 Суд над Януковичем: допрос Секретаря СНБО Турчинова. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса. Стенограмму прошлого заседания, на котором давал показания экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, читайте здесь.

18:58Адвокаты Януковича спрашивают, почему был назначен Тенюх. Турчинов говорит, что он был назначен по квоте партии "Свободы".

Судья просит задавать новые вопросы, а не ходить по кругу. Адвокат цитирует стенограмму заседания СНБО, где Турчинов говорил, что Нарышкин намекает на полномасштабное использование войск. Турчинов подтверждает, и еще раз говорит, что глава разведки ему докладывал, что 1 марта российские депутаты будут принимать решение о введении войск.

Сердюк: "Почему не было обнародована стенограмма заседания СНБО, где решили выводить войска из Крыма от 23 марта". "СНБО не публикует свои стенограммы", - ответил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что в опасности были семьи даже военных. "Ваши российские друзья - подонки, они даже угрожали семьям!" – отметил Турчинов. Он добавил, что именно поэтому в том числе и было принято решение о передислокации войск. Сердюк просит сделать замечание и кричит опять. Судья Девятко заканчивает допрос и объявил перерыв до 10 утра 21 февраля

18:43Турчинов повторил, что армия была не готова воевать, поэтому начал формировать добровольческие батальоны и призвал к этому украинцев.

Сердюк спросил о случаях предательствах и что делал Турчинов при этом. Судья говорит, что свидетель уже отвечал. Турчинов заявил, что адвокаты манипулируют в своих вопросах. Основной посыл - военные отказывались выполнять приказы, были много предателей Сердюк просит продемонстрировать видео общения военного из Крыма с Тенюхом. Судья снимает, говорит, что этот вопрос задавали Тенюху.

"Постоянно слышим, что Россия враг. Как вы объясните договор между Украиной и РФ о дружбе сейчас? " – Сердюк.

"Для сильной позиции в международных судах нам нужен этот договор. Там Россия признает границы и Крым там Украинский. Россия бы хотела, чтоб Украина денонсировала этот договор и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны" – отметил Турчинов.

18:35 Суд делает предупреждение адвокату за то, что он озвучивает недостоверную информацию.

"Ильин сейчас прячется в РФ и объясняя свою бездеятельность, врет, что из Киева ему дали приказ понижать боевую готовность. Такого приказа ему никто не давал" – подчеркнул Турчинов.

Он уверен, что Ильин должен находиться на скамье подсудимых.

Адвокат спрашивает, что должны были делать военные после приказа о введении в полную боевую готовность. Турчинов ответил, что войска должны были получить орудие, а также, что передал в Крым приказ защищать свои части. "Этот приказ был доведен до исполнителей" - заявил Турчинов.

Но потом была обрезана связь, и оперативное руководство было затруднено. Турчинов спрашивал у Главнокомандующего и министра, почему не выполняются его приказы и не защищаются. Они ответили, что войска деморализованы, что русскими используется технология - перед армией выставляют гражданских, а офицеры отказываются стрелять в мирных. Турчинов также сообщил, что Путин дал приказ разоружить военных еще 1 марта, но ему не удалось. И военные смогли еще месяц продержаться, это дало возможность Украине подготовить войска. Добавляет, что многие контрактники были крымчанами, к тому же были многие 18-летние, "практически дети".

18:23 "Я не исключаю, что Ильин мог отменить приказ о полной боеготовности. Это предательство", - Турчинов.

Адвокат говорит, что свидетели военные утверждали, что был приказ об отмене боевой готовность. "Первый раз мы узнали об агрессии 27 февраля!", - отвтил Турчинов. Секретарь СНБО отметитил, что потом отдал приказ о готовности войск в боевую готовность, который он подписал 28 февраля.

18:13 Адвокаты спрашивают, подтверждает ли Турчинов, что Кличко заблокировал назначение Сенченко премьером.

Турчинов говорит, что были дискуссии, и что Кличко предлагал назначить Куницина.

"Не думаю, что Сенченко поменял бы ситуацию. Признаю, что он много сделал", - говорит Турчинов.

Защита: В связи с чем был запрещен вылет Ильина?

"Я Ильина снял за бездеятельность! Это было сделано 27 числа, по-моему", - говорит Турчинов.

Адвокат говорит, что после был приказ о снятии полной боевой готовности.

"Это вранье Ильина, который сейчас скрывается в России! Его бездеятельность привела к этим событиям. Они фактически сотрудничали с Россией", - заявляет Турчинов.

18:08 Защита спрашивает, какие поручения были даны Наливайченко и Авакову, когда они были в Севастополе, а там уже выбрали псевдомэра Чалого и по сути отказались подчиняться Киеву.

Турчинов говорит, что подобные действия происходили не только в Крыму.

"Начиная с победы Революции достоинства, во многих регионах страны происходило подобное. Я давал поручения сделать все, чтобы придушить сепаратистские бунты," - поясняет он.

18:02 Адвокаты просят подтвердить слова, сказанные Турчиновым в интервью Влащенко, которые она использовала в своей книге.

"Некачественная книга. Подозреваю, что это литературная обработка моих слов", - говорит Турчинов.

Речь шла о том, что Янукович был "нужен живым или мертвым".

Свидетель говорит, что Янукович должен быть живым и на суде.

Адвокат спрашивает, почему Турчинов дал приказ Сергееву обманывать мировое сообщество.

Прокурор протестует.

Турчинов говорит, что всегда просил МИД говорить правду.

Адвокат спрашивает, докладывал ли свидетелю Наливайченко о встрече с представителями РФ в ночь с 22 на 23 февраля.

"Мне неизвестно о встрече Наливайченко с представителями РФ", - говорит Турчинов.

17:54 Адвокат Биленко продолжает допрос. Спрашивает, во сколько свидетель начал исполнять обязанности.

Турчинов говорит, что в 23:00.

Биленко спрашивает, почему тогда он в 22:00 дал приказ посадить Януковича.

Турчинов говорит, что приказал не допустить бегство преступника и вывоз секретной информаци.

Он отмечает, что не общался с пилотом, а только с пограничниками, и что не давал распоряжение пилоту.

Судья просит Турчинова не называть Януковича преступником до решения суда.

17:50 Адвокат: "Известно ли вам, что Янукович обращался за помощью, в том числе, и военной к Франции, Германии и Польше?"

Прокурор говорит, что это неправдивая информация и просит переформулировать вопрос.

Сердюк цитирует обращение, в которм упоминается военная и полицейская миссии.

Турчинов предполагает, что Янукович написал эти обращения задним числом, чтобы оправдать свое обращение к России.

Защита спрашивает о кораблях, которые оставались на Севастопольском судоремонтном заводе.

Судья снимает вопрос.

"Россия заблокировала украинский флот", - говорит Турчинов и упоминает предателя Березовского.

"Крым был оккупированн, да, и вернуть корабли мы тогда не могли", - вспоминает он.

17:44 Защита: После режима Януковича пришел режим Турчинова?

"Вы обижаетесь, когда я говорю, что вы представляете не только Януковича и РФ. Это мое видение. Это ваши не нормальные отношения с режимом Путина. И вы постоянно повторяете фейки, которые навязывает Украине и миру российская пропаганда. Вы тиражируете их пропаганду", - отвечает Турчинов и говорит, что законно и прозрачно пришел к власти.

"Нас называли не иначе как хунта, считали, что мы силой захватили власть. Вы сейчас повторяете эти фейки! Вы настаиваете, что не было оккупации, а была сдача Крыма... Никаких признаков хунты не было. Если вы украинский адвокат, не тиражируете фейки РФ, не работайте на Россию!" - добавляет он.

17:36 Защита: После обращения, как вы отреагировали? Куда обратились? Инициировали ли уголовное дело? Почему народ о нем узнал только на допросе Януковича в 2016 году?

Свидетель: Это неправда. Это всем было известно.

Сердюк спрашивает, почему до прихода новой власти РФ не пыталась захватывать Украину.

Турчинов говорит, что Россия всегда пыталась получить всю Украину, поэтому поддерживали Партию Регионов, пытались своими СМИ настраивать людей против Украины, вели информационную войну. Стратегия Путина заключается в том, что Украина не должна быть успешной страной. Путин помогал спецсредствами на Майдане, присылал специалистов, которые консультировали, как придушить Майдан. А когда увидели, что режим Януковича падает, перешли к другому плану.

