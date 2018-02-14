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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10298) назначение (1320) Плис Геннадий (1)

 Экс-замглавы КГГА Плис стал заместителем госсекретаря Кабмина, - распоряжение

Бывший первый заместитель главы КГГА будет занимать должность заместителя государственного секретаря Кабмина пять лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, это предусмотрено правительственным распоряжением №89-р от 14 февраля 2018 года.

"Назначить Плиса Геннадия Владимировича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в распоряжении.

Напомним, Геннадий Плис подал в отставку с поста первого заместителя главы КГГА в конце прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3050501
 
 
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Бурление говна... Но чувак явно доволен.
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Гена Плис. Ещё один пейсатый запорожец на нашу голову.
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У 1994-1996 роках був директором з економіки ВО «Первомайськвугілля». З 1996 року займав посаду заступника генерального директора ВО «Свердловантрацит», з січня 1997 року - першого заступника генерального директора з економіки та комерційних питань. У липні 1997 року став першим заступником генерального директора з економіки та комерційних питань ДХК «Краснодонвугілля». У 1998-1999 роках працював першим заступником генерального директора підприємства «Українська справа». У 1999-2000 роках - віце-президент фірми «ГудТелІнвест». Впродовж 2001 року - приватний підприємець, фінансовий консультант. З 2001 по 2002 рік - директор з фінансових та комерційних питань ДХК «Луганськвуглепереробка». У 2002-2005 роках - директор Луганської обласної філії Агентства з питань банкрутства Мінекономіки України. У 2005-2006 роках - начальник Фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості України. У 2006-2012 роках - начальник Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації. У 2012-2013 роках - голова Наглядової ради ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». У 2013-2014 роках - директор департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». З серпня 2014 року - радник голови Київської міської державної адміністрації. З жовтня 2014 року - директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації. 28 січня 2016 року - 18 грудня 2017 року - перший заступник голови Київської міської державної адміністрації[...- підійде корумпованій владі...
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Довели Киев до ручки- пробки в городе доводят людей до неравного срыва.транспортными развязками эта власть не способна заниматься. НЕ ХВАТАЕТ ИМ НИ ОПЫТА НИ УМА, зато теперь эти недоумки будут Украиной управлять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замглавы КГГА Плис стал заместителем госсекретаря Кабмина, - распоряжение
 
 
 
 
 
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