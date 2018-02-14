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 Политика Украины
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Все про:Одесса (4787) суд (20482) Труханов (94)

 Суд по "делу Труханова" продолжится утром 15 февраля

Соломенский районный суд Киева поздно вечером 14 февраля отложил рассмотрение отвода председательствующему судье Виктору Фомину на 9:00 следующего дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После того, как будет рассмотрен отвод судьи, начнется слушание ходатайства о мере пресечения Петру Загодиренко.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. 

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. 

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Около 21:00 Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства. Мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в зал не доставляли.

Источник: https://censor.net.ua/n3050506
 
 
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Да выпускайте уже его не тяните лямку. Всеравно все уже знают к чему все придет.
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Эта видимость посадок скоро им вылезет боком
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Тээээкс. Попкорном запаслись.Ждем-с.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд по "делу Труханова" продолжится утром 15 февраля
 
 
 
 
 
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