 С начала суток ранено трое украинских воинов. Враг применил возле Троицкого минометы, а под Красногоровкой вооружение БМП, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник применил 120 мм минометы вблизи Троицкого и выпустил в этом районе четыре мины. Из гранатометов и стрелкового оружия агрессор обстрелял наши позиции возле Травневого.

На Донецком направлении захватчики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки. Вблизи Красногоровки оккупанты также стреляли из вооружения БМП.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения".

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