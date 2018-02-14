 Минобороны США: "Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью B-52, F-22, AC-130"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.
"Операция "Несокрушимая свобода" проводится для того, чтобы отстоять то, что мы завоевали у ИГИЛ. Одним из примеров таких действий можно считать случай, произошедший на прошлой неделе, когда на Сирийские демократические силы (СДС), которые мы поддерживаем, и на наших советников, совершили неспровоцированную атаку в долине среднего Евфрата", - заявил он.
Далее Харриган сообщил о деталях инцидента.
"Вечером 7 февраля, силы противника, (переправившись) через реку Евфрат начали необоснованную атаку с артиллерийского и танкового обстрела позиций СДС, после чего примерно батальон противника в пешем порядке начал движение на позиции СДС под прикрытием артиллерии, танков, РСЗО и минометов. Так получилось, что во время начала атаки, в воздухе были истребители F-22 и БПЛА MQ-9, которые выполняли патрулирование воздушного пространства, как они обычно это делают в рамках борьбы с ИГИЛ. Мы немедленно связались с российскими представителями по спецлинии для урегулирования конфликтных ситуаций, чтобы оповестить их о неспровоцированной атаке на позиции СДС и коалиции. После этих звонков руководство коалиции одобрило нанесение ударов по вражеским силам. На земле, силы СДС корректировали удары в течение трех часов. Удары наносила как артиллерия, так и авиация, включая F-15E, МQ-9, B-52, АС-130, и AH-64 Apache, которые использовали высокоточное оружие для остановки вражеского наступления и уничтожили множество танков и артиллерии. После того, как вражеские силы начали отступление на запад, огонь был прекращен", - рассказал он
Харриган подчеркнул, что атака была неспровоцированной, но не неожиданной.
"Коалиция наблюдала за неспешным наращиванием личного состава и техники за неделю до атаки. Мы проинформировали российскую сторону о том, что в этом же районе находятся силы СДС и коалиции", - сказал он.
"Я не хочу спекулировать на теме того, что это были за силы и кто их контролировал. Как я уже ранее сказал, ВВС коалиции сфокусированы только на одном враге: ИГИЛ. Мы не ищем боя (проблем) с другими силами, но, как сказал Мэттис: "если вы будете угрожать нам, то это будет для вас самый длинный и трудный день"", - резюмировал Харриган.
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
Т.е. большие цифры потерь таки реальны
Генерал же сказал, там были союзники
Ну и я так понял, у союзников был американский флаг
который и вывесили
На чистых амеров Раша бы не полезла
а так на гибридике хотели пропетлять
Вернулись домой и по госпиталям.
Сидят рассказывают как им там плохо было. Вот же пиндосы,знали,что русских мочат.
Нет бы позволили себя убить,то-то бы радости было.
Зокрема, здатність ящірок (цитата по Reuters) «залучати атомні хвилі» була використана іноземцями з працювала в Ірані місії гуманітарної допомоги, повідомив Фірузабаді. За його словами, ці люди були «атомними шпигунами» Заходу і прагнули (за допомогою рептилій) отримати секретну інформацію про іранських уранових рудниках і атомної програми Ісламської республіки."
толі іщо будєт, чекаємо на атаки термоядерних комарів
Это же смертоносное оружие информационной войны!
позалечивает сейчас эта пара сотен скрепоносцев свои раны, протезиками новенькими обзаведутся и разбредутся по всей стране,будут в уютных инвалидных креслах по всем вокзалам и подземным переходам о мощи армии и крепости духа вещать, копеечки на святое дело у прохожих выпрашивая...Печально то как.....Не шоб добить сразу и закрыть вопрос....
нехер было эту русофашисткую мерзость оставлять ползать!!! Ровнять с песком!!! Мочить в сортире!-как говаривал питерский педофил лилипутин!!!
