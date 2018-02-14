 Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Геннадий Москаль в присутствии руководства Генконсульства и ОВКЗ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза, - заявил Москаль. - Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова".
По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали этих людей благодаря записям камер видеонаблюдения. Также установлены номера мобильных телефонов, которые использовались для координирования действий, в каком хостеле злоумышленники проживали, где покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.
"Нам известны их фамилии, адреса и паспортные данные. Установлено, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. Сначала после часа ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета). Оставшись недовольными результатами, после четырех утра они сделали еще одну попытку поджога. А утром выехали из Украины через тот же ЧП "Ужгород". Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены", - сообщил глава ОГА.
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Напомним, в ночь на 4 февраля в Ужгороде в здание ОВКЗ неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.
Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія» //////
Что характерно, права голосовать на выборах их никто не лишал. а мы удивляемся - кернес, там... труханов
От логических построений перейдем к реальности. Венгрия не отказывается от желания давить на Украину и уже применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Понятно, что Украина для НАТО сегодня и всегда гораздо интереснее Венгрии (население в 5 раз больше и армии по потенциалу и боевому опыту несопоставимы), так что США рано или поздно наведет порядок в этом вопросе. Но в этой ситуации вопрос «Чем может ответить Украина?» выглядит вполне логичным. Потому что Венгрия для нас не Польша и ее значение в качестве партнера не слишком велико. Вполне можно себе позволить пойти на похолодание в отношениях.
Хотя бы убрать главный приз, за который борются венгерские политики «героически защищая» права венгров в Украине. Это порядка 200 тысяч голосов на выборах в Венгрии. То есть те люди, которые проживают в Украине с венгерскими паспортами. Именно ради их поддержки на выборах разыгрывается весь этот спектакль. Есть и стратегическая цель - миграция молодежи в перспективе, но пока можно будет сосредоточиться на тактических. Просто предупредить, что украинцы с венгерскими паспортами не будут голосовать на выборах в Венгрии. И агитировать их бесполезно.
Технически это сделать очень легко, отказав в открытии избирательного участка в консульстве по формальным причинам и по причинам техническим закрыть пункты пропуска на границе на два-три дня в момент выборов. Все, приза не будет. И идти на конфликт с Украиной бессмысленно - ноль прибыли при тех же вложениях. Всем нашим партнерам, потенциальным друзьям и потенциальным врагам стоит принять реальность - Украина это не безобидная девочка для битья. Это не корм, не сырьевой придаток и не источник ресурсов для решения своих задач. Независимая, сильная страна. Привыкайте как-то к этой мысли.
Кирил Сазонов
а реально Клімкін від України висловлює співчуття кацапам у Порося-Лоліта звітує перед Х.йлом за виконані накази...