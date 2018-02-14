 Россия много лет назад заявляла о размещении "Искандеров" в Калининграде, но до сих пор это не было постоянным, - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе знают о милитаризации Россией Калининградской области, но не комментируют информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Россия заявляла много лет назад, что она планирует разместить на постоянной основе "Искандеры" в Калининграде. Мы видели определенное размещение раньше, но они потом доставляли их обратно, так до сих пор мы не видели постоянного размещения. Но то, что мы наблюдали, они заявляли, что сделают это. И мы видели, что они инвестируют в инфраструктуру, и они укрепляют свое военное присутствие в Калининграде", - сказал генсек НАТО.

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При этом он не стал комментировать, разместила ли Россия сейчас "Искандеры", сославшись на то, что эта информация относится к разведке НАТО, о которой он не будет говорить. "Я только призываю Россию обеспечивать прозрачность. И это является одной из причин, почему мы также считаем, что Совет НАТО-Россия является полезным, потому что мы используем его для информирования о военных учениях и военном присутствии. Поэтому мы призываем Россию обеспечивать прозрачность. Мы видели, о чем они ранее заявляли. Они вкладывают средства в инфраструктуру и милитаризуют Калининград", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент Литвы Даля Грибаускайте и министр обороны Раймундас Кароблис 5 февраля 2018 года сообщили, что Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.