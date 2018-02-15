 Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ

"Этих санкций следует ожидать в ближайшее время", - цитирует агентство Bloomberg выступление министра в финансовом комитете Сената, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр назвал публикацию доклада "первым этапом" подготовки к санкциям.

Таким образом Мнучин повторил свое заявление о санкциях, сделанное после публикации Министерством финансов так называемого "кремлевского списка" в конце января. В список из 210 человек, вошли в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкомпаний.

"Кремлевский доклад" стал одной из мер, принятых в рамках реализации принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).