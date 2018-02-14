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 Минобороны США: "Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью B-52, F-22, AC-130"

Генерал-лейтенант Джефри Харриган, командующий операциями ВВС США в Сирии, отвечая на вопросы о ситуации в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил, что разгром колонны асадитов и российских наемников был осуществлен с целью поддержки союзников, на которых совершили "неспровоцированную" атаку в долине среднего Евфрата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

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"Операция "Несокрушимая свобода" проводится для того, чтобы отстоять то, что мы завоевали у ИГИЛ. Одним из примеров таких действий можно считать случай, произошедший на прошлой неделе, когда на Сирийские демократические силы (СДС), которые мы поддерживаем, и на наших советников, совершили неспровоцированную атаку в долине среднего Евфрата", - заявил он.

Далее Харриган сообщил о деталях инцидента.

"Вечером 7 февраля, силы противника, (переправившись) через реку Евфрат начали необоснованную атаку с артиллерийского и танкового обстрела позиций СДС, после чего примерно батальон противника в пешем порядке начал движение на позиции СДС под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов. Так получилось, что во время начала атаки, в воздухе были истребители F-22 и БПЛА MQ-9, которые выполняли патрулирование воздушного пространства, как они обычно это делают в рамках борьбы с ИГИЛ. Мы немедленно связались с российскими представителями по спецлинии для урегулирования конфликтных ситуаций, чтобы оповестить их о неспровоцированной атаке на позиции СДС и коалиции. После этих звонков руководство коалиции одобрило нанесение ударов по вражеским силам. На земле, силы СДС корректировали удары в течение трех часов. Удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали высокоточное оружие для остановки вражеского наступления и уничтожили множество танков и артиллерии. После того, как вражеские силы начали отступление на запад, огонь был прекращен", - рассказал он

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Харриган подчеркнул, что атака была неспровоцированной, но не неожиданной.

"Коалиция наблюдала за неспешным наращиванием личного состава и техники за неделю до атаки. Мы проинформировали российскую сторону о том, что в этом же районе находятся силы СДС и коалиции", - сказал он.

"Я не хочу спекулировать на теме того, что это были за силы и кто их контролировал. Как я уже ранее сказал, ВВС коалиции сфокусированы только на одном враге: ИГИЛ. Мы не ищем боя (проблем) с другими силами, но, как сказал Мэттис: "если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день"", - резюмировал Харриган.

Смотрите также: Войска США уничтожили позицию гаубицы российских наемников из ЧВК "Вагнер" в сирийской деревне, - журналист Кузнецов. ФОТО

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3050441
 
 
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Kakaja tut poderzka rosiji aviacijej tam ix sbyli za paru minut ix xlamjio.PVO toze unyctozyli bystrej cem vam kazetsia
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Хуйло захворів щоб на людях часом хто не запитав і не попросив відомстити "подлим пиндосам" всей мощю (колібрі іскандери, армати з пакфаками)
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Сами буром поперли...вот по рогам и прилетело)))
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===примерно батальон противника в пешем порядке начал движение на позиции СДС под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов. ===

Т.е. большие цифры потерь таки реальны
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Кацапов полегло далеко не 6 штук, три часа охотились за ватанами😅
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всего было шесть часов - два часа утюжили, четыре часа потом охотились...)
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"если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день"" Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 198
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Одно мне непонятно,почему российская разведка не сообщила своим зелёным человечкам что у них впереди американцы?
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_Думаю это запланированная кремлинами проверка амеров на вшивость. Результат их неприятно поразил!
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знали сцуки, что амеры на заводе...знали...и потому флаг американский поднимали, когда из шкварить начали...Зассали "непобедимые"))) А что попёрли на амеров, так это ж в бОшках ТВ-Секелёв ))) ядерная пыль и прочая хрень...Вот и проветрили "солдатам удачи" мОзги)))
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Да не было их там
Генерал же сказал, там были союзники
Ну и я так понял, у союзников был американский флаг
который и вывесили
На чистых амеров Раша бы не полезла
а так на гибридике хотели пропетлять
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Я думаю это была проверка и репетиция наступления на Донбассе,как отреагируют амеры.Теперь ясно что никаких наступлений не будет.
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Просто читал бы и читал бы такие новости...
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Если штаты еще разок "предупредят" пацаков таким макаром,то желающих взять ипотеку в мордоре резко поубавится.Ведь что у кацапов лучше всего получается так это бздеть.Бздят они знатно,впереди планеты всей. Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 8881
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https://www.youtube.com/watch?v=nu71Iq-vvUg
Вернулись домой и по госпиталям.
Сидят рассказывают как им там плохо было. Вот же пиндосы,знали,что русских мочат.
Нет бы позволили себя убить,то-то бы радости было.
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"Хасан Фірузабаді, старший військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, повідомив місцевим ЗМІ, що західні спецслужби намагаються використовувати ящірок і хамелеонів для шпигунства за ядерними об'єктами Ісламської республіки, передає Reuters.
Зокрема, здатність ящірок (цитата по Reuters) «залучати атомні хвилі» була використана іноземцями з працювала в Ірані місії гуманітарної допомоги, повідомив Фірузабаді. За його словами, ці люди були «атомними шпигунами» Заходу і прагнули (за допомогою рептилій) отримати секретну інформацію про іранських уранових рудниках і атомної програми Ісламської республіки."

