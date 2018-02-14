 Национальная община может открыть частную школу и там играть по своим правилам, но выполнять стандарт по изучению украинского языка, - Хобзей

Первая очная консультация с представителями национальных меньшинств относительно языка образования в школах в рамках проекта закона "Об общем среднем образовании" состоялась 14 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Хочу напомнить, что в одной из рекомендаций Венецианской комиссии говорится об освобождении частных школ от новых языковых требований. Мы выполняем рекомендации комиссии, поэтому в одном из пунктов языковой статьи проекта закона "Об общем среднем образовании" предусмотрели, что частные школы имеют право свободного выбора языка образовательного процесса. Но одновременно они должны обеспечить овладение учащимися государственного языка в соответствии с требованиями государственных стандартов общего среднего образования. То есть если национальная община имеет возможность, она может открывать частные школы и там играть по своим правилам, однако выполнять стандарт по изучению украинского языка", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

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Он уточнил, что в новом стандарте для начального образования, который ожидает утверждения, предусмотрено изучение в 1-4 классах 5 часов украинского языка в неделю. Каким будет этот процент в базовой и профильной школах, пропишут в новых государственных стандартах, которые еще разрабатываются.

Во встрече принимали участие представители молдавской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин. Это была первая очная консультация Минобразования с национальными меньшинствами по языковой статье проекта закона "Об общем среднем образовании" из ряда встреч, которые запланированы на февраль-март 2018 года.

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Во время обсуждения представители национальных меньшинств высказали свои замечания и предложения к проекту статьи, которые будут учитываться при ее окончательной формулировке. Кроме того, участники смогут прислать свои предложения еще в течение недели в письменной форме.

Отметим, что 14 февраля правительство одобрило разработанный Минобразования проект закона, который должен внести изменения в переходные положения Закона "Об образовании" и удлинить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.