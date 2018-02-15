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Все про:мобильная связь (289) Vodafone (16)

 Боевики до сих пор блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе

Оккупационная администрация России на Донбассе препятствует восстановлению мобильной связи в оккупированных районах Луганской и Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом этом сообщает в твиттере Министерство по вопросам оккупированных территорий.

В сообщении отмечается: "Оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ на поврежденных участках в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила".

Также читайте: Российские наемники до сих пор не разрешают работникам Vodafone восстановить мобильную связь в оккупированном Донецке

Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на оккупированных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине, на оккупированной территории Донецкой области со связью Vodafone наблюдаются проблемы.

Также смотрите: Из-за проблем с мобильной связью в оккупированном Донецке растут протестные настроения, - LIGA.net. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3050510
 
 
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Кремль ответочку организовал... паскуды человекообразные.
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С начала по теме желательно высказаться, а потом то о чём хочется довести ,тем более в первой строке. Не есть хорошо на форуме флудить Боевики до сих пор блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе - Цензор.НЕТ 3753
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а по теме, там Феникс есть, связь с Украиной только тарифицируется как международная
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Пойми, если так каждый будет делать получится не форум, а базар, сейчас залезут сторонники Саакашвили, ,Юли, Ляха и т д и не в обиду
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Пресекают возможность оперативного поступления информации оттуда в Украину?
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Пресекают возможность оперативного поступления информации из Украины туда.
По тем же причинам глушатся все украинские телеканалы и блокируются почти все основные украинские сайты. Зато по местным каналам дерьмо в уши населению льется 24 часа в сутки...
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сайты блокируются из-за российского трафика.
если в РФ ресурс заблокирован, то и в ДЛНР тоже.

на счет глушить ТВ канал, какой эфект если люди постоянно туда сюда ездят.
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А нам нужна мобильная связь на оккупированных территориях?? Или муссирование этого вопроса часть политики в отношении к эТИМ территориям?
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Блокують прихильників "русского міра" самі росіяни. Тепер підкацапники там не спілкуючись не з ким можуть вмирати і ніхто не буде знати де їх могила ☠
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а нахера на дамбасе бамбасе украинский оператор? пущай тамжынашилюди по норам сидят и не высовываются.
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ну почему ж не высовываются? Очень даже высовываются - за денежками,за жрачкой,за подачками... Только вот теперь о подачках они узнать вовремя не могут - связи нет. Не могут узнать,когда их поголовье соцслужбы пересчитывать должны. И тут они рискуют потерять денежку. Весьма неплохую. Потому и ноют. Им не связи с Украиной жаль - им бабло потерять страшно.
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От мені цікаво, а десь у Штатах, скажімо, панькалися б з ісламістами, які не дають, щоб їм відремонтували зв'язок? Думаю, послали б їх куда подалі в рассєю, наприклад, і живіть уроди, як хочите! Не доганяю я МТС. Хоч це і кацапська контора, але ж треба розуміти своїм лишньохромосомним ганглієм, що на постійних ремонтах ліній із-за цих дебілів можна втратити більше ніж заробити.
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І хто з притомних українських фахівців буде займатися ремонтом станційно-лінійних споруд в лугандонії? Ось ми з колишніми колегами посиділи за пивом: фахівець з РРЛ та оптики, фахівець з радіомодемів та мультиплексорів, антенщик-верхолаз (він же водій БРДМ). "Релейщик" розповідав що навіть в компаніях Ахметки, які безпосередньо займаються зв'язком, не знайшлося жодного ідіота, який погодився би їхати в ордло навіть за "дорослі" грошенята. Може вислати туди контейнер зі свистками, нехай пересвистуються?
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Так нікому не потрібно накласти там головою за три копійки. Визволяти зараз ту частину Донбасу нереально, а тому там все знищать під корень.
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Там все на "феникс" переходят - очереди с ночи занимают, само собой идет не плохая прибыль...добавлю, что связь с Украиной она не имеет.
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«По факту, мы сейчас терминируем из европейской страны в Украину. Отсюда и цена. Напрямую Украина нас не пускает»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- як країна це дозволила? До того ж це дорого та тимчасово.
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тариф международный, а чего вы хотели ? в Крым тоже сейчас не позвонишь.
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Я не тариф, а про країну, що дозволила співпрацю з терористами. Тепер вони мабуть будуть під санкціями.
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к ним связь через Ростов шла раньше, от них сами читали.
ПАО Пупкин и Ко, каккая нибудь обслуживает и санкции ей по барабану.
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Ну не знаю, мне родственники со стационарного звонили, там все через ростов идет как я понял и связь настолько хреновая. что едва понял о чем идет речь.
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И правильно делают. Нефиг вато*лядям "бандеровцам-фошиздам" звонить! Боевики до сих пор блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе - Цензор.НЕТ 109
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А чего ты радуешься? Тому что оккупированные территории окончательно информационно отрываются от Украины (благодаря лолите вещание украинского ТВ на оккупированные территории так и не наладили)? Так напомню вам что согласно подписанной лолитой минской капитуляции эти анклавы с населением с промытыми кацапской пропагандой мозгами должны вернуться в Украину в качестве ее полноценных граждан с правом голоса на выборах и за кого как по твоему они проголосуют если им последние несколько лет промывают мозг кацапы, а альтернативной информации просто нет?
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Хотели бы уже давно бы восстановили связь - а рецепт простой, пенсии "переселенцам" (а таковых зарегистрировано более 1млн 200тыс.и сумма выплат достигает от 20 до 30млрд. грн в год, при том что на закупку и ремонт вооружения во время войны в прошлом году выделили 7млрд. грн) выплачиваются на банковские карточки привязанные к номерам телефонов, а значит можно просто перестать выплачивать деньги на карточки телефоны которых находятся "поза зоною обслуговування" и через день сепары включат не только МТС, но и Лайф, а может даже и Киевстар. Но кто же это будет делать? Лолита шоколадная готова ради торговых партнеров на все.
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...і український філіал мацкалького МТС під вивіскою "Вадафон" не може заробляти бабло в лугандоні. Учіться у татаро-ахмєта : його Лайф працює, прибутки йдуть в кишеню цього виродка.
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Там вже більшість абонентів перейшли на "Фенікс"........................
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