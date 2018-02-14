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Все про:Россия (68042) санкции (6525) США (13271) Трамп (1669) Мнучин (3) кремлевский список (12)

 Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США

Министерство финансов США прорабатывает санкции в отношении "олигархов" и государственных деятелей, которые упомянуты в открытой части "кремлевского доклада", заявил глава ведомства Стивен Мнучин, выступая на слушаниях комитета по финансам сената США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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По его словам Мнучина, Трамп поприветствовал введение новых санкций.

"Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется", - рассказал Мнучин.

Мнучин отвечал на вопрос сенатора Бена Кардина (член Демократической партии, представляет штат Мэриленд) о том, почему по "кремлевскому докладу" еще не введены санкции. "Это посылает четкий сигнал мистеру Путину, что он может продолжать так себя вести, не боясь последствий. Можете объяснить, как вы намерены исполнять закон?" - спросил Кардин.

Как сообщает РБК Министр заявил, что его ведомство привержено исполнить закон. Он сказал, что полномочия по санкциям против российской разведки и оборонного сектора делегированы Госдепу США, Минфин занимается "олигархами" и "государственными лидерами". Подготовка "кремлевского доклада" — только первый этап, подчеркнул Мнучин.

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В ответ на это сенатор обратил внимание на то, что открытая часть этого доклада получилась копией списка миллиардеров Forbes. "Я вижу это как сигнал России, будто мы не собираемся принимать шаги против коррумпированного режима и олигархов", — сказал Кардин.

"Нет, сенатор, это абсолютно не так. Я могу вас заверить, что… Еще раз, я встретился этим утром с нашей внутренней группой и с представителями разведки, мы активно работаем над российскими санкциями, которые станут следствием открытой части доклада, и я буду встречаться с банковским комитетом (сената. - Ред.), проведу им засекреченный брифинг, буду рад и вам такой дать", — ответил министр.

Накануне издание Politico писало, что Кардин и два других сенатора-демократа подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Дональду Трампу ужесточить санкции против Москвы. Политики обвинили Белый дом в несерьезном отношении к "кремлевскому докладу".

Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3050493
 
 
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Хотел ты схиздеть территории,
Но помнит будут о другом:
Ты оказался для истории Всего лишь маленьким Х..
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Це вже не томагавк в спину, а цілий авіаносець в дупу !
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давайте побольше этих очень полезных санкций Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 1080 хорошо, если таких как 7 февраля
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И я уверяю вас, санкции против России будут)))))))

соловьиный помёт-2))) сначала Рыжий Павиан подчистил список, разработанный ЦРУ и Конгрессом.. вычеркнул всех "близких к телу хуйло" теперь кормит мир обещаниями...Уже как 3 месяца тянет волынку с санкциями!!! Ему и в хвост и в гриву -"Подписывай!!!Принимай!!!" А эта вошь-Оранжевая на аркане у хуйло только пузыри из носа пускает!!!
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і скіки зараз сорос своїм ботам платить?
краще свою мерхельшу розуму вчи.
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"Подарунки" все приходять і приходять кацапам.
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_Бабки рашистов - кровь, питающая мышцы убийцы. Выпустите маньякам кишки прежде, чем они проделают это с вами.
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лолитыного дружбана окунают еблом в дерьмо, а его окружение топят в этом самом дерьме. лолита в печали и правильно, сидеть ей лет так 200 по соседству с фирташем, или пока от диабета не сдохнет, мразь офшорная...
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-У вас голова болит?
-Да.
-А уколы они вам куда делают?
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а вас, поросячих ботів ручки не болять - кожному по 10 разів лайкати? Трамп привітав запровадження санкцій проти фігурантів "кремлівської доповіді", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 8796
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КГБэшная РАБссиия блокирует Ютьюб и любую инфу о дохляках ВАГНЕРАХ в Сирии
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надеюсь у кацапов начинается жопа-вава
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может и хотел бы трамп на мягких лапках с темы спрыгнуть.......а теперь надо доказывать делами что не на кукане у козломордых....
и нет у него и методов против кости сапрыкина(с)
Здоровья и долгих старичку Маккейнушке! Дзякуй ,Америка, што ты ёсць..
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сплигував обама з клінтоніхою, так же як зараз сплигують ойропейські толерасти.
А Трамп - президент століття, пацан сказав - пацан замочив (кацапів у Сирії)
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Жирік недаремно шампанське пив, коли Трампа президентом обрали. Як вялікій стратєх він знав те, чого не знало проте бидло - Трамп буде вводити санкції, багато санкцій, які підуть кацапам лише на користь і допоможуть накінець встать с калєн. Ну і що, що у колінно-ліктьову позу? Зате як встали! Агов, кацапи!!! У вас другий тиждень якась смуга чорна тягнеться. Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 2089
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Как у зебры по спине полоски тянутся, а в конце жопа!
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Вони, як хробаки - у 1991році з жопи вилізли, на світ подивилися - і назад бігом у жопу. Ну що ж, карма така. Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 1376
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Ну вот и молодец, приятно удивил.
Неужели доня обучаемый оказaлся?
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Так дрессура это не обучение, а нарабатывание условных рефлексов.
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одно время даже на его рефлексы надежды не было...
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Так ваши даже Меченого выдрессировали, а тут всего лишь Рыжий.
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це ти про себе, тільки у тебе умовний рефлекс який - за пост від пєцьї батончиев отримувати чи від сороса - грант? Трамп привітав запровадження санкцій проти фігурантів "кремлівської доповіді", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 100
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Нехай Орангутан сначала введет в действие прошлогодние санкции за вмешательство в выборы,а потом можно будет послушать его квакание за "кремлевский список". Пока у него как в школе бальных танцев - "шаг вперед и две назад".
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Та да, за ним глаз да глаз.
но "Трамп поприветствовал введение новых санкций" ето что то новое в Рыжином меню...
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Введення привітало Трампа у відповідь, "бізнес як завжди" продовжується
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"бізнес як завжди" продовжується