Свидетель напоминает, что граждан РФ назначали на ключевые военные должности.

Адвокат Фозекош спрашивает, есть ли доказательства или это фантазии свидетеля.

Турчинов говорит, что есть множество уголовных дел о госизмене против диверсантов и шпионов, и что многие агенты бежали вместе с Януковичем в РФ.

17:28 Далее адвокаты спрашивают об обращении Януковича к Путину.

Турчинов говорит, что уже 28 февраля разведка знала про обращение.

"Гвоздь доложил, что готовится на первое число решение парламента о введении войск в Украину и что есть обращение Януковича. Но реальный текст я увидел только 3 марта, когда его показал представитель РФ в Совбезе ООН", - говорит он.

РФ сейчас не признает агрессию, и тогда не признавала, добавляет свидетель.

Защита: Если Россия не признавала агрессию, почему вы утверждаете, что обращение было показано, чтобы агрессию оправдать?

Свидетель: Не вижу логику в вашем вопросе. Это классиейчкий агрессор. Гитлер тоже не признавал агрессию в Польше. Путин копирует Гитлера. Это, наверное, его учитель.

Защита: Как можно легитимизировать то, чего не было. Если Россия говорила, что не вторгалась, то что она пыталась легитимизировать?

Свидетель: Если бы Россия сказала, что солнце вертится вокруг земли, мы бы согласились? Они прикрывали свою агрессию!

17:24 Турчинов продолжает и говорит, что меньше одного процента милиции не предали. В ВСУ в Крыму был 71 процент предателей. Такая же ситуация и в ГПСУ. Из сотрудников УГО из Крыма вышли только 20 человек.

"Вы меня обвиняли, что я украинцам правду не говорил. Если б я назвал эти цифры, была бы паника и хаос!" - говорит Турчинов.

Защита: Как вы могли рассчитывать на исполнение милицией своих обязанностей, если еще пару недель назад вы палили этих сотрудников коктейлями Молотова на Майдане.

Прокурор просит снять вопрос, потому что он касается другого расследования.

"Защитник прав. Это была проблема. И "Беркут", и другие служащие должны были делать для себя выбор. Настоящие патриоты, даже которые были на Майдане сделали свой выбор и пошли в АТО", - говорит Турчинов.

17:17 Сердюк спрашивает, расценивает ли он предложение Наливайченко как халатность или непрофессионализм.

Турчинов говорит, что не готов сейчас давать Наливайченко оценку, и что было много ошибок допущено.

Адвокат: Почему тогда не был уволен Наливайченко, если не было доверия его выбору главы АТЦ?

Турчинов говорит, что было коалиционное правителсьтво.

"Когда 90 процентов СБУ в Крыму предали, вообще не было понятно, кого назначать. А в милиции было более 99 процентов предателей", - говорит свидетель.

Адвокат перебивает и просит уточнить.

Турчинов просит не перебивать, и говорит, что отвечать будет так, как хочет.

Судья Девятко делает замечание адвокатам и извиняется перед свидетелем.

17:15 Адвокаты спрашивают Турчинова, почему он блокировал назначение главы АТЦ.

Турчинов: "Наливайченко внес предложение назначить Бондарчука, который сейчас скрываются от правосудия за границей. Он был бизнесменом. А это ответственная работа. Бизнесмена нельзя было поставить на эту должность. Я отказал Наливайченко. Нам нужен был боец, профессионал, с военным опытом и опытом работы в спецслужбе".

По его словам, после этого была внесена кандидатура Цыганка. Но у него не было опыта проведения АТО, поэтому Турчинов попросил найти профессионала. Но Наливайченко настоял и Турчинов согласился.

Опасения подтвердились под Славянском, в бою с Гиркиным, вспоминает Турчинов.

"Они отступили... Я снял Цыганка", - говорит он и добавляет, что сейчас много героев на диванах рассказывают, как нужно было действовать, но правда иная - остатки спецслужб, ВСУ к войне в начале апреля 2014-го не были готовы.

"Такая история, она грустная. Но правдивая", - говорит Турчинов.

17:08 Защита: Вы не ввели военное положение. Почему не ввели АТО в феврале 2014?

Свидетель: АТО инициируется региональным отделением АТЦ СБУ, утверждается главой СБУ и информирует президента. СБУ тогда не инициировала, потому что из сотрудников СБУ в Крыму 90 процентов предали Украину.

Сердюк спрашивает о настроениях в Крыму.

Турчинов: "Разные были. Но важно, что украинская власть долго потокала сумасшедшей российской пропаганде".

В результате пропаганды, людей настроили против Украины и всего украинского, говорит свидетель, поэтому многие крымчане и поддержали оккупантов.

"И в этом тоже есть вина Януковича", - заключает Турчинов.

17:05 "Нам нужно было действовать, восстанавливать страну. Что и было сделано", - подчеркивает Турчинов.

Защита: Так значит, главная опасность была не в том, что Россия оккупировала Украину, а в том, что хотела вернуть Януковича?!

Свидетель: Нет. Янукович был марионеткой РФ. Его использовали, чтоб прикрыть военное вторжение и оккупацию. Для этого они держали его при себе. Для этого он подписал обращение к Путину о введении войск. И это его главное преступление против Украины.

Защита: У вас есть к Януковичу предвзятое отношение?

Свидетель: Нет.

Турчинов говорит, что был его оппонентом, а сейчас он его интересует исключительно как подсудимый.

Сердюк: Вы и сейчас боитесь возвращения Януковича, как и в 2014 году?

Свидетель: Ваша честь, я в пятый раз объясняю, что мы были заинтересованы, чтобы он вернулся. И сейчас заинтересованы, чтобы он вернулся и овтечал за свои преступления. Его не боялись ни на Майдане, ни после.

17:00 Сердюк просит сообщить, известно ли Турчинову, как вернулись в 2010 году к старой Конституции.

Судья спрашивает, есть ли вопросы по сути.

"В Харьковчкой области была построена стена. Эта стена может сдержать ядерную агрессию?" - спрашивает Сердюк.

Турчинов: "Нет. И таких задач не было. Это только усложнит действия России в случае полномасштабной агрессии, к которой Россия до сих пор готовится".

Сердюк: Возвращение Януковича опасно лишь Турчинову.

Турчинов говорит, что с удовольствием увидел бы Януковича в этом "аквариуме".

Сердюк говорит, что это место для Турчинова и нынешней власти.

Судья Девятко говорит, что Янукович действительно не арестован.

"Он не арестован только потому, что не возвращается в Украину!" - настаивает Турчинов и добавляет, что Янукович должен сидеть на скамье подсудимых, и что Россия его использует для оккупации, и что была опасность, что Януковича привезут на танках. Именно поэтому перекидывались войска с запада на восток и юг, резюмирует он.

Кроме того, Турчинов говорит, что войск все равно не хватало. Поэтому он встречался с Лукашенко и Лукашенко пообещал, что российские войска не будут заходить с территории Беларуси, а если что, то Лукашенко обещал предупредить.

16:50 Заседание продолжается. Сердюк говорит, что у защиты есть ходатайство.

Сердюк: Свидетель сказал, что адвокаты защищают интересы России. Просим предоставить доказательства этого.

Судья Девятко зачитывает обвинение Януковичу, в котором говорится, что он обвиняется в госизмене в пользу России, и говорит, что суд не видит противоречий в словах Турчинова.

Адвокаты настаивают, что они не защищают Россию, а защищают Януковича и законы Украины.

Судья Девятко отмечает, что адвокаты выполняют свой долг по защите Януковича очень качественно.

Сердюк говорит, что они защищают законы и Конституцию от таких свидетелей, как Турчинов: "Защищаем клиента, народ Украины и Конституцию".

Турчинов: "Напоминаю, что именно Янукович узурпировал Конституцию, и дал себе полномочия, с которыми его не избирали".

Заявления адвоката он называет политическими.

16:30 Сердюк спрашивает, угрожала ли тогда Россия ядерным оружием.

Турчинов говорит, что на границах уже было около 200 тысяч российских военных, готовых вторгнуться.

Сердюк говорит, что вчера Пономарев заявил, что на границе не было таких войск.

Свидетель: Пономарев не является военным экспертом или военнослужащим РФ, у него нет объективной информации. Информация, которую я сообщил суду, подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров", - говорит Турчинов и добавляет, что с 1 марта украинская разведка несколько раз сообщала о начале наступления, и в окопах несколько раз ждали его. Но танки подъезжали к границам и возвращались. Это была провокация.