Они сами приперлись ! "
Пошел воевать
Чтоб землю сунитов
шиитам отдать
Коварным ударом
Пиндосский шакал
Героя в пустыне
Ганшипом достал
Обуглена репа
Рот полон песка
Герой отползает
К Ефрату, скуля
Пусть знают пиндосы
Пусть знает игил
Российский Ванюша
Всех победил !
Ну от він і скинув лишній вантаж і випадково на рєпи Вагнера, тому отримали Венигрет.
как хорошо, когда командир - философ
для многих этот длинный и тяжелый день стал вечностью
Пиндосы воистину сделали Землю круглой
На тій бочці колись "КИЇВ" стояв, але такі шапки не кидав.
А дим у бік Норвегії пайшьол.
То просто, димове прикриття.
Среди всего, что происходит в целом в Украине, в армии, до сих пор нет понимания, что все это серьезно, что «мы столкнулись с окрепшей Россией, которая не намерена останавливаться».
Взгляните хотя бы на последние дни: они поддерживают использование химического оружия в Сирии. По правде говоря, мы в крайне скверной игре», - написал Грант.
По его мнению, настаивать, что война идет на Донбассе и будет только на Донбассе - очень наивный взгляд на вещи. «И если они решат расширить войну за пределы Донбасса, вы должны иметь возможность двигаться быстро, быстро перебросить силы и встретить врага. А я не думаю, что Вооруженные силы уже настолько искусны. Надо начинать практиковаться, поскольку на создание мобильных бригад уйдет много времени. Бригад, которые на самом деле могут проехать в темноте 200 километров, занять оборонительные позиции, окопаться и быть готовыми уже где-то до семи часов следующего утра», - отметил полковник.
Он напомнил, что в российской прессе было сказано, что России понадобится еще три года, чтобы подготовиться - получить достаточно вооружений и натренироваться. «Например, они строят новые железнодорожные линии к старым складам, чтобы иметь возможность вытащить наружу все свое старое вооружение. Украина эту активность недооценивает», - отметил Грант. Полковник отметил, что не знает какими могут быть временные рамки, однако по его мнению Россия еще не готова к возможному широкому наступлению на Украину. «Также вполне возможно, что они и не будут нападать. Что все, что они сделают, это разместят свои вооружения вокруг и будут угрожать стране, просто заявляя: «Мы можем разбить вас завтра». Это набор вариантов, которые имеет Россия», - подчеркнул Грант.
По мнению британского полковника, наиболее разумное, что они сделают, это разместят как можно больше войск на Донбассе, «другими словами, оставят их там, чтобы атаковать по всему фронту». Он выразил уверенность, что Россия будет это делать преимущественно с помощью сепаратистов и наемников. «Основную армию используют уже для чего-то другого. Я не могу предсказать, где и как они это будут делать. Но если вы взглянете на передовую, вы уязвимы с севера, по всей границе с Беларусью, на северо-востоке, с моря в районе Одессы. У России есть выбор, если она захочет что-то сделать», - отмечает он.Однако полковник отметил, что не имеет представления где может остановиться наступление россиян, если оно произойдет. «Можно вспомнить вторжение в Чехословакию в советские времена. По большому счету, оно было только на столицу… Конечно, если вы потеряете Киев, это будет уже другая игра, не так ли?», - задается вопросом военный. Чтобы предотвратить возможное российское вторжение, полковник посоветовал стать как можно сильнее, и в дальнейшем становиться как можно сильнее. «Каждый раз, когда вы можете изготовить что-то лучше, надо это делать - и не обязательно на фронте, но непременно чтобы Россия могла видеть, что она противостоит чему-то качественному», - подытожил полковник.
http://hvylya.net/news/digest/ukraina-dolzhna-byit-gotova-k-tomu-chto-putin-mozhet-rasshirit-voynu-za-predelyi-donbassa-britanskiy-polkovnik.html
Но готовы начать выпускать боевые дирижобли по лицензии фирмы Дюрекс - вплоть для каждого солдата! Генштаб должен концепцию применения выдать - шоб по науке...
https://kievpravda.com/media/images/41562/main/400.jpg