 Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По его словам Мнучина, Трамп поприветствовал введение новых санкций.

"Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется", - рассказал Мнучин.

Мнучин отвечал на вопрос сенатора Бена Кардина (член Демократической партии, представляет штат Мэриленд) о том, почему по "кремлевскому докладу" еще не введены санкции. "Это посылает четкий сигнал мистеру Путину, что он может продолжать так себя вести, не боясь последствий. Можете объяснить, как вы намерены исполнять закон?" - спросил Кардин.



Как сообщает РБК Министр заявил, что его ведомство привержено исполнить закон. Он сказал, что полномочия по санкциям против российской разведки и оборонного сектора делегированы Госдепу США, Минфин занимается "олигархами" и "государственными лидерами". Подготовка "кремлевского доклада" — только первый этап, подчеркнул Мнучин.

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В ответ на это сенатор обратил внимание на то, что открытая часть этого доклада получилась копией списка миллиардеров Forbes. "Я вижу это как сигнал России, будто мы не собираемся принимать шаги против коррумпированного режима и олигархов", — сказал Кардин.



"Нет, сенатор, это абсолютно не так. Я могу вас заверить, что… Еще раз, я встретился этим утром с нашей внутренней группой и с представителями разведки, мы активно работаем над российскими санкциями, которые станут следствием открытой части доклада, и я буду встречаться с банковским комитетом (сената. - Ред.), проведу им засекреченный брифинг, буду рад и вам такой дать", — ответил министр.



Накануне издание Politico писало, что Кардин и два других сенатора-демократа подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Дональду Трампу ужесточить санкции против Москвы. Политики обвинили Белый дом в несерьезном отношении к "кремлевскому докладу".





Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.