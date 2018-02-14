 Суд обязал НАБУ проверить главу Волынского облсовета Палицу относительно возможного совершения уголовных преступлений, - Лапин

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из постановления суда, которое нардеп Игорь Лапин опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он также написал: "Адепты Бени на стреме? После сожженных авто семьи, после избиения самообороновцев, после грязи вылитой на активистов, сын спросил - есть ли у меня охрана. "А оно мне тра?", беря во внимание решение суда по Палице? Думаю снова пробьется дно поливания грязью".

В постановлении суда также подтверждается, что Лапин направлял обращение в адрес правоохранительных и антикоррупционных органов о проведении проверки информации о возможном совершении уголовных преступлений Палицей и его заместителями из-за отсутствия длительное время руководителя облсовета на рабочем месте в связи с пребыванием за границей и невыполнения им его прямых должностных обязанностей.

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