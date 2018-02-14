EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1043  18
Все про:информационная война (469) Литва (1188) пропаганда (1847) Россия (68032)

 Власти Литвы на год запретили трансляцию передач "РТР-Планеты" в связи с подстрекательством к войне

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду решила обязать ретранслирующие компании на год ограничить трансляцию в Литве передач российского телеканала "РТР-Планета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В Молдове запретили российскую пропаганду на ТВ

В программах "РТР-Планеты" за последний год комиссия установила три случая, когда были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти.

Так, в марте прошлого года в передаче канала звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой программе в мае звучали угрозы оккупировать страны Балтии.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала " РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ставили под сомнение суверенитет Беларуси": в Минске осудили трех авторов российского информагентства

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, литовский регулятор позже отозвал это ограничение.

Источник: https://censor.net.ua/n3050438
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пенает сруснявых по всем фронтам, всё время по немношку и чтоб было им больно, но чтоб не откинули коньки преждевременно - молодцы бралюкай.
 показать весь комментарий
 
 
В среду, 14 февраля, парламентская Комиссия по мандатам, этике и заявлением приняла решение отклонить собравшую более 10 тысяч подписей на портале Manabalss.lv петицию о сохранении в Латвии билингвального образования.- прощай руске язык в Латвие, так сказать подарок в день любви.
 показать весь комментарий
 
Литовцы знают, что такое кацапский зомбоящик! Поэтому его надо выключить всерьёз и навсегда! Власти Литвы на год запретил трансляцию передач "РТР-Планеты" в связи с подстрекательством к войне - Цензор.НЕТ 387
 показать весь комментарий
 
 
Вот уж кто действует решительно и не мнут яйца как некоторые, молодцы!
 показать весь комментарий
 
 
Литовцы ещё не прочухали, что передача"Лучше всех" гораздо опаснее чем РТР
 показать весь комментарий
 
Malo kto smotryt ruskyje peredacy.Paprostu molodyje liudy neponimajet ruskogo jazyka ne odnogo slova.Eto mozet ruskim kto zdes zyvut problema no ix u nas vsego 5%
 показать весь комментарий
 
 
А от такие объявления ранее были в Козломордии:


 показать весь комментарий
 
 
тоисть, если не заразила бы, то можно поддерживать.
 показать весь комментарий
 
А вот так встречают День Святого Валентайна сейчас в Эрефии:

 показать весь комментарий
 
 
Фото уже устаревшее. В Мордоре сейчас другие лозунги.
 показать весь комментарий
 
Уже им и пропогандоны рашисткие мешают. Ох уж, эта Даля...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Литвы на год запретили трансляцию передач "РТР-Планеты" в связи с подстрекательством к войне
 
 
 
 
 
 вверх