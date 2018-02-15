 Стрелок, ранивший под Соломенским судом сотрудника полиции, задержан, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
По ее словам, правоохранитель получил огнестрельное ранение ноги. При этом, сказала Блищик, она не готова, до проведения экспертизы, говорить о том, из какого именно оружия осуществлялись выстрелы.
Вместе с тем, она уточнила, что это единственный пострадавший правоохранитель в результате столкновений под судом.
Напомним, ранее под зданием Соломенского суда сотрудник полиции получил огнестрельное ранение. На месте происшестия были задержаны два человека. Один из них - с травматическим оружием.
Также известно, что в конфликте пострадала девушка из батальона "Донбасс",
В предыдущей новости был задержан донбасовец. Пострадал мент.
В этой новости пострадал донбасовец (барышня) и мент. Кто-то задержан.
Но зато боты, безвылазно сидящие далеко в зажопьях, однозначно и точно знают, что произошло в Соломенском суде г. Киева.
Больше 10 человек задержанных.
Мусора не трогают трухановских титушек и пакуют только "Донбасовцев".
Хай с Цензором в честном бою выяснят, кто из них врет.
Тебе хочется верить тому источнику - не вопрос. Просто удивительно откуда в некоторых такая уверенность и безальтернативность о том, чего они не знают наверняка или не знают совсем.
На Цензоре статья выставлена в 17:15.
По твоей логике количество пострадавших стало уменьшаться.
По моей кто-то врет.
херово лушпайка закончит и те кто вокруг него в первую очередь
Без обид - факт.
Клоун, от меня до Мариинки сейчас 500 метров. Давай расскажи мне, шо там сейчас происходит.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"В связи с событиями, которые были у суда, в центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Буквально недавно возле палаточного городка со стороны гостиницы
Но однако несмотря ни на что
"Работники полиции задержали мужчину, который во время столкновений возле Соломенского районного суда Киева применил оружие и ранил одного из правоохранителей."
Так он ранил или не он?Или к него был травматик и поэтому его задержали.Что за заявления пресс-секретарей.
Апдейт: тітушки відлуплені націоалістами
Тандем состоялся: Труханов и Голубов открыли спортплощадку под брендом «Блока Порошенко»
Октябрь 14, 2014 14:24
Кандидат в нардепы по 136-му округу в (Суворовский район Одессы) Дмитрий Голубов 13 октября совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым торжественно открыли спортивную площадку во дворе многоквартирного дома по адресу: ул. Добровольского, 148.
Отметим, что спортивный праздник проходил под брендом партии «Блок Петра Порошенко», от которой Голубов пошёл на выборы мажоритарщиком.
Помните как в 2013 Путин дал три миллиарда, и Янукович повернул в Таежный союз? Из которых потом ни копейки не смогли найти, потому что они оказались не у Украины, а в руках семьи I. Будет повторение. Украина как государство- банкрот!
Ги-ро-и!
Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Могу в настоящее время сказать, что задержанные участвовали в АТО, некоторые из них проходили службу в батальоне "Донбасс", а последнее время все вместе входили в внутренний корпус батальона "Донбасс", - отметил первый заместитель главы Нацполиции.
Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"В связи с событиями, которые были у суда, в центре Киева продолжаются фильтрационные мероприятия полиции. Буквально недавно возле палаточного городка со стороны гостиницы