 Стрелок, ранивший под Соломенским судом сотрудника полиции, задержан, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги. При этом, сказала Блищик, она не готова, до проведения экспертизы, говорить о том, из какого именно оружия осуществлялись выстрелы.



Вместе с тем, она уточнила, что это единственный пострадавший правоохранитель в результате столкновений под судом.

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Напомним, ранее под зданием Соломенского суда сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. На месте происшестия были задержаны два человека. Один из них - с травматическим оружием.

Также известно, что в конфликте пострадала девушка из батальона "Донбасс",

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.