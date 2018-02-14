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 Киевские новости
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 Станция киевского метро "Майдан Незалежности" не будет работать с утра в четверг

В четверг, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий при участии руководства государства станция киевского метрополитена "Майдан Незалежности" не будет работать до их окончания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий, в соответствии с распоряжением Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, станция "Майдан Незалежности" не будет работать с начала мероприятий и до их окончания. Пересадка и станция "Крещатик" будут функционировать в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!" - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050451
 
 
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Правильно, шоколадный царь должен быть максимально огражден от охлоса. А то повыходят со своего метро, понимаешь.
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лолита пустила шыкалад по ляшкам от надвигающегося вече в воскресенье?
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а меж тем в стартовом матче по хоккею на Олимпиаде словаки выиграли у какой-то рассеи, выступавшей скорее всего без мельдония... что полностью убивает чистый спортивный принцип
Станция киевского метро "Майдан Незалежности" не будет работать с утра в четверг - Цензор.НЕТ 3159
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роися это 404 ая изгойка? так это не страна вообще.
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а в воскресенье метро будет закрыто на профилактику)))
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Цензор, пишіть, будь ласка, статті більш змістовно, щоб не приходилося по інтернету шукати інформацію. Ось написали "в связи с проведением официальных мероприятий", а яких заходів? Чому не написати, що це 29 річниця виведення військ з Афгану?

Або в новині про угорців і подачу жопоблоком чогось в конст. суд - що вони туди подали і чому після цього угорці щось там від чогось відмовилися, ви можете написати?
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Обратите внимание на сочетание цветов бортов ледового стадиона.Корея троллит орду по крупному! Слава Украине!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтанция киевского метро "Майдан Незалежности" не будет работать с утра в четверг
 
 
 
 
 
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