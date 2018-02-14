 Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Также на ТКГ(Трехсторонней контактной группе) украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником Президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах. А перед этим он отказался посетить в Старобельском СИЗО российского "потеряшку" Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина- РФ- ОБСЕ".
Наша "переговорная" группа - это позор Украины .
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
Российский МИД одной картинкой