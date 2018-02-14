 "Точность попадания запредельная. Бортов с раненными было много", - наемник-очевидец о разгроме ЧВК "Вагнера" в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в своем блоге.

Сначала он заявил о том, что опубликует всю расшифровку разговора с террористом. Цензор.НЕТ сделал расшифровку этого разговора.

Однако, позже Полынков заявил, что не будет этого делать, чтобы не навредить этому наемнику и написал главные тезисы этого разговора.

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Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

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