це ти про пєцью ліпецького? Трамп привітав запровадження санкцій проти фігурантів "кремлівської доповіді", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 9384
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як там ымпычмент, клоун? Трамп привітав запровадження санкцій проти фігурантів "кремлівської доповіді", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 1985
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Шо там с санкциями против твоих руснявых братух по диагнозу,которые Орангутан сцыться вводить в действие, комик? Трамп привітав запровадження санкцій проти фігурантів "кремлівської доповіді", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 87
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РАБссиянские госпитали забиты раненым рюсским быдлом Вагнера
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Госдеп разбомбив группировку рашистов дал Рашке под хвост а сейчас еще санкциями даст в гриву...
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого отослали из Украины в Польшу, отправился в Нидерланды. Там ему вручили новое удостоверение личности.
Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии удостоверение личности. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал он.
При этом он отметил, что все же намерен вернуть себе украинское гражданство.
"Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", - добавил он.
Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 3212
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прямо в трамвае и вручили...)))
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отобрал у арабов?)
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А мож Миша у кого из пассажиров того й... вместе с бумажником?

Ну нужно ж как-то жить, пока бабушка нового адреса, куда денежку слать не знает.
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А як рідна Грузія? Вже не Батьківщина? Поцріот куїв.
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А як же рідна Грузія? Вже не Батьківщина? Поцріот куїв.
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напольза для русни в одиночку не ходит. сначало охота на уток вагинера потом напольза для хуйла в виде полезных санкцЫй.
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Теперь РАБссиянцы украсят свои брычки типа Трамп чмо,не наш.Жириновский в шоке... Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 9657
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Президент Франции Макрон готовит удары по Сирии...,РАБссия в шоке..., Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 3895
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так русня же еще не получила ответку за 1812 год.
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в 1812 году РАБссия просрала войну Наполеону Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 3082об сём есть новая книга Евгения Понасенкова.Там полный расклад ПОЗОРА РАБссии...
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Ага. Так там Наполеон Бонопартье потерял пару перчаток. Русня должна ответить за них.
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мацква Ысконно французская зємля, бо там сам ампіратор Наполєон побував.
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все для друга Владіміра, друг Владімір каже, що санкції йому користь, а в Сирії ихтамнет Трамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США - Цензор.НЕТ 9175
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А путя только от диареи отходить начал после Сирии. Опять на очко на двое суток.😄
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Ммммда. А Трамп всё таки чмо. Там уже и до обссыкания подъездов рукой подать. Жирик! Ау!
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Это все прекрасно!!! А когда к нашим гандонам таким как пидрошенко , ахметовым, фирташам, бойкам и т.п. санкции введут?
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Дональд Трамп приватизирует МКС Маска.Сам Илон Маск готовит к запуску Спутниковый Интернет.Что ни новость то шок
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Стаю на ЖД та думку годаю,
чому я не килер?,

чому не вбываю?.

Идут вагоны через один "РЖД" и "Метинвест". и это по нашей територии.
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А небыл ли у Трампа в роду бандереканец украинского происхождения? А кремляди говорят Трамп чмо...брехня, класный чувак!!!
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Прочитав эту новость на порохоботов холодком повеяло...им дико не хочется однажды прочитать как против нашей Ылиты запад включает механизм репрессий!!
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давить изгойку 404 до полного развала Трамп привітав запровадження санкцій проти фігурантів "кремлівської доповіді", - Мінфін США - Цензор.НЕТ 9999
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп приветствовал введение санкций против фигурантов "кремлевского доклада", - Минфин США
 
 
 
 
 
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