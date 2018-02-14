 Депутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент Громадського TV из зала суда.
На вопрос, что он здесь делает, Голубов сказал: "Я пришел, чтобы взять на поруки Геннадия Труханова".
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".
Около 21:00 Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства. Мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в зал не доставляли.
это на публику они от бпп, мпп и ппс, а по факту сидят в одних банях
Лещенко от БПП
. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів-
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
набу мандат получило на крупную рыбу от фбр и госдепа
суд будет по любому
набу сцат уже все
остаеться только суд прикрутить
пацанва понтовая.
настоящие профи лет через 5 появятся.
результаты есть, дел много и они идут
а фигурантов отпускает суд на поруки или под залог
расстрел при попытке к бегству??
так и от мусоров, налоговой и сбу нет результатов
суд отпускает всех у кого есть лаве
при чом сдесь набу?
набу не карающий орган
это лягавые с определенным направлением
чисто пердеж в муку твои выводы
аргументы где?
уперся бараном в забор и все дела
не можешь признать свой пердеж
так шо ты такое???
Пробуем на самом простом примере. Я - хлебороб (НАБУ), ты - официант (СУД). Я - пашу землю, засеваю, убираю урожай, мелю муку, пеку хлеб, доставляю его в заведение общепита. Твоя небольшая задача - его нарезать, разнести клиентам заведения на тарелках и накормить их. Понимаешь, сколько бы и как качественно я не потрудился, конечный результат - удовлетворение или неудовлетворение клиентов - зависит и от официанта (СУДА) тоже.
Если ты не выполнишь свою малую часть в этом общем процессе - народ будет сидеть голодный. А СМИ и все проплаченные "экперды" будут верещать: - виноват хлебороб!
Неужели не понятно, почему и зачем НАБУ так настойчиво поливают грязью, сваливая всю вину на них, и пытаются уничтожить. Ну, или, как минимум, взять под контроль.
вор Голубов подельник бандита коррупционера офшорного Труханова, одна банда мародеров воров! Обоих на НАРЫ!!!
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Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты
Нехай завдаток виплачує і сидить вдома у нашийнику.
И потом , как классно осознавать, что лысый глист в тюрьме.