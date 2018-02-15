 Четверо украинских воинов получили ранения в результате вчерашних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
"В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Они все были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют состояние здоровья каждого воина как удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Напомним, 13 февраля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Даже с Ыном переговоры ведут, так что охолони.
У боевиков - трое "200-х", уничтоженные БТР и грузовик.
На фоне сообщений и подробностей о разгроме колонны наемников из ЧВК "Вагнер" в Сирии, едва не осталось незамеченной потеря боевиками т.наз. "ДНР" троих человек и двух единиц техники под Горловкой, сообщает technosotnya.com ссылаясь на segodnya.ua
Об этом волонтер и боец группы спецназначения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.
В эксклюзивном комментарии он рассказал, что это произошло на околице захваченной боевиками "ДНР" и российскими военными Горловки в ночь на воскресенье, 11 февраля.
По его словам, работала диверсионно-разведывательная группа, вооруженная холодным оружием: "Сепаров вырезали". Кроме того, был уничтожен один БТР и военный грузовик.
Напомним, несколькими днями ранее волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
В Ждановке боевики устроили конкурс "Стрелковая дуэль", после чего было организовано массовое распитие спиртных напитков, следствием чего стали семь алкогольных ком и три белых горячки.
"Горять у пеклі москалі!" (Саша Крест)