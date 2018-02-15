 Турчинов о приказе по деблокированию крымского парламента и Кабмина: "Задание некому было выполнять"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после бегства Януковича, по словам Турчинова, он занялся формированием большинства в ВР и парламенте.

"Когда с утра (27 февраля 2014 года, - ред.) мне доложили, что спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, я сразу дал приказ руководителям внутренних войск, которые базировались в АР Крым, для того, чтобы окружить парламент и Кабмин, подготовить его разблокирование и провести операцию. Через несколько часов мне сообщили, что, к большому сожалению, они смогли только провести оцепление этих зданий, но под давлением агрессивно настроенных гражданских, которые в большом количестве собрались, они (украинские силовики. - ред.) не смогли выполнить задачу и были вынуждены разойтись. То есть, задание по деблокированию зданий и крымского парламента и Кабмина не было кому выполнять", - вспоминает он.

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Потом, после формирования коалиции в парламенте и Кабмина, он пригласил силовых министров и отдал приказ немедленно подготовить подразделения Вооруженных сил и подготовить мероприятия по противодействию начавшейся российской агрессии: "28 февраля во время заседания СНБО Тенюх доложил, что из-за разваленой армии на тот момент можно было собрать не больше 5 тысяч военных. Это был весь резерв. Но главная проблема, которую тогда выявили: была большая угроза вторжения на материковую Украину. И говорили, что против Украины могут быть задействованы до 200 тысяч российских войск. СНБО принял решение начать переброску войск с запада на восток и юг, чтобы закрыть харьковское, киевское, донецкое направление и другие".