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 Два новых командования НАТО пойдут на пользу усиленному передовому присутствию альянса в странах Балтии, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая структура военного командования НАТО, принятая в среду министрами обороны альянса, позволит в случае необходимости эффективно усиливать военное присутствие в странах Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Оба (новых. - Ред.) командования являются очень актуальными для усиленного передового присутствия (НАТО. - Ред.) в странах Балтии. В случае необходимости мы будем иметь возможность осуществлять его усиление и делать это достаточно эффективно", - сказал он в среду на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Й.Стольберг пояснил, что процесс адаптации органов военного управления НАТО, в результате которого создаются новые командования объединенных сил для Атлантики и по тыловому обеспечению и военной мобильности, как раз направлен на усиление возможностей эффективной переброски сил через Атлантический океан и внутри Европы.

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По его словам, это поможет усиленному передовому присутствию в том смысле, что НАТО улучшает возможность обеспечивать подкрепление своим контингентам.

Источник: https://censor.net.ua/n3050504
 
 
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Кацапи, в Прибалтику тепер зась? Нє? Бо може бути. як оце в Сирії. Там теж до американського штабу пробували добратися.
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путен фсєх пєрєіграл, многоходовочка. Два нові командування НАТО підуть на користь посиленій передовій присутності альянсу в країнах Балтії, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3492
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Tut polne xvatajet sto 200 amerikaancev jest dlia ruskix,Dumaju bolse uze k nim povojevat nepolezyt
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДва новых командования НАТО пойдут на пользу усиленному передовому присутствию альянса в странах Балтии, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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