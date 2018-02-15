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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 401 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе за 2017 год, - Хуг

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 401 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"За весь 2017 год наблюдатели СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала как минимум 401 тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал он на брифинге в Северодонецке (Луганская область).

Также, по его словам, за данный период зафиксировано 4 тыс. единиц вооружения, которое находилось на территориях, где оно не должно было находиться, согласно режиму разведения вооружения.

"С начала года мы подтвердили информацию о 18 жертвах среди гражданского населения (погибшие и раненные)", - добавил А.Хуг.

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Он отметил, что за прошлый год СММ ОБСЕ подтвердила информацию о 479 жертвах среди гражданского населения (погибшие и раненные).

Источник: https://censor.net.ua/n3050654
 
 
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А тишину хоть раз зафиксировали? Или тишина была между полетами снарядов?
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если в году 365 дней, то чуть больше тысячи нарушений в день, как считают? Видно голубые не только каски.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали 401 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе за 2017 год, - Хуг
 
 
 
 
 
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