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 Нынешний период может стать опаснее холодной войны, - посол ЕС в России

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал о том, что отношения между ЕС и Россией находятся на самой низкой отметке с времен окончания "холодной войны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

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"Мы стали свидетелями гибридной войны, или нелинейной войны, как ее еще называют. И это явление само по себе является антиподом предсказуемости и доверительных отношений. Мы также столкнулись с неожиданными событиями, такими как аннексия Крыма и вторжение на Донбассе. Совершенно очевидно, что все это антонимы предсказуемости, и они обесценивают главную валюту в мире дипломатии — доверие", - отметил Эдерер.

"Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны", - сказал Эдерер.

Посол также подчеркнул, что есть некоторые признаки стабилизации ситуации, о чем свидетельствуют стремление обеих сторон поддерживать каналы коммуникации. При этом он отметил, что сегодня крупные державы не могут заключить новые договоренности и ставят под удар уже заключенные.

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"У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", — заявил Эдерер.

Источник: https://censor.net.ua/n3050503
 
 
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Такихолодная война закончилась развалом СССР, а эта закончится развалом рассеи. Других вариантов нет.
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Снєгірєй замінять моржі...ось така ми Хунта.
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_Может стать?! Уже! Очнитесь и не тормозите. Никакой разрядки, эскалация неизменно усиливается на каждой развилке возможных исходов. Особенно масштабное прямое боестолкновение рашистов с американцами (тут важно именно это в первую очередь, чем то, что рашистов уничтожали как тараканов, а они даже так и не увидели ни одного американского солдата)
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какое там прямое боевое столкновение - кацапских свиней просто пустили на фарш...)))
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дай то Бог - все что несут свинособаки в Мир, кровь, боль, подлость и ложь, что бы вернулось им десятикратно!... во веки вечные!...
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Так а нахер вообще общаться с этими одноклеточными?
Или ЕС больше заняться нечем?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНынешний период может стать опаснее холодной войны, - посол ЕС в России
 
 
 
 
 
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