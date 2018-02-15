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Все про:суд (20482) Турчинов (2898) Янукович (30187)

 Турчинов о приказе по деблокированию крымского парламента и Кабмина: "Задание некому было выполнять"

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева рассказал, каким образом в конце февраля 2014 года новая власть противодействовала начавшейся российской агрессии в Крыму.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после бегства Януковича, по словам Турчинова, он занялся формированием большинства в ВР и парламенте.

"Когда с утра (27 февраля 2014 года, - ред.) мне доложили, что спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, я  сразу дал приказ руководителям внутренних войск, которые базировались в АР Крым, для того, чтобы окружить парламент и Кабмин, подготовить его разблокирование и провести операцию. Через несколько часов мне сообщили, что, к большому сожалению, они смогли только провести оцепление этих зданий, но под давлением агрессивно настроенных гражданских, которые в большом количестве собрались, они (украинские силовики. - ред.) не смогли выполнить задачу и были вынуждены разойтись. То есть, задание по деблокированию зданий и крымского парламента и Кабмина не было кому выполнять", - вспоминает он.

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Потом, после формирования коалиции в парламенте и Кабмина, он пригласил силовых министров и отдал приказ немедленно подготовить подразделения Вооруженных сил и подготовить мероприятия по противодействию начавшейся российской агрессии: "28 февраля во время заседания СНБО Тенюх доложил, что из-за разваленой армии на тот момент можно было собрать не больше 5 тысяч военных. Это был весь резерв. Но главная проблема, которую тогда выявили: была большая угроза вторжения на материковую Украину. И говорили, что против Украины могут быть задействованы до 200 тысяч российских войск. СНБО принял решение начать переброску войск с запада на восток и юг, чтобы закрыть харьковское, киевское, донецкое направление и другие".

Источник: https://censor.net.ua/n3050635
 
 
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Ця "Альфа" зараз працює на режим Вальцмана. Це вона перейшла на бік мацкви? Невідповідність аднака. Чому я маю вірити в твою версію подій аніж Чубарову?
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Є свідчення рюзьге офіцерів. Вони більш за все боялися що українців відкриють вогонь .... А потім після криму так само просрали Донецьк і Луганськ коли там було захоплено лише 3 адмінбудівлі - домовлялися, обіцяли не стріляти, всіх пробачити. Точка У могла вирішити всі проблеми сепаратизму на сходу
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Ну если свидетельства россосийских "офицеров" для тебя истина, то верь им.
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Ну, ти дарма пересмикуєш. В даному випадку їхні зізнання хіба якось говорять не проти них самих, хіба не змальовують реальну картину подій?
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Вот реальная картина. Всё остальное, то домыслы и предположения. И не для того с ноября хуйло начало переть десантуру и ССОшников в Крым, чтоб испужаться, если "хохлы" выстрелят.
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Все це якось має виправдовувати невиконання норми закону? Був письмовий наказ від Пастора? НАКАЗУ НЕ було! Ось реальна картина подій!
Зеленими чоловічками було захоплено лише 3 держбудівлі, а мацква від низ відхрещується і каже "их-там-нет".Татари просять зброю, а Києв не дає, Альфа в 25 км в очікуванні наказу з Києва. А наказу НЕМА. Йдуть торги з гейропою і кремлем. Гейропа переконуює що залагодить справу і ж*два погоджується на це і здає крим в обмін на президенство порохохряка
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Я уже за...бался писать, что при нападении или блокировании в/ч никакой письменный или иной приказ не нужен. Есть для этого устав. Кто-то из намкрышских вояк его выполнял?
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Я ось про це.Треба просто викуновати норму закону:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України

