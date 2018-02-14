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 Члены НАТО готовы к 2024 году увеличить расходы на 46 миллиардов долларов, – Столтенберг

Пятнадцать стран-членов НАТО намерены увеличить общие расходы на 46 миллиардов долларов до 2024 года.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на .
Радіо Свобода.

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"Это существенный прогресс и хорошее начало… После многих лет падения, начиная с 2014 года мы наблюдали три года увеличение расходов на оборону среди европейских союзников и Канады", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что американский министр обороны Джим Мэттис, как ожидается, будет настаивать, чтобы американские союзники в Европе выполнили свои финансовые обязательства, как того хочет президент США Дональд Трамп.

В НАТО намерены добиться того, чтобы каждый член альянса тратил 2% своего валового внутреннего продукта на оборону, но до недавнего времени лишь некоторые из 29 членов организации выполнили эту задачу.

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Столтенберг напомнил, что в 2014 году только три союзника достигли этой цели, но в этом году это число возросло до восьми.

Источник: https://censor.net.ua/n3050446
 
 
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маловато будет - даже сверх маловато - до них еще не дошло
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46 миллиардов.... это весь военный бюджет паРаши....а тут только увеличение на 46 миллиадов... так что все нормально....
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а я вот хочу еще и хочу шоб цапы больше тратили,может китайцы помогут мотивировать?))))
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Они бы и рады больше тратить...да голая жопа не позволяет....
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так пусть у пенсов своих забирают - ракеты нужней, школы не финансируют и больницы - мне так больше нравиться и это таки справедливо - только в ров надо бы крокодилов запускать))))
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рашист тратит 70 с лихой лярдов капусты...46 у японца...
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А товаришЧ шайга...утверждает что 48....и я подозреваю что еще и завысил....
https://www.kommersant.ru/doc/3507257
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тамбовский волк ему товарисЧ.-верить этим товарисЧам,все равно, что самому себе в карман н,,,ть... Члены НАТО готовы к 2024 году увеличить расходы на 46 миллиардов долларов, – Столтенберг - Цензор.НЕТ 1292
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цапы (козлы) должны жить плохо - это аксиома)))
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От чому пєтя назвав війну АТО,щоб захистити путінське кодло(ВСУ може тільки захищатись з найменшими пошкодженнями для ворогів).Хто ще скаже,що ця влада українська?
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на этой теме ты первый передернул на "петю" будет тебе 11-81
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Главное побольше баз у границ Засрашки. Чтоб уже совсем всех Ху...ло переиграл Члены НАТО готовы к 2024 году увеличить расходы на 46 миллиардов долларов, – Столтенберг - Цензор.НЕТ 8772
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Трамп дал поджопник европейцам и сказал - пора платить всем участникам.
Вот и зашевелились.
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интересно, какой курс гривны будет в Штатах в 2024?
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Переживай лучше за свой деревянный рубель...и его курс....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧлены НАТО готовы к 2024 году увеличить расходы на 46 миллиардов долларов, – Столтенберг
 
 
 
 
 
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