Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают источники агентства Bloomberg.
Раненные российские наемники,которые воевали в Сирии, доставлены в госпитали Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает агентсво со ссылкой на два источника, которые находятся в контакте с наемниками.
Один из собеседников агентства рассказывает, что некоторые из получивших тяжелые ранения умирают в больницах.
Российский РБК попытался взять комментарии у руковдства этих госпиталей. И заведующий отделением хирургии ЦВКГ им. А.А.Вишневского Алексей Колтунов, и начальник неотложного отделения главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко Артур Керимов от комментариев отказались.
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
Русские знали, что наши советники находятся там, потому что мы сами им об этом сказали. Преодолев 5 миль, русские, слегка замаскированные под войска режима, атаковали", - говорится в статье.
"Наши штурмовики и дроны нанесли ответный удар, чтобы непосредственно защитить наши войска", - пишет Питерс.
"Но вот что прозрачно, как водка: Путин был готов рискнуть большим количеством своих людей в надежде, что они убьют достаточно американских советников, чтобы заставить нас бежать из Сирии."
.Мехнник-водитель! Знай, что если во время марша на вражеской территоррии твой танк сломается, тебя бросят. Армия уйдет вперед, в великие дали, выполнять приказ, а тебя оттолкают на обочину и оставят вместе с твоим танком.
Пехотинец! Знай, что если ты передвигаешься десантом на броне, и твой БТР сломается, тебя бросят. Ремонт бэтэра в поле около незачищенного села - твоя прямая обязанность.
Летчик! Знай, что если тебя собъют над вражеской территорией, тебя бросят. Твои поиски начнутся не раньше чем через несколько часов. А Министерство обороны до последнего будет отрицать факт того, что ты сбит.
Солдат! Знай, что если ты попал в плен, тебя бросят. А Комиссия по поиску военнопленных, интернированных и пропавших без вести будет расформирована приказом Президента В.В.Путина.
Деснатник! Знай, что если ты окажешься в окружении на ж.д вокзале или на высоте 776 под Улус-Кертом, тебя бросят. А твои Министр обороны скажет: "Мальчики умирали с улыбкой на устах."
Воин! Знай, что если ты погибнешь от попадания кумулятивной гранаты, и твое тело будет изуродовано, тебя бросят. 124-я Ростовская идентификационная лаборатория будет расформирована под мудрым правлением Президента В.В. Путина, а тебя захоронят на Богородском кладбище под табличкой "неизвестный."
Подводник! Знай, что если твоя лодка легла на грунт с развороченным первым отсеком на глубине сто метров, а от комингс-площадки до поверхности будет всего семдесят пять метров - семдесят, млять, пять метров - тебя один хер бросят. А твой Верховный главнокомандующий с ухмылкой скажет: "Она утонула."
Деснатник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет" Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем
Родина тебя бросит, сынок. Всегда.
Ах да, и моста тоже нет.
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