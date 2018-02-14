 Нынешний период может стать опаснее холодной войны, - посол ЕС в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Коммерсантъ".

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"Мы стали свидетелями гибридной войны, или нелинейной войны, как ее еще называют. И это явление само по себе является антиподом предсказуемости и доверительных отношений. Мы также столкнулись с неожиданными событиями, такими как аннексия Крыма и вторжение на Донбассе. Совершенно очевидно, что все это антонимы предсказуемости, и они обесценивают главную валюту в мире дипломатии — доверие", - отметил Эдерер.

"Отношения между Евросоюзом и Россией, как мне представляется, находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны", - сказал Эдерер.

Посол также подчеркнул, что есть некоторые признаки стабилизации ситуации, о чем свидетельствуют стремление обеих сторон поддерживать каналы коммуникации. При этом он отметил, что сегодня крупные державы не могут заключить новые договоренности и ставят под удар уже заключенные.

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"У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война", — заявил Эдерер.