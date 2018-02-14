 Минобразования вынесло на общественное обсуждение проект положения о психологической службе в системе образования

Как передает Цензор.НЕТ текст проеста доступен на сайте Министерства образования.

В проекте указано, что целью деятельности психологической службы в системе образования является "содействие созданию условий для социального и интеллектуального развития соискателей образования, охраны психического здоровья и оказания психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задач системы образования" .

"С целью имплементации статей нового закона" Об образовании ", в том числе 76 статьи, рабочей группой, которую возглавлял заместитель министра образования и науки Павел Хобзей разработали этот правовой документ, который вынесен на общественное обсуждение в соответствии с приказом 1708 от 28.12.2017 года. Мы выносим еженедельно различные проекты для общественных обсуждений, это один из них. Все можно увидеть на сайте Министерства ", - прокомментировала Общественному

Главная специалистка отдела внешкольного образования, воспитательной работы и защиты прав ребенка Нина Березина.

Читайте также: Минздрав намерен создать горячую линию эмоциональной поддержки