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Все про:Минфин (1189) Россия (68042) санкции (6525) США (13271) Мнучин (3)

 Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки активно работает над новыми санкциями против Российской Федерации.

"Этих санкций следует ожидать в ближайшее время", - цитирует агентство Bloomberg выступление министра в финансовом комитете Сената, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр назвал публикацию доклада "первым этапом" подготовки к санкциям.

Таким образом Мнучин повторил свое заявление о санкциях, сделанное после публикации Министерством финансов так называемого "кремлевского списка" в конце января. В список из 210 человек, вошли в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкомпаний.

"Кремлевский доклад" стал одной из мер, принятых в рамках реализации принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

Источник: https://censor.net.ua/n3050512
 
 
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Надеюсь что єти санкции будут традиционно полезньіми.
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Милонов предложил вычислять геев в России по запаху
http://news.allcrimea.net/news/2018/2/14/milonov-predlozhil-vychislyat-geev-v-rossii-po-zapahu-97607/
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Пока Петя у власти, эти санкции до фонаря.
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Амеры действуют правильно и законно и дожидаться ухода, а потом неизвестно какого прихода им нет необходимости, всё равно слава богу нам только на пользу
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всё мнётся и мнётся этот трамповский Мнучин.
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Ага, проанонсировало оно. Только после того, как его пропесочили в течении нескольких часов в конгрессе, а то так бы и откупились ничего не значущей писулькой с простым перечнем рашистских преступников. Закон о санкциях от прошлого года кто выполнять будет? Папа Карло? Все активы кремляди и кацапсинского ворья на Западе арестовать! Часть денег на компенсацию ущерба Украине!
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Браво Мора! Вы как всегда не бровь, а в глаз! Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ - Цензор.НЕТ 1235
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Конь мацковский Лафров опять скажет что санкции раисе тока на пользу. Не кем не виданными темпами на раисе развивается промышленность,экономика,опять- же они удобряют земли далекой Сирии и кормят их червей! Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ - Цензор.НЕТ 3002
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Найкраща санкція була в Сирії з Вагнером. А ці вони обходять через інші фірми.
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Ты за расею и порошенко, или ты против расеи и порошенко.
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Як ваше запитання стосується мого коментаря? Тому даю відповідь: я проти Росії і всіх хто за неї, включаючи вас.
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Поставим вопрос по другому,вы уважаемый за граждан Расеи,или против?
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Татарофил,как ты относишься к предателям Украины получившим гражданство Расеи?
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Ко всім зрадникам України ставлюсь погано. Впевнений, що зрадофіли теж працюють проти України.
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"Татарофил" ,это не хорошо на форуме , мы же цивилизованные люди . Дискутируй,спорь , но не оскорбляй оппонента .Добро, Крот,тем более Ты на форуме ветеран и он к стати тоже
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не сунь носа когда мужики общаются = ....
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Росії з великоі букви, все зрозуміло, далі без питань.
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Програма сама виправила літеру в слові росія. Так, що зрадобот не смерди.
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Понятно, расейска програма завжди виправляє помилки.
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Коли Андроїд став російським? Ти забрехався, зрадофіл.
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Ну ну давай рассказывай дальше сказки, лапша уже с ушей сползает.
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То лапша, а просто маєте такі кацапські вуха.
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Ладно не парся, подуркували, харэ на седня, всем спокойной ночи.
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Тобто про Андроїд не відповідаєте. То і вам більше не надаю відповідь.
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И пришло к нему чудо окоянное, и слово молвило, не ты ли порохоботу вопрос не по назначению задало. Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ - Цензор.НЕТ 6254
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Українці проти кацапотролів , які лізуть сюди , як жуки навозні 😊
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Це точно, бо вони лише роблять вигляд, що українці.
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Ох подымутся в мордоре те, кто вложился в атечественный вазелинопромъ...
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руские банкиры должны выбрасываться из окон с криками "Я любил мордор", толпы голодных ватников штурмовать кремль, а дерипаска давать признательные показания, за сколько у него отстрочила рыбка и какая тут роль администрации карлика в лице приходька - тогда можно говорить о действенности санкций и полезности их для самой рашки.
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Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып - Фарватер" в районе Керченского полуострова из-за неравномерной осадки основных опор.
Об этом заявил кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар, пишет InfoResist.
"Уже сказали, что там строить его вообще нельзя. Вот в самом начале, когда они соорудили центральную арку, которая весом 10 000 тонн, просадка пошла неравномерно. Просадка должна быть, потому что это такие грунты, глина, обязательно идёт просадка. Естественно под нагрузкой. А то, что чрезмерно плавучая глина, неравномерно. Если бы было даже равномерно, было бы нормально. Но там, по-моему, она пошла с самого начала в радиусе полметра. Теперь конечно не состыковываются эти вещи. Вот так всё и будет идти", - сказал он.
По словам Медовара, продолжать строительство нельзя из-за неправильного основания.
"Но они почему-то упёрлись. Ради Путина делают всё это дело дальше. Будем смотреть. Понимаете, этот мост ещё не закончен, по нему ещё никто не ездил и уже неравномерная осадка. А когда поедут всевозможные паровозы с шестидесятитонными цистернами, там ещё будет 10 000 тонн, и соответственно всё это уплывет дальше", - пояснил эксперт.
Он подчеркивает, что мосты такого рода можно строить только на скальных породах.
"Это арочный мост. А что в СНИП было написано? Арочный мост можно строить только на скальных породах. Гранит и т.д., который держит и не просаживается. А на глине строить нельзя. И еще довольно интересная информация, что туда ставят какие-то датчики, которые смогут защитить мост от девятибалльного землетрясения. Я вообще "выпал", потому что землетрясение будет происходить не на поверхности моря, а внизу. И непонятно как пойдёт плита, поперечная волна, продольная волна. А можете себе представить 9-бальный шторм в Керченском проливе? От моста ничего не останется сразу и никакие датчики не спасут", - добавил Медовар.
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Мост вони добудують, але потім його експлуатація буде повністтю нерентабельна. Тобто це лише вони створили собі головний біль.
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рентабельность мостов вообще вещь неблагодарная.
строят же мосты в поселки на 50 душ, какая тут рентабельность.
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а как же крысчане триколорные с чУмаданами гриву опустивши посунутся в сторону северов.....хотя не многие и верили, что нация у которой кавно в руках ржавеет, что-то построить сможет....даже гитлер и сталин не смогли.....виадук бы был само то для них..
а пока, как вариант. пусть вязальной проволокой свяжут бестолочи скрепные.)
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баян,
нет никакой просадки опор. Пролеты поочередно спускают со "скользунов" (по которым их накатывали к фартватеру) непосредственно на опоры. Одну плеть уже спустили, вторая еще в процессе.
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От якби такі санкції,щоб спрямовували дії росії в потрібному Україні напрямку .
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- Лелик но это же не эстетично.
- Зато дешево, надежно и практично. (c)
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Самая эффективная санкция,как показала практика США в Сирии-это АС-130 !!!
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И доколе сие будет продолжаться, братие и сестры? Доколе супостат заокеанский будет продолжать гнобить россию-матушку санкциями окаянными?
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Дотоле, доколе в черепе расиянскам не исчезнет фашистовата !
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Т.е.,и ныне,и присно,и вовеки веков. Аминь
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пока на польза не поглотит ея ( изгойку 404)аки пучина.
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США могут ввести санкции против латвийского банка, который обслуживал Курченко.
Минфин США предлагает ввести санкции против латвийского банка ABLV Bank.

