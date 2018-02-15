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 Четверо украинских бойцов будут проходить реабилитацию в Литве, - посольство. ФОТО

В аэропорту Вильнюса представители посольства Украины встретили четверых украинских воинов, которые прибыли на реабилитацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Литовской Республике.

"Представители Посольства Украины в Литовской Республике вместе со священниками Украинской Греко-католической церкви Пресвятой Троицы г. Вильнюса встретили в аэропорту г. Вильнюс 4 украинских воинов, которые прибыли в военный центр реабилитации г. Друскининкай, Литва", - говорится в сообщении.

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Четверо украинских бойцов будут проходить реабилитацию в Литве, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050515
 
 
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подлатают парней и это хорошо.единственное что бесит на фото-это мужики в юбках...
п.с. терпеть не могу всю религиозную мразь,всех попов,мулл,раввинов и прочее гавно..на дух не переношу,вот так бы взял ,вырыл большой пребольшой ров и туда их всех,сука,вместе со всеми бабушками с иконками,молельными ковриками,кипами,библиями,торами и коранами-а сверху тяжёлым грейдером блять..туда-сюда,туда-сюда.....
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Це вже робили комуністи, церкви підривали, священників розстрілювали...
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это так,единственное на мой вгляд полезное что делали краснопузые,но к сожалению мало..не довели до логического.
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Ну Ты уж слишком , так нельзя рассуждать , это перебор хотя я и атеист ,тем более взрывать храмы это кощунство
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ну с такими рассуждениями атеистов не бывает,а насчёт храмов-полностью поддерживаю,храмы взрывать нельзя-их нужно сжигать,по большим религиозным праздникам,причём со всеми посетителями.
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Да тебя бы даже покойный Ленин не поддержал, Четверо украинских бойцов будут проходить реабилитацию в Литве, - посольство - Цензор.НЕТ 3982 ладно посмотрим, что тебе другие скажут, ведь всему есть мера и не путай попов с искусством, а сюда можно отнести и египетские пирамиды и собор парижской богоматери всех художников эпохи возрождения и ренесанца , не стоит уподобываться шариковым , необходимо разделять
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P S лучше организуй покушение на Кирилла кремлёвского и станешь героем с мировым именем
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опять ты ничего не понял,смешал всё ,и пирамиды и художников ренессанса...за кирилку опятьже тоже чушь-то что он часть режима хуйла конечно ясно
и за это пусть он сдохнет,но опятьже ,речь о другом-как релегиозный деятель он для меня ничем не отличается от старенького монастырского дьячка ,папы римского и шиитских аятолл вместе с далайламой ...я ненавижу это верующее молящееся говне целиком,без разделений на сорта.
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Тогда интересно вопрос , какую музыку ты любишь проще по стилям, а потом про команды конкретные какие тебе нравятся
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😁 я металлику люблю,раммштайн,лед зеппелин....и толкунову)))))
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Отлично, уверен ,что и Black Sabbath, Deep peorple,Scorpions,Warloc,Dora Iron maiden,Pretty maids ,Jorn, Accept, Helloween,Hamer fall, Saxon , Ozzy, Judas priest, Ac/dc, King diamond , Dio, Rough cutt и так далее ,бо могу так до утра перечислять, я просто коллекционирую hard &hevy по сей день и на CD дисках, а не в mp3 ,также по душе Тебе придутся ,СОГЛАСЕН
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Но что интересно например Ozzy, Tony Iomi из Black Sabbath ,Jorn Lande и многие другие носят кресты на грудях следовательно верующие, хотя тематика песен по другую сторону, а King Diamond носит в ухе перевёрнутый крест,а на альбоме 89 года, вообще в образе дьявола изображён, следовательно сатанист, хотя в интервью оправдывается, что он атеист и просто это его сценический имидж, а гитарист его легендарный Andy la rock опять же с крестом на груди, вот эта и есть западная демократия и это нормально, как по мне
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😁 я металлику люблю,раммштайн,лед зеппелин....и толкунову)))))
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Это люди с передовой, бахнутые войной. Каждый по-своему. На всю оставшуюся жизнь. Да, многие из них, кто выжиавет в этой идиотской и гибридной мясорубке, будут просыпаться в жутких снах и по интуиции налапывать рядом с собой калаш.
Нет - это не диагноз.Это - признание и сожаление, что в молотилово попали мужики со всей Украины - да по самое нихочу.
Афганцы, которые прошли в свое время эти рими и рымі со всякими трубами разноцветными впридачу - хорошо их понимают. Тогда советы их и заслуги по поводу выполнения "интернационального долга" просто похерили, а теперь на очереди - те, кто по-настоящему, без идейного "долга" перед кем-то дерется за идею Независимости, за нас с вами.
Ребята, мужики, братья наши, вам нельзя говорить как ранее - "ни шагу назад" - сами все знаете... И воевать умееть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетверо украинских бойцов будут проходить реабилитацию в Литве, - посольство. ФОТО
 
 
 
 
 
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