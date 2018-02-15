 Лечение украинки, которую с инсультом работодатель вывез в соседний город и оставил на скамье, оплатит польская сторона, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В Посольстве состоялась встреча руководителя Консульского отдела Посольства Украины в РП С. Крисы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольского П.Каспшаком, секретарем уезда Б.Велинским и работодателем гражданки Украины Оксаны Х. по делу инцидента относительно непредоставления потерпевшей необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На встрече представители местных органов самоуправления заверили украинского консула, что готовы возместить стоимость лечения пострадавшей украинки в медицинском учреждении Познани. "В свою очередь, работодатель предоставил письменное обязательство относительно покрытия средств дальнейшего лечения и реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности Оксаны Х. будет определен в судебном порядке", - уточняют в МИД.

Напомним, с украинкой, которая нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территирии, в нерабочее время произошел инсульт. Ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии. Прокуратура города Сьрода-Велькопольска изучает обстоятельства этого дела.