 Координатор ОБСЕ по Донбассу Фриш встречался в Москве с советником Путина Сурковым, никому не сообщив об этом, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Также на ТКГ(Трехсторонней контактной группе) украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником Президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах. А перед этим он отказался посетить в Старобельском СИЗО российского "потеряшку" Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина- РФ- ОБСЕ".

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