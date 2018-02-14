 Переговоры гуманитарной подгруппы в Минске окончились без результата. Террористы привязывают все вопросы к их амнистии, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Они блокируют открытие КПВВ "Золотое", россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии и МККК; до сих пор нет внятного ответа на украинское предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО пытается привязать освобождения заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса)".

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Она продолжила: "Украинская сторона еще раз повторила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля".

"Во время заседания гуманитарнои группы представители ОРДЛО попытались в некорректной форме вспомнить событию Майдана и перейти к личным угрозам. Конечно, я это решительно остановила, мы не позволим никому унижать память Героев Небесной Сотни и истории Украины", - отметила первый вице-спикер.

Геращенко подчеркнула: "Также ключевая тема, которую жестко поднял Л. Кучма на ТКГ- это безопасность, и недопустимость вооруженных провокаций. Он заявил о неприемлемости обстрелов как со стороны ОРДЛО, контролируемых РФ, так и самой России, как пример привел факт провокационной стрельбы в сторону Украины со стороны российского населенного пункта Ушаковка.

Украинская строна отметила, что в третью годовщину подписания минских соглашений невыполненными остаются ключевые блоки: безопасности и гуманитарный, и мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и формирования зон безопасности на украино-российской границе, беспрепятственного доступа туда СММ ОБСЕ на постоянной основе".

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