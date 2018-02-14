 Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Они блокируют открытие КПВВ "Золотое", россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии и МККК; до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО пытается привязать освобождения заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса)".
Она продолжила: "Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля".
"Во время заседания гуманитарнои группы представители ОРДЛО попытались в некорректной форме вспомнить событию Майдана и перейти к личным угрозам. Конечно, я это решительно остановила, мы не позволим никому унижать память Героев Небесной Сотни и истории Украины", - отметила первый вице-спикер.
Геращенко подчеркнула: "Также ключевая тема, которую жестко поднял Л. Кучма на ТКГ- это безопасность, и недопустимость вооруженных провокаций. Он заявил о неприемлемости обстрелов как со стороны ОРДЛО, контролируемых РФ, так и самой России, как пример привел факт провокационной стрельбы в сторону Украины со стороны российского населенного пункта Ушаковка.
Украинская строна отметила, что в третью годовщину подписания минских соглашений невыполненными остаются ключевые блоки: безопасности и гуманитарный, и мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и формирования зон безопасности на украино-российской границе, беспрепятственного доступа туда СММ ОБСЕ на постоянной основе".
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Звертаюсь до тих, хто зараз в Києві.
Всі ви вже, мабуть, знаєте, що зранку було затримано громадянина Росії і мера Одеси Труханова за підозрою у розкраданні бюджетних коштів у особливо великих розмірах.Так от, засідання по обранню йому запобіжного заходу призначили на ВЖЕ ЗАРАЗ, 19:00. При чому про час розгляду не повідомляли аж поки не настало вже 19.
Солом'янський суд м. Києва.
Адреса: Вознесенський узвіз, 10 Б.
На жаль, щоб дістатись туди одеситам, часу недостатньо. Тому ми дуже просимо підключитись вас, тих хто зараз є в столиці.
Прийдіть, будь ласка, на суд. Приведіть друзів. Напишіть про це в соцмережах.
Лисий російський бандит вже настільки дістав Одесу, що у нас чи не остання надія сьогодні на НАБУ і те, що його нарешті посадять.
Прошу перепост і вашої громадянської актвиності.
поки хуйло не дасть відбій?
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте.. (с)
А меня умиляет это "как выяснилось". Что мы ещё не выяснили???