 Лечение украинки, которую с инсультом работодатель вывез в соседний город и оставил на скамье, оплатит польская сторона, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В Посольстве состоялась встреча руководителя Консульского отдела Посольства Украины в РП С. Крисы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольского П.Каспшаком, секретарем уезда Б.Велинским и работодателем гражданки Украины Оксаны Х. по делу инцидента относительно непредоставления потерпевшей необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На встрече представители местных органов самоуправления заверили украинского консула, что готовы возместить стоимость лечения пострадавшей украинки в медицинском учреждении Познани. "В свою очередь, работодатель предоставил письменное обязательство относительно покрытия средств дальнейшего лечения и реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности Оксаны Х. будет определен в судебном порядке", - уточняют в МИД.
Напомним, с украинкой, которая нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территирии, в нерабочее время произошел инсульт. Ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии. Прокуратура города Сьрода-Велькопольска изучает обстоятельства этого дела.
Какие изменения были внесены в уже существующий закон?
В ст. 1 Закона об Институте национальной памяти добавляется пункт о том, что под действие закона, кроме преступлений нацистов и коммунистов, подпадают также и злодеяния "украинских националистов и членов украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом".
Если Бандера с нацистами не сотрудничал, значит этот закон к нему не имеет никакого отношения.
В законе нет упоминания о Бандере и его идеологии.
Все вопросы к вятровичу. Где он это "откопал" и зачем.
М. Горький, "Старуха Изергиль"