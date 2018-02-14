 Станция киевского метро "Майдан Незалежности" не будет работать с утра в четверг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".
"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий, в соответствии с распоряжением Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, станция "Майдан Незалежности" не будет работать с начала мероприятий и до их окончания. Пересадка и станция "Крещатик" будут функционировать в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!" - говорится в сообщении.
Або в новині про угорців і подачу жопоблоком чогось в конст. суд - що вони туди подали і чому після цього угорці щось там від чогось відмовилися, ви можете написати?