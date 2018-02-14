 Депутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент Громадського TV из зала суда.

На вопрос, что он здесь делает, Голубов сказал: "Я пришел, чтобы взять на поруки Геннадия Труханова".

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Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Около 21:00 Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства. Мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в зал не доставляли.