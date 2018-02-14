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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Геращенко Ирина (1047) ОБСЕ (3018) Минск (1139) минские соглашения (2376) Фриш Тони (1)

 Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко обнародовала информацию о том, что координатор ОБСЕ Тони Фриш тайно встречался в Москве с советником Путина Владиславом Сурковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке. 

Геращенко отметила: "Также на ТКГ(Трехсторонней контактной группе) украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником Президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах. А перед этим он отказался посетить в Старобельском СИЗО российского "потеряшку" Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина- РФ- ОБСЕ".

Также читайте: Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3050485
 
 
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С кем там встречался координатор агента ФСБ "Лолита" Фирташ?
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Після істерики цієї брехливої напіврускаїзічьєскай курви у верховній савьєті один я її зненавидів?
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Все стукачи ездят в Кремль за зарплатой и медальками
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Украина 4 года ничего НЕ РЕШАЕТ И НЕ ХОЧЕТ РЕШАТЬ !!!!!
Наша "переговорная" группа - это позор Украины .
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треба цьому фрішу-тоні)) зробити зауваження, і записати це в його особову справу! Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 416
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егеж, посадити під домашній арешт, з 16:00 до 08:00, це його зламає. Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6441
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ти мабуть садист, за те що хлоп за баблом до хуйла проїхався?!
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
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Тільки що збірна Іхмамнетов по хокею під білим прапором програла на ОІ маленькій Словаччині 2:3 !!!
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Напевне, Мельдонія на площадку не випустили. А без нього у аленьпійцев з расєї гра не клеїться.
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та щось наші також результатами не радують...я такої хренової олімпіади для нас ще не пам"ятаю
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Подивимось вранку, як наші дівчата відстріляються. Перенесли на 10ту годину
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"Никому"- это украинская общественность.Россияне и их партнёры давно в курсе.После тихого,опять же для Украины,сговорнячка порошенко с /путиным в последнем телефонном разговоре...Каким же всё же удивительным окажется в недалёком будущем судебный процесс над Порошенко...Сколько всего "интересного" выплывет...
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Именно *всплывёт* он истерически боится, потому и убирает неугодных.
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А кого він мав повідомляти???.................. Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9145
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Кокорин совещается с Пуциным,Фриш с Сурковым,а агент кремля Михо))
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ОБСЕ идет лесом. Сколько можно играться в эти идиотские бирюльки?
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Вариантов то немного. Или эти бирюльки, или войсковая операция, причём оба варианта с непредсказуемым результатом.
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А, картавый с Беней встречался! Пихуй? А, Лолита с фирташем встречалась! Тоже пихуй? Лолите и встречаться не нужно, оно на прямой связи с хуйлом висит, и чё, тоже пихуй?
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Розкажи, що за Лоліта і чому саме Лоліта, а то я щось пропустив мабуть.
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запалила кацапскую контору.Фрик ездил за бабло перетереть,что б добавили за куриную слепоту...а Геращенко здала его с потрохами.
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Откуда она узнала о встрече, если встреча была тайная? если Ира захотела сдать шпиона, то это у нее получилось...
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а все остальные встречи американцев и комиссаришек ЕС с кацапами, где обсуждают Украину без Украины? мы конечно,банана рипаблик, но надо как-то хоть иногда возмущаться....
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Ирка купусты лишилась, нет ну ето ка кто не портнерски. Фриш ты ващее нюх потерял? Надо было согласовать все вопросы с Иркой.
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Та нет, не может быть что бы тайно........100% случайно встретились в кафе, мокша же совсем крохотная, даже меньше чем Амстердам Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9129
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоординатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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