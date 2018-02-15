EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  1955  30
Все про:стрельба (2206) США (13271) школа (1598)

 Бывший ученик устроил стрельбу в школе США: 17 человек погибли, - шериф округа Броуард

17 человек стали жертвами стрельбы в американской старшей школе в городе Парклэнд в штате Флорида.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил шериф округа Броуард Скотт Израиль.

"Я с большим огорчением сообщаю, что 17 человек погибли", - сказал он журналистам.

По словам Израиля, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое умерли в больнице.

Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый - 19-летний Николаус Круз, "он находится под стражей". Он отметил, что Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянин применил оружие из-за конфликта на Саксаганского: есть раненый. ФОТО

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщил, что как минимум 16 человек погибли в результате стрельбы.

Офис шерифа округа Броуард сообщал, что 14 были госпитализированы.

По предварительной информации, подозреваемый использовал огнестрельное оружие наподобие AR-15 223 калибра (AR-15 - американская полуавтоматическая винтовка. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/n3050518
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я вот, не могу врубиться в эту забаву американскую. Как0то: пострелять по живым мишеням именно в школе! Это уже в который раз??? Реально начинает напоминать некий специфичный вид спорта. Со своими рекордсменами, например. Там, помнится, совсем недавно, выпустили инструкцию для персонала школ, типо: шо делать, если в школе начался расстрел. Ну, вот! Изумительный случай для проверки правильности рекомендаций...
 показать весь комментарий
 
 
Андрей, у нас есть много того, чего американцы понять не могут.
К сожалению, очень большая вероятность того, что у нас это тоже может стать реальностью.
 показать весь комментарий
 
ну нельзя оружие свободно продавать, бо дураков слишком много.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в США этот ад ныне почти каждый день.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хрюкоцап, у тебя вяличае отклеилось Колишній учень влаштував стрілянину в школі США: 17 людей загинули, - шериф округу Броуард - Цензор.НЕТ 1748
 показать весь комментарий
 
да ладно тебе чушка, я понимаю, грустно тебе, ну ведь вы сами виноваты что выбрали себе ботексного педофила, а теперь вынуждены ползать по укр сайтам в поисках пищи, вяличае оно такое, а ты как думало, ну хоть посмеяться с вас дебилов и то польза
 показать весь комментарий
 
 
А чего в Какцапстан вернулся?Как Лимонов почувствовал себя поцреотом? Колишній учень влаштував стрілянину в школі США: 17 людей загинули, - шериф округу Броуард - Цензор.НЕТ 8303
 показать весь комментарий
 
 
Да что тут такого? Всё нормально. Это Дикий Запад. Я в штатах уже двадцать лет. Здесь ступить босиком нигде нельзя, везде иглы и шприцы. А в каждом третьем доме плантации марихуаны.
 показать весь комментарий
 
 
напишіть це саме речення англійською.
 показать весь комментарий
 
 
угомонись, подсадной, со мной этот номер не прокатит.
 показать весь комментарий
 
опять ты чучело ватное с бодуна свою удмуртию диким западом называешь Колишній учень влаштував стрілянину в школі США: 17 людей загинули, - шериф округу Броуард - Цензор.НЕТ 9792
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пукай в спаме, козлик.
 показать весь комментарий
 
 
свиноцап, а почему в твоей россососии такие хреновые дела, что ты готов перед хохлами унижаться, да ползать на коленях с протянутой рукой на укр сайтах за пищу под общий хохот, где вяличае то ?
 показать весь комментарий
 
 
чому відбуваються масові розстріли в школах ?
 показать весь комментарий
 
 
Вот и мне непоняно! Шо, гей-клубов мало??? В одном как-то, не очень давно, кто-то чудно порезвился, около 50 трупов, кажись. Однако, не прижилось это начинание. Как и расстрел в Лас-Вегасе...
 показать весь комментарий
 
не знаю, нехай психологи з'ясовують
 показать весь комментарий
 
 
ща повылазят с Берлог КацаПсинские знатоки Плешивого Педофила с Осуждам-сом
 показать весь комментарий
 
 
Надо нашим гражданам разрешить оружие. Лес не надо будет экспортировать. Всё пойдёт на внутренний рынок.
 показать весь комментарий
 
 
РАБссиянских ученых,академиков,профессоров ,докторов наук забивают до смерти около своих домов бейсбольными битами,железными прутами и трубами,травят ядами.За последние 20 лет на РАБссии уничтожено более 50 ученых.
Ютьюб.Бейсбольная Бита для профессора. Колишній учень влаштував стрілянину в школі США: 17 людей загинули, - шериф округу Броуард - Цензор.НЕТ 1355
 показать весь комментарий
 
 
Трампа барыгу в отставку - Америка войну ведет ,а меланья очередную шубу покупает - а в администрации вся семья барыги трампа - коррупция накрыла штаты - сколько это будет продолжаться?)))
 показать весь комментарий
 
 
Поцелуй в жопу Медведчука с Ахметовым...
 показать весь комментарий
 
 
Джамал, привет! Глеба отправили в баню на 3 дня. Я за него. ))
 показать весь комментарий
 
за дохляков в Сирии композитора Рихарда ВАГНЕРА Плешивый Урод готовит "ответочку",наверняка в США есть законсервированные еще со времен Совка дохлого, Штирлицы и прочая мразь...,типа Братья Царнаевы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший ученик устроил стрельбу в школе США: 17 человек погибли, - шериф округа Броуард
 
 
 
 
 
 вверх