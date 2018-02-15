 Украинская сторона ТКГ целенаправленно работает над скорейшим освобождением удерживаемых людей и это вполне возможно, - Лутковская. ВИДЕО

Об этом омбудсмен рассказала в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ

Несмотря на сообщение Ирины Геращенко о том, что переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата, Валерия Лутковская рассчитывает, что в ближайшее время Украине удастся добиться одновременного освобождения граждан Украины, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Донбасса, и жителей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отбывающих наказание на подконтрольной Украине территории.

Она напомнила, что переговоры происходят каждые две недели. "Второй этап освобождения людей, думаю, действительно состоится. И очень надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время. Но сегодняшние переговоры, к сожалению, не принесли результата. Но это не значит, что не будет следующих шагов в ближайшие две недели, когда действительно можно будет достичь какого-то результата. Потому что такие переговоры в Минске проходят каждые две недели. Я очень надеюсь, что мы сможем договориться. Потому что это позиция украинской власти и украинской делегации в Минске на переговорах: как можно быстрее провести второй этап такого согласованного освобождения людей", - сказала уполномоченный по правам человека.

В настоящее время, по ее словам, согласовываются списки таких лиц. В основном это касается людей, удерживаемых в ОРДЛО, а не в Российской Федерации. Украина выдаст "граждан, которые или осуждены, или находятся на досудебном расследовании по обвинениям в финансировании и содействии террористическим организациям или в некоторых случаях это может быть государственная измена".

Она сообщила, что политических заключенных, находящихся в России, - 16. "И есть еще у меня около 200 производств, а по данным МИД - около 5 тысяч украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации с обвинениями, в разных стадиях судебного рассмотрения. Кто-то уже осужден, кому-то выдвинуты обвинения", - отметила Лутковская.

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившийся в заложниках у боевиков.

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 14 февраля писала, что украинская сторона ждет в ближайшее время вторую волну освобождения лиц, удерживаемых в ОРДЛО, и готова к компромиссам.