 Соломенский суд определяет меру пресечения подозреваемому в нанесении ущерба бюджету Одессы Загодиренко, Труханова не доставили. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, судебное заседание началось.

Пока суд избирает меру пресечения Петру Загодиренко, он является представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостный имущественный комплекс завода "Краян".

Следственный судья находится в совещательной комнате. Перед этим защита подала ходатайство о проведении судебного заседания без участия представителей СМИ.

Как сообщили Радио Свобода прокуроры по делу, мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Соломенский суд еще не доставили.

Ранее ТСН информировало, что к Соломенскому суду Киева, где будут рассматривать меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще двум фигурантам дела, привезли женщин преклонного возраста, молодых людей спортивной внешности, а также музыкальную аппаратуру. Также подъехал отряд спецназовцев.

Заседание, как сообщалось на facebook-странице САП, должно было начаться в 19:00, но вовремя этого не произошло.

Все заседания будут проходить в одном и том же зале – там сейчас много журналистов. Сначала меры пресечения рассмотрят Загодиренко и Кравченко, а последним – Труханову. Также в суд приехали депутаты, готовые взять подозреваемых на поруки. Судьи говорили, что по состоянию на 20:00 дела некоторых фигурантов еще не попали на рассмотрение.

"По результатам автоматизированного распределения был определен следственный судья Вишняк Максим Владимирович. Территориально данный судья осуществляет правосудие по адресу Вознесенский спуск, 10б", - рассказала в эфире Громадського радіо пресс секретарь Соломенского районного суда Киева Яна Квитченко. Она рассказала, что есть и ходатайства в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельман "Данное ходатайство распределено по нашему судье Сергиенко, которая также территориально находится на Вознесенском спуске", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.