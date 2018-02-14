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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3404) Минск (1134) Донбасс (15454) минские соглашения (2371) Олифер (190) Трехсторонняя контактная группа (9)

 "Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам", - Олифер о переговорах в Минске

Пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер обнародовала некоторые подробности сегодняшних переговоров в Минске по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Несмотря на договоренности по "рождественскому перемирию", мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т.ч. с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями - минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня".

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"Через неконтролируемый участок российско-украинской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов; НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке",  - продолжила она.

Пресс-секретарь отметила: "Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украины часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования. Мы подчеркиваем необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольный Украины участок российско-украинской границы".

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Олифер заявила: "Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, которое имело место на неподконтрольной Украине части Донбасса 9 февраля 2018. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ недопустимы".

"Настаиваем на соблюдении всего пакета документов, которые были приняты в рамках минского процесса. В том числе речь идет о выполнении Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, в частности, предусматривает контроль Украины над н.п. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовска, Саханки; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы" - подчеркнула она.

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Олифер продолжила: "Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой.

Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе".

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"Украинская сторона и на уровне подгрупп, и в рамках Трехсторонней контактной группы в очередной раз озвучила требование открытия КПВВ "Золотое". Который раз призываем РФ к выполнению своих обязательств в этом вопросе, которые были взяты на себя в рамках решений лидеров стран Нормандской четверки.

Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. В общем необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не исправлен из-за отсутствия режима тишины", - резюмировала пресс-секретарь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050461
 
 
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Так и поменять Кучму, Медведчука и Олифер на наших ребят. это и будет хороший компромисс!
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коли вже ці дурепи навчаться спершу шось робити а вже потім базікати, складається враження, що у владу в нашій країні попадають лише клоуни.
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украинская сторона готова к компромисам... готовы и страну и все продать за бабки и за популизм
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порохоботи, пишайтеся! вас уже знають в Європі!

Саакашвили на брифинге в Польше: "порохоботы - это специальные животные виртуального мира")))
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Ну то,что вы твари,готовы Украину СДАТЬ ху"лу это понятно ,но кончится для вас это жуткой ,страшной СМЕРТЬЮ !!!
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Я хочу сказать ,что вы не украинская сторона ,вы твари и иуды ,подлежащие УНИЧТОЖЕНИЮ !!!
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Какие,блядь, компромисы!!!!! Да отдайте эту проститутку залифер в казармы и вам воины спасибо скажут!
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13 февраля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на собственные источники.
Так, собеседники коснулись темы активизации освобождения украинских заложников.
Издание отмечает, что "беседа была некраткой" и состоялась по инициативе украинской стороны.
Отмечено также, что разговор прошел в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками.- Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по Нормандскому формату и американскими союзниками, - говорится в сообщении.
Факт разговора подтвердили и в Администрации президента.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам", - Олифер о переговорах в Минске
 
 
 
 
 
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