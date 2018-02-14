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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2161) Палица (24) Лапин (15)

 Суд обязал НАБУ проверить главу Волынского облсовета Палицу относительно возможного совершения уголовных преступлений, - Лапин

Соломенский районный суд города Киева принял решение обязать НАБУ начать проверку фактов относительно возможного совершения уголовных преступлений главой Волынского областного совета Игорем Палицей и его заместителями.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из постановления суда, которое нардеп Игорь Лапин опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он также написал: "Адепты Бени на стреме? После сожженных авто семьи, после избиения самообороновцев, после грязи вылитой на активистов, сын спросил - есть ли у меня охрана. "А оно мне тра?", беря во внимание решение суда по Палице? Думаю снова пробьется дно поливания грязью".

В постановлении суда также подтверждается, что Лапин направлял обращение в адрес правоохранительных и антикоррупционных органов о проведении проверки информации о возможном совершении уголовных преступлений Палицей и его заместителями из-за отсутствия длительное время руководителя облсовета на рабочем месте в связи с пребыванием за границей и невыполнения им его прямых должностных обязанностей.

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Суд обязал НАБУ проверить главу Волынского облсовета Палицу относительно возможного совершения уголовных преступлений, - Лапин 01
Суд обязал НАБУ проверить главу Волынского облсовета Палицу относительно возможного совершения уголовных преступлений, - Лапин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3050439
 
 
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еще по одесским делам?или уже по волынским
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А кто мне скажет,чем занимаются сейчас депутаты ВР и есть ли они вообще в стране??? Суд обязал НАБУ проверить главу Волынского облсовета Палицу относительно возможного совершении уголовных преступлений, - Лапин - Цензор.НЕТ 7833
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кое-кто моет ( вылизывает) тарелки после американского завтрака.
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Лапин не хочет еще обратить внимание на липовых "ученых"-плагиатщиков,которые грубо позорят реальную науку?http://false-science.ucoz.ua/news/plagiatni_prigodi_matematichnikh_formul/2018-02-10-53
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один одного стоят
это как в мацкальской поговорке:два сапога -пара
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Вся Волинь буде "сумувати..".Нікому лавочки буде ставити..І ще 50%з складу патрульної поліції Луцька,які на днях звільнились за власним бажанням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал НАБУ проверить главу Волынского облсовета Палицу относительно возможного совершения уголовных преступлений, - Лапин
 
 
 
 
 
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