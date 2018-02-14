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Все про:Труханов (94) Голубов (1)

 Депутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов пришел на суд, где выбирают меру пресечения подозреваемым по делу мэра Геннадия Труханова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент Громадського TV из зала суда.

На вопрос, что он здесь делает, Голубов сказал: "Я пришел, чтобы взять на поруки Геннадия Труханова".

Также смотрите: Соломенский суд определяет меру пресечения подозреваемому в нанесении ущерба бюджету Одессы Загодиренко, Труханова не доставили. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. 

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. 

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Около 21:00 Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства. Мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в зал не доставляли.

Источник: https://censor.net.ua/n3050507
 
 
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типа он не такой, как остальные ?

это на публику они от бпп, мпп и ппс, а по факту сидят в одних банях
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І знову гівно збивається до купи!!! І знов гівно перемагає??? І ми того варті.
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Прав! Слабаки и дебилы! А Армия поможет? Им или Народу?
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порохла под суд по 366 статье за пересечение границы по левому паспорту!!!

. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів-
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Голубка давно пора выдать США его давно прописи экстрагировать за хакерства
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А потом еще и кормить их деликатесами...ни фига!
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Это будет продолжаться вечно... А Маэстро говорил, что "только музыка вечна"
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Саакашвили нужно выслать за пределы Солнечной системы. Тогда у Петра Порошенко точно на своём посту что-то получится.
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Получится обналичить Украину в Панаме. Это точно.
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пока за три с лишним года 2 штуки евро обналичил
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кажись не отмажут с ходу
набу мандат получило на крупную рыбу от фбр и госдепа
суд будет по любому
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Фуфло это НАеБУ.
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ты чисто от себя?? или слыхал от кого??
набу сцат уже все
остаеться только суд прикрутить
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Результата нет,пустогоны.
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тут даже я с тобой соглашусь.

пацанва понтовая.