"Россия и сейчас продолжает строить инфраструктуру вдоль границы, и держит тут армию", - говорит Турчинов и просит суд сделать перерыв на 10 минут.

Судья объявляет перерыв.

16:22 "Украине нужно было выбрать легитимного президента, которого признает весь мир", - говорит Турчинов и добавляет, что так и возникла АТО, чтобы бороться с агрессией без введения военного положения.

Оглашение войны по Конституции нужно было делать во время агрессии, говорит Турчинов, но после ядерного разоружения у Украины нет оружия, чтобы противостоять ядерной России.

"Оглашение войны тогда, и даже сейчас мы не можем огласить войну агрессору! Потому что Россия ядерная страна!" - подчеркивает он и добавляет, что Будапештский меморандум "оказался фейком".

16:19 Сердюк спрашивает, почему свидетель сам не поехал в Крым.

"Наверное россияне вместе с Януковичем этого ждали, но я отвечал за всю страну. И выполнял свои обязанности", - говорит Турчинов.

Адвокат: "Вы боялись?"

Свидетель: "Нет. Я выполнял свои обязанности".

Сердюк говорит, что первый зам Турчинова Коваль сообщил, что невведение военного положения было обусловлено тем, что нужно было провести выборы.

Судья Девятко говорит, что такого утверждения Коваль не делал. Просит переформулировать вопрос или обещает снять его.

Сердюк: Принимали ли вы во внимание необходимость проведения выборов, когда принимали решение о невведении военного положения?

Свидетель: Много диванных экспертов не понимают суть введения военного положения. Оглашение военного положения - это жесткие ограничения Конституционных прав наших граждан, мирных собраний, возможность крнфискации имущества. Когда начался сепаратистский шабаш, мне очень помогло бы введение военного положения. Например, это предусматривает введение цензуры. Российские СМИ тогда вели войну против нас, многие СМИ тогда это подхватывали. Мне бы введение военного положения помогло успокоить общество, противодействовать агрессии. И я дал приказ подготовить указ о введении военного положения. Но введение военного положения не дает права применения оружия. И 28 числа на заседании СНБО я хотел получить поддержку. Тогда пригласил лидеров политсил и фракций, потому что введение нужно было потом проголосовать в парламенте.

Турчинов рассказывает, что тогда многие считали, что это приведет к неограниченной власти самого Турчинова, потому что нельзя проводить выборы. И в итоге он один проголосовал за введение военного положения. И говорит, что понимает их частично, так как нужно было проводить выборы.

16:15 Судья Девятко снова просит задавать вопросы по сути дела.

Сердюк спрашивает о том, почему Турчинов не поддержал Заману в стремлении осуществить наступательную операцию на Крым.

"Замана дезинформировал суд, никаких предложений он мне не давал, никаких рапортов не писал. Он несет ответственность за развал армии. Замана с мокрыми штанами тогда сидел и боялся рот раскрыть, как вы сейчас сидите. Замана сказал, что в ВР рассказал, что в Крыму опасная ситуация. Я взял с собой стеннограмму того заседания, ни одного слова о Крыме Замана тогда не сказал. Сейчас много героев, которые говорят, что хотели защищать. Не было таких героев, я бы их отправил защищать Крым!" - говорит Турчинов.

16:13 Сердюк вспоминает, что Порошенко хвалил Януковича за подписание Харьковских соглашений в 2011 году.

Турчинов говорит, что ему не знакома такая позиция Порошенко.

Судья Девятко говорит, что материалы, которые цитирует Сердюк, не присоединены к делу и не открыты обвинению.

Адвокат спрашивает, почему тогда Шлапак в марте 2014 попросил новый транш от России в 3 миллиарда.

Турчинов заявляет, что ему об этом неизвестно.

"Я считаю, что это фальшивка!" - говорит он.

Адвокат говорит, что это письмо из украинского посольства в России предоставила военная прокуратура.

Турчинов: Кредит РФ - это попытка продлить жизнь режима Януковича. Позиция Украины - мы отказываемся отдавать, считаем, что это была взятка Януковичу.

16:03 Адвокаты переходят к вопросам о событиях в Крыму.

Турчинов говорит, что 27 февраля он только получил информацию о российской агрессии. До этого, по его мнению, ситуация в Крыму не отличалась от ситуации в южных и восточных областях, там проходили сепаратистские акции.

"Почему сепаратизм проявился тогда, когда вы захватили власть?" - спрашивает Сердюк.

"Янукович хотел сдать страну России оптом, всю. Они пошли на подготовку соглашения о Таможенном союзе, они отдавали России всю Украину целиком, а не только Крым или какой-то регион, - отвечает Турчинов. - Подписание Харьковских соглашений - это первый аккорд в оккупации Крыма. Фундамент. Российские войска получили возможность передвигаться по всему Крыму. Тогда и началась сдача Крыма. Когда же они увидели, что всю страну получить не могут, начали пытаться дробить страну".

Сердюк просит назвать документ, который бы свидетельствовал о "продаже Украины России".

Харьковские соглашения, договор о кредитовании Украины Россией, говорит Турчинов.

Почему тогда вы не считаете продажей Украины транши от МВФ, спрашивает Сердюк.

Турчинов говорит, что МВФ взамен не требует от Украины отказаться от независимости. Хотя, подчеркивает он, не со всеми условиями согласен сам.

15:58 Сердюк: Вы сказали, что человек не может быть на должности президента, если убивал свой народ. Почему вы заняли это кресло?

Судья Девятко и Турчинов говорят, что вопрос не ясен.

"Вас интересует как меня избрали главой ВР? Демократично. Как исполнял обязанности? Из-за бегства Януковича, ВР открыто за это проголосовала. Как толкьо был президента избрали всенародно, я сложил с себя полномочия", - поясняет свидетель.

Сердюк говорит, что от нардепов звучали предложения не принимать постановление о самоустранении Януковича и спрашивает, почему к ним не прислушались.

Турчинов: Нужно было спасать страну. Голову поднимала "Русская весна"! Был хаос, не было бюджета, нужно было возобновлять силовые структуры, армию. Счет шел на часы и даже минуты.

Сердюк: Зачем было рушить вертикаль власти, чтобы ее возобновить?

Турчинов: Потому что Янукович делал это по укзаке Кремля, согласен, этого не нужно было делать.

15:54 Сердюк: Когда самоустранился Янукович? Когда находился в Харькове или Донецке?

Свидетель: Когда собрал свои монатки и исчез!

Защита спрашивает об обращннии Януковича, которое тот записал в Харькове.

Турчинов: Я не фанат Янукович и не сидел в YouTube, чтобы искать его обращения. Я не помню такого.

Сердюк говорит, что Яценюк говорил с Януковичем 22 числа по телефону.

Турчинов говорит, что по свидетельству Яценюка Янукович был неадекватен.

Адвокат говорит, что Турчинову было известно, что он 22 февраля находился на территории Харкьова.

"Мы все делали, чтоб он вернулся в Киев!" - подчеркивает свидетель.

15:50 Судья Девятко просит адвоката перейти к вопросам о Крыме.

Сердюк говорит, что закон был передан в АП, когда Янукович находился в Харькове.

Турчинов говорит, что он должен был находится в АП

"Немного странный адвокат. По сто раз говорю одно и то же", - Турчинов.

Девятко еще раз требует перейти к вопросам о Крыме.

Адвокаты говорят, что они расспрашивают о самоустранении.

Судья настаивает

Адвокаты просит не ограничивать их и говорят, что Янукович давал показания в Святошинском суде больше 6 часов, и что по их мнению Турчинов не спешит.

Кравченко: "Данные вопросы вообще не относятся к этому уголовному производству!"

Судья спрашивает, сколько у адвокатов еще вопросов о Майдане.

Сердюк говорит, что около 10.

Девятко просит продолжать.

15:45 О соглашении от 21 февраля говорит, что после того, как Янукович нарушил первый пункт соглашения, этот документ утратил для него силу.

Адвокат напоминает, что термин был не до конца дня 21 февраля, а 48 часов.

Турчинов говорит, что посылал людей, чтобы вернуть Януковича, чтобы тот подписал закон, написал заявление об отставке и сел на скамью подсудимых. Однако Януковича не нашли.

