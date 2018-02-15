 Министр финансов США Мнучин снова анонсировал скорое расширение санкций против РФ

"Этих санкций следует ожидать в ближайшее время", - цитирует агентство Bloomberg выступление министра в финансовом комитете Сената, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр назвал публикацию доклада "первым этапом" подготовки к санкциям.
Таким образом Мнучин повторил свое заявление о санкциях, сделанное после публикации Министерством финансов так называемого "кремлевского списка" в конце января. В список из 210 человек, вошли в том числе высшие российские чиновники, крупные бизнесмены, главы госкомпаний.
"Кремлевский доклад" стал одной из мер, принятых в рамках реализации принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).
http://news.allcrimea.net/news/2018/2/14/milonov-predlozhil-vychislyat-geev-v-rossii-po-zapahu-97607/
Росіїз великоі букви, все зрозуміло, далі без питань.
Об этом заявил кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар, пишет InfoResist.
"Уже сказали, что там строить его вообще нельзя. Вот в самом начале, когда они соорудили центральную арку, которая весом 10 000 тонн, просадка пошла неравномерно. Просадка должна быть, потому что это такие грунты, глина, обязательно идёт просадка. Естественно под нагрузкой. А то, что чрезмерно плавучая глина, неравномерно. Если бы было даже равномерно, было бы нормально. Но там, по-моему, она пошла с самого начала в радиусе полметра. Теперь конечно не состыковываются эти вещи. Вот так всё и будет идти", - сказал он.
По словам Медовара, продолжать строительство нельзя из-за неправильного основания.
"Но они почему-то упёрлись. Ради Путина делают всё это дело дальше. Будем смотреть. Понимаете, этот мост ещё не закончен, по нему ещё никто не ездил и уже неравномерная осадка. А когда поедут всевозможные паровозы с шестидесятитонными цистернами, там ещё будет 10 000 тонн, и соответственно всё это уплывет дальше", - пояснил эксперт.
Он подчеркивает, что мосты такого рода можно строить только на скальных породах.
"Это арочный мост. А что в СНИП было написано? Арочный мост можно строить только на скальных породах. Гранит и т.д., который держит и не просаживается. А на глине строить нельзя. И еще довольно интересная информация, что туда ставят какие-то датчики, которые смогут защитить мост от девятибалльного землетрясения. Я вообще "выпал", потому что землетрясение будет происходить не на поверхности моря, а внизу. И непонятно как пойдёт плита, поперечная волна, продольная волна. А можете себе представить 9-бальный шторм в Керченском проливе? От моста ничего не останется сразу и никакие датчики не спасут", - добавил Медовар.
строят же мосты в поселки на 50 душ, какая тут рентабельность.
а пока, как вариант. пусть вязальной проволокой свяжут бестолочи скрепные.)
нет никакой просадки опор. Пролеты поочередно спускают со "скользунов" (по которым их накатывали к фартватеру) непосредственно на опоры. Одну плеть уже спустили, вторая еще в процессе.
- Зато дешево, надежно и практично. (c)
Минфин США предлагает ввести санкции против латвийского банка ABLV Bank.
Украинский бизнесмен Сергей Курченко в 2014 году переводил "миллиарды долларов" через счета подставных компаний в латвийском ABLV Bank, говорится в докладе организации по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США.
Второму по величине Банку Латвии могут заблокировать доступ к американской финансовой системе и запретить иметь корреспондентские счета в США.
Согласно информации FinCEN, руководители, акционеры и сотрудники ABLV Bank занимались отмыванием денег. Финучреждение якобы сотрудничало с рядом лиц, входящих в санкционный перечень США и ООН.
Как известно, Курченко находится в санкционном списке США с 2015 года, когда выяснилась его роль в растрате и злоупотреблении государственными активами Украины, или активами крупных организаций украинской экономики. Отмечается, что в ABLV было по меньшей мере девять счетов компаний-оболочек, связанных с Курченко.
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-mogut-vvesti-sanktsii-protiv-latviyskogo-1518633418.html
https://www.youtube.com/watch?v=A4JQbp7FTfA
Так что, косметическое это все, и все более-менее здравые люди это понимают. С кацапом лучше договориться - дешевле обойдется, но мы же не можем, бо накрутили себе мозги всяким бредом.