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 Происшествия, За рубежом
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Все про:МИД (4389) Польша (4140) заробитчане (157)

 Лечение украинки, которую с инсультом работодатель вывез в соседний город и оставил на скамье, оплатит польская сторона, - МИД

В Посольстве Украины в Польше состоялась встреча по делу инцидента относительно непредоставления польским работодателем медицинской помощи гражданке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В Посольстве состоялась встреча руководителя Консульского отдела Посольства Украины в РП С. Крисы с заместителем старосты уезда Шрода Велькопольского П.Каспшаком, секретарем уезда Б.Велинским и работодателем гражданки Украины Оксаны Х. по делу инцидента относительно непредоставления потерпевшей необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На встрече представители местных органов самоуправления заверили украинского консула, что готовы возместить стоимость лечения пострадавшей украинки в медицинском учреждении Познани. "В свою очередь, работодатель предоставил письменное обязательство относительно покрытия средств дальнейшего лечения и реабилитации потерпевшей на территории Польши. В то же время, размер возможного ежемесячного возмещения в связи с временной потерей трудоспособности Оксаны Х. будет определен в судебном порядке", - уточняют в МИД.

Напомним, с украинкой, которая нелегально работала на одном из предприятий и проживала на его территирии, в нерабочее время произошел инсульт. Ее работодатель вместо того, чтобы вызвать скорую, вывез ее в соседний город, положил на скамейку посреди улицы и вызвал полицию, заявив, что на улице находится человек в нетрезвом состоянии. Прокуратура города Сьрода-Велькопольска изучает обстоятельства этого дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3050514
 
 
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Разместить фотку красавчега в центральных польских газетах.
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В тюрьму урода на 10 лет с полной конфискацией . Шоб и внуки его поняли шо Украинцев надо уважать .
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Вот последствие нелегального трудоустройства, а ляха козла конечно же нужно судить, ибо это жесть Лечение украинки, которую с инсультом работодатель вывез в соседний город и оставил на скамье, оплатит польская сторона, - МИД - Цензор.НЕТ 5032
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Це все, що треба знати про начебто "ворожих до українців" поляків.
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В принципе к нелегалу подобным образом, отнеслись бы не только в Польше
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В любой стране не без урода!не считая лаптеландию там все уроды!
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У цій ситуації винні всі.Винна влада України, що змусила шукати українку роботу в Польщі (хоч у мене є приклади вдалої і кваліфікованої роботи в Польщі). Також сама жіночка, що погодилась на нелегальну роботу, поляк, який її не оформив (а в Польщі легше оформити легальну роботу)...Але щось у Польщі залишилось, бо взялися її лікувати.
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речь идет о человеке, а не о его статусе, а горе бизнесмен встрял по нескольким статьям если что то пропустил дополните, нелегальное трудоустройство уход от налогов, если она жила в цехе есть нарушение санитарных норм и т.д. поэтому он был обязан создать ей условия для проживания, отказ в первой медицинской помощи, проще говоря любой человек обязан звонить в скорую полицию пожарную и т.д дача заведомо ложной информации полиции.
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Да он не горе бизнесмен, это уж слишком мягко сказано, он просто козёл,ну жертва не ребёнок знала что рискует , а в остальном Ты прав
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Подумаєш - пан лях щось там не надав якійсь чорноробочій, та ще й України. Мабуть, пан лях був у стані афекту і не міг оцінити ситуацію. Пан дуже стурбований і занепокоєний. Прохання до українців-заробітчан самозакопуватись серед поля подалі від міст у разі проблем зі здоров'ям.
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Пусть и ляхов так вывозят там где они побираются... в Англии, США, Германии.
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Не нужно обманывать себя и других. Нужно читать первоисточник, а не "толкования" вятровича.
Какие изменения были внесены в уже существующий закон?
В ст. 1 Закона об Институте национальной памяти добавляется пункт о том, что под действие закона, кроме преступлений нацистов и коммунистов, подпадают также и злодеяния "украинских националистов и членов украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом".
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Я читал первоисточник придурок соевый.Если тебе лишняя извилина в башке мешает не видеть аналогию поляков с кацапами,то это сугубо твои проблемы и не надо ко мне лезть со своей ватной философией!
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Если вы считаете, что этот закон распространяется на Бандеру, значит вы признаете, что Бандера сотрудничал с фашистами.
Если Бандера с нацистами не сотрудничал, значит этот закон к нему не имеет никакого отношения.
В законе нет упоминания о Бандере и его идеологии.
Все вопросы к вятровичу. Где он это "откопал" и зачем.
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к сожалению, все закономерно... Лечение украинки, которую с инсультом работодатель вывез в соседний город и оставил на скамье, оплатит польская сторона, - МИД - Цензор.НЕТ 6426 Мы сами дали повод так обращаться с собой, ведь никто даже не представит, чтобы поляк такое провернул, напаример, с немкой. Ну чтож, пока не вылезем из бедности, находясь в унизительном положении черновой рабочей силы, ляхи с кацапами о нас так и будут вытирать ноги.
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"- В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Все шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы".
М. Горький, "Старуха Изергиль"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛечение украинки, которую с инсультом работодатель вывез в соседний город и оставил на скамье, оплатит польская сторона, - МИД
 
 
 
 
 
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