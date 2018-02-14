 С начала суток ранено трое украинских воинов. Враг применил возле Троицкого минометы, а под Красногоровкой вооружение БМП, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник применил 120 мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого.
На Донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.
В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения".
Сегодня снова кровь лилась на снег.
И даже на морозе снег подтаял.
А я все больше ненавижу тех,
Кто в нас свое оружие направил.
И ненавижу тех, кто на войне
Свои приумножает капиталы.
Мне так досадно, что в моей стране,
Барыги заправляют и кидалы.
Героев души в вечность отошли,
Забрав с собой от многих нас частичку.
Мы в скорби свечи памяти зажгли,
Боясь чтоб это не вошло в привычку.
Автор: Прапорщик 95-ки Виктор Залевский