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Все про:арест (9549) суд (20482) Труханов (94)

 Соломенский суд определяет меру пресечения подозреваемому в нанесении ущерба бюджету Одессы Загодиренко, Труханова не доставили. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Все заседания будут проходить в одном и том же зале Соломенского суда. Сначала меры пресечения рассмотрят Загодиренко и Кравченко, а последним – Труханову.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, судебное заседание началось.

Пока суд избирает меру пресечения Петру Загодиренко, он является представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостный имущественный комплекс завода "Краян".

Следственный судья находится в совещательной комнате. Перед этим защита подала ходатайство о проведении судебного заседания без участия представителей СМИ.

Как сообщили Радио Свобода прокуроры по делу, мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Соломенский суд еще не доставили.

Ранее ТСН информировало, что к Соломенскому суду Киева, где будут рассматривать меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще двум фигурантам дела, привезли женщин преклонного возраста, молодых людей спортивной внешности, а также музыкальную аппаратуру. Также подъехал отряд спецназовцев.

Заседание, как сообщалось на facebook-странице САП, должно было начаться в 19:00, но вовремя этого не произошло.

Соломенский суд определяет меру пресечения подозреваемому в нанесении ущерба бюджету Одессы Загодиренко, Труханова не доставили 01

Все заседания будут проходить в одном и том же зале – там сейчас много журналистов. Сначала меры пресечения рассмотрят Загодиренко и Кравченко, а последним – Труханову. Также в суд приехали депутаты, готовые взять подозреваемых на поруки. Судьи говорили, что по состоянию на 20:00 дела некоторых фигурантов еще не попали на рассмотрение.

"По результатам автоматизированного распределения был определен следственный судья Вишняк Максим Владимирович. Территориально данный судья осуществляет правосудие по адресу Вознесенский спуск, 10б", - рассказала в эфире Громадського радіо пресс секретарь Соломенского районного суда Киева Яна Квитченко. Она рассказала, что есть и ходатайства в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельман "Данное ходатайство распределено по нашему судье Сергиенко, которая также территориально находится на Вознесенском спуске", - сказала пресс-секретарь.

Напомним,  13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3050492
 
 
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да он уже договорился. Для кого эти формальности?
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для отвода глаз-для общественности...театр абсурда-ведь Соломенский суд самый "гуманный" суд для властьпридержащих...))) а титушки под судом уже ждут "асвабаждения" шефа...
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Два месяца чувак ганял по европам---бабло укладая и трамбуя в нужные места. Все знали. Давно. И то что он кучу паспортов имеет---тоже знали. И то что таких в стране дохрена---тоже все знаем! И тем не менее---дорогая и любимая Одесса---это ТВОЙ самый большой позор за последние 50 лет! Уж прости конечно---но позор! Даже харьковский напёрсточник хоть что то, но создал, построил, покормил тремя хлебами совков---не отнять!
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Да не может быть? Как это?

Дело же ведёт само НАБУ!!! А это вам не это! Это, чтоб вы знали , то НАБУ, которое Сытник Артёмка возглавляет. А его курируют и ведут американцы. Тут уж шоколадной шобле не обломиться.
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Ты их не путай! Сказано ругать суд, вот и ругают. Скажут хвалить, будут хвалить. Работа такая, паршивая...
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Когда "псы авакова" или прокуратура югика кого-то задерживают, а суды их отпускают, то ващша компашка не только на суды гонит, а и на ментов с прокурорами. Не так задержали, не так составили обвинение и т.д.

