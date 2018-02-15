EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  518  16
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6554) ранение (1715) штаб (1034) Антитеррористическая операция (15486)

 Четверо украинских воинов получили ранения в результате вчерашних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО

В результате вражеского огня 14 февраля получили ранения четверо военнослужащих ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Они все были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют состояние здоровья каждого воина как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирного жителя подстрелили в Гранитном, полиция предварительно квалифицировала происшествие как теракт. ФОТО

Четверо украинских воинов получили ранения в результате вчерашних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО 01

Напомним, 13 февраля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3050517
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Твой президент считает иначе. Вчера он звонил #уйлу, чтобы принести соболезнования всвязи с гибелью ваты, а так же чтобы отчитаться о депортации Саакашвили, являющегося большим врагом #уйла.
 показать весь комментарий
 
 
У тебя, смотрю, другой президент. И с какими докладами он путлеру звонит?
 показать весь комментарий
 
А должна была Йуля договариваться об освобождении наших заложников? Или сама Савченко?
Даже с Ыном переговоры ведут, так что охолони.
 показать весь комментарий
 
 
Это ты проснись. Тема "освобождения заложников" это версия для СМИ и плебса. Ты думаешь хуйло интересна тема аложников? Наивный
 показать весь комментарий
 
 
А у тебя иная версия? И примеров освобождения украинцев нет в природе? Да ладно... Четверо українських воїнів зазнали поранень унаслідок учорашніх обстрілів з боку терористів, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9649
 показать весь комментарий
 
Кондитер и Плешивый Педофил ужинают вместе каждый день в ресторанчике на Арбате.Зрада и офшор мышибраття... Четверо українських воїнів зазнали поранень унаслідок учорашніх обстрілів з боку терористів, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1493
 показать весь комментарий
 
 
"Всёвыврёти"! Просто иногда Лолита наведывается с докладами или просьбами к хуйлу.
 показать весь комментарий
 
Американцы отомстили за нас ...Слава американской армии разбомбившей руССких террористов в Сирии

Четверо українських воїнів зазнали поранень унаслідок учорашніх обстрілів з боку терористів, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3021
 показать весь комментарий
 
 
После уничтожения Псковской и Костромской дивизий ВДВ в Донбассе,о которой сообщали Псковский депутат Лев Шлосберг и покойный Борис Немцов,вряд ли у Кондтера и Плешивого мышибраццкие отношения...
 показать весь комментарий
 
 
Оригинальные Киевские торты в Москве и Санкт-Петербурге. Всегда свежие, быстрая доставка! Звоните!

Четверо українських воїнів зазнали поранень унаслідок учорашніх обстрілів з боку терористів, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 479
 показать весь комментарий
 
 
"Сепаров вырезали": волонтер сообщил о новых потерях боевиков под Горловкой





У боевиков - трое "200-х", уничтоженные БТР и грузовик.
На фоне сообщений и подробностей о разгроме колонны наемников из ЧВК "Вагнер" в Сирии, едва не осталось незамеченной потеря боевиками т.наз. "ДНР" троих человек и двух единиц техники под Горловкой, сообщает technosotnya.com ссылаясь на segodnya.ua
Об этом волонтер и боец группы спецназначения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

В эксклюзивном комментарии он рассказал, что это произошло на околице захваченной боевиками "ДНР" и российскими военными Горловки в ночь на воскресенье, 11 февраля.
По его словам, работала диверсионно-разведывательная группа, вооруженная холодным оружием: "Сепаров вырезали". Кроме того, был уничтожен один БТР и военный грузовик.
Напомним, несколькими днями ранее волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
В Ждановке боевики устроили конкурс "Стрелковая дуэль", после чего было организовано массовое распитие спиртных напитков, следствием чего стали семь алкогольных ком и три белых горячки.
Четверо українських воїнів зазнали поранень унаслідок учорашніх обстрілів з боку терористів, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 688

 показать весь комментарий
 
 
Займусь плагиатом, надеюсь, что никто не обидится.
"Горять у пеклі москалі!" (Саша Крест)
 показать весь комментарий
 
А куда смотрит правительство? КАК нужно проводить Анти Террористическую ОПЕРАЦИЮ знают все. Уж точно НЕ вести переговоры четыре года.
 показать весь комментарий
 
Ради сохранения жизни заложников надо вести переговоры до тех пор, пока есть шанс их освободить. Или тебе наплевать на их жизни?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинских воинов получили ранения в результате вчерашних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО
 
 
 
 
 
 вверх