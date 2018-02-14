Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли уже результаты служебного расследования по "агенту" Е.Шевченко, Холодницкий сказал: "Есть. Там, насколько я понимаю, нарушений не выявлено".

Отвечая на вопрос о том, не повредит ли интервью "агента НАБУ" Шевченко расследованию дела в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова, руководитель САП сказал: "Предпочитаю промолчать на этот вопрос".

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Напомним, речь идет о внештатном агенте НАБУ Евгение Шевченко, который дал интервью "Цензор.НЕТ". В частности Шевченко рассказал о работе агентуры НАБУ с ближайшим окружением президента Украины Петра Порошенко. В НАБУ начали служебную проверку в отношении своего внештатного сотрудника, а Холодницкий назвал такие действия сотрудников НАБУ недопустимыми.