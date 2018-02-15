 Боевики до сих пор блокируют восстановление мобильной связи на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ об этом этом сообщает в твиттере Министерство по вопросам оккупированных территорий.
В сообщении отмечается: "Оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ на поврежденных участках в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила".
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Напомним, 11 января пропала связь Vodafone на оккупированных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине, на оккупированной территории Донецкой области со связью Vodafone наблюдаются проблемы.
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По тем же причинам глушатся все украинские телеканалы и блокируются почти все основные украинские сайты. Зато по местным каналам дерьмо в уши населению льется 24 часа в сутки...
если в РФ ресурс заблокирован, то и в ДЛНР тоже.
на счет глушить ТВ канал, какой эфект если люди постоянно туда сюда ездят.
Оккупационная «власть» «ДНР» заявили, что для абонентов оператора боевиков «Феникс» доступна возможность совершать звонки на номера украинских мобильных операторов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- як країна це дозволила? До того ж це дорого та тимчасово.
ПАО Пупкин и Ко, каккая нибудь обслуживает и санкции ей по барабану.