Что- то у вас двойные стандарты.
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Це не подвійні стандарти,а те,що і ""псы авакова" или прокуратура югика""(с) - одна банда.А на НАБУ ще є надія,поки Захід та США тиснуть.
Якщо очікування не виправдаються та НАБУ або вже підконтрольне банді чи стане підконтрольне,то воно стало(стане) співучасником злочинів шоколадної банди та його торгових партнерів !!!
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У Сытника своё дело сделали и передали в рехфомированный Порошенко "суд". А он отпустит на свободу, потому как у Труханова договорняк не с НАБУ. Да это знает уже вся Украина и в Одессе об этом все бабки говорят, один ты чё-то стратил.
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Боря, читай пост над твоим про двойные стандарты.
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Ты это скажи Пятру Ляксеичу... потом расскажешь, куда он тебя послал... Соломенский суд определяет меру пресечения мэру Одессы Труханову - Цензор.НЕТ 5537
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Это уже сказано. А послать Высоцкого не дано ни ему, ни тебе, ни Вятровичу.
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тобто ти написав якесь прізвище просто так - "від фонаря" ? Солом'янський суд визначає запобіжний захід меру Одеси Труханову - Цензор.НЕТ 7060
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От фонаря ты в теме про Труханова начинаешь говорить про Вятровича. Работа такая?
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то яка , в тебе , робота ?
Миротворец Миротворец
... не дано ни ему, ни тебе, ни Вятровичу.
14.02.2018 21:29
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Ну посмотрим как сильно осталось влияние кивалова.
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Интересный момент для Сирожи...Пидрахуй давно на место трухи метит...Убрал почти все преграды Лешку катуса ...и тут на тебе труха с его доверяйделам, а кивалов ялюблюодессу.....
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Відпустять під домашній арешт з несправним браслетом, він здрисне в Європу, а через день Юїй Уценко пуокуол скаже що проїбали.
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И браслета не будет , и не здрыснет-зачем? На поруки и под личное "обязательство"- послезавтра будет в Одессе, в понедельник на Мальдивы поправсять расстроенные нервы- жаба ж давит, насколько подельники обобрали!
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Да не будет трухе ничего.Потаскают для формы и завтра опять в мерию.У нас уже по другому не может быть.Скотились в худшие времена овоща.
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Він тому і прилетів , аж через 50 днів "відрядження" - вочевидь все вже "утрясли" , а те що ми будемо спостерігати зараз - лише формальності ...
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откройте прямую трансляцию комментов с цензора
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"С НАБУ договорились: просят только залог.
САП требует для Труханова залог 50 млн, Вугельмана 30 млн, по 10 млн для остальных фигурантов. Деньги эти легко выплатят, да и сумму залога могут уменьшить. Вопрос о содержании в СИЗО не ставится.
Таким образом, с НАБУ явно порешали вопрос: много шума в обмен на никакого заключения. САП не сделала даже попытку требовать СИЗО для Труханова, хотя риск его бегства очевиден: он полтора месяца скрывался от следствия и опубликованы доказательства наличия у него российского гражданства.
САП не просит в ходатайстве даже об отстранении Труханова от должности на период расследования. Нужно же человеку отбить внесенный залог.
Сделка с НАБУ явно планировалась уже несколько дней, потому что на следующий день после приезда Труханова в Одессу запланирована сессия горсовета, но которой должны утвердить снижение цены Краяна вдвое. Это никак не повредит интересам хозяев мэрии (они украдут освободившиеся в бюджете деньги на чем-то другом), но даст возможность НАБУ рекламировать свою победу".
http://hrabro.com/tag/%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Не лепи,никто не верит, что договорняк с НАБУ. С твоим хозяином- это да .
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Скоро поверишь... Когда Краяном дело и ограничится, а остальные "шалости" им до Лампочки будут.
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oleg kievsky
cьогодні в 22:19

Только что на 112 Лещенко озвучил одну из причин возвращения Труханова в Украину - Труханов не крал разницу между между продажей и покупкой недвижимости в Одессе. Бенефиациром этой аферы является Дубовой при поддержке Турчинова и Пашинского.
Кто не в теме удивится и скажет - какая-то фигня ... А вот для тех, кто потратил три года на защиту системы торгово-промышленной палаты Украины от рейдерского захвата Дубовым при поддержке Турчиновым и Ковальчуком из АПУ, им не смешно и они получают ещё одно подтверждение в существование устойчивой корруционой связи между рейдером Дубовым и руководителями СНБУ и АПУ.
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Вчера на пресконференции Саакашвили говорил, что Порошенко больше всего интересовало, чтобы тот в Одессе занимался "фандресингом". Так наверное Труханов собирал дань с одесских бизнесов и в пользу БПП и в пользу НФ?
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это тест на толерантность народа к власти-"схавают",значит и дальше наглеть можно...)
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Если Трухлявый добровольно сдался НАБУ, значит, с НАБУ он уже все порешал. Наблюдайте за цирком. Солом'янський суд визначає запобіжний захід меру Одеси Труханову - Цензор.НЕТ 4165
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порєшав він скоріше з петрухою, що контролює рехВОРмовані суди. Солом'янський суд визначає запобіжний захід підозрюваному в завданні збитку бюджету Одеси Загодиренку, Труханова не доставили - Цензор.НЕТ 5332
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Святой непогрешимый Сытник мессия НАБУианской церкви "ни у чём не уиноуат".
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суд определяет меру пресечения

сторону обвинения представляет САП
куда тут Сытника и НАБУ втыкнуть?
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Читаем первое предложение и думаем, куда тут Сытника и НАБУ втыкнуть.
Солом'янський суд визначає запобіжний захід підозрюваному в завданні збитку бюджету Одеси Загодиренку, Труханова не доставили - Цензор.НЕТ 4277
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Не знаешь значения слова - клопотання? НАБУ ходатайствует (синоним - просит).
А в третьем абзаце черным по белому указано, кем осуществляется процессуальное руководство.
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Там ещё буквы "А" и "С" есть, на этом основании можно и тебя туда втыкнуть. Солом'янський суд визначає запобіжний захід підозрюваному в завданні збитку бюджету Одеси Загодиренку, Труханова не доставили - Цензор.НЕТ 4501
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Труханова не доставили. Покончил с собой? От стыда за свое грабительское прошлое?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоломенский суд определяет меру пресечения подозреваемому в нанесении ущерба бюджету Одессы Загодиренко, Труханова не доставили. ПОЛНОЕ ВИДЕО
 
 
 
 
 
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