 "Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много", - наемник-очевидец о разгроме ЧВК "Вагнера" в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем блоге.
Сначала он заявил о том, что опубликует всю расшифровку разговора с террористом. Цензор.НЕТ сделал расшифровку этого разговора.
Однако, позже Полынков заявил, что не будет этого делать, чтобы не навредить этому наемнику и написал главные тезисы этого разговора.
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
- Братан, давай этих курдов расхерачим и нефть наша. Сделаем подарок Пу.
- Чувак, так амеры же могут подписаться за курдов и авиацией расхерачить нас.
- Да нафиг амерам из-за курдов с Великой Россией цапаться!
- Ладно, АВОСЬ пронесёт!
Не пронесло... но зато разнесло... на мелкие кусочки.
Хотя, навряд ли. Может просто "висел" в воздухе на всякий случай?
Свободное владение кухонными ножами приводит к убийствам на бытовой почве.
Свободное владение спичками ведёт к пожарам.
Чувствуете свою логику ?
Владение оружием для самообороны - это естественное право любого человека, не принадлежащего к рабскому сословию. В Конституции США это право закреплено 2-й Поправкой. Могу лишь согласиться с тем что владение оружием следует запретить тем у кого есть criminal record, а также индивидуумам с психическими отклонениями.
Запрет законопослушному населению владеть оружием для самообороны является карт-бланшем на вседозволенность для криминального мира .
- Мужик, дай закурить!...
- Извините, ребята, я не курю, - ответил, проходя мимо...
- Ану, стой!
С разворота, от бедра, "резинку" калибра 9 мм, в "грудак", переднему. "Только ноги мелькнули"... Лежит, стонет...
-Эй, мужик, не стреляй! Мы пошутили! Мы уходим...
- Я тоже...
Думаю, "прививка от борзости" пошла на пользу...
Но именно огнестрел уравнивает шансы и нейтрализует преимущество физической силы.
И смею вас уверить, что грабители, гопники и вообще большинство злоумышленников являются именно физически крепкими субъектами
с 32 по 36 минуты.
доктора, медсестры, родственники увидят вставание безруких и безногих с колен и расскажут остальным.
добрее они не станут, но чем больше будут бояться, тем лучше для остального мира
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Мокшане шо то мутят
Газ прекращают добывать в Крыму
Снимают блок-посты в Крыму
И возможно Путлера "прикрыли в Форосе"
Смело мы в бой пойдём
За власть Советов
И как один УМРЁМ
В борьбе за это !
Это правильная и оптимистичная песня: её надо сделать официальным гимном РФ-СССР.
Вовочка подходит к сторожу и спрашивает:"Здрасте,а где школа?!"
Сторож:"Она сгорела!!!"
Вовочка:"Где школа?!"
Сторож:"Сгорела!!!"
И так продолжалось минут 5,после чего сторож не выдержал и закричал на Вовочку:"Ты ч ослеп или глухой?!"
Вовочка:"Нет,я полностью здоров...просто приятно слышать!!!" ВОТ ТАК и мне , уже столько написали про разгром "вагнера" в Сирии.... а мне - "ПРОСТО ПРИЯТНО СЛЫШАТЬ....."
"Мой милёнок так чудил -
То вводил, то выводил...
И шептал мне в это время,
Что я какой-то, там ИГИЛ...".
И рекомендую - расскажите эту "приятный" анекдот на кладбище в каком-нибудь селе России, во время похорон "ихтамнета"... Я думаю, Ваш "юмор" будет достойно оценён...
- для наблюдателя-америкоса - увлекательная компьютерная игра;
- для наблюдателя-россиянина - нашествие непобедимых, вездесущих и беспощадных инопланетян;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
- Чем закончится наземная операция войск РФ в Сирии?
- "Подземными операциями" на русских погостах...
Воняли неимоверно... Обещали придти и повесить...
И как вам "пророчество"?
А я до сих пор не повешен...