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 Политика Украины
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 Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир

Александр Янукович заявил, что свидетель в деле о госизмене его отца, экс-президента Украины Виктора Януковича - экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев – на заседании Оболонского районного суда Киева дал ложные показания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Читайте: Янукович получил от РФ $1 млрд в виде подкупа за отказ от Ассоциации с ЕС, - экс-депутат Госдумы Пономарев на допросе в Оболонском суде

"Сегодня, 14 февраля 2018 года в ходе допроса в Оболонском районном суде г. Киева свидетель экс-депутат Государственной Думы РФ И. Пономарев дал под присягой ложные показания. Среди прочего, откровенной ложью являются заявление И. Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд.$ в качестве подкупа взамен за отказ Президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об Ассоциации с ЕС", - написал он.

"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И.Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", - резюмировал Кирасир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увидев снайперов на Майдане, я позвонил Александру Януковичу, но это уже была истерика: "Вы довели страну...". Разговора уже не было, - Сенченко

Ранее в среду во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента В.Януковича экс-депутат Госдумы РФ И.Пономарев сказал, что главным переговорщиком при достижении договоренностей о предоставлении Российской Федерацией Украине заимствований в размере $3 млрд в декабре 2013 года был Александр Янукович.

"К сентябрю 2013 года была выработана "нестандартная" схема оказания Украине финансовой помощи, связанная с государственными облигациями Украины. Россия обязалась купить определенное количество государственных облигаций Украины, первый транш был запланирован на 3 млрд долларов, а в общей сложности объем финансирования должен был составить 15 млрд долларов", - указал он.

Экс-депутат Госдумы утверждал, что представителям украинской элиты было предложено на вторичном рынке произвести скупку этих облигаций, чтобы "после объявления покупки Россией облигацией они подлетели в цене, и у этих людей образовалась бы личная прибыль".

"Это классическая инсайдерская сделка. Ее суть заключалась в том, чтобы не напрямую передавать деньги, а дать возможность определенным лицам, в данном случае сыну тогдашнего президента Александру Януковичу обогатиться с помощью операций на фондовом рынке. В России в этом участвовал минимум один крупный инвестиционный фонд - Franklin Templeton. Также был проведен еще ряд аналогичных сделок, когда эти облигации покупались с дисконтом, и которые потом росли в цене", - рассказал он.

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Отвечая на вопрос прокурора о том, подтверждает ли он озвученную им во время допроса на досудебном следствии информацию о том, что А.Янукович получил за эту сделку 1 млрд долларов, И.Пономарев сказал: "Я подтверждаю, что это подкуп напрямую".

Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050489
 
 
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Сашка янукович ти повертайся до нас, ми тобі вже шибеницю підготували! Все буде швидко і неболяче!
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може адресу кинеш, там де ця шибениця побудована?
чи це твоя таємниця....
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Вы яхту не расскачивайте, бо вероятность того что в Украине Януковичу "шибенеця" будет в 10000 раз меньше чем Вам кафе Саши Белого.
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Саша Стоматолог фактически правил Украиной,вместо папика Вити
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Сашко нам бы рассказал когда папанька его ему сводного братика Курченко застругал и с кем... по фото сравните и сами все увидите не понимаю почему на эту тему все молчат.. курьер газовой компании вдруг!!!!! стал миллиардером.... ага как же поверили....
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Братуха з ківі та моторилой зачекались.
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Если настолько лживая, то чего задергался？да, сашок, ты не выеживайся, а то можешь пэтюню подставить, покровителя вашего с папиком
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в Басманный или в Печерский??? Оперился шурка.Чего там говно по тарелке развозить-подавай в суд сразу на Порошутина.Выиграешь.
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Без разрешения Сашика мухи по Украине не летали Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 3105те кто понимает что я имею ввиду,не возмутятся Осуждам-сом Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 2317
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Уж Басманный суд постарается. Расстрел после повешения.
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Украина при Индюковиче была мини-РАБссия,особенно когда Плешивый Педофил назначил министром обороны Украины КацаКрыс Лебедева и Саламатина Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 5399
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Я просто тащусь : на допроси не їдуть,що пограбували країну-все норма і багато чого,а в суд подадуть захистити честь,А ДЕ ВОНА ТА ЧЕСТЬ? Точно як і хмирь грузинський,тут всіх на вуха ставить,а до себи їхать нехоче,жим-жим! Там кажись викликають Арбузова,Азірова,Захарченка,ось хай приїздять і доказують чи захищають свою честь! МУДАКИ!!!!
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Кстати Лебедев,бывший министр обороны Украины строит в Крыму охренительный особнячок миллионов на 100 Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 7774
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В Бассманный суд мацьквы будет подавать?
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Так
Там вже і справу зубодєл виіграл, ще до подачі позову
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Малява.
Милостивый Государь Вампиратор.Если не отдадим Землю Крестьянам, а фабрики заводы Рабочим,Мы потеряем РАБссию навсегда.Настало время коренных ПЕРЕМЕН.
Искренне Ваш П.А.Столыпин.1909 год. Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 6574 Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 6132Дрезденский немец Столыпин понимал больше 100 лет назад ситуацию в Рюсскам СаРАе
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===получил 1 млрд.$ в качестве подкупа взамен за отказ Президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об Ассоциации с ЕС===

