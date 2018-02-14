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 Возобновление заседаний комиссии Украина-НАТО на министерском уровне возможно в апреле, - Пристайко

В Миссии Украины при НАТО планируют, что "проблема с Венгрией" будет решена и в апреле состоится встреча министров иностранных дел, и комиссия Украина-НАТО на уровне глав МИД.

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, информирует  Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Украина надеется на возобновление заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и глав Министерств обороны, - заявил глава Миссии. - Мы планируем, что в апреле состоится встреча министров иностранных дел, и комиссия Украина-НАТО на уровне глав МИД. Надеюсь, что к этому времени нам удастся совместными усилиями решить проблему с Венгрией".

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По его словам, украинскую сторону "очень беспокоит" отсутствие заседаний комиссии Украина-НАТО. "В последний раз мы встречались в таком формате в 2016 году. Для страны, которая воюет и защищает себя, отсутствие встреч на уровне руководителей оборонных ведомств мы расцениваем как упущенные возможности", - констатировал дипломат и отметил, что это означает, что у Киева нет контактов с НАТО по военной линии.

"Недавно состоялась встреча руководителей Генеральных штабов, на которой был начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко. Информация о том, что происходит на востоке Украины, доводится до всех стран НАТО, но механизм политической поддержки, когда министры могут встретиться и поговорить, не был реализован", - подчеркнул Вадим Пристайко. Он выразил надежду, что механизм будет разблокирован и министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак примет участие в заседании комиссии на уровне глав оборонных ведомства стран НАТО в июне.

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Также он выразил уверенность, что и по итогам нынешней встречи министров обороны стран НАТО найдется место для отображения того, как Североатлантический альянс намерен способствовать Украине в ее противостоянии и как собирается ее поддерживать.

Глава Миссии Украины при Альянсе также сообщил, что вопрос блокирования Венгрией евроинтеграционных стремлений Украины станет одной из тем встречи Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Президента Украины Петра Порошенко, который пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15-17 февраля. "Генсек НАТО подтвердил, что в Альянсе разочарованы этой ситуацией и хотят скорейшего прекращения этой ситуации, и рассчитывают, что этот вопрос в ближайшее время решится", - сказал Вадим Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050490
 
 
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Никитушка,ватная абизяна,брысь с украинского сайта.Пшел вон.Раз,два.
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"проблема с Венгрией" будет решена"...... Может пусть живут ?Источник:https://censor.net.ua/n3050490
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У соевых усьо в будущем.4 года сказок,в реале ноль.Все для пабеды на выборах холуя пуйловского)))))
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В "Московии" присказка есть - "Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается...". "Сказок" о том, что "хахлы замёрзнут...", "Украину разделят между собой Россия, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия...", о создании "Новороссии" ("Малороссии"), взятии Киева, Львова, Берлина и Лондона, присоединении Бессарабии к ДНР, мытье сапог в Индийском океане и перегораживании Днепра с дальнейшим перебросом вод в Десну, мы уже наслушались...
А пока тихо, хоть и медленно, делается дело - вводятся санкции, составляется "кремлёвский список", замораживаются российские активы, "Барреты" регулярно гремят на Донбассе, украинские солдаты осваивают "Джавелины", готовятся к развёртыванию дивизионы "Ольхи" и "Вербы", используя российские танки в качестве мишеней, прошли боевую "обкатку" "Стугны" и "Корсары", проводятся испытания "Грома" и "Нептуна", идёт серийная модернизация С-125 "Печора", строится координационный центр в Очакове...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозобновление заседаний комиссии Украина-НАТО на министерском уровне возможно в апреле, - Пристайко
 
 
 
 
 
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