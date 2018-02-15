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 Политика Украины
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 Украинская сторона ТКГ целенаправленно работает над скорейшим освобождением удерживаемых людей и это вполне возможно, - Лутковская. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская объяснила, почему "второй этап освобождения людей" может произойти в ближайшее время.

Об этом омбудсмен рассказала в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ

Несмотря на сообщение Ирины Геращенко о том, что переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата, Валерия Лутковская рассчитывает, что в ближайшее время Украине удастся добиться одновременного освобождения граждан Украины, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Донбасса, и жителей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отбывающих наказание на подконтрольной Украине территории.

Она напомнила, что переговоры происходят каждые две недели. "Второй этап освобождения людей, думаю, действительно состоится. И очень надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время. Но сегодняшние переговоры, к сожалению, не принесли результата. Но это не значит, что не будет следующих шагов в ближайшие две недели, когда действительно можно будет достичь какого-то результата. Потому что такие переговоры в Минске проходят каждые две недели. Я очень надеюсь, что мы сможем договориться. Потому что это позиция украинской власти и украинской делегации в Минске на переговорах: как можно быстрее провести второй этап такого согласованного освобождения людей", - сказала уполномоченный по правам человека.

В настоящее время, по ее словам, согласовываются списки таких лиц. В основном это касается людей, удерживаемых в ОРДЛО, а не в Российской Федерации. Украина выдаст "граждан, которые или осуждены, или находятся на досудебном расследовании по обвинениям в финансировании и содействии террористическим организациям или в некоторых случаях это может быть государственная измена".

Она сообщила, что политических заключенных, находящихся в России, - 16. "И есть еще у меня около 200 производств, а по данным МИД - около 5 тысяч украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации с обвинениями, в разных стадиях судебного рассмотрения. Кто-то уже осужден, кому-то выдвинуты обвинения", - отметила Лутковская.

Напомним,  27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Кроме того, 24 января 2018 года освободили военнослужащего Романа Савкова, находившийся в заложниках у боевиков.

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 14 февраля писала, что украинская сторона ждет в ближайшее время вторую волну освобождения лиц, удерживаемых в ОРДЛО, и готова к компромиссам.

Источник: https://censor.net.ua/n3050516
 
 
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Коли доручають Лутковській, медведчуку...визволяти заручників, то завжди результат буде негативний. Жаль, що у влади не вистачає розуму змінити їх на порядних людей (зрадоботів прошу не хвилюватися).
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Кто их даст сменить то?
Медведчука путин назначил и только с ним будет говорить. Неужели не ясно?
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Звичайно, що путін просував медведчука. Але відповідає той, хто підписав його призначення. А за Лутковську відповідає ВР. То що і ВР виконує накази путіна?
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та пусть говорит - кому она мешает?
Назначат того кто будет говорить что никаких переговоров с террористами?
И что это за борец тогда получится?
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Пояснюю. Коли визволяють українця, то він не повинен дякувати людині, яку він ненавидить. Це не просто заважає, а є огидним.
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Не помню чтобы кто-то заставлял благодарить Медведчука.
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а той, хто підписав його призначення, вчера ОТ ИМЕНИ УКРАИНЫ выразил хуйлу соболезнования по поводу упавшего АНа......................
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Лутковская пусть еще расскажет что если пенсионер плавает на плоту по тихому океану, то и тогда Украина обязана выплачивать ему пенсию прямо на плот.
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Я пам'ятаю як її призначали від ПР Украинская сторона ТКГ целенаправленно работает над скорейшим освобождением удерживаемых людей и это вполне возможно, - Лутковская - Цензор.НЕТ 4119 А тепер нема вимог її зняти від жодної партії, то відповідно не бачу серед депутатів тих, хто бореться проти ПР.
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роль у нее такая.
у всех у нас роли.
Кто-то ж должен представлять тех, ватных.
Или им за автоматы браться?
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Их еще до трети страны.
И кстати для того парламенты и делают чтобы били морды в парламенте а не воевали на улицах.
Это осонова и смысл демократии.
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лутковская, во-первых тебе как рыговке хряка давно пора в отставку, а во-вторых ты в этом процессе вообще не причем....
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж ворогами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская сторона ТКГ целенаправленно работает над скорейшим освобождением удерживаемых людей и это вполне возможно, - Лутковская. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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