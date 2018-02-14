 "Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам", - Олифер о переговорах в Минске

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Олифер отметила: "Несмотря на договоренности по "рождественскому перемирию", мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т.ч. с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями - минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня".

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"Через неконтролируемый участок российско-украинской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов; НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности, в Донецке и Горловке", - продолжила она.

Пресс-секретарь отметила: "Украинская сторона в очередной раз озвучила требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украины часть Донбасса и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования. Мы подчеркиваем необходимость беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО включая неподконтрольный Украины участок российско-украинской границы".

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Олифер заявила: "Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, которое имело место на неподконтрольной Украине части Донбасса 9 февраля 2018. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ недопустимы".

"Настаиваем на соблюдении всего пакета документов, которые были приняты в рамках минского процесса. В том числе речь идет о выполнении Меморандума от 19 сентября 2014 года, который, в частности, предусматривает контроль Украины над н.п. Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовска, Саханки; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы" - подчеркнула она.

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Олифер продолжила: "Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой.

Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока РФ отказывается участвовать в этой работе".

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"Украинская сторона и на уровне подгрупп, и в рамках Трехсторонней контактной группы в очередной раз озвучила требование открытия КПВВ "Золотое". Который раз призываем РФ к выполнению своих обязательств в этом вопросе, которые были взяты на себя в рамках решений лидеров стран Нормандской четверки.

Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО. В общем необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не исправлен из-за отсутствия режима тишины", - резюмировала пресс-секретарь.

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