 Минобороны США: "Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью B-52, F-22, AC-130"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

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"Операция "Несокрушимая свобода" проводится для того, чтобы отстоять то, что мы завоевали у ИГИЛ. Одним из примеров таких действий можно считать случай, произошедший на прошлой неделе, когда на Сирийские демократические силы (СДС), которые мы поддерживаем, и на наших советников, совершили неспровоцированную атаку в долине среднего Евфрата", - заявил он.

Далее Харриган сообщил о деталях инцидента.

"Вечером 7 февраля, силы противника, (переправившись) через реку Евфрат начали необоснованную атаку с артиллерийского и танкового обстрела позиций СДС, после чего примерно батальон противника в пешем порядке начал движение на позиции СДС под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов. Так получилось, что во время начала атаки, в воздухе были истребители F-22 и БПЛА MQ-9, которые выполняли патрулирование воздушного пространства, как они обычно это делают в рамках борьбы с ИГИЛ. Мы немедленно связались с российскими представителями по спецлинии для урегулирования конфликтных ситуаций, чтобы оповестить их о неспровоцированной атаке на позиции СДС и коалиции. После этих звонков руководство коалиции одобрило нанесение ударов по вражеским силам. На земле, силы СДС корректировали удары в течение трех часов. Удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали высокоточное оружие для остановки вражеского наступления и уничтожили множество танков и артиллерии. После того, как вражеские силы начали отступление на запад, огонь был прекращен", - рассказал он

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Харриган подчеркнул, что атака была неспровоцированной, но не неожиданной.

"Коалиция наблюдала за неспешным наращиванием личного состава и техники за неделю до атаки. Мы проинформировали российскую сторону о том, что в этом же районе находятся силы СДС и коалиции", - сказал он.

"Я не хочу спекулировать на теме того, что это были за силы и кто их контролировал. Как я уже ранее сказал, ВВС коалиции сфокусированы только на одном враге: ИГИЛ. Мы не ищем боя (проблем) с другими силами, но, как сказал Мэттис: "если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день"", - резюмировал Харриган.

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Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.