 Турчинов о приказе по деблокированию крымского парламента и Кабмина: "Задание некому было выполнять"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после бегства Януковича, по словам Турчинова, он занялся формированием большинства в ВР и парламенте.
"Когда с утра (27 февраля 2014 года, - ред.) мне доложили, что спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, я сразу дал приказ руководителям внутренних войск, которые базировались в АР Крым, для того, чтобы окружить парламент и Кабмин, подготовить его разблокирование и провести операцию. Через несколько часов мне сообщили, что, к большому сожалению, они смогли только провести оцепление этих зданий, но под давлением агрессивно настроенных гражданских, которые в большом количестве собрались, они (украинские силовики. - ред.) не смогли выполнить задачу и были вынуждены разойтись. То есть, задание по деблокированию зданий и крымского парламента и Кабмина не было кому выполнять", - вспоминает он.
Потом, после формирования коалиции в парламенте и Кабмина, он пригласил силовых министров и отдал приказ немедленно подготовить подразделения Вооруженных сил и подготовить мероприятия по противодействию начавшейся российской агрессии: "28 февраля во время заседания СНБО Тенюх доложил, что из-за разваленой армии на тот момент можно было собрать не больше 5 тысяч военных. Это был весь резерв. Но главная проблема, которую тогда выявили: была большая угроза вторжения на материковую Украину. И говорили, что против Украины могут быть задействованы до 200 тысяч российских войск. СНБО принял решение начать переброску войск с запада на восток и юг, чтобы закрыть харьковское, киевское, донецкое направление и другие".
Зеленими чоловічками було захоплено лише 3 держбудівлі, а мацква від низ відхрещується і каже "их-там-нет".Татари просять зброю, а Києв не дає, Альфа в 25 км в очікуванні наказу з Києва. А наказу НЕМА. Йдуть торги з гейропою і кремлем. Гейропа переконуює що залагодить справу і ж*два погоджується на це і здає крим в обмін на президенство порохохряка
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
Стаття 4 Відсіч
збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну
Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення
воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України,
інших військових формувань, утворених відповідно до законів України
Завдяки показам цих впливових "свідків" на суді - люди зараз можуть дізнатися , що плани по захопленню Криму і влада і тодішня "опозиція" знала ще за пів року ДО лютого 2014 ...
Это про Турчиноида a.k.a Курячу Дупу.
Зачем вы власть захватывали, если у вас все через жопу потом пошло?
Вывод - оно конченая гнида и мразь просравшая крым. Просто политической ответственностью ни он ни его куляволбно - соевая мичпуха не отделается. Только зашквар всей этой шайки даст начало очишению от русни Украины.
пластер шланг с лолой и кулявлобом крысм просрали а нам в скором времени придется его насирать взад. По другому никак.
Крым. У одного товарища в теме подняли снова - "а вот если бы мы сопротивлялись в Крыму…"
Так вот, как бывший севастополец и сын офицера, там служившего, я имею много чего сказать.
Начну с того, что я могу точно назвать имена тех людей, которые прос*али Крым без единого выстрела. Благодаря чьему бездействию все произошло так молниеносно. И почему у нас не было шансов от слова вообще.
Не подумайте, что это Турчинов с Тенюхом. И даже не Янукович с Гриценко. И не их ближайшие папэрэдныки.
Это - два первых президента Украины и их МоУ.
Кравчук и Кучма, с их министрами.
А теперь - как это было.
Начало девяностых, путч, выход Украины из состава эсэрэсэр, раздел армии и флота. Первый год - полет более-менее нормальный.
Но вот уже 1993-й. Гиперинфляция. Мы все становимся нищим. Долги по зарплатам военным, бюджетникам и работникам госпредприятий, которые сгорают в гиперинфляции.
У россиян тоже тяжко, но! Но старый алкаш ельцин делает один умный вещь. Несмотря на 3,14ц везде - поднимает зарплаты военных, ментов, МЧС. Причем в крымских частях поднимает еще больше, чем на материке.
Уже тогда в украинской армии и флоте в Крыму начались первые зраднические настроения. И с каждым годом разрыв в обеспечении между нашими и россиянцами все нарастал.