"Он сидел тихо в Москве и выполнял приказы Путина", - говорит Турчинов.

15:42 "Во время, когда был Янукович, не было войны, Крым был в составе Украины и так далее. Когда вы захватили должность президента, вы думали, что можете справиться?!" - спрашивает Сердюк.

Судья отмечает, что Сердюк обижает свидетеля.

"На адвокатов Януковича обижаться не стоит", - говорит Турчинов.

Турчинов говорит, что во время Януковича страна была доведена до банкротства, и что на казначейских счетах не было денег - всего пару сотен тысяч.

"У киоскера на вокзале было больше денег, чем у страны после бегства Януковича!" - подчеркивает Турчинов и говорит, что в этих условиях смогли не дать реализовать Путину его план.

"За какие деньги вы тогда получали зарплату?" - спрашивает Сердюк.

Турчинов говорит, что нечем было платить пенсии и зарплаты. Яценюк за неделю смог возобновить поступления в бюджет, а сам Турчинов обращался к народу поддержать армию финансово.

"Депутатской корпус тогда последним получал зарплату", - вспоминает Турчинов.

15:36 Сердюк спрашивает, почему тогда был принят закон, который запрещал собирать доказательства убийства силовиков.

Свидетель: Парламент действовал в рамках своей отствественности. И я не согласен с вашей формулировкой.

Далее защита спрашивает о соглашении от 21 февраля между оппозицией и властью.

Турчинов говорит, что на оппозицию давили западные партнеры, чтобы подписать это соглашение. Но в глазах украинского народа Янукович уже был преступником. И он уже не мог руководить ситуацией, его окружение разбежалось, милиция боялась выходить на улицу. Первый пункт этого соглашения говорил о возобновления конституции 2004 года, что и сделал парламент. 21 числа Янукович должен был подписать этот закон. Однако бежал из Киева.

"Янукович первым нарушил это соглашение, когда бежал и не подписал закон!" - заявляет Турчинов.

Сердюк спрашивает, кто из европейцев оказывал давление на оппозицию.

Турчинов говорит, что это было политическое давление, что взамен обещали поддержку.

15:32 Сердюк: "Почему только простые украинцы пострадали на Майдане, а не руководители?"

Турчинов: "Повезло. Господь защитил, так бывает".

Сердюк: "Вам повезло отхватить высшую должность в стране!"

Турчинов говорит, что это большая ответственность, тяжелая и опасная работа.

Сердюк спрашивает, хотел ли свидетель объективного расследования событий на Майдане.

"Безусловно", - говорит Турчинов и подчеркивает, что дал такое поручение.

15:30 Сердюк спрашивает про оружие у митингующих, приехало ли оно с разворованных отделений милиции в регионах.

Прокурор Кравченко просит снять вопрос.

Суд сообщает, что от адвокатов звучит неправдивая информация.

Турчинов: "Мне неизвестен факт, чтобы с Западной Украины привозилось оружие. У нас была мирная акция протеста. Принципиальная позиция - мирная акция. Единственное оружие использовали силовики. У митингующих были только щиты и палки, чтоб защищаться. Я не видел видео, где бы майдановцы были с оружием, зато видел много видео, где силовики использовали оружие, в том числе тяжелое, например, пулемет".

Сердюк спрашивает, почему Турчинов видя, что применяются коктейли Молотова, не остановил протестующих.

Турчинов говорит, что Майданом руководил народ, а протестующие действовали адекватно.

"18-го Янукович дал приказ уничтожать митингующих. Мы потеряли уже многих людей и единственное, что нас спасло - пламя. Огонь защищал наши жизни", - говорит он.

15:21 Свидетель говорит, что если защита считает, что он нарушил закон, то может подать в суд.

Судья Девятко: "Суд ответ выслушал. Александр Валентинович, спорить с адвокатом - это моя работа. Следующий вопрос".

Сердюк спрашивает Турчинова о его обязанностях на Майдане.

Турчинов говорит, что основной задачей была координация действий, и что принципиальные решения Майдана принимались на еженедельных вече. Он подчеркивает, что во время Майдана до 18 февраля не было захвачено ни одного административного задния, не было мародерств. И только после 18 февраля, после того, как власть спалила Дом профсоюзов, митингующие решили расширить свою территорию на Крещатике.

Адвокат перечисляет здания, которые "были захвачены" в центре Киева, райотделы в регионах и настаивает, что свидетель врет.

Прокурор Крым обращает внимание на то, что свое мнение защита может высказывать во время дебатов, а не во время допросов.

Турчинов говорит, что он имел в виду правительственные здания. С Домом профсоюзов был договор, также как и с консерваторией и с Октябрьским дворцом. А в КГГА, по мнению свидетеля, киевляне и так имели право находится.

Начиная с 20 февраля блокирование правительственного квартала прекратилось, потому что силовики разбежались, продолжает Турчинов.

15:15 Допрос начинают адвокаты.

Сердюк: "Брали ли вы участие в организации, планировании акций протеста на Майдане?"

Турчинов говорит, что возглавлял штаб объединенной оппозиции и был непосредственным участником Революции Достоинства.

Также Турчинов просит адвокатов не повышать голос: "Потому что потом у вас могут быть проблемы с голосом, и вы не сможете давать интервью. Это суд, а не цирк. Цирк у вас будет на даче Януковича!"

Сердюк говорит, что со стороны Турчинова звучит угроза.

Судья Девятко: "Помните, как у вас вечером пропал голос?! Помните, что второго шанса допросить этого свидетеля у вас может и не быть в этом процессе. Воспользуйтесь этим шансом!"

Сердюк показывает фрагмент интервью на "Громадськом", где Турчинов говорит, что обманывал, когда говорил о боеготовности армии в 2014 году.

"Ккак нам понять, что вы сейчас говорите правду!" - спрашивает он.

Прокурор Крым протестует, потому что Сердюк допустил утверждение, которое не подтверждено судом.

Турчинов: После того, как началась российская агрессия, когда начали захватывать Крым, в стране началась паника. И для того, чтоб успокоить людей, я должен был брать ответственность на себя. Я был вынужден успокаивать людей и говорить, что в стране есть армия, и что она защитит. Если бы я сказал правду, в стране бы начался хаос. И я несу ответственность за свои решения перед страной, перед народом и перед Богом.

15:10 Турчинов: На протяжении всей власти Януковича денег на боевую подготовку военных не выделялось. И большинство солдат не были подготовлены, ни разу не применяли боевое оружие. Поэтому мы срочно объявили учения "Весняна злива".

Свидетель просит приобщить к делу соответствующее решение СНБО.

Во время заседания СНБО 28 февраля Турчинову сообщили, что звонит Нарышкин.

"Нарышкин сообщил, что РФ признает меня как председателя парламента, но не признает как и.о. президента. Они говорили, что мы захватили власть. И что легитимным президентом считают Януковича", - вспоминает Турчинов и говорит, что Нарышкин начал угрожать, что если погибнут русскоговорящие, то фактически Россия совершит вторжение.

Турчинов: Я сказал, что они нарушают международные договоренности, а Нарышкин ответил, что будут юридические и политические основания для введения войск. Потом появилось письмо Януковича.

Свидетель попытался выпить воды, которая стоит на трибуне. Охранник не дал - заменил на воду, принесенную с собой.

Далее Турчинов говорит о письме Януковича, и что оно было нужно России, чтобы оправдать свои действия. Как и.о. президента он обратился тогда к международному сообществу.

"Во время разговора в ООН у России не было никаких аргументов, чтобы объяснить свою агрессию и оккупацию. Единственным аргументом было письмо Януковича, его и показал Чуркин всему миру!" - говорит свидетель и добавляет, что тогда только сателиты России, например, Венесуэла, КНДР, не голосовали за резолюцию, которая осуждала агрессию России.

"Элементом преступного плана был Янукович, который выполнял все распоряжения, в том числе и подписал письмо", - подчеркивает Турчинов.

15:03 Тогда приняли решение о мобилизации, вспоминает Секретарь СНБО, добавляя, что система военкоматов была уничтожена.

"Против страны поработали очень серьезно, чтобы она не могла себя защитить!" - подчеркивает свидетель.

По его словам, мобилизация была объявлена только 17 марта. У армии не было техники, одежды, снабжения. СНБО тогда принял решение: обеспечить оборону и охрану воинских частей, кораблей, арсеналов.

