 Война на востоке Украины имеет признаки навязанного извне конфликта, - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью "Голосу Америки".

Он признал, что война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта, ведь гражданское население не считает жителей территорий на противоположной стороне врагами. Хуг добавил, что каждый день фронтовую полосу пересекают около 40 000 человек.

По его словам, прошло уже четыре года, впрочем до сих пор нет признаков перелома в тенденциях и "стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек". Он также признал, что ОБСЕ вероятно видит "только верхушку айсберга".

"Нас часто останавливают при выполнении задач. Это могут быть пассивные помехи: минные поля, или другие барьеры, но также случаи и активного вмешательства в наше патрулирование. Нас останавливают на переспускних пунктах и ​​не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать используя оружие", - подчеркнул Хуг.

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