 Возобновление заседаний комиссии Украина-НАТО на министерском уровне возможно в апреле, - Пристайко

Об этом сообщил журналистам в Брюсселе глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Украина надеется на возобновление заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и глав Министерств обороны, - заявил глава Миссии. - Мы планируем, что в апреле состоится встреча министров иностранных дел, и комиссия Украина-НАТО на уровне глав МИД. Надеюсь, что к этому времени нам удастся совместными усилиями решить проблему с Венгрией".

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По его словам, украинскую сторону "очень беспокоит" отсутствие заседаний комиссии Украина-НАТО. "В последний раз мы встречались в таком формате в 2016 году. Для страны, которая воюет и защищает себя, отсутствие встреч на уровне руководителей оборонных ведомств мы расцениваем как упущенные возможности", - констатировал дипломат и отметил, что это означает, что у Киева нет контактов с НАТО по военной линии.

"Недавно состоялась встреча руководителей Генеральных штабов, на которой был начальник Генерального штаба ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко. Информация о том, что происходит на востоке Украины, доводится до всех стран НАТО, но механизм политической поддержки, когда министры могут встретиться и поговорить, не был реализован", - подчеркнул Вадим Пристайко. Он выразил надежду, что механизм будет разблокирован и министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак примет участие в заседании комиссии на уровне глав оборонных ведомства стран НАТО в июне.

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Также он выразил уверенность, что и по итогам нынешней встречи министров обороны стран НАТО найдется место для отображения того, как Североатлантический альянс намерен способствовать Украине в ее противостоянии и как собирается ее поддерживать.

Глава Миссии Украины при Альянсе также сообщил, что вопрос блокирования Венгрией евроинтеграционных стремлений Украины станет одной из тем встречи Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Президента Украины Петра Порошенко, который пройдет в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15-17 февраля. "Генсек НАТО подтвердил, что в Альянсе разочарованы этой ситуацией и хотят скорейшего прекращения этой ситуации, и рассчитывают, что этот вопрос в ближайшее время решится", - сказал Вадим Пристайко.

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