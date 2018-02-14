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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1045) переговоры (3404) Минск (1134) минские соглашения (2371) Трехсторонняя контактная группа (9)

 Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко обнародовала некоторые подробности сегодняшних переговоров в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке. 

Геращенко отметила: "Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Они блокируют открытие КПВВ "Золотое", россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии и МККК; до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО пытается привязать освобождения заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса)".

Также читайте: "Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам", - Олифер о переговорах в Минске

Она продолжила: "Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной  российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля".

"Во время заседания гуманитарнои группы представители ОРДЛО попытались в некорректной форме вспомнить событию Майдана и перейти к личным угрозам. Конечно, я это решительно остановила, мы не позволим никому унижать память Героев Небесной Сотни и истории Украины", - отметила первый вице-спикер.

Геращенко подчеркнула: "Также ключевая тема, которую жестко поднял Л. Кучма на ТКГ- это безопасность, и недопустимость вооруженных провокаций. Он заявил о неприемлемости обстрелов как со стороны ОРДЛО, контролируемых РФ, так и самой России, как пример привел факт провокационной стрельбы в сторону Украины со стороны российского населенного пункта Ушаковка.

Украинская строна отметила, что в третью годовщину подписания минских соглашений невыполненными остаются ключевые блоки: безопасности и гуманитарный, и мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и формирования зон безопасности на украино-российской границе, беспрепятственного доступа туда СММ ОБСЕ на постоянной основе".

Также читайте: Заседание Трехсторонней контактной группы началось в Минске, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3050477
 
 
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Сергій Стерненко
6 хв · ВАЖЛИВО
Звертаюсь до тих, хто зараз в Києві.
Всі ви вже, мабуть, знаєте, що зранку було затримано громадянина Росії і мера Одеси Труханова за підозрою у розкраданні бюджетних коштів у особливо великих розмірах.Так от, засідання по обранню йому запобіжного заходу призначили на ВЖЕ ЗАРАЗ, 19:00. При чому про час розгляду не повідомляли аж поки не настало вже 19.
Солом'янський суд м. Києва.
Адреса: Вознесенський узвіз, 10 Б.
На жаль, щоб дістатись туди одеситам, часу недостатньо. Тому ми дуже просимо підключитись вас, тих хто зараз є в столиці.
Прийдіть, будь ласка, на суд. Приведіть друзів. Напишіть про це в соцмережах.
Лисий російський бандит вже настільки дістав Одесу, що у нас чи не остання надія сьогодні на НАБУ і те, що його нарешті посадять.
Прошу перепост і вашої громадянської актвиності.
Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4499

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Пока чмошный диабетик будет запрещать стрелять, пока это же хмырь будет презом ничего не изменится
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скільки можна підтримувати мінський договорняк?!
поки хуйло не дасть відбій? Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7620
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Ну и какого черта Порошенко тогда звонил хулу и с ним долго говорил?
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Докладывал о высылке Михо и соболезновал о гибели АН 148 и ЧВК Вагнера.
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Подождите, какие террористы если согласно новому закону на дамбасе находятся разейские окупационные войска? а с окупантами один разговор, к стенке кто не успел убежать
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Что-то тут мутно, лухандонов и так никто не прессует и никого из них не карают. скорее всего не могут договориться по другим позициям... по углю, например...
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Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата.

Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте.. (с)
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Поміняйте труханова на всіх наших Воїнів. А в нагрузку до труханова дайте ще бондарєнчиху і штепу. А якщо луценка запропонувати......то я, я, кемська волость тоже наша буде.
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можна і папа) віддати, а хто ж торгувати тоді з хуйлом буде?
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"Также на ТКГ украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о результатах", - написала Геращенко. По ее словам, перед встречей Фриш категорически отказался посетить в Старобельском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, отметив, что это были бы политические посещение. "Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина - РФ - ОБСЕ", - сообщила Геращенко.(с)
А меня умиляет это "как выяснилось". Что мы ещё не выяснили???
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Террористы и шобла находящаяся в Украине у власти ,это одна БАНДА !!!
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уже сам себе вновь хлопаешь - видно скоро весна...)))
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ну о амнистии то к омериканцам, у них это получается весма прекрасно, так что - обращаитесь к ним и желательно в количестве не менее 500 рыл, ну чтоб амнистраторам подниматся было лучше.
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оккупированный кусок ДАЛБАССА Украине не нужен.там рубли ходют и РАБссия типа ГУЛАГ построила.вы их собираетесь воспитать Украиннцами после освобождения?Пупок можно сорвать от того быдла...
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Там быдла тысяч сорок, еще столько же "ихтамнетов". Остальным пофигу, лиш бы деньги платили и не важно кто. Нам нужно свию территорию вернуть.
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Переговоры из Минска нужно переносить на нейтральную, а не союзную Хуйлу территорию. Более того, переговоры в столице Белоруси легитимируют в международном плане режим диктатора Лукашенка. Оно нам надо? Слово "Минск" после ареста украинца в Беларуси и передачи его белорусскими спецслужбами кацапской ФСБ для похищения и вывоза в РФ должно исчезнуть из новостей.
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І кому воно нахер треба? Ви б хотіли ходити по одній вулиці з амністованими вбивцями? А дітей у двір випускати, де таке чмо може гранату підірвати, ви будете?
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а за амнистию барыга в Минских зуб дал, так кто кому Рабинович в соевой прозе?
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А как же "Перевешаем всех "бандер" на фонарных столбах!"? Отменяется? И как тогда сопоставить требование "амнистии" с предполагаемым "походом на запад", с присоединением к ДНР всего юга Украины и Бессарабии, провозглашённым Захарченко?
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Вот так постепенно подводят нас к тому что там за поребриком находятся добрые и уважаемые люди ,а не сепаратисты
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Ну это понятно!!! Мольбами о пощаде и высказыванями противнику соболезнований, результатов не добьешься Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8929
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О чём же тогда говорил харант с улом!
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Амнистия может быть только после приговора.Зачем ставить телегу впереди коня.Хотя у хуйла она всегда впереди и это не удивительно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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