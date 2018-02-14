EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  2025  20
Все про:Калининград (55) НАТО (5649) ракеты (587) Россия (68042) Столтенберг (519)

 Россия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг

В Альянсе призывают Россию обеспечить прозрачность в плане проведения военных учений и усиления военного присутствия.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе знают о милитаризации Россией Калининградской области, но не комментируют информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Россия заявляла много лет назад, что она планирует разместить на постоянной основе "Искандеры" в Калининграде. Мы видели определенное размещение раньше, но они потом доставляли их обратно, так до сих пор мы не видели постоянного размещения. Но то, что мы наблюдали, они заявляли, что сделают это. И мы видели, что они инвестируют в инфраструктуру, и они укрепляют свое военное присутствие в Калининграде", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два новых командования НАТО пойдут на пользу усиленному передовому присутствию альянса в странах Балтии, - Столтенберг

При этом он не стал комментировать, разместила ли Россия сейчас "Искандеры", сославшись на то, что эта информация относится к разведке НАТО, о которой он не будет говорить. "Я только призываю Россию обеспечивать прозрачность. И это является одной из причин, почему мы также считаем, что Совет НАТО-Россия является полезным, потому что мы используем его для информирования о военных учениях и военном присутствии. Поэтому мы призываем Россию обеспечивать прозрачность. Мы видели, о чем они ранее заявляли. Они вкладывают средства в инфраструктуру и милитаризуют Калининград", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте и министр обороны Раймундас Кароблис 5 февраля 2018 года сообщили, что Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.

Источник: https://censor.net.ua/n3050505
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та подожди с Искандерами. Россия наносит ответный удар за сирийскую пи2дюлину: арестовывает российских владельцев айфонов.
 показать весь комментарий
 
 
У них цих "Іскандерів" дуже мало. Тому напевне і возять по всій кацапії. Місяць в Калінінграді потримають, місяць в Криму, місяць - на Далекому Сході. Бо як інакше зрозуміти оце "ми бачили певне розміщення раніше, але потім вони доставляли їх назад..."? А тепер кацапи осилили технологію виготовлення ґумових "Іскандерів", та й гроші на нескінченні переміщення закінчуються, то ж і вирішили більше туди-сюди не возити. Тільки цікаво, де вони справжні розмістять, а де - надувні. Россия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5935
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы хапнули манюсенький кусочек в Молдавии и создали там Приднестровье. Европа схавала. Германии должны были вернуть Кенинсберг (Калининград) в 1995 году. Не вернули. Снова схавала. Вот с этого молчаливого согласия Германии на нарушение международных договоров амбиции РФ и начали возрастать. Все последующие действия РФ в Абхазии, Северной Осетии, в Крыму, на Донбассе это только следствие безнаказанности и молчаливого согласия. Кацапы коррумпировали немецкую элиту. И тоже Европа схавала. Боязнь сытых бюргеров выйти из "зоны комфорта". Вот так и останутся тенями на стенах собственных коттеджей. Как в Хиросиме на асфальте...
 показать весь комментарий
 
 
Когда кацапы засветили зелёных человечков в Крыму, то США с Британией просто обязаны были сделать морскую блокаду полуострова. И вся бы оккупация сошла на нет.
 показать весь комментарий
 
 
спасение утопающего - дело рук в первую очередь самого утопающего. А что обязана была сделать Украина тогда? И что сделала?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы украинские офицеры Крыма начали исполнять свой долг и воевать с захватчиками то так и было бы. Все командование МО Украины с 2010 по 2014 после такого позора следовало посадить пожизненно с полной конфискацией, разжалованием до рядовых и лишением пенсий.
 показать весь комментарий
 
 
А кто всё таки должен был реагировать в первую очередь, насколько это было возможно, тот кого бьют или тот кто на стороне битого, а в остальном Ты прав
 показать весь комментарий
 
Никогда не слышал чтобы Россия обещала вернуть Кенинсберг или то что Германия вообще надеялась его получить обратно. Откуда информация вообще?
 показать весь комментарий
 
 
Это общеизвестный факт. По итогам Второй Мировой Кенинсберг временно переходил сроком на 50 лет России. Германию вообще то хорошо "пообщипывали" со всех сторон. Всех оставшихся в городе немцев кацапы тут же выселили. В 1991 году в Огоньке читал статью о "последнем немце Кенинсберга" - некий мужичек вернулся из Сибири и был единственным немцем в городе Иммануила Канта. Кант, кстати, никогда за всю жизнь ни разу не покидал Кенинсберг и даже при какой то там войне (около 1790-1800 - не помню) несколько лет был гражданином Российской Империи и на должность профессора его утверждала императрица лично. Потом отдали обратно Пруссии. Как бывший "гражданин" Российской Империи Кант оставил потомкам изумительное наблюдение: "В России есть законы, но нет законности". Как видим за 200 с хвостиком лет ни хрена в этой мухосрани не изменилось в этом отношении. Еще и у нас та же херня кацапская все пробздела...
 показать весь комментарий
 
 
Это миф, нет таких документов и никто не говорил про 50 лет. Речь шла о том что границы СССР можно будет обсудить в будущем.
 показать весь комментарий
 
 
Этот "общеизвестный факт" существует только в воспалённом сознании. Сколько можно палиться с такими фейками?
 показать весь комментарий
 
Германия по неизвестным причинам отказалась от Потсдамских решений.
 показать весь комментарий
 
С Днем Валентина женщин росеюшки у кого отпустники имеются.или уже не имеются таковы
Россия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2814

 показать весь комментарий
 
Пересічним кацапам сьогодні не до Іскандерів. Уявіть собі, ось цю "психіатрію" запостив на технічному форумі інженер високої кваліфікації (за кацапськими мірилами, звичайно).

Россия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6606
 показать весь комментарий
 
Просто эти они сдувать не хотят, боятся, что потом надуть не успеют...)))
 показать весь комментарий
 
Я только призываю Россию обеспечивать прозрачность. Источник: https://censor.net.ua/n3050505
Это что шутка такая? "Обеспечивать" Россия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5043
 показать весь комментарий
 
Где искандеры? они сдулись! зима знаете ли...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх