 Поджечь офис общества венгров в Ужгороде пытались европейцы-праворадикалы, ранее помогавшие террористам "Л/ДНР" на Донбассе, - Москаль. ФОТОрепортаж

Об этом заявил Геннадий Москаль в присутствии руководства Генконсульства и ОВКЗ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза, - заявил Москаль. - Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали этих людей благодаря записям камер видеонаблюдения. Также установлены номера мобильных телефонов, которые использовались для координирования действий, в каком хостеле злоумышленники проживали, где покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

"Нам известны их фамилии, адреса и паспортные данные. Установлено, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. Сначала после часа ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета). Оставшись недовольными результатами, после четырех утра они сделали еще одну попытку поджога. А утром выехали из Украины через тот же ЧП "Ужгород". Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск. Для нас важно, чтобы преступники были привлечены к ответственности и осуждены", - сообщил глава ОГА.

Также читайте: Венгрия ожидает, что Киев приостановит действие закона об образовании до согласования с нацменьшинствами, - Сийярто









Напомним, в ночь на 4 февраля в Ужгороде в здание ОВКЗ неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Читайте также: Венгерская община отказалась участвовать в консультациях по языковому вопросу из-за обращения "Оппоблока" в КС, - Гриневич

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.