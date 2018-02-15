 Четверо украинских бойцов будут проходить реабилитацию в Литве, - посольство. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Литовской Республике.

"Представители Посольства Украины в Литовской Республике вместе со священниками Украинской Греко-католической церкви Пресвятой Троицы г. Вильнюса встретили в аэропорту г. Вильнюс 4 украинских воинов, которые прибыли в военный центр реабилитации г. Друскининкай, Литва", - говорится в сообщении.

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