 В решении ЕСПЧ не сказано, что Украина правильно делает, не выплачивая пенсии жителям ОРДЛО, истцы просто не обращались в украинские суды, - Лутковская. ВИДЕО

Об этом Валерия Лутковская заявила в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"В данном случае люди, которые не проживают на неподконтрольной территории обратились в Европейский суд по правам человека без исчерпания национальных средств защиты", - отметила Лутковская.

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Истцы утверждали: поскольку нет на неподконтрольной территории украинских судов, поэтому они и не могут исчерпать национальные средства защиты. "При этом Украина перестала платить им пенсию, они не могут ее получить, и они дискриминированы, по сравнению с теми пенсионерами, которые живут на подконтрольной территории", - пояснила омбудсмен суть иска.

Соответственно, ЕСПЧ указал на слабую доказательную базу. "Европейский суд по правам человека сказал: уважаемые, есть решение о том, что с неподконтрольной территории суды переносятся на подконтрольную, и вы не доказали никаким образом, что вы не смогли по тем или иным причинам - или это было опасно для вас, или физически невозможно - приехать и подать иск о получении пенсии на неподконтрольной территории", - рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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"В части права на доступ к суду ЕСПЧ сказал: Украина сделала все, что было возможно в той ситуации, в которой она оказалась, для того, чтобы право на суд было обеспечено. Суды есть, вы можете даже лично не приезжать, дав доверенность адвокату, приехав один раз на подконтрольную территорию и зайдя к нотариусу. И, соответственно, адвокат будет представлять ваши интересы. Но суды есть и доступ к правосудию не нарушен", - подчеркнула омбудсмен.

Она уточнила, что далее ЕСПЧ рассматривал вопрос пенсий, права на свободное владение своим имуществом и постановил: так как не были исчерпаны национальные средства защиты, вопрос рассматриваться не будет.

"Соответственно, в этом случае вывод, который совершенно правильно сделала судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская, когда характеризовала это решение, это то, что Украина сделала все возможное для организации судебного производства, для организации доступа к суду, но она ничего не сказала, и этого не сказал Европейский суд, что Украина правильно сделала, что не выплачивает пенсии. Это вывод, который сделал исключительно заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов", - резюмировала Лутковская.

Напомним, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов написал на своей странице в Facebook: "ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликта мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением конвенции". И опубликовал решение суда.