настоящие профи лет через 5 появятся.
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Не настораживает, когда такой "гений мысли" поддерживает?
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Покажут результат,я первый признаю свою не правоту,а пока маемо,те що маемо.
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Они могут собрать только материал - папку документов (даже много папок). Но принятие решения по этим материалам от них абсолютно не зависит.
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так ты уже признал!)
результаты есть, дел много и они идут
а фигурантов отпускает суд на поруки или под залог
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а какой должен быть результат???
расстрел при попытке к бегству??
так и от мусоров, налоговой и сбу нет результатов
суд отпускает всех у кого есть лаве
при чом сдесь набу?
набу не карающий орган
это лягавые с определенным направлением
чисто пердеж в муку твои выводы
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Просто НАБУ вынуждено сцать против ветра.
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ты не злой) ты тупой крот)
аргументы где?
уперся бараном в забор и все дела
не можешь признать свой пердеж
так шо ты такое???
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Смотри, отбросим нафик всё - сбор информации и оперативно-розыскные мероприятия, открытие уголовного производства, досудебное следствие, судебный процесс.
Пробуем на самом простом примере. Я - хлебороб (НАБУ), ты - официант (СУД). Я - пашу землю, засеваю, убираю урожай, мелю муку, пеку хлеб, доставляю его в заведение общепита. Твоя небольшая задача - его нарезать, разнести клиентам заведения на тарелках и накормить их. Понимаешь, сколько бы и как качественно я не потрудился, конечный результат - удовлетворение или неудовлетворение клиентов - зависит и от официанта (СУДА) тоже.
Если ты не выполнишь свою малую часть в этом общем процессе - народ будет сидеть голодный. А СМИ и все проплаченные "экперды" будут верещать: - виноват хлебороб!
Неужели не понятно, почему и зачем НАБУ так настойчиво поливают грязью, сваливая всю вину на них, и пытаются уничтожить. Ну, или, как минимум, взять под контроль.
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Этому дала, этому дала, а этому не дала....Будем посмотреть на количество поручителей....
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угу, про Насирова тоже так говорили. А там все дело было просто и доказательства налицо а вышел большой пшик.
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ну остальные фракции же честные ?
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Депутат бпп голубов должен сесть вместе с трухоновым.и желательно с конфискацией.
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їх вже давно не сажати треба, а вішати. і поки цього не станеться, то і не станеться нічого.
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Вместе с теми кто его взял в партию б.п. поршенки.
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ДОЖДАЛИСЬ, а то думали кто это будет.
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Как называется главная площадь в Голландии ?
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Когда уже это пляцтво с поруками закончится????
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До следующих выборов. А там если народ не поумнеет и опять за гречку проголосует или за попередников и стабильность то сами пеняйте на себя
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Ну а как же! Кто еще кроме партии ворья и жулья вступится за своего?! Это ж с их согласия сидел в своем кресле вор и бандит, потоки шли наверх. А теперь, когда взяли гниду за штаны, начались попытки отмазать от справедливого суда. Эх, еще бы антикоррупционный суд создать, чтобы сразу вместе с этими крышевателями отправить в камеру на поруки уголовникам под шконку
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Ворюга Скрипт ? Голубов, которого такие же воры - депутаты вынули " на поруки"?
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Вот сука, дождетесь, что вашу шоблу возьмут не на поруки, а за руки, и вышвырнут, кого на мальдивы, кого на шейшелы, а кому просто от души люлей наваляют. Ну не бляди в конце концов.
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Рядышком его с трухой посадить и судить уже как группу лиц, что является отягчающим.
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Звісно... Аферист «скріпт» бере на поруки бандита «капітан»...
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А почему сам, без Кивалова?... эти ублюдки Саакашвили выживали и Трухана протягивали, одна банда хоть и из разных фракций
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Ето чтобы путенненапал, если что Депутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки - Цензор.НЕТ 1012 Пэрэмога? соевые?
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Скажите сколько стоило украинскому бюджету екстрадиция всех етих тварей в Украину и судебные издержки? Уж лучше бы оставили их воровать, хуже точно не было бы потому что хуже некуда.
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Скажите, вы еще точно хотите чтобы Януковощ приехал в Украину и пошел в суд? Депутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки - Цензор.НЕТ 5159 Да Пецины пещерские суды выиграет даже его син Сашко.
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Избрать можем,а отозвать-ни-ни...я за шоколадного не голосовал,потому,что понимал-это гнида еще та...например,те кто верил,что этот припиздент что-то хорошее сделает для страны,вдруг узнают,что он "лолита" гэбэшная и дальше ЧТО???После внеочередных перевыборов первый закон,который обязана принять ВР-отзыв выборных личностей и ими назначеных,начиная с президента,премьера и заканчивая головой сильрады.Только так мы очистим власть от всяческих панамско-кацапских лолит и трухи.
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Барыга, шоколадник, соевый, лолита, офшорник.
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Голубов,сука,пусть шары пускает и шашлык жарит как когда-то))
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Труха и Голубов они в доле. Голубова в Одессе знают многие именно по разным его грязным делам, отпетый казнокрад!
вор Голубов подельник бандита коррупционера офшорного Труханова, одна банда мародеров воров! Обоих на НАРЫ!!!
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Депутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки

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Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты
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Вот нежданчик, а я то думал что в блоке панамксих патритов все честные и патриоты.
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Хтось ще хоче петю на другий термін?Гадаю,що таких тупорилих ідіотів в Україні ще вдосталь.І ніякі факти Їм порозумнішати не дадуть. "Бо хуйло нападе!"
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кто-то вчера так и написал,что первым поручителем будет именно депутана из бе-пе-пе))))
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Які ще поруки ???
Нехай завдаток виплачує і сидить вдома у нашийнику.
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Труха из рыговского осколка "Доверяй делам", а Голубов из БПП...Делаем выводы
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Борьба с коррупцией по украински: поймали,вручили подозрение,отвод судьи,взятие на поруки.Возможен очень небольшой залог.Свободен.Дальше можно воровать.Судьи довольны,коррупционеры тоже.ВР валяет дурака,президент ездит на Мальдивы,генпрокурор на Сейшелы,а в стране идёт война.
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Понятное дело, что его отдадут на поруки или выпустят под залог в один миллион вместо запрошенных пятидесяти. Но так хотя бы мы узнаем подъельников труханова так сказать в лицо. Сейчас консервы начнут взрываться.
И потом , как классно осознавать, что лысый глист в тюрьме.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат БПП Голубов заявил о готовности взять Труханова на поруки
 
 
 
 
 
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