потом ни копейки не смогли найти, потому что они оказались не у Украины, а в руках семьи I. Будет повторение. Украина как государство- банкрот!
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Ви за них не хвилюйтеся!!! Вони так кругом попідставляли Україну та українців, що їх приймуть з усіма почестями, як в росії, так і в Європі, так і в Америці, так і в Ізраілі! Для них всі шляхи відкриті.
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Я вот не как не пойму , у нас что Нью менты по совместительству пуле улавливателями работают ?На хера им табельное оружие которым они вообще пользоваться не умеют , их расстреливают все кому не лень и еще не одного нападающего прямо на месте не завалили , что бы при этом не грохнули мента. Професионализм бляха муха просто зашкаливает.
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Что-то мне кажется что уже в скором времени начнут отстреливать не только мусоров но и прокуроров,судей,президентов(всех) и членов их семей. Народ уже давно положил на эту пидорастическую конституцию которая уже 27 лет не имеет не какой ценности.
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Вот так ни с того, ни с сего взял и выстрелил в ногу? Такого быть не может априори. Мусоров всё таки побольше в Киеве, чем Донбасса. Видно, задача была поставлена спровоцировать защитников Украины на ответные действия. Мусора же - те же гниды, что и при Януковиче.
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Доведет таки поц мальдивский Украину до гражданской войны, то что не удалось путину - сделает порошенко
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Что происходит!? Явную войну называем АТО, вооруженные банды на улицах стыдливо называем титушками...Фермеров нагло грабят, заводы отбирают...Это уже швах???
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остання фаза ліквідації держави під інтенсивне промивання мізків ....
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Чому не пронумеровані досі шоломи в поліції, що все йде по старому, по накатаному?!
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Этот вопрос задай банабаке Который сокорытник соевых аферистов
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Полиция задержала троих членов преступной группы, издевались и убили семью предпринимателей - отца, мать и сына.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Могу в настоящее время сказать, что задержанные участвовали в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне "Донбасс", а последнее время все вместе входили в внутренний корпус батальона "Донбасс", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.
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В центре Киева полиция задержала 4 человек, у которых изъяли оружие и спецсредства.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"В связи с событиями, которые были у суда, в центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Буквально недавно возле палаточного городка со стороны гостиницы
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А почему судью отпустившего Труханова не задержали??? Это не суды,это произвол и пособничество.
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Цікаво чи нацпоц затримали тих пі.арасів, які були в суді і побили хлопця?????????????
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Мусара не люди! (с). министр МВД а. аваков.
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Вообще что за новые термины появились в Украине - "активисты" и ещё новое " национальная дружина"? Почему эти люди появляется в помещении в балаклавах, почему полиция не выясняет, кто эти люди? Некоторые говорят, что это переодетая полиция?!... Почему эти не понятные люди там стреляют даже из травмата по полицейским? Порядок использования в Украине травмата строго прописан, оно не предназначено для стрельбы по полицейским при исполнении ими служебных обязанностей - это уголовное преступление и лишение права на травмат. Посмторим, понесет ли этот стрелок наказание.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрелок, ранивший под Соломенским судом сотрудника полиции, задержан, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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