Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью "Голосу Америки".
Он признал, что война в Донбассе имеет признаки навязанного извне конфликта, ведь гражданское население не считает жителей территорий на противоположной стороне врагами. Хуг добавил, что каждый день фронтовую полосу пересекают около 40 000 человек.
По его словам, прошло уже четыре года, впрочем до сих пор нет признаков перелома в тенденциях и "стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек". Он также признал, что ОБСЕ вероятно видит "только верхушку айсберга".
"Нас часто останавливают при выполнении задач. Это могут быть пассивные помехи: минные поля, или другие барьеры, но также случаи и активного вмешательства в наше патрулирование. Нас останавливают на переспускних пунктах и не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать используя оружие", - подчеркнул Хуг.
ХУг он на то и ХУг.
ну мы знаем какие вы храбрые - крикни "Чечня круто"...)))
И какого КУЯ эта слепая бугаина там делает, если она и по сей день не понимает, чьих рук этот "конфликт"??
900 накопаных танков в шахтах ето не доказательсва, а "признаки".
Отчёт ОБСЕ. С территории РФ на территорию Украины зашла колонна из 30 танков, 40 БТР и 50 РСЗО с личным составом. Принадлежность данной техники и личного состава установить не удалось.
"Война на востоке Украины имеет признаки вмешательства россии", - Хуг
2026 год
"Белые камазы, которая россия отправляла на Донбасс, на самом деле не были гуманитарной помощью", - Хуг
2030 год
"К сожалению я только сейчас узнал о резолюции ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, согласно которой россия аннексировала Крым- жаль что я об этом не знал раньше",- Хуг
Даходит дооолга....
😁😸
отэта выводы чел сделал после 4 лет войны.
нобелевку ему!!!!!! он гений!
У него мгновенная соображалка, всего 4 года прошло
на нашем блок посту.... наши вояки и ОБСЕшник
- и как зовут вашу собачку?
- какую собачку? - удивленный ОБСЕшник, оглядываясь, - у меня нет никакой собачки...
- да? а как же Вы... без поводыря то?