На самом деле там было 2 миллиарда
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Кажут что 3,но они почему то оказалось в кацаПсинском банке "Россия",хотя долговой хомут вешают на Хунту и Майдан.Типа Путлер подарил Майдану 3 ярда.Кто верит в эту матню,поднять руки...
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хрячонок, а ты сразу в европейский суд по правам человека подавай вы же с папкой Украину столько лет в Европу вели!!!!
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Этого Кирасира самого привлекать надо, эта тварь на канале Юнион всегда срала на Украину.
После Майдана с сайта канала они удалили следы своих преступлений, а именно все выпуски программы "Особое мнение".
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а где этот талантливый миллиардер, разбогатевший на золотых зубах стоматолог?
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Суд печерский, или ростовский? Где дешевле?
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Вот и объявился наследственный экс-президент, долго молчал.
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Саша Янукович? Цэ хто? Цэ шо? ище одна Настя Рибка?
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Та не в суд, а в сад!
И не подавать, а погулять!
Вы не правильно Сашу поняли! Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир - Цензор.НЕТ 8841
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Ну, шо за лохотрон. Никто, никуда, ничего подавать - не будет, это заявление для создания видимости честности семейки бандюковича.

Для доказательства ему нужно будет приехать в украинский суд.

А как он может появиться в Украине если как только младший овощ он появится тут, то первым делом должен будет ответить по заведенным на него уголовным делам:

1. 18 апреля 2014 года СБУ объявила Александра Януковича в розыск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины - служебная подделка, подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.

2. 15 апреля 2015 года СБУ открыла уголовное дело в отношении фирмы «Мако трейдинг», принадлежащей Александру Януковичу по подозрению в финансировании терроризма[31].

А также доказать происхождение своих финансовых средств:
3. По состоянию на 1 ноября 2013 года журнал «Корреспондент» оценил состояние Александра Януковича в 510 млн долларов.[21]



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Чувак ПРИЙДИ В СУП и Опровергни. Милости просим. НЕССЫ.
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а шо, он по Байкалу не катается зимой? А пора бы ...
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все так резво - аж чувствуется, что торчат уши Х#йла. В отличии от "наших властей", которые начинают что-то делать только когда дело касается их личного бабла, х#йловский фашистский режим (на то он и фашистский) отвечает очень быстро даже на кажущимися мелкими вопросы. правда опирается в основном на дебилов - разумных людей конечно можно перекупить, пока бабла хватает, и через сми управлять оставшимся, но основа - говно, идея - говно, а из говна что-то хорошее сделать нельзя.
у нас ситуация хуже - говно еще и у власти, помимо колаборантов и засланных казачков, но люди намного лучше (пока не уехали).
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стоматолог вместе с батей хряком даунбасовским в земле гнить должны минимум 4 года!Какой суд- смешно!
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РЕЗКО ОТРЕАГИРОВАЛ МОЖЕТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАВРАЛСЯ БЫВШИЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ А БОЛЬШЕ ВСЕГО ЕГО В УКРАИНЕ ПОДУЧИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ ПОЭТОМУ ЗА ЛОЖЬ ЕГО СУДИТЬ НЕ БУДУТ ПОТОМУ ЧТО В УКРАИНЕ СУД НЕЧЕСТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫй И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТО ЕСТЬ В УКРАИНСКОМ СУДЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕ НАЙДЕШ
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И ВООБЩЕ ЕСЛИБ В УКРАИНЕ ЗА ЛОЖЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУДИЛИ ТО В УКРАИНЕ КАЖДЫЙ ГОД БЫЛИБ ВЫБОРЫ
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пономарева как-то ж надо посадить демократично
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ВОТ К ПРИМЕРУ В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТКАЗАЛИСЬ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ И СТАЛИ ПОКУПАТЬ АМЕРИКАНСКИЙ В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ ПРОХОДИТ ВРЕМЯ А ОКАЗЫВАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ТАК И ПОКУПАЛИ В ТАКОМ ОБОРОТЕ ПРОСМАТРИВАЮТСЯ ПРОСТО КОЛОСАЛЬНЫЕ МАХИНАЦИИ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАлександр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир
 
 
 
 
 
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