"Было тотальное предательство. Те военные, которые продержались почти месяц, дали нам возможность подготовиться к обороне и сорвать планы России захватить материковые территории", - говорит Турчинов.

15:00 Тогда, по словам Турчинова, он занялся формированием большинства в ВР и парламента.

"Когда мне доложили, что российский спецназ захватил здания в Крыму, я дал приказ внутренним войскам окружить здания и разблокировать. Позже мне доложили, что они смогли только окружить, но под давлением гражданских вынуждены были отступить. Задание по деблокированию зданий выполнить не смогли", - вспоминает он.

Потом, после формирования правительства, Турчинов отдал приказ сформировать силы и поехать в Крым: "28 февраля во время заседания СНБО Тенюх доложил, что из-за разваленой армии на тот момент можно было собрать не больше 5 тысяч военных. Это был весь резерв. Но главная проблема, которую тогда выявили: была большая угроза вторжения на материковую Украину. И говорили, что против Украины могут быть задействованы до 200 тысяч российских войск. СНБО принял решение начать переброску войск с запада на восток и юг, чтобы закрыть харьковское, киевское, донецкое направление и другие".

14:55 Далее Турчинов рассказывает о вторжении ВС РФ: "Мне известны эти факты. Тут был свидетель один, который говорил, что решение о вторжении было эмоциональным. Это необъективная информация. Такая операция как оккупация Крыма должна была готовиться. И Россия готовила эту операцию заранее. И это даже не 20 февраля началось. Мы помним, в 2013 году были учения в Беларуси и фабула учений - какое-то дружеское государство обращается к России с просьбой восстановить конституционный строй, и российские войска помогают в этом. То есть они понимали, что режим Януковича может упасть в любой момент. На случай его падения и готовили захват Украины".

"Скрытая часть операции началась 20 февраля, когда мы были на грани существования. 27 в 4 утра они начали открытую фазу вторжения, когда захватили крымский Кабмин и Верховный Совет", - продолжает он.

Турчинов вспоминает, как потом началась переброска военных, масштабное предательство, и что это была одна из самых главных проблем.

Прокурор: Что делала в это время власть Украины?

Сердюк добавляет, что тогда власть ничего не делала.

Прокурор: Какие действия совершались представителями власти с 27 февраля для предотвращения агрессии?

27 числа еще не было Кабмина, а без правительства и руководства силовых структур эффективные меры нельзя было принимать, говорит Турчинов.

14:48 О самоустранении Януковича он говорит, что тот собрал вещи и исчез в неизвестном направлении: "Ни в АП, ни в каких других органах власти не было информации, где он находился. Связи с ним ни у кого не было".

Турчинов говорит, что он круглостучоно был на связи, но с ним ни Янукович, ни кто-либо из его окружения не пытались связаться. Позже узнали, что он в Харькове и хочет принять участие "в сепаратистском мероприятиии". Узнали, что собирается оттуда лететь в Россию. Чтобы не допустить побега предателей и исчезновения документов, Турчинов дал приказ пограничникам не допустить вылета Януковича. После он исчез уже из Донецка.

23 или 24 февраля, продолжает свидетель, получили информацию, что Янукович и его соратники находятся в Крыму. Для того, чтобы убедить его вернуться и написать заявление об отставке, Аваков и Наливайченко отправились в Крым. Но не смогли его там найти, узнали, что он скрывается на российской военной базе.

Турчинов говорит, что не давал приказ сбить вертолет, в котором летел Янукович.

14:46 Свидетель говорит, что воспользовавшись моментом, Россия хотела захватить Киев и возобновить власть Януковича и именно поэтому Янукович написал обращение к Путину.

"Если бы эти планы были реализованы, то всему миру они бы сказали, что возобновили власть якобы легитимного президента. Янукович, ради того, чтобы вернуться к власти, пошел на предательство собственной страны", - подчеркивает Турчинов и добавляет, что эти планы были сорваны.

Прокурор Крым спрашивает о самоустранении и угрожала ли опасность Януковчу.

Турчинов говорит, что у него на было такой информации: "Если бы он сдался власти, я уверен, что был бы честный и прозрачный суд при международном наблюдении".

14:41 Турчинов считает, что оккупация Крыма должна была завершится 1 марта. Должны были быть убитые гражданские. И потом должно было быть вторжение, Россия планировала захватить Киев, восток и юг Украины.

Сердюк перебивает и говорит, что нужно сделать замечание Турчинову, что нельзя Януковича называть "марионеткой".

"Это не политическая трибуна!" - говорит он.

"А что это за клоун, который мешает мне выступать?" - парирует Турчинов.

Судья Девятко говорит, что адвокат опять нарушил порядок судебного заседания и просит адвоката успокоиться и присесть.

Сердюк говорит, что сейчас прозвучало оскорбление всей адвокатуры страны. И просит сделать замечание свидетелю, а также просит Турчинова уважать адвокатов, суд и Януковича, за которого голосовал народ Украины.

"Свидетель не знал, что вы адвокат! Вы вскочили с места и кричали!" - говорит судья.

"Теперь я знаю, что это адвокат. Не думал, что адвокат так может себя вести!" - комментирует Турчинов.

14:35 "22 февраля была констатация, что Янукович самоустранился и в ВР я был избран главой украинского парламента", - говорит свидетель.

По его словам, действовать нужно было быстро. Режим Януковича довел Украину до банкротства. В бюджете не было денег. В этих условиях парламент возложил исполнение обязанностей президента на председателя парламента согласно Конституции. На востоке начались сепаратистские бунты, инспирированные российскими спецслужбами. Захват Крыма начался 20 февраля с того момента, как пролилась кровь на Майдане. Параллельно армия РФ выстраивалась на границе, о чем сообщала разведка и иностранные государства. 1 марта парламент РФ дал Путину разрешение на введение войск.

14:32 Допрос начинает прокуратура.

Прокурор Крым: "Какая обстановка была в стране в конце февраля 2014?"

"18 и 20 февраля власть во главе с Януковичем перешла черту и применила оружие на Майдане. Это привело к страшным жертвам, гибели, много было раненых. Но это не дало возможность придушить протест. Режим Януковича пал, революция победила", - говорит Турчинов, добавляя, что с 21 на 22 февраля Янукович бежал из Киева, как и все руководители силовых структур, члены правителсьтва.

Такая же ситуация была в регионах, в стране царил хаос, вспоминает он, отмечая, что единственный легитимный орган тогда был парламент.

14:27 Девятко: Суд постановил приобщить к делу статью-интервью с Александром Турчиновым на "Громадськом".

Вызывают свидетеля Александра Турчинова - действующего Секретаря СНБО. После того, как Янукович исчез, он был избран председателем ВР и исполнял обязанности президента Украины.

14:23 Прокурор Крым говорит, что свидетель в суде сам дает показания под присягой, и поэтому интервью никак не повлияет на показания в суде и ход дела.

"Это просто страстные заявления Сердюка, что у него есть какое-то интервью-признание!" - добавляет он.

Сердюк говорит, что защита уважает прокуроров. Однако адвокаты только сегодня распечатали интервью, которое вышло вчера, и настаивают на приобщении его к делу.

Судья Девятко говорит, что публикация появилась 13 февраля. Адвокат говорит, что заметили ее лишь вчера ночью.

Девятко спрашивает, какая дата публикации указана в статье.

Сердюк говорит, что 15 февраля составили акт о статье, которая была опубликована 13 февраля.

Девятко: "Вы осознаете, что если мы сейчас приобщим эту статью к делу, то потом прокуратура будет поступать также со своими доказательствами?"

"Так они и поступают!" - говорит Сердюк.

14:17 "Свидетель Турчинов подтвердил в этом интервью, что он врал народу Украины! Это характеризует свидетеля. Мы пытались только что открыть эти доказательства прокурорам", - говорит Сердюк.

Прокурор Кравченко отмечает, что прокуратуре не открыто данное доказательство, поэтому протестует.

"Эта статья - признание об обмане украинского народа! Статья вышла вчера вечером, в 23:30, и мы решили не беспокоить прокуратуру", - поясняет Сердюк.

Прокурор Кравченко говорит, что если нужно, адвокаты звонят и пишут ночью, и обвинение всегда идет на встречу.

"К счастью или сожалению, адвокаты не знают, где мы находимся ночью! Но такое бросание материалов к нам на стол мы расцениваем как неуважение. Они просто бросили на стол!" - говорит он и добавляет, что обвинение протестует против приобщения данных материалов, связи с тем, что они не были открыты, как того требует УПК.

