 Боевики до сих пор блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ об этом этом сообщает в твиттере Министерство по вопросам оккупированных территорий.

В сообщении отмечается: "Оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ на поврежденных участках в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила".

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Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на оккупированных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине, на оккупированной территории Донецкой области со связью Vodafone наблюдаются проблемы.

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