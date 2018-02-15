 Четверо украинских воинов получили ранения в результате вчерашних обстрелов со стороны террористов, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"В результате вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Они все были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют состояние здоровья каждого воина как удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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Напомним, 13 февраля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.