14:13 Зашли судьи

Адвокат Сердюк просит приобщить к делу позавчерашнее интервью с Турчиновым на "Громадськом".

14:00 В зале уже присутствуют адвокаты и охрана Турчинова.

13:10 Защита спрашивает, обязан ли был Турчинов ввести военное положение.

Свидетель говорит, что это не в его компетенции.

Прокуратура просит снять вопрос, но судья оставляет.

Коваль: Документы оперативные вообще не существовали. Операция спонтанно не готовится. Это большая работа. Но этот комплекс готовится еще в мирное время. Стратегического планирования не было! На основании чего армия ввела бы военное положение?!

Адвокаты заканчивают допрос.

Судьи объявляют перерыв до 14:00.

13:04 Защита: Видели ли вы письменные приказы Тенюха открыть огонь в Крыму?

Свидетель: Не видел.

Защита: Известно ли вам о приказе Турчинова применять оружие?

Коваль говорит, что нет.

13:00 О своем назначении свидетель рассказывает, что сначала ему предложили командующего Нацгвардией, а потом и.о. министра.

"Я эти обязанности выполнил на "пять"!" - отмечает Коваль.

О своем отстранении говорит, что это решение Верховного Главнокомандующего и оно не обсуждается.

12:52 Судья Девятко внезапно делает замечание прессе, и говорит, что если еще хоть один представитель СМИ заговорит по телефону, он будет удален из зала.

"Коллегиальное решение о выводе касалось кораблей и катеров", - рассказывает свидетель.

Адвокат: Почему на них находились боевые знамена и оружие?

Коваль говорит, что потеря этих вещей не допустима: "В уставе написано, если боевому знамени угрожают, командир должен его сохранить. И это было сделано!"

По состоянию на конец февраля никто не собирался выводить военных, уточняет свидетель.

Адвокат спрашивает, известен ли свидетелю командир Лошак. Он объяняет, что Лошак и еще один военный утверждали, что их отправили в отпуск, чтобы решить дальнейшую судьбу, об этом писали в Facebook.

Судья снимает вопрос, потому что в суде не исследовали эти записи и адвокаты их не предоставляли.

Защита спрашивает, известно ли Ковалю о спецоперациях десантников, которые разрабатывал Куцин.

Коваль говорит, что нет.

По его словам, пограничники сделали подвиг, выведя морскую технику. "Россия по-пиратски захватили наши корабли! И должны ответить за это в Гааге! И теперь мы как лохи должны их забирать?! Через суд заберем - отремонтированными! И никак иначе!" - говорит свидетель о военных кораблях, оставшихся в Крыму.

12:41 Сердюк: Может военные предали, потому что не были согласны с военным переворотом и отстранением Януковича?

Коваль говорит, что в армии было тяжко. Контрактников в Крыму набирали из жителей Крыма. Это были люли, привязанные к Крыму.

"Когда стал выбор, люди предали, чтобы остаться со своими семьями", - подчеркивает он и добавляет, что у предавших были интересы, а руководителей вербовали и вербовали успешно.

12:35 Фозекош спрашивает о воспитательной работе пограничников.

Коваль говорит, что занимался военной подготовкой, а не воспитательной.

Сердюк: Сколько военных в Крыму остались верными присяге?

Коваль смотрит в телефон и находит цифры: ВСУ - 13 468 военнослужащих, Нацгвардия - 2 560, Погранслужба - 1970 и так далее.

Сердюк: Почему эти силы, которые выводились с оружием, не могли противостоять единичным нападениям на воинские части?

Свидетель: Приведите конкретный пример.

Сердюк вспоминает аэропорт "Бельбек" и Верховный Совет АРК.

Коваль: До начала 2014 года был проведен комплекс мероприятий в рамках спецопераций, который не позволил вооруженным силам выполнить задание, когда возникла необходимость.

12:30 Сердюк снова спрашивает, почему не деблокировали здание парламента Крыма.

Судья снимает вопрос

Сердюк: Ваш руководитель Шишолин, стоя на вашем месте, сказал, что попытка штурма пограпунтка "Массандра" была отбита применением оружия в воздух. Почему в других частях не применяли?

Свидетель: Шишолин вам ответил! Я тогда отвечал за персонал.

Адвокат Фозекош уточняет по Одессе и Харькову, где ситуацию удержали под контролем.

"Почему не дали такой же ответ в Крыму, например, 27 числа?" - спрашивает она.

Судья говорит, что свидетель уже несколько раз ответил на данный вопрос и просит защиту сконцентрироваться.

12:24 Сердюк говорит, что экс-депутат Госдумы РФ Пономарев вчера рассказал, что неправда, что в феврале стягивались войска к границам Украины, а эта информация звучала на заседании СНБО.

Свидетель говорит, что Россия давно готовилась к захвату части Украины. И раньше армия тоже уничтожалась, но в 2013-м началось возрождение российской армии. Возраждались и создавались новые части, которые были направлены в Украину.

"Они могли в любой момент войти и танки были бы на улицах Киева!" - восклицает Коваль и перессказывает, какие силы были у РФ с указанием частей и их размещением.

"Правильная оценка была сделана Турчиновым! По-военному правильная!" - резюмирует он.

Защита: Информация о том, что иностранные войска окружили нашу страну, стала основнанием для того, чтобы вы и ваше руководство Крым не защищали?

Свидетель: Мне нравится ваша настойчивость!

Возникает перепалка.

Судья делает предупреждение за крик и прокурору Кравченко, и адвокату Сердюку.

Свидетель: "Еще раз говорю - есть понятие спецоперации. Я вам подарю свою книгу, где на примере Венгрии покажу, как советские войска утопили в крови народ. Если бы был первый выстрел, Крым былбы утоплен в крови, это 200 процентов".

"Когда тебя как щепку мотыляют и лупят со все сторон, ты уже ни о чем не думаешь!" - добавляет он.

12:17 Коваль говорит, что после прихода Турчинова все перед фронтом проходили обучение, а армию обеспечили необходимым.

"Мы провели тогда серию операций. Народ встал на защиту - добробаты, волонтеры. Есть нечего - девочки борщи тащат на фронт! - вспоминает он. - Народ поднялся! Народ защищал свое государство!"

По словам свидетеля, когда он уходил с должности и.о. министра обороны, погибших было 141 человек. Россияне рассчитывали, что захватят восток Украины также как и Крым. Но армия ожила к тому времени

"Наша армия нас спасла, несмотря на то, что ваш подзащитный с ней сделал!" - говорит Коваль.

"Это вам Турчинов сказал такое говорить?" - спрашивает Сердюк.

"Это мое сердце говорит!" - отвечает свидетель.

12:13 Сердюк спрашивает о событиях на Донбассе: "Кто должен отвечать за захват Донецка Стрелковым, когда они двигались со Славянска и не были уничтожены?"

Свидетель: "Если бы я оставался и.о. Министра обороны, Гиркин бы до Донецка не дошел. И колонны бы не было. Ее бы уничтожила авиация. Но были назначены другие люди, с другими взглядами".

Коваль добавляет, что этот вопрос к Муженко и Гелетею.

Сердюк спрашивает об "обстрелах авиацией мирных жителей".

Свидетель: "Армии как таковой не было. Была объявлена мобилизация. Были приняты законы и решения, которые десятилетиями не принимались. Аккумуляторов не было, танки не пошли бы! Нужно поклониться низко тем офицерам и прапорщикам, которые за короткое время смогли провести мобилизацию".

12:05 Коваль: "Те силы и средства, которые были, не давали возможности выполнить задачу, о которой вы говорите. Была масштабная операция "Русская весна", мы бы могли застрять в Крыму. Мы растягивали силы по всей границе, поскольку была угроза вторжения! Добровольцы нас спасли! Армия планомерно уничтожалась по всем параметрам. О какой, к черту, боеспособности вы говорите?!"

Сердюк еще раз спрашивает о количестве войск.

Коваль говорит, что готов встретиться с Сердюком отдельно и дать цифры.

Сердюк: Было массовое предательство руководителей. Например, Березовского. Почему Турчинов назначил потенциального предателя?

Судья Девятко: Суду непонятно, что такое потенциальный предатель.

Сердюк говорит, что Турчинов должен был знать, что Березовский был склонен к предательству.

