 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 401 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе за 2017 год, - Хуг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За весь 2017 год наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала как минимум 401 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал он на брифинге в Северодонецке (Луганская область).
Также, по его словам, за данный период зафиксировано 4 тыс. единиц вооружения, которое находилось на территориях, где оно не должно было находиться, согласно режиму разведения вооружения.
"С начала года мы подтвердили информацию о 18 жертвах среди гражданского населения (погибшие и раненные)", - добавил А.Хуг.
Он отметил, что за прошлый год СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 479 жертвах среди гражданского населения (погибшие и раненные).