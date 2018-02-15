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 Россия - главная угроза в сфере безопасности для стран Европы, - доклад Международного института стратегических исследований

Международный институт стратегических исследований рекомендовал правительствам европейских государств оптимизировать расходы на оборону для более успешного противостояния таким угрозам, как усиление России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в ежегодном докладе института, обнародованном в среду, 14 февраля, в Лондоне.

"Россия остается главной угрозой в сфере безопасности для стран Восточной и Северной Европы", - сказано в докладе.

Директор института Джон Чипман констатировал, что "европейские государства все яснее осознают тот факт, что мир - опасное место", и форсируют расходы на оборону. Он отметил, что в 2017 году расходы европейских стран на военные нужды увеличились на 3,6 процента, что, по его словам, является самыми высокими темпами роста во всем мире. Как указал Чипман, это вызвано как растущим давлением со стороны США, которые призывают Европу больше заботиться о собственной обороне, так и изменившимся в Европе восприятием угроз.

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В документе отмечается, что Китай на фоне территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море уже многие годы усиленно наращивает военную мощь, подкрепляя тем самым свои претензии на статус великой державы.

При председателе Си Цзиньпине КНР быстрыми темпами модернизирует вооруженные силы, говорится в докладе. Так, Китай разработал боевой самолет по технологии "Стелс" Chengdu J-20, подорвав тем самым монополию США в данной технологии. КНР также разработала новую ракету "воздух-воздух" PL-15.

Кроме того, Китай с 2000 года построил больше корветов, эсминцев, фрегатов и подводных лодок, чем Япония, Южная Корея и Индия вместе взятые. В Джибути в восточной части Африки строится первая зарубежная база китайской армии, отмечается в ежегодном докладе Международного института стратегических исследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3050519
 
 
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Жеребцов о блокировке Хуйла. Россия - главная угроза в сфере безопасности для стран Европы, - доклад Международного института стратегических исследования - Цензор.НЕТ 847
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обычная пиар компания для повышения явки ...
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да все может быть. кремляди упомянули о болезни путлера и после этого он исчез из виду
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Так помогите расии рассыпаться на маленькие улусы и все дела.
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Анонимный источник: В Москве произошел переворот, действующий Президент России под домашним арестом. Подробности уточняются.
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Дарма захід поділився технологіями...
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Хуйло ботокс обновляет, он же вечно молодой альфапедофил всея паРаши😅
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Спортсмен отметил, что уже наблюдал подобное отношение к русским на Кубке Мира по скелетону, который проходил в январе. По его мнению, поведение атлетов из западных стран имеет политический подтекст.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия - главная угроза в сфере безопасности для стран Европы, - доклад Международного института стратегических исследований
 
 
 
 
 
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