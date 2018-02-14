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 Минобразования вынесло на общественное обсуждение проект положения о психологической службе в системе образования

Текст проекта "Положения о психологической службе в системе образования" предложили для общественных обсуждений

 Как передает Цензор.НЕТ текст проеста доступен на сайте Министерства образования.

В проекте указано, что целью деятельности психологической службы в системе образования является "содействие созданию условий для социального и интеллектуального развития соискателей образования, охраны психического здоровья и оказания психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задач системы образования" .

"С целью имплементации статей нового закона" Об образовании ", в том числе 76 статьи, рабочей группой, которую возглавлял заместитель министра образования и науки Павел Хобзей разработали этот правовой документ, который вынесен на общественное обсуждение в соответствии с приказом 1708 от 28.12.2017 года. Мы выносим еженедельно различные проекты для общественных обсуждений, это один из них. Все можно увидеть на сайте Министерства ", - прокомментировала Общественному
Главная специалистка отдела внешкольного образования, воспитательной работы и защиты прав ребенка Нина Березина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050449
 
 
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Психологов нм в коем случае нельзя включать в смстему образования! Это прерогатива Мин здрава и должна касаться только нездоровых детей.. Иначе совершенно "левые" люди начнут посредством детей выкачивать деньги из родителей, РФ тому яркий пример.
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Там психологов уже недостаточно. Нужны психиатры. ВР это нечто наподобие психиатрического лепрозория.
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Это явно для проталкивания гендерной политики терпимости к педерастии и садомии. Поведенческая война Украине объявлена. Манипуляция идеями с помощью психологов для Нового Мирового Порядка через альтернативное мышление. Руины вместо реформ.
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