 В НАТО создадут два новых командования, их место расположения еще не определено, - Столтенберг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня мы приняли только решение о структуре. У нас будет новое командование по Атлантике, направленное на обеспечение безопасности морских линий коммуникации через Атлантический океан для трансатлантических связей. У нас также новое командование объединенных сил по тыловому обеспечению, усилению и обеспечению военной мобильности в Европе", - сказал он на брифинге в среду в Брюсселе.

По словам генсека, местонахождение этих двух командований пока не решено.

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"Мы приняли решение их создать, но пока нет решения, где они будут географически находиться. Германия предложила разместить на своей территории командование по тыловому обеспечению, а США предложили разместить у себя новое командование по Атлантике. Но мы пока не приняли по окончательное решение", - подчеркнул Й.Столтенберг.

"Мы также выделим дополнительные командования сухопутных компонентов в Европе для того, чтобы способствовать дальнейшему совершенствованию координации и быстрому реагированию наших сил и средств. Мы также создадим новый центр киберопераций в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе для того, чтобы укрепить нашу оборону в этой сфере", - добавил генеральный секретарь.

"В июне министры обороны согласуют временные графики и местонахождения наших новых командных структур, а также увеличение численности сотрудников, которые потребуются для этого", - сообщил Й.Столтенберг.

Отвечая на вопрос о командованиях сухопутных компонентов, генсек уточнил, что в настоящее время происходит адаптация структуры органов военного управления НАТО.

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"Мы еще не приняли никаких четких решений относительно местоположения этих командований сухопутных компонентов. Сейчас эта дискуссия ведется. Мы поняли, что нам требуются новые командования сухопутных компонентов. Несколько стран уже выдвинули предложения, что они готовы развернуть на своих территориях эти командования", - сказал глава Североатлантического альянса.

"Решения, принимаемые сегодня, касаются структуры, а на июньской встрече министров мы будем говорить о местах развертывания этих командований, а также об их численности и структуре", - сказал генсек.