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 Политика Украины
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Все про:консультации (37) язык (3280) Минобразования (884) нацменьшинства (121) Хобзей (5)

 Национальная община может открыть частную школу и там играть по своим правилам, но выполнять стандарт по изучению украинского языка, - Хобзей

Минобразования начало очные консультации с представителями национальных меньшинств. В первой встрече принимали участие представители молдавской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин.

Первая очная консультация с представителями национальных меньшинств относительно языка образования в школах в рамках проекта закона "Об общем среднем образовании" состоялась 14 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Хочу напомнить, что в одной из рекомендаций Венецианской комиссии говорится об освобождении частных школ от новых языковых требований. Мы выполняем рекомендации комиссии, поэтому в одном из пунктов языковой статьи проекта закона "Об общем среднем образовании" предусмотрели, что частные школы имеют право свободного выбора языка образовательного процесса. Но одновременно они должны обеспечить овладение учащимися государственного языка в соответствии с требованиями государственных стандартов общего среднего образования. То есть если национальная община имеет возможность, она может открывать частные школы и там играть по своим правилам, однако выполнять стандарт по изучению украинского языка", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

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Он уточнил, что в новом стандарте для начального образования, который ожидает утверждения, предусмотрено изучение в 1-4 классах 5 часов украинского языка в неделю. Каким будет этот процент в базовой и профильной школах, пропишут в новых государственных стандартах, которые еще разрабатываются.

Во встрече принимали участие представители молдавской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин. Это была первая очная консультация Минобразования с национальными меньшинствами по языковой статье проекта закона "Об общем среднем образовании" из ряда встреч, которые запланированы на февраль-март 2018 года.

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Во время обсуждения представители национальных меньшинств высказали свои замечания и предложения к проекту статьи, которые будут учитываться при ее окончательной формулировке. Кроме того, участники смогут прислать свои предложения еще в течение недели в письменной форме.

Отметим, что 14 февраля правительство одобрило разработанный Минобразования проект закона, который должен внести изменения в переходные положения Закона "Об образовании" и удлинить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.

Источник: https://censor.net.ua/n3050466
 
 
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Пора банду кончать!!! Национальная община может открыть частную школу и там играть по своим правилам, но выполнять стандарт по изучению украинского языка, - Хобзей - Цензор.НЕТ 3707
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хобзей в министерстве шо бурбака в парламенте. Играть по правилам можно в футбол или в хоккей, а в школе учиться нужно.
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это просто смешно
где ещё в мире есть такое отношение к госязыку?в Венгрии украинская диаспора рассказывает как учить детей в школе???
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Все правильно, за ваши деньги-любой каприз.
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Пусть поинтересуются у лугандонят к чему приводят нытьё/сопли про пришемленный язык Национальная община может открыть частную школу и там играть по своим правилам, но выполнять стандарт по изучению украинского языка, - Хобзей - Цензор.НЕТ 7011
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Есть одна то-ли быль, то-ли анекдот... А может, и то и другое одновременно (анекдот ведь - нетолько смешной рассказ, но и поучительный). Так вот, когда Форд начал выпускать на конвейере свою модель "Т", он испытывал затруднения в денежных средствах. Как-то, "по случаю", он недорого приобрёл большой объём краски чёрного цвета. Вскоре чёрный цвет стал для "Фордов" "брендовым". Когда журналисты, не зная об этом, спросили Форда, почему все его автомобили - чёрные, он заявил: "Вы можете приобрести у нас автомобили любого цвета... Главное, чтобы они были чёрными...".
Так и в Украине. Вы можете разговаривать и изучать предметы, в частном порядке, на каком-угодно языке, лишь бы вы знали государственный и владели им...
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Циганський табір, яких багато на території Закарпаття - теж національна община. І балакають вони не українською, якої теж не розуміють. В чому різниця між циганами і іншими меншинами? Давайте будемо ще на циган зважати. А то від угорців шуму, як на стадіоні, а цигани чомусь мовчать. Насправді іншим людям немає ніякого діла, якою мовою спілкуються цигани. Але цей факт не змушує всіх, хто з ними спілкується вчити величезну купу циганських діалектів. Чому ж тоді ситуація з угорцями повинна бути інакшою? Ми ж не рашисти? Правда? Национальная община может открыть частную школу и там играть по своим правилам, но выполнять стандарт по изучению украинского языка, - Хобзей - Цензор.НЕТ 823
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Ви не забули, що сьогодні свято? До вашої уваги, для підняття настрою, анекдот: "Діалог в магазині:
- Дайте мені оту велику червону жопу...
- Чоловіче, це не "жопа"... Це такий символ закоханих, у вигляді сердечка, "валентинка" називається...
- Послухайте, я хірург-кардіолог з тридцятилітнім стажем, і я прекрасно знаю, як виглядить серце! Дайте мені оту велику червону жопу...".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНациональная община может открыть частную школу и там играть по своим правилам, но выполнять стандарт по изучению украинского языка, - Хобзей
 
 
 
 
 
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