 Десятки раненных в Сирии российских наемников доставлены в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые умирают от ран, - "Bloomberg"

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают источники агентства Bloomberg.

Раненные российские наемники,которые воевали в Сирии, доставлены в госпитали Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает агентсво со ссылкой на два источника, которые находятся в контакте с наемниками.

Один из собеседников агентства рассказывает, что некоторые из получивших тяжелые ранения умирают в больницах.

Российский РБК попытался взять комментарии у руковдства этих госпиталей. И заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А.А.Вишневского Алексей Колтунов, и начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко Артур Керимов от комментариев отказались.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.