 Экс-замглавы КГГА Плис стал заместителем госсекретаря Кабмина, - распоряжение

Как информирует Цензор.НЕТ, это предусмотрено правительственным распоряжением №89-р от 14 февраля 2018 года.

"Назначить Плиса Геннадия Владимировича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на шесть месяцев", - говорится в распоряжении.

Напомним, Геннадий Плис подал в отставку с поста первого заместителя главы КГГА в конце прошлого года.