У наших нет денег на учебные стрельбы для рядового состава - россиянцы гоняют танки и бэтэры на полигонах. Наши офицеры ходят в том, что смогли купить сами - россиянцы в новой форме с иголочки.
Когда отец перевелся в Одессу, а мы с мамой остались в Севастополе (до 1995), я разводил и продавал на птичьем рынке аквариумных рыбок. Семья одноклассника - в одной из комнат трехкомнатной квартиры - разводили кролей. Перебивались как могли.
Кризис 1998-го окончательно добил и деморализовал наших.
Уже к 2000 году чуть ли не 100% крымских офицеров армии/флота/МВД/МЧС мечтали только о том, что бы служить не в Украине, а в России.
Что-то пытался сделать Ющенко, но было уже поздно. По инерции все уже катилось в тартарары. Даже овощ по началу пытался. Но к тому времени высшее военное руководство уже не только в Крыму, но и на материке было насыщенно ГРУ МО РФ и ФСБ по самое не хочу.
Плюс постоянная пропаганда "цветущей россии", как по Крыму в целом, так и в Севастополе особенно.
А теперь, возвращаясь к 2014-му.
На момент событий среди рядового состава, дай, бог, чтобы половина была с материка. И то вряд ли, большинство - местные. Среди офицерского состава большая часть была или местными коренными, или такими, кто успел в Крыму обзавестись семьями, т.е. пустить корни. И, дай, бог, чтобы было хотя бы 20% таких, кто не был привязан к Крыму чем-то большим, чем местом службы.
Большая часть небоевых частей были куплены еще задолго до. И "штурмов" и "захватов" ждали как манны небесной. Почти дословно слова бывшего сослуживца отца, в телефонном разговоре на момент уже идущей "блокады", на вопрос "дядя Петя, как вы там, вас блокируют? Что дальше? " - "Митя, да успокойся ты, никто нас не блокирует, все нормально. Нам накануне сказали запастись сухпайком и сменным бельем из расчета на неделю. Вот сидим, бухаем, с их офицерами. А это все - пшик, картинка".
И вот примерно так почти 100% небоевых частей.
В боевых не сильно отличалось. Только в тех, где хоть сколько-то значимая часть офицерства была с материка. И то, нигде не было большинства.
Собственно, только такие и вышли впоследствии, и только такие хотя бы пытались изобразить сопротивление. Именно изобразить. Иначе их постреляли бы свои же. И на этом бы закончились любые попытки к сопротивлению.
Но даже если допустить, что нашлись бы готовые сопротивляться, то к тому моменту со всех боеспособных частей у нас едва бы нашкреблось 2-3 тысячи штыков. Против как минимум 10 тысяч у русских. При полном их перевесе еще и по технике. И с заблокированным перешейком.
Минимум - мы потеряли бы их всех, максимум - осетинский сценарий. Но пал бы не только Крым, а вся граница от Чернигова до Мариуполя. И кто знает, не сидели ли бы мы уже 16 марта по бомбоубежищам по всей Левобережной Украине.
Вот такие вот пироги, мои юные "а вот если бы" друзья.
Дмитрий Левинский
Приказ был? Нет! Вопросы?
инфантилизм - мягко сказано, на деле это продажные шавки кацапсинского мордора
в марте 14 года Турчинов был просто и.о. - власть разбегалась, ни на кого нельзя было положиться, никто не знал, где взорвётся завтра - в Харькове, Одессе, Днепре или Киеве
а может, путлер решит перейти границы на севере и под Харьковом?
а что будут делать силы РФ в Приднестровье?
и что шепчет на ушко фрау Меркель?
и о чём молчит чернокожий мудак из Вашингтона?
нет президента, нет министров, нет армии, нет МВД, нет военкоматов...
только Аваков в Изюме и добровольцы
не нравится вам нынешняя ласть - предложите новых кандидатов в лидеры
только прямо сейчас, и прямо здесь
иначе любой нормальный человек справедливо будет считать вас пиздоболами
"Ну и ушлый вы народ -
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод".(с)