EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  7656  109
Материалы по теме:
Все про:Сирия (2410) наемники РФ (310)

 Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором

Генерал-лейтенант Джефри Харриган, командующий операциями ВВС США в Сирии, отвечая на вопросы о ситуации в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил, что разгром колонны асадитов и российских наемников был осуществлен с целью поддержки союзников, на которых совершили "неспровоцированную" атаку в долине среднего Евфрата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

Читайте также: Песков на вопрос о трауре по ликвидированным российским наемникам в Сирии: В связи с чем он должен объявляться?

"Операция "Несокрушимая свобода" проводится для того, чтобы отстоять то, что мы завоевали у ИГИЛ. Одним из примеров таких действий можно считать случай, произошедший на прошлой неделе, когда на Сирийские демократические силы (СДС), которые мы поддерживаем, и на наших советников, совершили неспровоцированную атаку в долине среднего Евфрата", - заявил он.

Далее Харриган сообщил о деталях инцидента.

"Вечером 7 февраля, силы противника, (переправившись) через реку Евфрат начали необоснованную атаку с артиллерийского и танкового обстрела позиций СДС, после чего примерно батальон противника в пешем порядке начал движение на позиции СДС под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов. Так получилось, что во время начала атаки, в воздухе были истребители F-22 и БПЛА MQ-9, которые выполняли патрулирование воздушного пространства, как они обычно это делают в рамках борьбы с ИГИЛ. Мы немедленно связались с российскими представителями по спецлинии для урегулирования конфликтных ситуаций, чтобы оповестить их о неспровоцированной атаке на позиции СДС и коалиции. После этих звонков руководство коалиции одобрило нанесение ударов по вражеским силам. На земле, силы СДС корректировали удары в течение трех часов. Удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали высокоточное оружие для остановки вражеского наступления и уничтожили множество танков и артиллерии. После того, как вражеские силы начали отступление на запад, огонь был прекращен", - рассказал он

Смотрите также: Наемник РФ харьковчанин Владимир Калсигин ликвидирован в Сирии. ФОТО

Харриган подчеркнул, что атака была неспровоцированной, но не неожиданной.

"Коалиция наблюдала за неспешным наращиванием личного состава и техники за неделю до атаки. Мы проинформировали российскую сторону о том, что в этом же районе находятся силы СДС и коалиции", - сказал он.

"Я не хочу спекулировать на теме того, что это были за силы и кто их контролировал. Как я уже ранее сказал, ВВС коалиции сфокусированы только на одном враге: ИГИЛ. Мы не ищем боя (проблем) с другими силами, но, как сказал Мэттис: "если вы будете угрожать еам, то это будет для вас самый длинный и трудный день"", - резюмировал Харриган.

Смотрите также: Войска США уничтожили позицию гаубицы российских наемников из ЧВК "Вагнер" в сирийской деревне, - журналист Кузнецов. ФОТО

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3050441
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Не виноватые мы!!!!!
Они сами приперлись ! " Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 3961
 показать весь комментарий
 
F-22,F-15E,MQ-9, AC-130,AH-64 Apache,та навіть старий добрий В-52... Даремно ви,кацапня, не послухали Скаженого Пса...
 показать весь комментарий
 
 
Песня: "Если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день". Джеймс Мэттис, Вы мой герой!
 показать весь комментарий
 
 
"...как сказал Мэттис: "если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день". Источник: https://censor.net.ua/n3050441 Не очень длинный день у парашников случился: несколько часов- и всё: Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 9519
 показать весь комментарий
 
 
Унижением и уничтожением кацапо-асадовского 'спецназа' полностью удовлетворён 👍
 показать весь комментарий
 
 
Это так силы коалиции /США/ самозащищались от обезумевших ватников. Интересно как это будет выглядеть для хоругвеносного и триединого воинства, когда США будут сами атаковать орков ?
 показать весь комментарий
 
 
Да, Коленовстан разгорячился в агрессивном угаре, а когда получили люлей, забился в угол, тихо поскуливая
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором
 
 
 
 
 
 вверх