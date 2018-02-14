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 С начала суток ранено трое украинских воинов. Враг применил возле Троицкого минометы, а под Красногоровкой вооружение БМП, - штаб АТО

С начала суток зафиксировано 5 вражеских прицельных обстрелов укреплений украинской армии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник применил 120 мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого.

На Донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения".

Также читайте: За прошедшие сутки никто из украинских воинов не пострадал. Враг осуществил 14 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб

 

Источник: https://censor.net.ua/n3050471
 
 
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Можу сєпарів відпоавити для путєшествія китайську провінцію КХУ- ЯМ.
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Немає кому віддати наказ припинити придурошне та антиконституційне припинення вогню!
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каждый день раненые, сколько это будет продолжатся ?
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Выздоровления бойцам. А от президента будут пожелания выздоровления?
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Чого не пишуть як порошенко виразив свої співчуття хуйлу за загиблих в авіакатастрофі АНа?
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Я чомусь думаю, що вся ця шушера вагнеровська знову на Донбас потягнеться. Тут, правда, платять менше, зате не крошать на фарш, як у Сирії.
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Ни чего страшного. Соевый барыга уже выразил свои соболезнования... Соболезнования вове хуйлу по зажмуренной вате.
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Вдовы рюсских дохлых КАЗДЛОВ ЧВК ВАГНЕР дают интервью,с мольбой отомстить Пиндосам... З початку доби поранено трьох українських воїнів. Ворог застосував біля Троїцького міномети, а під Красногорівкою озброєння БМП, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8422
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может уже хватит етих минских переговоров. Самые большие потери у нас как раз во время переговоров.
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***
Сегодня снова кровь лилась на снег.
И даже на морозе снег подтаял.
А я все больше ненавижу тех,
Кто в нас свое оружие направил.

И ненавижу тех, кто на войне
Свои приумножает капиталы.
Мне так досадно, что в моей стране,
Барыги заправляют и кидалы.

Героев души в вечность отошли,
Забрав с собой от многих нас частичку.
Мы в скорби свечи памяти зажгли,
Боясь чтоб это не вошло в привычку.

Автор: Прапорщик 95-ки Виктор Залевский
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надо просить вместе с джавеллинами пару-тройку американских генералов, что бы без комплексов убогости, ссыкливости и прочего дуроломства, как у шоколадных хенералов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранено трое украинских воинов. Враг применил возле Троицкого минометы, а под Красногоровкой вооружение БМП, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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