Украинский бизнесмен Сергей Курченко в 2014 году переводил "миллиарды долларов" через счета подставных компаний в латвийском ABLV Bank, говорится в докладе организации по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США.
Второму по величине Банку Латвии могут заблокировать доступ к американской финансовой системе и запретить иметь корреспондентские счета в США.

Согласно информации FinCEN, руководители, акционеры и сотрудники ABLV Bank занимались отмыванием денег. Финучреждение якобы сотрудничало с рядом лиц, входящих в санкционный перечень США и ООН.
Как известно, Курченко находится в санкционном списке США с 2015 года, когда выяснилась его роль в растрате и злоупотреблении государственными активами Украины, или активами крупных организаций украинской экономики. Отмечается, что в ABLV было по меньшей мере девять счетов компаний-оболочек, связанных с Курченко.

https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-mogut-vvesti-sanktsii-protiv-latviyskogo-1518633418.html
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Амеры давят по всем фронтам! Красавцы!
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Но и кровавый ...уйло и фашистский Совет Безопасности лапотной паРаши они тоже не дремлют и приняли секретный план ответных убийствинных санкций». Он состоит в том что в ответ строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также было решено нанести смертельный удар экономике всех враждебных а это почти все мировые страны. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) вонючие ватники, портянки и обоссаные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная педерация паРаша намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты, они всё таки могут взлететь и при этом даже не взорваться на старте. И не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь и не упасть раньше, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся?
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это да, щемят хрюкоцапов уже все кому не лень,и это только начало, вяликие пля сидят скуля поджав хвост. бугогагага Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ - Цензор.НЕТ 7174
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Твой путь определен судьбой средь мрака, грязи и тоски. Соседей огорчить разбоем и развалиться на куски. Лермонтов о пидороссии.
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да фигня это все. Кацапы уже на азиатские и саудовские банки переключаются. А тем пох с кем работать, хоть с Пепе Эскобаром, хе-хе. Ну и ресурсы их хорошо продаются, только нафты в том году почти на $100 млр продали. А щемить рашку как СевКорею не получится, попробуй исключи из мировой финансово-промышленной цепочки страну, добывающую 9% мировой нефти, 14% газа, 23% титана и пр. Вся Европа сидит на российском лесе, никеле, удобрениях и много чем.

Так что, косметическое это все, и все более-менее здравые люди это понимают. С кацапом лучше договориться - дешевле обойдется, но мы же не можем, бо накрутили себе мозги всяким бредом.
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Все договора с вами, кацапы, не стоят и бумаги, на которой они написаны.
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другие же подписывают и работают себе спокойно. Эвон, немцы например. На словах все антипутинцы, а на деле наоборот. Например о турбинах в крым Сименс уже и не вспоминает и имеет планы на постройку пяти новых предприятий в рашке. Нет, на словах он и дальше будет за "соблюдение санкций", а на деле деньги как вода - дорогу себе везде промоют. В этом мире имеет значение только потенциал, поэтому кацапы всегда будут наверху, бо сидят на ресурсах mdctq планеты и фиг их оттуда сковырнешь. Надо это понимать и не лезть в бутылку, все равно ведь рано или поздно придется идти на компромисс.
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Твоя святая углеводородица теряет былое могущество. Довыёживались вы, кацапчики.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинистр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ
 
 
 
 
 
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