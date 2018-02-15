 Четверо украинских бойцов будут проходить реабилитацию в Литве, - посольство. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Литовской Республике.
"Представители Посольства Украины в Литовской Республике вместе со священниками Украинской Греко-католической церкви Пресвятой Троицы г. Вильнюса встретили в аэропорту г. Вильнюс 4 украинских воинов, которые прибыли в военный центр реабилитации г. Друскининкай, Литва", - говорится в сообщении.
п.с. терпеть не могу всю религиозную мразь,всех попов,мулл,раввинов и прочее гавно..на дух не переношу,вот так бы взял ,вырыл большой пребольшой ров и туда их всех,сука,вместе со всеми бабушками с иконками,молельными ковриками,кипами,библиями,торами и коранами-а сверху тяжёлым грейдером блять..туда-сюда,туда-сюда.....
и за это пусть он сдохнет,но опятьже ,речь о другом-как релегиозный деятель он для меня ничем не отличается от старенького монастырского дьячка ,папы римского и шиитских аятолл вместе с далайламой ...я ненавижу это верующее молящееся говне целиком,без разделений на сорта.
Нет - это не диагноз.Это - признание и сожаление, что в молотилово попали мужики со всей Украины - да по самое нихочу.
Афганцы, которые прошли в свое время эти рими и рымі со всякими трубами разноцветными впридачу - хорошо их понимают. Тогда советы их и заслуги по поводу выполнения "интернационального долга" просто похерили, а теперь на очереди - те, кто по-настоящему, без идейного "долга" перед кем-то дерется за идею Независимости, за нас с вами.
Ребята, мужики, братья наши, вам нельзя говорить как ранее - "ни шагу назад" - сами все знаете... И воевать умееть.