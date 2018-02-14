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Все про:Венгрия (529) Закарпатье (1264) Москаль (1767) ОГА (1301) поджог (537) Ужгород (264)

 Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль. ФОТОрепортаж

Правоохранительные органы установили личности злоумышленников, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" (ОВКЗ), находящийся недалеко от Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

Об этом заявил Геннадий Москаль в присутствии руководства Генконсульства и ОВКЗ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза, - заявил Москаль. - Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали этих людей благодаря записям камер видеонаблюдения. Также установлены номера мобильных телефонов, которые использовались для координирования действий, в каком хостеле злоумышленники проживали, где покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

"Нам известны их фамилии, адреса и паспортные данные. Установлено, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. Сначала после часа ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета). Оставшись недовольными результатами, после четырех утра они сделали еще одну попытку поджога. А утром выехали из Украины через тот же ЧП "Ужгород". Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены", - сообщил глава ОГА.

Также читайте: Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто

Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам Л/ДНР на Донбассе, - Москаль 01
Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам Л/ДНР на Донбассе, - Москаль 02
Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам Л/ДНР на Донбассе, - Москаль 03
Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам Л/ДНР на Донбассе, - Москаль 04

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ужгороде в здание ОВКЗ неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Читайте также: Венгерская община отказалась участвовать в консультациях по языковому вопросу из-за обращения "Оппоблока" в КС, - Гриневич

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3050474
 
 
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Ну от, а казали що це "рука Кремля".......................
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А разве не? Кто там ультраправые сьезды на русне собирал - "путинтерн", *ля?
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Хуйло опирается на ультраправых по всей Европе, они у него на подсосе! Зато под рукой всегда найдутся убийцы или отпетое хулиганьё! Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль - Цензор.НЕТ 2908
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Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", да Андрюша, це швидше схоже на Білий Дім, чому всі прокацапськи боти такі довбні, нащо тебе заспамили, хай би бачили твою обмеженність.
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Ну не рука, а жопа. Все без разницы - кацапское ментальное наследие
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Переживал так- но оказалось ,что не леворадикалы...
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Не, не, не надо наговаривать на Шляжко! А то приставать начнёт, тьху! Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль - Цензор.НЕТ 9365
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія» //////
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Язичницька Біблія це круто, як незаймана повія.
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Перший раз бачу, хоча номер дуже старий, ще до Майдану.
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каждый уважающий себя форум просто обязан иметь своего сумасшедшего. Ну, что-то вроде этого - https://www.facebook.com/blindst.b/videos/2019252921678775/
Что характерно, права голосовать на выборах их никто не лишал. а мы удивляемся - кернес, там... труханов
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"Истинно говорю вам Земля налетит на Небесную ось"
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а КАК(!) оказались эти "праворадикалы" в Украине? КТО ПУСТИЛ??????
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Думаю, тепер зрозуміло, звідки йдуть спроби зіштовхнути лобами українців з угорцями та поляками? Ви уявляєте, які кошти вливає в ці спроби кацапія? Бо навіть цим європейським праворадикалам потрібно платити. А все тому, що є спокуса (шизофренічна) відкрити Україні другий фронт на західному кордоні. А потім сказати:"Бачите, у Європі вас не люблять, не чекають. А мишебратья! Пробачимо, в Тайожний союз приймемо, ОДКБ захистимо."
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Хороший вопрос; главное - жизненный Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль - Цензор.НЕТ 3697:
Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль - Цензор.НЕТ 7834
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Это позорище, чего еще можно ожидать от дерьмократических эуропейцев. Гадить это их конек и в то же время сами себя защитить не могут, защищать ту же Венгрию, Польшу, приходится американцам.
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а шо, в Словакии есть ультраправые??
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Украина - Венгрия. Хотите попрохладнее? 4.02.2018 19:13 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна воздерживаться от начала реализации закона об образовании, пока не будут согласованны детали законодательства с национальными меньшинствами. А генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) может разработать несколько вариантов разрешения конфликта между Венгрией и Украиной.Дорогие друзья и партнеры, давайте сразу внесем ясность. Между Украиной и Венгрией нет конфликта и мирить нас не надо. Просто кто-то вдруг придумал себе, что может диктовать Украине какие именно законы и в чьих интересах мы должны принимать. А поскольку Украина независимая страна со своими интересами, то эти пожелания она может себе позволить игнорировать. Все - никакого конфликта. Украина не диктует Венгрии, на каком языке будут преподавать в ее государственных школах и ВУЗах. Потому что уважает независимость Венгрии. Но и к себе требует такого же отношения. Что логично и справедливо.
От логических построений перейдем к реальности. Венгрия не отказывается от желания давить на Украину и уже применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Понятно, что Украина для НАТО сегодня и всегда гораздо интереснее Венгрии (население в 5 раз больше и армии по потенциалу и боевому опыту несопоставимы), так что США рано или поздно наведет порядок в этом вопросе. Но в этой ситуации вопрос «Чем может ответить Украина?» выглядит вполне логичным. Потому что Венгрия для нас не Польша и ее значение в качестве партнера не слишком велико. Вполне можно себе позволить пойти на похолодание в отношениях.
Хотя бы убрать главный приз, за который борются венгерские политики «героически защищая» права венгров в Украине. Это порядка 200 тысяч голосов на выборах в Венгрии. То есть те люди, которые проживают в Украине с венгерскими паспортами. Именно ради их поддержки на выборах разыгрывается весь этот спектакль. Есть и стратегическая цель - миграция молодежи в перспективе, но пока можно будет сосредоточиться на тактических. Просто предупредить, что украинцы с венгерскими паспортами не будут голосовать на выборах в Венгрии. И агитировать их бесполезно.
Технически это сделать очень легко, отказав в открытии избирательного участка в консульстве по формальным причинам и по причинам техническим закрыть пункты пропуска на границе на два-три дня в момент выборов. Все, приза не будет. И идти на конфликт с Украиной бессмысленно - ноль прибыли при тех же вложениях. Всем нашим партнерам, потенциальным друзьям и потенциальным врагам стоит принять реальность - Украина это не безобидная девочка для битья. Это не корм, не сырьевой придаток и не источник ресурсов для решения своих задач. Независимая, сильная страна. Привыкайте как-то к этой мысли.
Кирил Сазонов
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пля - дурень думкою багатіє...

а реально Клімкін від України висловлює співчуття кацапам у Порося-Лоліта звітує перед Х.йлом за виконані накази...
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"европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" - вопрос, какая служба виновата что их пустили через границу в Украину?
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всіх панславістів з ЄС слід переселити в рф, а через деякий час знімати на відео їхнє вовче виття від "прєлєстєй" рускаго міра
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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