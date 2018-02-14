 Власти Литвы на год запретили трансляцию передач "РТР-Планеты" в связи с подстрекательством к войне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В Молдове запретили российскую пропаганду на ТВ

В программах "РТР-Планеты" за последний год комиссия установила три случая, когда были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти.

Так, в марте прошлого года в передаче канала звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой программе в мае звучали угрозы оккупировать страны Балтии.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала " РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставили под сомнение суверенитет Беларуси": в Минске осудили трех авторов российского информагентства

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, литовский регулятор позже отозвал это ограничение.