EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  27158  146
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2417) потери (1208) наемники РФ (316) Уткин Дмитрий (6)

 "Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много", - наемник-очевидец о разгроме ЧВК "Вагнера" в Сирии

Российский пособник террористов, имеющий связи с членами ЧВК "Вагнера", Михаил Полынков встретился в госпитале с террористом, который был ранен во время разгрома частной армии в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем блоге. 

Сначала он заявил о том, что опубликует всю расшифровку разговора с террористом. Цензор.НЕТ сделал расшифровку этого разговора.

Однако, позже Полынков заявил, что не будет этого делать, чтобы не навредить этому наемнику и написал главные тезисы этого разговора.

Также читайте: Десятки раненных в Сирии российских наемников доставлены в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые умирают от ран, - "Bloomberg"

Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много, - наемник-очевидец о разгроме ЧВК Вагнера в Сирии 01

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Также читайте: Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором

Источник: https://censor.net.ua/n3050508
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
так это северокореец . у них и миска риса предел мечтаний . а забирать у москалей Сибирь будут вот такие чуваки
 показать весь комментарий
 
 
москали поставили на "Уралы" ЗУшки . прицепили к ним гаубицы . сделали героическое выражение лица и при поддержке танков пошли в атаку и неожиданно оказались в 21-ом веке . для современного высокоточного оружия это всего лишь цели для уничтожения . и степень их разгрома ограничивается только наличием у амеров боеприпасов и усталостью пилотов и артиллеристов "Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много", - наемник-очевидец о разгроме ЧВК "Вагнера" в Сирии - Цензор.НЕТ 2911
 показать весь комментарий
 
 
Так это же известная тактика расейских ура-патриотов:

- Братан, давай этих курдов расхерачим и нефть наша. Сделаем подарок Пу.
- Чувак, так амеры же могут подписаться за курдов и авиацией расхерачить нас.
- Да нафиг амерам из-за курдов с Великой Россией цапаться!
- Ладно, АВОСЬ пронесёт!

Не пронесло... но зато разнесло... на мелкие кусочки.
 показать весь комментарий
 
 
"Кизяки мочат пиндосов". Масло, холст, 2018. Неизвестный автор

"Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много", - наемник-очевидец о разгроме ЧВК "Вагнера" в Сирии - Цензор.НЕТ 8446
 показать весь комментарий
 
 
Администрация активно работает над новыми санкциями против России, заявил в среду, 14 февраля, министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в Сенате. Этих санкций следует ожидать в самое ближайшее время. Публикацию так называемого "кремлевского списка", куда вошли высокопоставленные российские чиновники, крупные бизнесмены и главы госкомпаний, Мнучин назвал "первым этапом". "Кремлевский список" стал первой мерой реализации принятого в США закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).
 показать весь комментарий
 
 
По заявкам радиослушателей на волне Русского Радио прозвучит в исполнении ансамбля Александрова,для ЧВК Ванера,песня "Лучше нету,того свету".
 показать весь комментарий
 
 
и ботоксный плешивый педофил сидит обосравшись тихо тихо
 показать весь комментарий
 
 
Срутин молчит. Насрал в штаны в углу и доедаед свое говно
 показать весь комментарий
 
 
У него выборы,а тут сирийский Ордоград случилси "Точність попадання позамежна. Бортів із пораненими було багато", - найманець-очевидець про розгром ПВК "Вагнера" ​​в Сирії - Цензор.НЕТ 5078,У него душа поёт,а сердце стонет.Штаны ломятся от гавна ванючего.Когнитивный диссонанс во всей ордынской власти..До выборов будет гробовая тишина и пердёж..
 показать весь комментарий
 
 
Наверное Б-52 прилетели когда уже "ихтамнеты" успели разбежаться. Потому что если бы Б-52 разгрузились над колонной в походном состоянии - раненых было бы мало, были бы в основном "пропавшие без вести".
 показать весь комментарий
 
 
Б-52 там,скорее всего,не бомбил,а был использован как платформа для РЭБ. С высоты накрывал помехами руснявое ПВО. Ну,просто нереально одну колонну из стратосферы бомбить,это как в муху из Баррета шмалять.
 показать весь комментарий
 
 
РЭБовские Б-52 несут аппаратуру для защиты самолетов (по крайней мере, упоминаний о Б-52 с аппаратурой РЭБ для активного подавления наземной тактической ПВО я не встречал). А вот отбомбиться корректируемыми АБ вполне мог (даже и маленькими, 250 кг, например): JDAM. "Точність попадання позамежна. Бортів із пораненими було багато", - найманець-очевидець про розгром ПВК "Вагнера" ​​в Сирії - Цензор.НЕТ 8694
Хотя, навряд ли. Может просто "висел" в воздухе на всякий случай?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В США очередная трагедия в школе.Теперь Флорида.Мои соболезнования близким пострадавших и всем американцам.Вот к чему приводит свободное владение оружием..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Свободное владение автомобилями приводит к автомобильным авариям.
Свободное владение кухонными ножами приводит к убийствам на бытовой почве.
Свободное владение спичками ведёт к пожарам.
Чувствуете свою логику ?
 показать весь комментарий
 