Свидетель: "Вопрос некорректный. Ответственность лежит на Тенюхе, который рекоммендовал Березовского. Турчинов Березовского не знал. Отвечать должен Тенюх, он делал представление."

Сердюк спрашивает, почему, зная о предательстве, не были переброшены военные руководители с материковой Украины.

Свидетель: "У вас информация неверная. Березовский был тут же отодвинут, возбудили дело. Был назначен Гайдук."

11:58 Адвокаты спрашивают о том, почему решили выводить армию и корабли.

Усиливать было некем и не было сил, чтобы защищать. Из пяти бригад ВДВ была боеготовна только одна, утверждает Коваль и называет себя "докой ВДВ".

"Десантная операция - это очень сложный элемент!" - говорит он и уточняет, что у России было 8 боеготовных Ил-76, а у Украины - 3.

"И куда сажать, на полосы, где блоки стоят?! Я б вас взял с собой в самолет! Все, кто рассказывает здесь о десантных операциях, волюнтаристы и авантюристы! Живым щитом россияне прикрывались!" - поясняет Коваль.

"Я когда говорил с девчонками, с женами, они боялись, что их уничтожат, за себя боялись и за детей. Мы организовали прием этих семей в Одессе. Их толкали! Везде пишут, что это вежливые люди. Ни хрена они не вежливые!" - продолжает он и говорит, что гражданских людей и женщин толкали россияне, насильно, под угрозой применения оружия.

Адвокат Сердюк: Какие нужны были Украине силы, чтобы провести соответствующую операцию и не сдать Крым? Сколько нужно было людей, техники, чтобы до 1 марта решить?

Свидетель: Если бы я видел документы оперативного планирования, я бы понял, какой компонент должен был сыграть. Но такого документа Виктор Федорович не разработал и не утвердил. Не было органа управления, который бы взял на себя ответственность. Не могло быть и речи о проведении операции!

Сердюк: Сколько людей, оружия и техники было, чтобы в феврале противостоять сдаче Крыма?

Свидетель: В наличии было пять бригад ВДВ, и только одна из них была готова. А четыре бригады не были готовы. Ведь десант один не планируется. Десант можно было высадить, но операция должна быть общей, десант - лишь ее часть! А какие части подошли бы к десантникам? Они были заблокированы и деморализованы! Все командиры тогда перешли на сторону врага! О чес могла речь идти?!

11:50 Защита: Как вы можете пояснить тот факт, что слова высшего руководства полностью противоречат военным снизу?

Свидетель: У аграриев есть такая поговорка: "Каждый суслик агроном". Солдат из окопа видит!

Защита: Можете ли вы подтвердить слова Заманы о том, что в Украине было достаточно сил для защиты Крыма?

Свидетель: Не подтверждаю.

Далее вспоминают заседание СНБО от 28 февраля.

"Все такие заседания не спонтанны. Там авантюризма нет", - говорит Коваль.

По его словам, корабли выводили по приказу Литвина где-то в феврале, в первую ночь блокады частей: "Мы вырвали все корабли из Крыма".

Один корабль остался, который шел на ремонт, жобавляет свидетель.

Защита: Почему Украине не помог американский корабль "Джордж Буш"?

Свидетель: Первый раз от вас слышу, фантазировать не хочу.

11:42 Защита: Какие поручения дал вам Турчинов перед допросом в этом суде?

Свидетель: Никаких.

Защита: Связаны ли ваши сегодняшние показания со вчерашним заявлением Турчинова о том, что он тогда врал народу Украины?

Судья снимает вопрос, потому что в материалах дела нет этого интервью.

11:40 Свидетель говорит, что ему не известна эта информация, и что в СБУ было тоже много предателей, и среди "Альфы" тоже.

Защита: Кто помешал Турчинову принять решение о введении военного положения?

Свидетель: Не знаю.

Защита: Почему от Авакова не было помощи во время штурма военных частей?

Свидетель: Я был на должности, которая не позволяла мне коммуницировать с МВД. Мне неизвестно ничего.

Сердюк: Во всей стране и в Крыму не было людей, чтобы деблокировать здание ВС, которое было захвачено всего лишь 80 людьми?

Свидетель: Не было. Таких сил не было.

"Когда мы уже выводили войска, мне оказалось, что выводить некого!" - вспоминает Коваль и рассказывает, что россияне задействовали и гражданское население.

Сердюк: Вы говорили о 56 боеготовных соединениях. Вам известно, почему Турчиновым не был отдан приказ о деблокировании здания ВС ?

Свидетель: Я был директором департамента. Стал и.о. министра с 3 марта. Не знаю какие решения принимались до этого и не готов отвечать.

11:28 Допрос начинают адвокаты.

Сердюк: Первый вопрос - а почему вы там были один? Где были другие руководители военных подразделений, которые могли бы помочь и вам, и народу Украины?

Свидетель: У главы Погранслужбы Литвина ко мне было отношение, как к человеку, который может выходить из критических ситуаций. Он мне доверял. Когда потеряли контроль над ситуацией, громоздкий штаб не мог туда попасть. Я тоже не планировал. Литвин отправил. И сказал, что нужно управление возобновить и взять под контроль ситуацию. Потом меня проинструктировал и.о. президента.

Сердюк: Почему Турчинов не поехал в Крым.

Свидетель говорит, что когда Крит штурмовали, гитлеровский генерал десантировался тогда. Но десантировался со своими преданными подчиненным, и это было очень смело. В Крыму же было массовое предательство.

"Я горжусь тем, что мне эти два руководителя доверили организовать. Я б организовал, если бы не было наших предателей. Ответ на ваш вопрос - предательство!" - говорит Коваль.

Сердюк говорит, что "Наливайченко задействовал спецслужбы для поиска и захвата Януковича. Почему он не задействовал спецслужбы, чтобы деблокировать здание Верховного совета АРК, помочь военным, когда их штурмовали?"

Прокурор просит снять вопрос, потому что этот вопрос уже задавали.

Сердюк перебивает.

"Научитесь вежливости и не перебивайте! Становитесь и тренируйтесь перед зеркалом", - говорит Кравченко.

Возникает перепалка.

11:20 Далее говорит, что потом им по телефону позвонили, что-то сказали "и эти твари, которые меня били, из зверей вдруг в нормальных парней превратились. Я уже стал не бандера, а товарищ генерал".

Коваль говорит, что ему вернули погоны и вывезли на окружную дорогу, где пересадили в другую машину. Там тоже сидел переодетый байкер. Начали разговаривать

"Руководство их предложило привезти меня в Армянск, где будет много прессы, и меня с позором выдворят. Я сказал, что если только бездыханным вынесут, подыгрывать не буду. Они об этом доложили руоквдству", - рассказывает свидетель и добавляет, что его в итоге оставили в Симферополе возле вокзала и потребовали покинуть Крым.

Затем Коваль доложил главе службы, а тот - Турчинову. И ему дали приказ уезжать.

6 марта он покинул Крым.

11:13 Свидетель: Потом поехали с Мерцаловаым. Мерцалов был с ним в машине. Он сказал, что хочет в туалет. Выскочил из машины и пересел в свою. Заехали в Ялту. Подъехали к отряду морской охраны. Там группа российских десантников. В середине 50 человек. Половина в кожаных куртках, половина в касках 1944 года. Машину остановили, прокололи шины, кричали: "Где этот бандеровский генерал?".

"Я выхожу и говорю, что не бандеровский, а украинский! И тут же получаю битой по голове! А тот кричит: "Пусть знает бандера, как бьет офицер ВДВ!"", - вспоминает свидетель.

Далее рассказывает, что его захватили ВДВшники, сорвали погоны, заставляли стать на колени.

"Кричат: "Сука, на колени!" А я им говорю: "Я перед вами на колени не стану! А меня сзади бьют, суки!" - вспоминает Коваль и говорит, что был сильно избит.

Потом его закинули в какую-то машину. И туда же сели нападающие. Это была переодетая спецгруппа.

"Переодетый байкер выяснял по рации какой квартал, - говорит свидетель и уточняет, что его вывезли в горы. - Я им говорю: "Мне мужики обидно, что такие пидоры как вы, меня убивать будут!""

Обращаясь в зал суда: "Извините, девушки".