У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну
Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення
воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України,
інших військових формувань, утворених відповідно до законів України
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Крим був приречений ...
Завдяки показам цих впливових "свідків" на суді - люди зараз можуть дізнатися , що плани по захопленню Криму і влада і тодішня "опозиція" знала ще за пів року ДО лютого 2014 ...
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Плохому танцору все мешает - и ноги, и яйца, и голова кружится.
Это про Турчиноида a.k.a Курячу Дупу.
Зачем вы власть захватывали, если у вас все через жопу потом пошло?
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В общем послушал я пластера сланга в очередной раз.
Вывод - оно конченая гнида и мразь просравшая крым. Просто политической ответственностью ни он ни его куляволбно - соевая мичпуха не отделается. Только зашквар всей этой шайки даст начало очишению от русни Украины.
пластер шланг с лолой и кулявлобом крысм просрали а нам в скором времени придется его насирать взад. По другому никак.
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Сейчас будет пост, исполненный лютой ненавистью к крымских предателям и товарищам "а вот если бы".
Крым. У одного товарища в теме подняли снова - "а вот если бы мы сопротивлялись в Крыму…"
Так вот, как бывший севастополец и сын офицера, там служившего, я имею много чего сказать.
Начну с того, что я могу точно назвать имена тех людей, которые прос*али Крым без единого выстрела. Благодаря чьему бездействию все произошло так молниеносно. И почему у нас не было шансов от слова вообще.
Не подумайте, что это Турчинов с Тенюхом. И даже не Янукович с Гриценко. И не их ближайшие папэрэдныки.
Это - два первых президента Украины и их МоУ.
Кравчук и Кучма, с их министрами.
А теперь - как это было.
Начало девяностых, путч, выход Украины из состава эсэрэсэр, раздел армии и флота. Первый год - полет более-менее нормальный.
Но вот уже 1993-й. Гиперинфляция. Мы все становимся нищим. Долги по зарплатам военным, бюджетникам и работникам госпредприятий, которые сгорают в гиперинфляции.
У россиян тоже тяжко, но! Но старый алкаш ельцин делает один умный вещь. Несмотря на 3,14ц везде - поднимает зарплаты военных, ментов, МЧС. Причем в крымских частях поднимает еще больше, чем на материке.
Уже тогда в украинской армии и флоте в Крыму начались первые зраднические настроения. И с каждым годом разрыв в обеспечении между нашими и россиянцами все нарастал.
У наших нет денег на учебные стрельбы для рядового состава - россиянцы гоняют танки и бэтэры на полигонах. Наши офицеры ходят в том, что смогли купить сами - россиянцы в новой форме с иголочки.
Когда отец перевелся в Одессу, а мы с мамой остались в Севастополе (до 1995), я разводил и продавал на птичьем рынке аквариумных рыбок. Семья одноклассника - в одной из комнат трехкомнатной квартиры - разводили кролей. Перебивались как могли.
Кризис 1998-го окончательно добил и деморализовал наших.
Уже к 2000 году чуть ли не 100% крымских офицеров армии/флота/МВД/МЧС мечтали только о том, что бы служить не в Украине, а в России.
Что-то пытался сделать Ющенко, но было уже поздно. По инерции все уже катилось в тартарары. Даже овощ по началу пытался. Но к тому времени высшее военное руководство уже не только в Крыму, но и на материке было насыщенно ГРУ МО РФ и ФСБ по самое не хочу.
Плюс постоянная пропаганда "цветущей россии", как по Крыму в целом, так и в Севастополе особенно.
А теперь, возвращаясь к 2014-му.
На момент событий среди рядового состава, дай, бог, чтобы половина была с материка. И то вряд ли, большинство - местные. Среди офицерского состава большая часть была или местными коренными, или такими, кто успел в Крыму обзавестись семьями, т.е. пустить корни. И, дай, бог, чтобы было хотя бы 20% таких, кто не был привязан к Крыму чем-то большим, чем местом службы.
Большая часть небоевых частей были куплены еще задолго до. И "штурмов" и "захватов" ждали как манны небесной. Почти дословно слова бывшего сослуживца отца, в телефонном разговоре на момент уже идущей "блокады", на вопрос "дядя Петя, как вы там, вас блокируют? Что дальше? " - "Митя, да успокойся ты, никто нас не блокирует, все нормально. Нам накануне сказали запастись сухпайком и сменным бельем из расчета на неделю. Вот сидим, бухаем, с их офицерами. А это все - пшик, картинка".
