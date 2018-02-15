 Бывший ученик устроил стрельбу в школе США: 17 человек погибли, - шериф округа Броуард

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил шериф округа Броуард Скотт Израиль.

"Я с большим огорчением сообщаю, что 17 человек погибли", - сказал он журналистам.

По словам Израиля, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое умерли в больнице.

Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый - 19-летний Николаус Круз, "он находится под стражей". Он отметил, что Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянин применил оружие из-за конфликта на Саксаганского: есть раненый. ФОТО

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов сообщил, что как минимум 16 человек погибли в результате стрельбы.

Офис шерифа округа Броуард сообщал, что 14 были госпитализированы.

По предварительной информации, подозреваемый использовал огнестрельное оружие наподобие AR-15 223 калибра (AR-15 - американская полуавтоматическая винтовка. - Ред.).