 
исходя из вашей логики давайте разрешим свободное владение огнеметами и ядерным оружием, убивают же не огнеметы и ядерное оружие а люди? А как насчет того, что человека с ножом в 50 раз легче обезопасить чем с огнестрелом и человек с ножом не способен убить такое кол-во людей, чувствуете логику?
 показать весь комментарий
 
 
Вы, очевидно, никогда не интересовались способностями людей, служивших в ССО, SAS и прочих специальных войсках. Например, такой профессионал может за минуту покалечить (или вообще убить) не один десяток человек, используя обычный заточенный карандаш. И вы ничего не сможете с ним сделать, если только у вас нет похожей специальной подготовки.
Владение оружием для самообороны - это естественное право любого человека, не принадлежащего к рабскому сословию. В Конституции США это право закреплено 2-й Поправкой. Могу лишь согласиться с тем что владение оружием следует запретить тем у кого есть criminal record, а также индивидуумам с психическими отклонениями.
 показать весь комментарий
 
 
Технические приспособления, бытовая техника, машины, механизмы, предназначены, для облегчения жизни. Оружие, это в отличии от палки, палки, бутылки, отвёртки, кухонного ножа, это специально сконструированное и приспособленное устройство позволяющее облегчать работу убийц, не принадлежащих к рабскому сословию.
 показать весь комментарий
 
Криминалитет в абсолютно подавляющем большинстве случаев пользуется нелегально приобретённым оружием. Они чхали на все законы, их не остановят никакие запреты.
Запрет законопослушному населению владеть оружием для самообороны является карт-бланшем на вседозволенность для криминального мира .
 показать весь комментарий
 
 
Шёл с вокзала, в командировке, к товарищу, в полночь, переночевать. В "дипломате - очень серьёзные документы, о которых Жеглов говорил в "Эре милосердия", что за любую бумажку на его столе, уголовник полжизни отдаст... Навстречу трое.
- Мужик, дай закурить!...
- Извините, ребята, я не курю, - ответил, проходя мимо...
- Ану, стой!
С разворота, от бедра, "резинку" калибра 9 мм, в "грудак", переднему. "Только ноги мелькнули"... Лежит, стонет...
-Эй, мужик, не стреляй! Мы пошутили! Мы уходим...
- Я тоже...
Думаю, "прививка от борзости" пошла на пользу...
 показать весь комментарий
 
 
Пистолет нужен для обороны, соседу ребенку отрезали палец для быстрого поиска родителями денег. Владимирский централ вспомни -убили всех в доме искали в доме деньги.
 показать весь комментарий
 
 
Согласно официальной статистике, которая публикуется из года в год, лапотная Россия занимает первое место в мире как по численности полицейских, так и по количеству убийств. Так, по данным 2014 года, среди государств мира полицейская фашистская РФ находится на первом месте по численности полиции на 100 тыс. жителей (547,4 человека). Затем идут Турция (474,8), Италия (467,2), Португалия (454,2). Лидирует лапотная фашистская педерация паРаша и по числу убийств на 100 тыс. жителей (9,7). После нее следуют Молдавия (8,6), Литва (6,4), Республика Беларусь (4,9). Кстати, если говорить о мировой статистике, то РФ находится на втором месте после Мексики по количеству убийств на 100 тыс. жителей и первой с конца входит в топ-10 стран по общему числу убийств в государстве. Ну и как влеяет запрет на оружие для козломордых кацапов и численность их полицейских на колличество убийст в этой тоталитарной лапотной паРаше?
 показать весь комментарий
 
 
Вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны: чем вы можете остановить преступника, который с этим самым оружием? Против лома нет приeма, окромя другого лома. Если бы в американских школах у охраны было огнестрельное оружие, то любители пострелять туда бы даже не лезли, а самые отчаянные получали бы пулю гораздо раньше, чем приезжали бы копы.
 показать весь комментарий
 
 
именно так. в отсутствие огнестрела неоспоримое преимущество получает возраст и физическая форма. в отсутствие огнестрела все женщины, старики и подростки автоматом становятся безропотными жертвами без единого шанса.
Но именно огнестрел уравнивает шансы и нейтрализует преимущество физической силы.
И смею вас уверить, что грабители, гопники и вообще большинство злоумышленников являются именно физически крепкими субъектами
 показать весь комментарий
 