И вот примерно так почти 100% небоевых частей.
В боевых не сильно отличалось. Только в тех, где хоть сколько-то значимая часть офицерства была с материка. И то, нигде не было большинства.
Собственно, только такие и вышли впоследствии, и только такие хотя бы пытались изобразить сопротивление. Именно изобразить. Иначе их постреляли бы свои же. И на этом бы закончились любые попытки к сопротивлению.
Но даже если допустить, что нашлись бы готовые сопротивляться, то к тому моменту со всех боеспособных частей у нас едва бы нашкреблось 2-3 тысячи штыков. Против как минимум 10 тысяч у русских. При полном их перевесе еще и по технике. И с заблокированным перешейком.
Минимум - мы потеряли бы их всех, максимум - осетинский сценарий. Но пал бы не только Крым, а вся граница от Чернигова до Мариуполя. И кто знает, не сидели ли бы мы уже 16 марта по бомбоубежищам по всей Левобережной Украине.
Вот такие вот пироги, мои юные "а вот если бы" друзья.
Дмитрий Левинский
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Перешийок був заблокований двома десятками беркутів з мисливськими рушницями. Їх можна було легко роззброїти. Україна могла без особливих зусиль та військових сутичок зберегти за собою принаймні північний Крим. Там не було російських частин. І двох тисяч військових було цілком достатньо щоб встановити контроль України. Що стосується страшилок про повномаштабну агресію Росії, то це брехня і маніпуляція. Як що б Росія мала змогу окупувати Лівобережжя чи застосувати авіацію, то вона б це зробила. Яка логіка таких тверджень, ми здали Крим, Росія заспокоїлася та вирішила на нас не нападати? Це повна маячня.
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Точно. Им еще на Ми-24 патроны с утиной дробью подвозили.
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Так а самому поехать и вместе с мусорами деблокировать.Очко жим жим Турчинов з приводу наказу про деблокування кримського парламенту і Кабміну: "Завдання не було кому виконувати" - Цензор.НЕТ 8160.Херои колчаковских времен.Сейчас 300000 мусоров и преступность только растет.Потом опять будут сказки рассказывать про не кому?
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Ты свою работу выполни, а те кому надо - выполнят свою!
Приказ был? Нет! Вопросы?
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Да какие теперь вопросы.Пытаются,то на рядовых списать,то на овоща.Вы правильно сказали,где письменный приказ.
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читаешь эти коменты, и удивляешься инфантилизму их писавших
инфантилизм - мягко сказано, на деле это продажные шавки кацапсинского мордора
в марте 14 года Турчинов был просто и.о. - власть разбегалась, ни на кого нельзя было положиться, никто не знал, где взорвётся завтра - в Харькове, Одессе, Днепре или Киеве
а может, путлер решит перейти границы на севере и под Харьковом?
а что будут делать силы РФ в Приднестровье?
и что шепчет на ушко фрау Меркель?
и о чём молчит чернокожий мудак из Вашингтона?
нет президента, нет министров, нет армии, нет МВД, нет военкоматов...
только Аваков в Изюме и добровольцы
не нравится вам нынешняя ласть - предложите новых кандидатов в лидеры
только прямо сейчас, и прямо здесь
иначе любой нормальный человек справедливо будет считать вас пиздоболами
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Теперь другой вопрос в связи с этим?Где посаженая хенеральская рать за это,все кто разваливал армию при погонах?Или обама как и о кацапов во всем виноват?
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пиздоболы не отвечают ответом на вопрос - они отвечают вопросом на вопрос, и уводят в сторону
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Коротко, но правдиво о всех допрошенных по делу Януковича:
"Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод".(с)
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Невже ще декому не ясно,їм майдан і влада була потрібна для теплих кабінетів і особистого збагачення!!!!!А народ для них бидло,біомаса.В них ще багато різних назв для нас!!!
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Я шо то не поняль А ГДЕ ЖЕ ПОКАЗАНИЯ ШО ЭТО ТОЛЬКО ЮЛЯ ВО ВСЁМ ВИНОВАТА??? ГДЕ ЖЕ СЛОВА ШО ЭТО ВОНА ОДНА ЗРАДУ ЗАТЕЯЛА???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов о приказе по деблокированию крымского парламента и Кабмина: "Задание некому было выполнять"
 
 
 
 
 
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