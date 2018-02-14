 Члены НАТО готовы к 2024 году увеличить расходы на 46 миллиардов долларов, – Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на .

Радіо Свобода.

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"Это существенный прогресс и хорошее начало… После многих лет падения, начиная с 2014 года мы наблюдали три года увеличение расходов на оборону среди европейских союзников и Канады", – сказал генеральный секретарь НАТО.



Столтенберг добавил, что американский министр обороны Джим Мэттис, как ожидается, будет настаивать, чтобы американские союзники в Европе выполнили свои финансовые обязательства, как того хочет президент США Дональд Трамп.



В НАТО намерены добиться того, чтобы каждый член альянса тратил 2% своего валового внутреннего продукта на оборону, но до недавнего времени лишь некоторые из 29 членов организации выполнили эту задачу.

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Столтенберг напомнил, что в 2014 году только три союзника достигли этой цели, но в этом году это число возросло до восьми.