 Александр Янукович подаст в суд на экс-депутата Госдумы РФ Пономарева, - пресс-секретарь Кирасир

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
"Сегодня, 14 февраля 2018 года в ходе допроса в Оболонском районном суде г. Киева свидетель экс-депутат Государственной Думы РФ И. Пономарев дал под присягой ложные показания. Среди прочего, откровенной ложью являются заявление И. Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд.$ в качестве подкупа взамен за отказ Президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об Ассоциации с ЕС", - написал он.
"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И.Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", - резюмировал Кирасир.
Ранее в среду во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс-президента В.Януковича экс-депутат Госдумы РФ И.Пономарев сказал, что главным переговорщиком при достижении договоренностей о предоставлении Российской Федерацией Украине заимствований в размере $3 млрд в декабре 2013 года был Александр Янукович.
"К сентябрю 2013 года была выработана "нестандартная" схема оказания Украине финансовой помощи, связанная с государственными облигациями Украины. Россия обязалась купить определенное количество государственных облигаций Украины, первый транш был запланирован на 3 млрд долларов, а в общей сложности объем финансирования должен был составить 15 млрд долларов", - указал он.
Экс-депутат Госдумы утверждал, что представителям украинской элиты было предложено на вторичном рынке произвести скупку этих облигаций, чтобы "после объявления покупки Россией облигацией они подлетели в цене, и у этих людей образовалась бы личная прибыль".
"Это классическая инсайдерская сделка. Ее суть заключалась в том, чтобы не напрямую передавать деньги, а дать возможность определенным лицам, в данном случае сыну тогдашнего президента Александру Януковичу обогатиться с помощью операций на фондовом рынке. В России в этом участвовал минимум один крупный инвестиционный фонд - Franklin Templeton. Также был проведен еще ряд аналогичных сделок, когда эти облигации покупались с дисконтом, и которые потом росли в цене", - рассказал он.
Отвечая на вопрос прокурора о том, подтверждает ли он озвученную им во время допроса на досудебном следствии информацию о том, что А.Янукович получил за эту сделку 1 млрд долларов, И.Пономарев сказал: "Я подтверждаю, что это подкуп напрямую".
чи це твоя таємниця....
Там вже і справу зубодєл виіграл, ще до подачі позову
Милостивый Государь Вампиратор.Если не отдадим Землю Крестьянам, а фабрики заводы Рабочим,Мы потеряем РАБссию навсегда.Настало время коренных ПЕРЕМЕН.
Искренне Ваш П.А.Столыпин.1909 год. Дрезденский немец Столыпин понимал больше 100 лет назад ситуацию в Рюсскам СаРАе
На самом деле там было 2 миллиарда
После Майдана с сайта канала они удалили следы своих преступлений, а именно все выпуски программы "Особое мнение".
И не подавать, а погулять!
Вы не правильно Сашу поняли!
Для доказательства ему нужно будет приехать в украинский суд.
А как он может появиться в Украине если как только младший овощ он появится тут, то первым делом должен будет ответить по заведенным на него уголовным делам:
1. 18 апреля 2014 года СБУ объявила Александра Януковича в розыск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины - служебная подделка, подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
2. 15 апреля 2015 года СБУ открыла уголовное дело в отношении фирмы «Мако трейдинг», принадлежащей Александру Януковичу по подозрению в финансировании терроризма[31].
А также доказать происхождение своих финансовых средств:
3. По состоянию на 1 ноября 2013 года журнал «Корреспондент» оценил состояние Александра Януковича в 510 млн долларов.[21]
у нас ситуация хуже - говно еще и у власти, помимо колаборантов и засланных казачков, но люди намного лучше (пока не уехали).