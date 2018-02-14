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Все про:Донбасс (15454) Хуг Александр (362)

 Война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, - Хуг

В ОБСЕ признают, что война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта, а боевые действия могут вспыхнуть в любое время

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью "Голосу Америки".

Он признал, что война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта, ведь гражданское население не считает жителей территорий на противоположной стороне врагами. Хуг добавил, что каждый день фронтовую полосу пересекают около 40 000 человек.

По его словам, прошло уже четыре года, впрочем до сих пор нет признаков перелома в тенденциях и "стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек". Он также признал, что ОБСЕ вероятно видит "только верхушку айсберга".

"Нас часто останавливают при выполнении задач. Это могут быть пассивные помехи: минные поля, или другие барьеры, но также случаи и активного вмешательства в наше патрулирование. Нас останавливают на переспускних пунктах и ​​не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать используя оружие", - подчеркнул Хуг.

Также читайте: Мир на Донбассе должны обеспечить политики, а не военные, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3050436
 
 
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Это же нужно столько времени дураком прикидываться..
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Хугу, видать, очки купили! Теперь он кое что видит!
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сказал А , скажи и Б...навязан кем (тебе ж видно там, что не китайцами).
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Ща ляпнет про негров-наёмников из ЧёрнойВоды и про легтион НАТО.

ХУг он на то и ХУг.
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Просто наблюдателям на местных свадьбах перестали наливать.
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Хто б сумнівався................... що ця кровава безглузда бійня - нав'язана зовні.............
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шо Андруша - ссыкотно тебе кацапу сказать дальше, кто точно навязал...?
ну мы знаем какие вы храбрые - крикни "Чечня круто"...)))
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Еще чуток и эта ОБСЦЕшная бугаина, будет хрюкать, что во всем виновата Амэврика Война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, - Хуг - Цензор.НЕТ 7073
И какого КУЯ эта слепая бугаина там делает, если она и по сей день не понимает, чьих рук этот "конфликт"??
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А Бурятские шахтеры копали копали и наконец накопали 900 танков в Донецке в шахте -- и ХУГ понял -- не может быть такого----- наконец то.....
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Хуг понял, но понял как бы еще не до конца.
900 накопаных танков в шахтах ето не доказательсва, а "признаки".
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Как там невеслео шутили.

Отчёт ОБСЕ. С территории РФ на территорию Украины зашла колонна из 30 танков, 40 БТР и 50 РСЗО с личным составом. Принадлежность данной техники и личного состава установить не удалось.
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непонятно какого черта ети обсеешные дармоеды там делают...
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2022 год

"Война на востоке Украины имеет признаки вмешательства россии", - Хуг

2026 год
"Белые камазы, которая россия отправляла на Донбасс, на самом деле не были гуманитарной помощью", - Хуг

2030 год
"К сожалению я только сейчас узнал о резолюции ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, согласно которой россия аннексировала Крым- жаль что я об этом не знал раньше",- Хуг
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грустная ирония, если честно, но по сути все верно ((((
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У ентого Ху..га папа или маман не жираф случайна?
Даходит дооолга....
😁😸
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В чем смысл этого ОБСЕ в Украине? Кроме кормления Хугов конечно.
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да на флаги опричной дырляндии глянуть только чьи интересы сволочь наемная прикрывает, там тоже пара петухов по собачьи сношается как и у их хозяев.
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Та невже, тільки 3,5 роки пройшло,а ви вже щось там роздивились!!!
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та ты шо!
отэта выводы чел сделал после 4 лет войны.
нобелевку ему!!!!!! он гений!
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===В ОБСЕ признают, что война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта===

У него мгновенная соображалка, всего 4 года прошло
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Дело в том, что эта бугаина за ПИДАРашу не заикается
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Точно. Рептилоиды с планеты Нубиру навязывают
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"признаки навязанного извне"...вот тока кдє ета вня находіцца ні сказал...
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Охринеть! Вон оно что получается. А мы то думали что это космиты с альфы центавры на нас напали.
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Этот камрад уже прикумарил! И на лице у него явные признаки болезни - имбецил!!!
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Война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта,-дебил бляяяяяяяяя.....так война или конфликт?
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***
на нашем блок посту.... наши вояки и ОБСЕшник
- и как зовут вашу собачку?
- какую собачку? - удивленный ОБСЕшник, оглядываясь, - у меня нет никакой собачки...
- да? а как же Вы... без поводыря то?
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Не прошло и 4-х лет как ОБСЕ заметило на Донбассе военный конфликт с рашкой
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВойна на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, - Хуг
 
 
 
 
 
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