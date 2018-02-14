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 Служебная проверка не выявила нарушений в действиях "агента НАБУ" Шевченко, - Холодницкий

Служебная проверка не выявила нарушений в действиях агента Национального антикоррупционного бюро Украины  Евгения Шевченко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли уже результаты служебного расследования по "агенту" Е.Шевченко, Холодницкий сказал: "Есть. Там, насколько я понимаю, нарушений не выявлено".

Отвечая на вопрос о том, не повредит ли интервью "агента НАБУ" Шевченко расследованию дела в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова, руководитель САП сказал: "Предпочитаю промолчать на этот вопрос".

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Напомним, речь идет о внештатном агенте НАБУ Евгение Шевченко, который дал интервью "Цензор.НЕТ". В частности Шевченко рассказал о работе агентуры НАБУ с ближайшим окружением президента Украины Петра Порошенко. В НАБУ начали служебную проверку в отношении своего внештатного сотрудника, а Холодницкий назвал такие действия сотрудников НАБУ недопустимыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3050445
 
 
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так не его же в нарушениях обвиняли Служебная проверка не выявила нарушений в действиях "агента НАБУ" Шевченко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3408.а руководство набу при приеме оного на работу
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"В частности Шевченко рассказал о работе агентуры НАБУ с ближайшим окружением президента Украины Петра Порошенко"Про это знают даже порохососы,но им,как они трепются и так сосётся неплохо.А канет Пэтя в Лету-и прощай сытая жизнь,прийдётся руцями деньги зарабатывать.Хотя они на другую пуньку перескочат...
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" Служебная проверка не выявила нарушений в действиях "агента НАБУ" Шевченко, он просто дебил!!! " Служебная проверка не выявила нарушений в действиях "агента НАБУ" Шевченко, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6588
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Що поганого в тому, що робота правоохоронних та спецслужб у сфері, що не стосується державної безпеки, стає публічною? Я думаю, що насамперед громадянам має бути комфортно, що питання роботи, затримань і інформування про злочини винесено на широкий загал. Підкилимні ігри та таємні договірняки мають відходити в минуле разом з совком. Таємні методи совецького КДБ не повинні продовжуватися у демократичній відкритій державі.
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Ну кто бы сомневался, что проверка ничего не выявит, НАБУ всегда прикрывает своих и это уже не первый случай. Пьяный детектив за рулем Лексуса устроивший ДТП в Киеве, избиение адвокатессы детективом Бюро, незаконное обогащение "агента Катерины", все эти истории замяли, что подтверждают тот факт, что НАБУ покрывает своих)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлужебная проверка не выявила нарушений в действиях "агента НАБУ" Шевченко, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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