11:01 "Я прибыл на полуостров 4 марта. Активная фаза операции была уже проведена - основные узлы контролировались спецназовцами и военными РФ. Операция была четко спланирована", - продолжает свой рассказ Коваль и говорит, что было массовое предательство.

"Я был при погонах генерал-полковника. Я представлял государство. С самого начала было три попытки мне противостоять. Меня проинструктировал глава Госпогранслужбы, а потом дал свои инструкции Турчинов: разобраться, какова ситуация, почему пограничники не действуют согласно закону, почему массовое дезертирство. 5 числа были три попытки меня задержать", - говорит он.

По его словам, он собрал в парке пограничников и сказал, что нельзя без приказа уходить с границы, и что если кто-то хочет уйти, пусть сразу пишут рапорт на увольнение, а не изменяет присяге. После этого выехал в Балаклаву в сопровождении Мерцалова и его людей. Дороги уже блокировались. Вокруг стояли казаки так называемые. Свидетель предполагает, что это были переодетые бойцы ВДВ, а не казаки.

"Я собрал всех женщин наших с детьми. Мужчины же на кораблях вышли в Одессу. Я им сказал, чтобы не переживали, что мужчины вернутся через короткое время и будут охранять границу", - вспоминает Коваль.

10:52 Далее свидетель говорит о событиях 2014 года: "Это было вторжение иностранных войск на территорию Украины".

"РФ под выглядом проведения олимпиады в Сочи создала мощную военную группировку. Под прикрытием обеспечения безопасности во время проведения игр в Сочи", - уточняет он.

"Заявляли один самолет Ил-76, а прилетело 8! Вот вам и зеленые человечки! Я сразу доложил главе службы. Через время вместо 3 заявленных вертолетов, прилетает 11. Девочке-пограничнмку просто смеются в лицо. Глава Погранслужбы начал тогда докладывать новому руководству страны", - вспоминает Коваль.

Говорит, что всё это являлось частью военной спецоперации и говорит, что тоже самое происходило в Чехословакии, Венгрии, Афганистане.

10:44 Прокурор: Эти действия угрожали национальной безопасности?

Свидетель: Однозначно!

Адвокат замечает, что тогда проводилась реформа и перевод армии на контрактную основу.

Коваль: "Штаб ВМС должен был переместиться в Киев! Реформа? Это было уничтожение Вооруженных сил Украины... Виктор Федорович ни разу не был в тайной комнате, где он должен был быть регулярно! Поднимать планы, знакомиться с ними и расписываться. Ни одной такой подписи нет! У него не было советника, который бы мог подсказывать!"

10:39 Свидетель вспоминает о силах резерва: они тоже не были готовы в большинстве.





О финансировании говорит: В 2010 году на ВС выделили 10 миллиардов 240 миллионов, 2011 - 12 миллиардов, 2012 - 14 миллиардов 41 миллион, 2013 - 13 миллиардов, 2014 - 26 миллиардов 510 миллионов.

О военных частях говорит, что их расформировывали в стратегических регионах - на Востоке, в Бессарабии, в Крыму.

10:36 "Люди были подавлены. Многие ушли в бизнес. Офицеры, которые остались, у них была очень маленькая зарплата, не было жилья. Негативный пример того, что случилось с "Беркутом" и ВВ. Их продали," - говорит Коваль.

"Когда люди Гиркина стреляли под Славянском по "альфовцам", одного убили, а военные еще, которые стояли рядом, думали, стрелять ли в этих подлецов. Армия была деморализована! Не была готова! " - добавляет он и озвучивает цифры боеготовности на март 2014 года.

10:31 Свидетель вспоминает также, как расформировали отдельные подразделения.

"Фактически люди сидели на голодном пайке в ВСУ. Только в конце марта 2014-го мы смогли экстренно принять все законодательные нормы и изменить нормы питания. Солдату на сутки на еду давали столько, что буханку хлеба не купишь! Солдату надеть нечего было! Систему военкоматов уничтожили. Военкоматы пришлось возобновлять. Сборов резервистов с 2010 до 2014 не проводилось. Такого за всю историю Украины не было!" - рассказывает Коваль.

ВДВ были развалены, что после сказалось на боях в АТО, добавляет он.

10:27 Коваль: "С приходом Януковича был сокращен Оперативный штаб ВСУ. Сейчас эту структуру снова возобновили. Система логистика была уничтожена при Викторе Федоровиче. Должны были быть созданы силы спецопераций, их не создали!"

Он говорит, что ему предложили возглавить ССО. Он разработал программу. На него оформили представление. Через некоторое время, в 2012 году, его вызвал министр обороны. "Он не смотрит в глаза и говорит: "Прости, брат. Ничего не получается. Москва тебе никак Тузлу забыть не может". А это же 2012 год!"

10:24 "Верховный главнокомандующий ни разу не проводил штатные стратегические учения, никаких учений стрелковых. Такого никогда не было! Настроения против Виктора Федоровича в армии были очень сильные", - вспоминает Коваль.

Он рассказывает, как при Януковиче, например, здание военных было передано суду.

"Ветераны стояли рыдали, старые седые генералы рыдали! "Мужики, что происходит?" Это был плевок и харчок им в лицо!" - говорит свидетель.

По его словам, сокращалось обучение в профильных военных вузах: "Каких-то недоделкиных стали выпускать!"

10:20 По словам свидетеля, он посмотрел по документам, как Янукович выполнял функции верховного главнокомандующего.

"Украина имела угрозу со стороны России. Одну угрозу видел лично, когда командовал пограничниками на Тузле", - говорит Коваль и добавляет, что вторая угроза случилась в 2004 году.

По его словам, верховный главнокомандующий должен был требовать от начальника Генштаба спланировать оборонительные операции. Вместо этого боеготовность армии была понижена.

Планов и задач не было, говорит свидетель и перечисляет части, которые были потеряны и расформированы.

10:15 "Вооруженные силы не были в боеготовности", - говорит свидетель о начале оккупации.

"Как это произошло? Украина получила самые мощные вооруженные силы, мы были третьими на континенте. Но сейчас против нас совершила агрессию страна, которая дала гарантии нашей безопасности. Армия на момент начала агрессии вообще не была готова. Была проведена сильная, заранее подготовленная операция РФ. Одна из составляющих - понижение потенциала Вооруженных Сил Украины. Следствие - невозможность выполнять задания", - рассказывает Коваль.

10:13 Коваль рассказывает, где служил на протяжении жизни: ранее командовал внутренними войсками, погранвойсками Украины. В 2010 году был понижен. С 24 марта по 3 июля 2014-го был и.о. министром обороны, потом перешел работать в СНБО.

10:09 Заходит свидетель - Михаил Коваль, первый заместитель Секретаря СНБО, генерал-полконвик.

10:06 Зашли судьи и второй прокурор Руслан Кравченко.

10:00 В зале уже присутствуют адвокаты Игорь Федоренко, Виталий Сердюк, Андриана Фозекош и Богдан Биленко, прокурор Максим Крым, а также представители СМИ.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании в качестве свидетелей стороны обвинения были допрошены бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, а также бывший первый замглавы Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.

7 февраля были допрошены экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и украинский дипломат Андрей Цимбалюк

На 31-м заседании, 25 января, допросили народного депутата Украины, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и двух бывших сотрудников Управления государственной охраны.

24 января свидетельствовали спикер ВР Андрей Парубий, экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев и советник постоянного представительства Украины в ООН Дмитрий Кушнерук.

На 29-м заседании, 18 января, были допрошены 4 сотрудника УГО, которые охраняли Януковича и сопровождали его в момент бегства из Украины в феврале 2014 года.

17 января, показания в суде дали нынешний посол в Польше Андрей Дещица, замминистра иностранных дел Сергей Кислица и директор департамента противодействия угрозам РФ в Министерстве иностранных дел Украины Андрей Плахотнюк.

Также на данный момент уже допрошены народный депутат Украины Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, экс-замглавы АП Андрей Сенченко, заместитель начальника штаба ВМС Анатолий Бургомистренко и ряд других свидетелей.

На 21-м заседании, 11 декабря, в суде свидетельствовали Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Кроме того, по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Адриана Фозакош.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.



На 7-м заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где ныне покойный постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".

21 сентября на 10-м заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.

На 16-м заседании, суд отстранил второго бесплатного адвоката Максима Герасько от участия в деле о госизмене Януковича из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат - Игорь Ляшенко. На ознакомление с материалами дела суд выделил ему время до 4 декабря.