толі іщо будєт, чекаємо на атаки термоядерних комарів
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Все нормально, только вот нафига они раненых дали спокойно собрать?
Это же смертоносное оружие информационной войны!
позалечивает сейчас эта пара сотен скрепоносцев свои раны, протезиками новенькими обзаведутся и разбредутся по всей стране,будут в уютных инвалидных креслах по всем вокзалам и подземным переходам о мощи армии и крепости духа вещать, копеечки на святое дело у прохожих выпрашивая...Печально то как.....Не шоб добить сразу и закрыть вопрос.... Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 2940
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Стопор, +1000500.
нехер было эту русофашисткую мерзость оставлять ползать!!! Ровнять с песком!!! Мочить в сортире!-как говаривал питерский педофил лилипутин!!!
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Вот про "случайно пролетавшие мимо самолеты" особенно круто. Покруче путенского "они заблудились".
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Война-то гибридная - вот и бьют потерявшихся ихтамнетов случайно залетевшими вамкрышками.
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С нормальным президентом Украины мы бы давно уже наняли ЧВК с Рапторами и Апачами для освобождения Донбасса.
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Боюсь, чтобы купить апачи и рапторы Украине нужен не один нормальный президент, а хотя бы три подряд.
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А краще свої виготовляти, але хто ж дасть рудно-зерновій колонії конкурувати на міжнародному ринку зброї
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стрелки с коррупцiи на дядю сэма не переводи, а?
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"Не виноватые мы!!!!!
Они сами приперлись ! " Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 3961
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F-22,F-15E,MQ-9, AC-130,AH-64 Apache,та навіть старий добрий В-52... Даремно ви,кацапня, не послухали Скаженого Пса...
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Песня: "Если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день". Джеймс Мэттис, Вы мой герой!
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"...как сказал Мэттис: "если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день". Источник: https://censor.net.ua/n3050441 Не очень длинный день у парашников случился: несколько часов- и всё: Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 9519
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вместо извилин головного мазга образовались извилины фарша
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С вкраплением Ихтамнетов (то, что посветлее) и Лугандонов (то, что попрямее).
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Унижением и уничтожением кацапо-асадовского 'спецназа' полностью удовлетворён 👍
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согласен! а я удовлетворен тем,что США наконец вспомнила, что супер Держава!
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Супер-державы разрешения по телефону не спрашивают.
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Это так силы коалиции /США/ самозащищались от обезумевших ватников. Интересно как это будет выглядеть для хоругвеносного и триединого воинства, когда США будут сами атаковать орков ?
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Да, Коленовстан разгорячился в агрессивном угаре, а когда получили люлей, забился в угол, тихо поскуливая
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Несравненно убедительней, и это - факт.
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Он хату оставил
Пошел воевать
Чтоб землю сунитов
шиитам отдать

Коварным ударом
Пиндосский шакал
Героя в пустыне
Ганшипом достал

Обуглена репа
Рот полон песка
Герой отползает
К Ефрату, скуля

Пусть знают пиндосы
Пусть знает игил
Российский Ванюша
Всех победил !
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Более 200 наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии выложили телами "Путин, помоги!"﻿
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случайно в небе находился Б-52. Пилот рассмотрел из стратосферы призыв о помощи и помог.... чем мог Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 4808
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Пилот, того случайно пролетавшего В-52, сказал, шо у него на борту пара бомб случайно валяется, а так как больше нечем было помочь, говорит - ловите, они мне и так не нужны тока место занимают, авось пригодятся Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 4686
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В-52 при посадці на аеродром бажано щоб позбавився від лишнього боєкомплекту.
Ну от він і скинув лишній вантаж і випадково на рєпи Вагнера, тому отримали Венигрет.
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остальные 400 тушек изобразили надпись-"настамнет"))))
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какие же вы несердобольные каклыыыыыы... нет чтоб еще гуманитарку отвезти по госпиталям
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Значит получили таки добро от РФ. Значит регулярных частей там не было.
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"если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день""

как хорошо, когда командир - философ Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 4785



для многих этот длинный и тяжелый день стал вечностью
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На пенсії буде писати романи про ватанів в тумані.
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Я не зрозумів,звізди отримали в Сирії,а путін обісрався в кремлі,вчому тут подвох.
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патаму что современная война - дистанционная: пиндосский оператор БПЛА MQ-9 сидя с кружкой американо в Калифорнии испаряет стаю бабуинов-вагнеровцев в жарких сирийских песках, а потом в заснеженном Кремле кое-кто получает расстройство желудка.
Пиндосы воистину сделали Землю круглой Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 3680
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B-52, F-22, БПЛА MQ-9 - вагнярята даже не услышали и не увидели прилетов Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 3489
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трепещите пиндосы, кузя смердя спешит шоб поставить ультиматум

Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 5068
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Красава Кузя - гроза марєй і акіянов.
На тій бочці колись "КИЇВ" стояв, але такі шапки не кидав.
А дим у бік Норвегії пайшьол. Міноборони США: "Якщо ви погрожуєте нам, це буде ваш найдовший і найжахливіший день. Наші сили атакував батальйон, ми зробили контратаку за допомогою B-52, F-22, AC-130" - Цензор.НЕТ 9673
То просто, димове прикриття.
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Украина должна быть готова к тому, что путин может расширить войну за пределы Донбасса - британский полковник Глен Грант в статье, которая вышла на английском языке в издании Kyiv Post.
Среди всего, что происходит в целом в Украине, в армии, до сих пор нет понимания, что все это серьезно, что «мы столкнулись с окрепшей Россией, которая не намерена останавливаться».
Взгляните хотя бы на последние дни: они поддерживают использование химического оружия в Сирии. По правде говоря, мы в крайне скверной игре», - написал Грант.
По его мнению, настаивать, что война идет на Донбассе и будет только на Донбассе - очень наивный взгляд на вещи. «И если они решат расширить войну за пределы Донбасса, вы должны иметь возможность двигаться быстро, быстро перебросить силы и встретить врага. А я не думаю, что Вооруженные силы уже настолько искусны. Надо начинать практиковаться, поскольку на создание мобильных бригад уйдет много времени. Бригад, которые на самом деле могут проехать в темноте 200 километров, занять оборонительные позиции, окопаться и быть готовыми уже где-то до семи часов следующего утра», - отметил полковник.
Он напомнил, что в российской прессе было сказано, что России понадобится еще три года, чтобы подготовиться - получить достаточно вооружений и натренироваться. «Например, они строят новые железнодорожные линии к старым складам, чтобы иметь возможность вытащить наружу все свое старое вооружение. Украина эту активность недооценивает», - отметил Грант. Полковник отметил, что не знает какими могут быть временные рамки, однако по его мнению Россия еще не готова к возможному широкому наступлению на Украину. «Также вполне возможно, что они и не будут нападать. Что все, что они сделают, это разместят свои вооружения вокруг и будут угрожать стране, просто заявляя: «Мы можем разбить вас завтра». Это набор вариантов, которые имеет Россия», - подчеркнул Грант.
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Он отметил, что у России есть чем угрожать Украине. «У нее есть, среди прочего, ракеты, которых пока нет у Украины, больше авиации, подготовленные в Сирии пилоты, и больше солдат. Поэтому у россиян есть ряд вариантов, к которым они могут прибегнуть. Кроме того, Россия абсолютно непредсказуема», - отметил он.
По мнению британского полковника, наиболее разумное, что они сделают, это разместят как можно больше войск на Донбассе, «другими словами, оставят их там, чтобы атаковать по всему фронту». Он выразил уверенность, что Россия будет это делать преимущественно с помощью сепаратистов и наемников. «Основную армию используют уже для чего-то другого. Я не могу предсказать, где и как они это будут делать. Но если вы взглянете на передовую, вы уязвимы с севера, по всей границе с Беларусью, на северо-востоке, с моря в районе Одессы. У России есть выбор, если она захочет что-то сделать», - отмечает он.Однако полковник отметил, что не имеет представления где может остановиться наступление россиян, если оно произойдет. «Можно вспомнить вторжение в Чехословакию в советские времена. По большому счету, оно было только на столицу… Конечно, если вы потеряете Киев, это будет уже другая игра, не так ли?», - задается вопросом военный. Чтобы предотвратить возможное российское вторжение, полковник посоветовал стать как можно сильнее, и в дальнейшем становиться как можно сильнее. «Каждый раз, когда вы можете изготовить что-то лучше, надо это делать - и не обязательно на фронте, но непременно чтобы Россия могла видеть, что она противостоит чему-то качественному», - подытожил полковник.

http://hvylya.net/news/digest/ukraina-dolzhna-byit-gotova-k-tomu-chto-putin-mozhet-rasshirit-voynu-za-predelyi-donbassa-britanskiy-polkovnik.html
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Это он неправильно выразился - день будет трудный, но слишком короткий.
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Надо овевать по тактики США!!! Украине нужны только бомбардировщики начать производить!!! И вертолеты типа Апаче!!! И Ударные беспилотники!!! Авиация - это слабое место Украины!!! Нужно начать производство боевой авиации!!!
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Корпорация Богдан пока не готова бомбардировщики строить - сварщика не могут непьющего найти за 4 000 гривен.
Но готовы начать выпускать боевые дирижобли по лицензии фирмы Дюрекс - вплоть для каждого солдата! Генштаб должен концепцию применения выдать - шоб по науке...
https://kievpravda.com/media/images/41562/main/400.jpg
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны США: "Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью B-52, F-22, AC-130"
 
 
 
 
 
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