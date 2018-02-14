 Соломенский суд определяет меру пресечения подозреваемому в нанесении ущерба бюджету Одессы Загодиренко, Труханова не доставили. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, судебное заседание началось.
Пока суд избирает меру пресечения Петру Загодиренко, он является представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостный имущественный комплекс завода "Краян".
Следственный судья находится в совещательной комнате. Перед этим защита подала ходатайство о проведении судебного заседания без участия представителей СМИ.
Как сообщили Радио Свобода прокуроры по делу, мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Соломенский суд еще не доставили.
Ранее ТСН информировало, что к Соломенскому суду Киева, где будут рассматривать меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще двум фигурантам дела, привезли женщин преклонного возраста, молодых людей спортивной внешности, а также музыкальную аппаратуру. Также подъехал отряд спецназовцев.
Заседание, как сообщалось на facebook-странице САП, должно было начаться в 19:00, но вовремя этого не произошло.
Все заседания будут проходить в одном и том же зале – там сейчас много журналистов. Сначала меры пресечения рассмотрят Загодиренко и Кравченко, а последним – Труханову. Также в суд приехали депутаты, готовые взять подозреваемых на поруки. Судьи говорили, что по состоянию на 20:00 дела некоторых фигурантов еще не попали на рассмотрение.
"По результатам автоматизированного распределения был определен следственный судья Вишняк Максим Владимирович. Территориально данный судья осуществляет правосудие по адресу Вознесенский спуск, 10б", - рассказала в эфире Громадського радіо пресс секретарь Соломенского районного суда Киева Яна Квитченко. Она рассказала, что есть и ходатайства в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельман "Данное ходатайство распределено по нашему судье Сергиенко, которая также территориально находится на Вознесенском спуске", - сказала пресс-секретарь.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.
Дело же ведёт само НАБУ!!! А это вам не это! Это, чтоб вы знали , то НАБУ, которое Сытник Артёмка возглавляет. А его курируют и ведут американцы. Тут уж шоколадной шобле не обломиться.
Что- то у вас двойные стандарты.
Якщо очікування не виправдаються та НАБУ або вже підконтрольне банді чи стане підконтрольне,то воно стало(стане) співучасником злочинів шоколадної банди та його торгових партнерів !!!
Миротворец Миротворец
... не дано ни ему, ни тебе, ни Вятровичу.
14.02.2018 21:29
САП требует для Труханова залог 50 млн, Вугельмана 30 млн, по 10 млн для остальных фигурантов. Деньги эти легко выплатят, да и сумму залога могут уменьшить. Вопрос о содержании в СИЗО не ставится.
Таким образом, с НАБУ явно порешали вопрос: много шума в обмен на никакого заключения. САП не сделала даже попытку требовать СИЗО для Труханова, хотя риск его бегства очевиден: он полтора месяца скрывался от следствия и опубликованы доказательства наличия у него российского гражданства.
САП не просит в ходатайстве даже об отстранении Труханова от должности на период расследования. Нужно же человеку отбить внесенный залог.
Сделка с НАБУ явно планировалась уже несколько дней, потому что на следующий день после приезда Труханова в Одессу запланирована сессия горсовета, но которой должны утвердить снижение цены Краяна вдвое. Это никак не повредит интересам хозяев мэрии (они украдут освободившиеся в бюджете деньги на чем-то другом), но даст возможность НАБУ рекламировать свою победу".
http://hrabro.com/tag/%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
cьогодні в 22:19
Только что на 112 Лещенко озвучил одну из причин возвращения Труханова в Украину - Труханов не крал разницу между между продажей и покупкой недвижимости в Одессе. Бенефиациром этой аферы является Дубовой при поддержке Турчинова и Пашинского.
Кто не в теме удивится и скажет - какая-то фигня ... А вот для тех, кто потратил три года на защиту системы торгово-промышленной палаты Украины от рейдерского захвата Дубовым при поддержке Турчиновым и Ковальчуком из АПУ, им не смешно и они получают ещё одно подтверждение в существование устойчивой корруционой связи между рейдером Дубовым и руководителями СНБУ и АПУ.
сторону обвинения представляет САП
куда тут Сытника и НАБУ втыкнуть?
А в третьем абзаце черным по белому указано, кем осуществляется процессуальное руководство.