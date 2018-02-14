 Два новых командования НАТО пойдут на пользу усиленному передовому присутствию альянса в странах Балтии, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Оба (новых. - Ред.) командования являются очень актуальными для усиленного передового присутствия (НАТО. - Ред.) в странах Балтии. В случае необходимости мы будем иметь возможность осуществлять его усиление и делать это достаточно эффективно", - сказал он в среду на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Й.Стольберг пояснил, что процесс адаптации органов военного управления НАТО, в результате которого создаются новые командования объединенных сил для Атлантики и по тыловому обеспечению и военной мобильности, как раз направлен на усиление возможностей эффективной переброски сил через Атлантический океан и внутри Европы.

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По его словам, это поможет усиленному передовому присутствию в том смысле, что НАТО улучшает возможность обеспечивать подкрепление своим контингентам.