 
о хероизме русни и гибели (затопления вяликого корабля варягъ
с 32 по 36 минуты.
 показать весь комментарий
 
 
то что их вывезли умирать в рашу это хорошо
доктора, медсестры, родственники увидят вставание безруких и безногих с колен и расскажут остальным.
добрее они не станут, но чем больше будут бояться, тем лучше для остального мира
 показать весь комментарий
 
 
Латиніна нписала ,що путін під домашнім арештом, а може вже і здох.
 показать весь комментарий
 
 
какого из хуйлят арестовали? их там на мордовии минимум дюжина, и все разные.
 показать весь комментарий
 
 
Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 2h2 hours ago

More

Мокшане шо то мутят
Газ прекращают добывать в Крыму
Снимают блок-посты в Крыму
И возможно Путлера "прикрыли в Форосе"
 показать весь комментарий
 
 
Зверніть увагу на п.5 із наведеного у статті тексту: злочинці-організатори злочинів забороняють злочинцям-виконавцям злочинів фіксувати фото-відео-аудіо докази-свідчення про їхні злочини. Саме тому цей п.5 дуже важливий. І сама його наявність вже є підставою для підозри про те, що це контракт на злочини. Отже, ті, хто підписує такий контракт, свідомо, тобто, умисне погоджуються брати участь в організованих організованих злочинах.
 показать весь комментарий
 
 
Процесс дератизации на планете Земля. Читала бы и читала такие сообщения!
 показать весь комментарий
 
 
Главная жизнеутверждающая песня совковых манкуртов звучала так:

Смело мы в бой пойдём
За власть Советов
И как один УМРЁМ
В борьбе за это !

Это правильная и оптимистичная песня: её надо сделать официальным гимном РФ-СССР.
 показать весь комментарий
 
 
1 Сентября...Вовочка ид т в школу...Подходит и видит,что на месте где раньше стояла школа лежат угольки и голов шки...А ря дом стоит сторож и нервно покуривает.
Вовочка подходит к сторожу и спрашивает:"Здрасте,а где школа?!"
Сторож:"Она сгорела!!!"
Вовочка:"Где школа?!"
Сторож:"Сгорела!!!"
И так продолжалось минут 5,после чего сторож не выдержал и закричал на Вовочку:"Ты ч ослеп или глухой?!"
Вовочка:"Нет,я полностью здоров...просто приятно слышать!!!" ВОТ ТАК и мне , уже столько написали про разгром "вагнера" в Сирии.... а мне - "ПРОСТО ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ....."
 показать весь комментарий
 
 
"Кеша", о "разгроме "вагнера" в Сирии ни одно печатное издание в мире никогда не писало (до 8 февраля 2018 года), а вот о "выводе российских войск из Сирии российские "брехунцы" пишут уже третий год... Даже "частушка" по этому поводу появилась:
"Мой милёнок так чудил -
То вводил, то выводил...
И шептал мне в это время,
Что я какой-то, там ИГИЛ...".
И рекомендую - расскажите эту "приятный" анекдот на кладбище в каком-нибудь селе России, во время похорон "ихтамнета"... Я думаю, Ваш "юмор" будет достойно оценён...
 показать весь комментарий
 
Шо и требовалось доказать - неядерное боестолкновение россиян с америкосами будет выглететь:
- для наблюдателя-америкоса - увлекательная компьютерная игра;
- для наблюдателя-россиянина - нашествие непобедимых, вездесущих и беспощадных инопланетян;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
 показать весь комментарий
 
 
ПОЦтрийярх РАБссии Гундяй заговорил о ядреной войне
 показать весь комментарий
 
Незадолго до блокировки "Одноглазников" написал туда анекдот-пророчество:
- Чем закончится наземная операция войск РФ в Сирии?
- "Подземными операциями" на русских погостах...
Воняли неимоверно... Обещали придти и повесить...
И как вам "пророчество"?
А я до сих пор не повешен...
 показать весь комментарий
 
 
"Вагнер" искал "Валькирию" !? Похоже добились своего,-небось до сих пор звучит в ушах! "Точність попадання позамежна. Бортів із пораненими було багато", - найманець-очевидець про розгром ПВК "Вагнера" ​​в Сирії - Цензор.НЕТ 7941
 показать весь комментарий
 
Рузге в Сірії тепер,щоб вийти попісять, будуть у амерів дазвіл по раціі питати.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно строить Украинскую армию , восстанавливать ядерный потенциал Украины , Ситуация показала что гарантии безопасности Украине это всё туфта .
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много", - наемник-очевидец о разгроме ЧВК "Вагнера" в Сирии
 
 
 
 
 
 вверх